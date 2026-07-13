„Шел“ достави втечнен природен газ от САЩ за „Булгаргаз“ на LNG терминала край Александруполис

Енергийната компания „Шел“ (Shell) достави за България 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh) на LNG терминала край гръцкия град Александруполис, съобщиха от държавната компания „Булгаргаз“.
Изборът на доставчик е в резултат на проведена тръжна процедура, започнала в края на май и предложената от „Шел“ най-конкурентна оферта спрямо заложените условия и критерии, според официалната информация.
Танкерът беше натоварен на терминал в САЩ и беше разтоварен в началото на този юли.
От днес, 13 юли, започва и подаването на доставените количества от терминала към газопреносната мрежа.
От „Булгаргаз“ ЕАД предвижда количествата да бъдат нагнетени в ПГХ „Чирен“ с цел използването им през зимния период 2026-2027 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
17:16 13.07.2026
2 Ганя Путинофила
17:16 13.07.2026
3 Куче
17:17 13.07.2026
4 Госあ
17:18 13.07.2026
5 Копейкин Костя
Що Премиера Радьев ще купува газ на 3 евро от Гърция, след като може да купува руски на 9 евро от Турция?!
Коментиран от #8
17:22 13.07.2026
6 Последния Софиянец
17:29 13.07.2026
7 Вовата съм
17:31 13.07.2026
8 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Копейкин Костя":У6ропомако, експортната цена на руския природен втечнен газ е ,188 долара.
Окачи се на клон тюфлек скъсан
17:32 13.07.2026
9 Принцеса Даяна
17:33 13.07.2026
10 Kaлпазанин
17:35 13.07.2026
11 осраински
17:44 13.07.2026
12 Сатана Z
Консумация на домакинства: Като се има предвид, че средностатистическото домакинство в Обединеното кралство или Европа консумира приблизително 10 000–12 000 kWh газ годишно, 1 000 000 MWh биха били достатъчни за снабдяване с топлина и газ на приблизително 85 000–100 000 типични домакинства за цяла година.
Обем в кубически метри: По отношение на физическия обем газ, това се равнява на приблизително 90–95 милиона кубически метра (в зависимост от калоричността на газа). 1
Пазарна стойност: Цената на такъв обем зависи силно от текущите пазарни цени (например, спот цената за европейски газ е около 50 евро/MWh). Следователно, пазарната стойност на 1 000 000 MWh може да бъде приблизително 50 милиона евро.
17:45 13.07.2026
13 Сатана Z
"Обща цена за суровината: Общите разходи за морски транспорт на това конкретно количество ще бъдат между $2 000 000 и $5 100 000.Забележка: Сумата покрива само превоза по море. Допълнително се заплащат такси за втечняване в САЩ и за регазификация на гръцкия терминал. Пазарните цени за наем на LNG танкер се движат около $40 000 – $65 000 на ден."
После БОТАШ искали пари.
17:49 13.07.2026
14 Ний ша Ва упрайм
17:57 13.07.2026
15 Сатана Z
Калкулиране на цената на превоза от САЩ до Чирен
Общо за Етап 1: $2 400 000 – $4 100 000 само за превоза по море
Етап 2: Регазификация в Гърция
Общо за Етап 2: $680 000 – $1 360 000.
Етап 3: Тръбопроводен транспорт и съхранение (Гърция → Чирен, България)
приблизително $1 200 000 – $2 700 000.
Общата сума за доставка, регазификация, сухопътен пренос и нагнетяване на 1 000 000 MWh природен газ от САЩ до подземното газохранилище „Чирен“ варира между $4,300,000 и $8,200,000 (само за логистика).Ако към логистиката се добави и цената на самая газ на пазара в САЩ (по актуални индекси), крайната стойност на цялата операция се променя драстично:💰 Пълна разбивка на крайната сумаСамо логистични разходи (Транспорт и съхранение):Минимална прогнозна сума: $4,300,000Максимална прогнозна сума: $8,200,000Закупуване на суровината в САЩ (Henry Hub):Към момента цената на газа на американската борса за това количество е приблизително $7,500,000 – $9,000,000.КРАЙНА ОБЩА СУМА (Газ + Всички транспортни разходи):Около $11,800,000 до $17,200,000 общо до запълването му в „Чирен“.
17:57 13.07.2026
16 жоро
Това щото евтиния руски газ е хубав ама идвал от лош човек.....
Ей закопаха ни тия соросоиди!
Още два три такива танкера и българските предприятия ще почнат да пукат като пуканки или като VW.
18:02 13.07.2026