Кола се обърна по таван на магистрала „Тракия“

Лека кола с майка и дете излезе от пътното платно и се обърна по таван на 261-вия километър на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен. Инцидентът е възникнал около 13:00 часа днес, като и двамата пътници са транспортирани в лечебно заведение за обстоен преглед, съобщават от bTV.

По първоначална информация от МВР - Сливен, до пътнотранспортното произшествие се е стигнало, след като жената зад волана е изгубила контрол над автомобила. Колата е напуснала очертанията на пътното платно, след което се е преобърнала зрелищно на покрива си.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Въпреки сериозните материални щети по превозното средство, най-лошият сценарий е избегнат. Пострадалите са откарани за медицински изследвания, но първоначалните данни са обнадеждаващи.

„Те са в добро състояние и нямат сериозни наранявания“, съобщават от полицията в Сливен.

Компетентните органи продължават работата по изясняване на точните причини, довели до инцидента в натоварения участък на магистралата.