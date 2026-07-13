„Шел“ достави втечнен природен газ от САЩ за „Булгаргаз“ на LNG терминала край Александруполис

Енергийната компания „Шел“ (Shell) достави за България 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh) на LNG терминала край гръцкия град Александруполис, съобщиха от държавната компания „Булгаргаз“.

Изборът на доставчик е в резултат на проведена тръжна процедура, започнала в края на май и предложената от „Шел“ най-конкурентна оферта спрямо заложените условия и критерии, според официалната информация.

Танкерът беше натоварен на терминал в САЩ и беше разтоварен в началото на този юли.

От днес, 13 юли, започва и подаването на доставените количества от терминала към газопреносната мрежа.

От „Булгаргаз“ ЕАД предвижда количествата да бъдат нагнетени в ПГХ „Чирен“ с цел използването им през зимния период 2026-2027 г.