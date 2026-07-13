Кола се обърна по таван на магистрала „Тракия“

Лека кола с майка и дете излезе от пътното платно и се обърна по таван на 261-вия километър на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен. Инцидентът е възникнал около 13:00 часа днес, като и двамата пътници са транспортирани в лечебно заведение за обстоен преглед, съобщават от bTV.
По първоначална информация от МВР - Сливен, до пътнотранспортното произшествие се е стигнало, след като жената зад волана е изгубила контрол над автомобила. Колата е напуснала очертанията на пътното платно, след което се е преобърнала зрелищно на покрива си.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.
Въпреки сериозните материални щети по превозното средство, най-лошият сценарий е избегнат. Пострадалите са откарани за медицински изследвания, но първоначалните данни са обнадеждаващи.
„Те са в добро състояние и нямат сериозни наранявания“, съобщават от полицията в Сливен.
Компетентните органи продължават работата по изясняване на точните причини, довели до инцидента в натоварения участък на магистралата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #11
16:47 13.07.2026
2 Сатана Z
16:52 13.07.2026
3 Бай Коста
Коментиран от #6, #19
16:55 13.07.2026
4 ДрайвингПлежър
На камерата на ТОЛа видяха ли тоя път шофьор?!
незабавна акция за проверка на всички майки и всички деца!!
... аз мога да помогна за майките! Предпочитам да са до към 165/ 50 кг и с големи... възможности. Мнго старателно ще проверявам! И за разлика от КАТ не взимам пари и не снимам с камери... за това върша и работа! Благодаря!
Коментиран от #18, #31
16:55 13.07.2026
5 Миризлив пор
Коментиран от #23
16:57 13.07.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Бай Коста":От 6-7 000 катастрофи годишно превишената скорост не е причина дори и за 6!!!
Това не са мои думи, а статистиката на самото МВР!
така че червило и телефон можеби - но скоростта няма как да е!
... е виж пътя може и да е крив!
Коментиран от #16
16:57 13.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 гледала е в телефона
16:58 13.07.2026
9 Механик
Ама не бе! Ние си помислихме, че са пратили кетърингова компания една баничарка.
п.п.
Ставате смешни с напъните си да ни впечатлите.
17:00 13.07.2026
10 дядо дръмпир
17:01 13.07.2026
11 То това е ясно
До коментар #1 от "Абе":Но,явно през роговите цайси е гледала най важното да ли маникюра и телефона и ги има в фейса!?.
17:01 13.07.2026
12 Само това ли е
Иначе днес само това ли е ? Аз мислех, че ще има поне 20 катастрофи като вчера и онзи ден, пък то само тая. Ааа слаба работа е значи.
Коментиран от #20, #24
17:02 13.07.2026
13 Шаран БГ
17:04 13.07.2026
14 Трябваше да и турят !
Да не стъпва !
на Тревата !
17:05 13.07.2026
15 Сега пак
17:07 13.07.2026
16 Пътя Прави Завои !
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":! -- -- -- !
17:09 13.07.2026
17 ами такива като
гледат от тях и не им пука изобщо.
17:12 13.07.2026
18 Евгени Минчев
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Миличак пак си сънувал ,а като се събуди ,пак си хванал щеките на приятели те си
17:13 13.07.2026
19 Най Вероятно !
До коментар #3 от "Бай Коста":Междуушното Пространство !
17:18 13.07.2026
20 Дядо Дръмпир
До коментар #12 от "Само това ли е":Мога да ви опиша ход по ход как е действала ВИИШИСТКАТА за да обърне автомобила.Въпросът е ....КОЙ И Е ДАЛ КНИЖКА на ,ПАТИЦАТА!!!И какъв е този мъж ,който и разрешава да управлява мпс без да е готова за това!ПС€Като говорите за книжка със задължително ОБРАЗ..../О....У?/ование дайте за пример тази....с ВИСШЕТО!
17:18 13.07.2026
21 МПС
Коментиран от #26
17:25 13.07.2026
22 пешо
17:39 13.07.2026
23 Боруна Лом
До коментар #5 от "Миризлив пор":СЕГА И ОНЗИ РЕПТИЛ...РУСИНОВа
17:40 13.07.2026
24 В добавка
До коментар #12 от "Само това ли е":...при това сух и безследен.
Вероятно и SUV-a e бил не повече от 5-6-годишен,съвременен за разлика от ,,Трабантите", ,,Шкодичките",""Москвичите" ,,Жигулитата" де ги търкаляхме преди 45 години,а някои и...до днес...
Коментиран от #25
17:42 13.07.2026
25 В добавка
До коментар #24 от "В добавка":...Даде чете : НЕЗАЛЕДЕН...
17:45 13.07.2026
26 Само това ли е
До коментар #21 от "МПС":А ти какъв път искаш с 15 ленти ли? Ако си некадърен за шофьор и там ще се претрепеш.
Като гледам пътя изглежда доста приличен и при такъв път да се обърне по таван аре стига вече с оправданията, че все нещо и е пречело и видиш ли затова е станал сакатлъка.
Причината е малоумие, в което влиза отвличане на вниманието от телефон, нокти, прическа, червила и т.н. да не ги изреждам.
17:45 13.07.2026
27 Цедката на Дарвин
17:53 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пр ос т народ с автомобили!
Коментиран от #30
17:54 13.07.2026
30 е не виждаш ли
До коментар #29 от "Пр ос т народ с автомобили!":Не виждаш ли, че няма мантинели към канавката. Спестили са ги.
Коментиран от #35
17:55 13.07.2026
31 Много си дребен
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":беее , де се редиш и ти при мъжете!?
17:56 13.07.2026
32 АПИ
17:57 13.07.2026
33 какво значи
Коментиран от #34
17:57 13.07.2026
34 Пишеше си
До коментар #33 от "какво значи":по телефона с тъ п кач
17:59 13.07.2026
35 Вместо маркировка
До коментар #30 от "е не виждаш ли":да слагат мантинели , или за по сигурно да се движим като влаковете по релси, но пак ще намерим начин да се блъснем челно !.
18:02 13.07.2026
36 Нели
В случая конкретно, проблемът е в шофьорката и нейната безотговорност.
18:05 13.07.2026