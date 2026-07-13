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Кола се обърна по таван на магистрала „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Кола се обърна по таван на магистрала „Тракия“

13 Юли, 2026 16:40 1 615 36

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  • войната на пътя

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ

Кола се обърна по таван на магистрала „Тракия“ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лека кола с майка и дете излезе от пътното платно и се обърна по таван на 261-вия километър на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен. Инцидентът е възникнал около 13:00 часа днес, като и двамата пътници са транспортирани в лечебно заведение за обстоен преглед, съобщават от bTV.

По първоначална информация от МВР - Сливен, до пътнотранспортното произшествие се е стигнало, след като жената зад волана е изгубила контрол над автомобила. Колата е напуснала очертанията на пътното платно, след което се е преобърнала зрелищно на покрива си.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Въпреки сериозните материални щети по превозното средство, най-лошият сценарий е избегнат. Пострадалите са откарани за медицински изследвания, но първоначалните данни са обнадеждаващи.

„Те са в добро състояние и нямат сериозни наранявания“, съобщават от полицията в Сливен.

Компетентните органи продължават работата по изясняване на точните причини, довели до инцидента в натоварения участък на магистралата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    14 6 Отговор
    Шафьорката явно е свикнала да е по гръб и да дига краката.

    Коментиран от #11

    16:47 13.07.2026

  • 2 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Добре ,че няма вода в канавката иначе щяха да се издавят с главите надолу.Че и вързани с колани за по-сигурно.

    16:52 13.07.2026

  • 3 Бай Коста

    16 2 Отговор
    Добре е, че се е разминало. След като фаталният изход е избегнат, телефон, червило или превишена скорост е причината?

    Коментиран от #6, #19

    16:55 13.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    14 7 Отговор
    ааа няма ли камиони днеска?
    На камерата на ТОЛа видяха ли тоя път шофьор?!
    незабавна акция за проверка на всички майки и всички деца!!

    ... аз мога да помогна за майките! Предпочитам да са до към 165/ 50 кг и с големи... възможности. Мнго старателно ще проверявам! И за разлика от КАТ не взимам пари и не снимам с камери... за това върша и работа! Благодаря!

    Коментиран от #18, #31

    16:55 13.07.2026

  • 5 Миризлив пор

    12 5 Отговор
    А камиона? Как така има катастрофа а няма неизправен камион или водач по чехли?

    Коментиран от #23

    16:57 13.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Коста":

    От 6-7 000 катастрофи годишно превишената скорост не е причина дори и за 6!!!
    Това не са мои думи, а статистиката на самото МВР!

    така че червило и телефон можеби - но скоростта няма как да е!
    ... е виж пътя може и да е крив!

    Коментиран от #16

    16:57 13.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гледала е в телефона

    16 0 Отговор
    това и е било по-важното на блондинката

    16:58 13.07.2026

  • 9 Механик

    14 0 Отговор
    "На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ."
    Ама не бе! Ние си помислихме, че са пратили кетърингова компания една баничарка.
    п.п.
    Ставате смешни с напъните си да ни впечатлите.

    17:00 13.07.2026

  • 10 дядо дръмпир

    13 0 Отговор
    управлението на автомобил е проста работа ,но не е за простовати по семе хора.изисква се определена психическа енергия ,която липсва на повечето маймунчовци и маймунки в що годе човешки вид.Това ,че с послушание и зазубряне някой са изкласили до висше не означава ,че те са годни да управляват мпс.един неграмотен е вероятно с повече психо-енергия и разум за управление на МПС!Много хора ,които им "Дават " книжки за управление на МПС ,вероятно не могат и колело да управляват ,а да не говорим за каруци....

    17:01 13.07.2026

  • 11 То това е ясно

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Но,явно през роговите цайси е гледала най важното да ли маникюра и телефона и ги има в фейса!?.

    17:01 13.07.2026

  • 12 Само това ли е

    9 0 Отговор
    Е на това му се вика талант, на прав път да се капичнеш по таван. Не всеки го може това "майсторство".
    Иначе днес само това ли е ? Аз мислех, че ще има поне 20 катастрофи като вчера и онзи ден, пък то само тая. Ааа слаба работа е значи.

    Коментиран от #20, #24

    17:02 13.07.2026

  • 13 Шаран БГ

    9 0 Отговор
    " Телефонът извъня....." имаше песничка една.

    17:04 13.07.2026

  • 14 Трябваше да и турят !

    3 1 Отговор
    Мантинела !

    Да не стъпва !

    на Тревата !

    17:05 13.07.2026

  • 15 Сега пак

    16 1 Отговор
    Започвайте - прилошало й е, мантинелите, скоростта… - не скъпи мои - 90% от шофьорите, докато карат, пишат или гледат нещо на телефона си! 90%! Със 120-140 км/ч ! Ето ви я простата причина на равни, гладко и добре обозначени пътища да се блъскат в коли край пътя, да късат мантинели и да се обръщат по таван! Глупаци с телефони!

    17:07 13.07.2026

  • 16 Пътя Прави Завои !

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    ! -- -- -- !

    17:09 13.07.2026

  • 17 ами такива като

    6 1 Отговор
    сторар4о, коцето, мамин сопол кадиеффски да ги глобяват стабилно, те другите сополи
    гледат от тях и не им пука изобщо.

    17:12 13.07.2026

  • 18 Евгени Минчев

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Миличак пак си сънувал ,а като се събуди ,пак си хванал щеките на приятели те си

    17:13 13.07.2026

  • 19 Най Вероятно !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Коста":

    Междуушното Пространство !

    17:18 13.07.2026

  • 20 Дядо Дръмпир

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Само това ли е":

    Мога да ви опиша ход по ход как е действала ВИИШИСТКАТА за да обърне автомобила.Въпросът е ....КОЙ И Е ДАЛ КНИЖКА на ,ПАТИЦАТА!!!И какъв е този мъж ,който и разрешава да управлява мпс без да е готова за това!ПС€Като говорите за книжка със задължително ОБРАЗ..../О....У?/ование дайте за пример тази....с ВИСШЕТО!

    17:18 13.07.2026

  • 21 МПС

    0 5 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #26

    17:25 13.07.2026

  • 22 пешо

    4 0 Отговор
    като си рови в телефона така става

    17:39 13.07.2026

  • 23 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Миризлив пор":

    СЕГА И ОНЗИ РЕПТИЛ...РУСИНОВа

    17:40 13.07.2026

  • 24 В добавка

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само това ли е":

    ...при това сух и безследен.
    Вероятно и SUV-a e бил не повече от 5-6-годишен,съвременен за разлика от ,,Трабантите", ,,Шкодичките",""Москвичите" ,,Жигулитата" де ги търкаляхме преди 45 години,а някои и...до днес...

    Коментиран от #25

    17:42 13.07.2026

  • 25 В добавка

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "В добавка":

    ...Даде чете : НЕЗАЛЕДЕН...

    17:45 13.07.2026

  • 26 Само това ли е

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "МПС":

    А ти какъв път искаш с 15 ленти ли? Ако си некадърен за шофьор и там ще се претрепеш.
    Като гледам пътя изглежда доста приличен и при такъв път да се обърне по таван аре стига вече с оправданията, че все нещо и е пречело и видиш ли затова е станал сакатлъка.
    Причината е малоумие, в което влиза отвличане на вниманието от телефон, нокти, прическа, червила и т.н. да не ги изреждам.

    17:45 13.07.2026

  • 27 Цедката на Дарвин

    1 0 Отговор
    България се пречиства.

    17:53 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пр ос т народ с автомобили!

    1 0 Отговор
    Пак ли мантинелите са ни виновни или асфалта много черен?!

    Коментиран от #30

    17:54 13.07.2026

  • 30 е не виждаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пр ос т народ с автомобили!":

    Не виждаш ли, че няма мантинели към канавката. Спестили са ги.

    Коментиран от #35

    17:55 13.07.2026

  • 31 Много си дребен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    беее , де се редиш и ти при мъжете!?

    17:56 13.07.2026

  • 32 АПИ

    0 1 Отговор
    Няма нужда от изясняване на точните причини, довели до инцидента, Такива магистрали убийци правиме :)

    17:57 13.07.2026

  • 33 какво значи

    0 0 Отговор
    да изпуснеш контрол върху управлението на автомобила? Памперси ли е сменяла в движение?

    Коментиран от #34

    17:57 13.07.2026

  • 34 Пишеше си

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "какво значи":

    по телефона с тъ п кач

    17:59 13.07.2026

  • 35 Вместо маркировка

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "е не виждаш ли":

    да слагат мантинели , или за по сигурно да се движим като влаковете по релси, но пак ще намерим начин да се блъснем челно !.

    18:02 13.07.2026

  • 36 Нели

    0 0 Отговор
    Точно там пътят си е наред, идеална видимост и прав участък.
    В случая конкретно, проблемът е в шофьорката и нейната безотговорност.

    18:05 13.07.2026

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