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„Шел“ достави втечнен природен газ от САЩ за „Булгаргаз“ на LNG терминала край Александруполис

„Шел“ достави втечнен природен газ от САЩ за „Булгаргаз“ на LNG терминала край Александруполис

13 Юли, 2026 17:11 775 16

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  • „булгаргаз“-
  • lng терминал-
  • александруполис

Изборът на доставчик е в резултат на проведена тръжна процедура

„Шел“ достави втечнен природен газ от САЩ за „Булгаргаз“ на LNG терминала край Александруполис - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Енергийната компания „Шел“ (Shell) достави за България 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh) на LNG терминала край гръцкия град Александруполис, съобщиха от държавната компания „Булгаргаз“.

Изборът на доставчик е в резултат на проведена тръжна процедура, започнала в края на май и предложената от „Шел“ най-конкурентна оферта спрямо заложените условия и критерии, според официалната информация.

Танкерът беше натоварен на терминал в САЩ и беше разтоварен в началото на този юли.

От днес, 13 юли, започва и подаването на доставените количества от терминала към газопреносната мрежа.

От „Булгаргаз“ ЕАД предвижда количествата да бъдат нагнетени в ПГХ „Чирен“ с цел използването им през зимния период 2026-2027 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    19 1 Отговор
    Натоварен в САЩ другия път, американците купуват руски втечнен газ и после ни го продават с тройна надценка ;)

    17:16 13.07.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    1 9 Отговор
    Няма рубли за маскалският газ!

    17:16 13.07.2026

  • 3 Куче

    10 1 Отговор
    влачи , диря няма !

    17:17 13.07.2026

  • 4 Госあ

    8 1 Отговор
    Хахаха, ЕлГанчо е в играта. Ама нали сме в клуба на най-богатите и обичаме да се боцка ме у г-то. Честито на печелившите

    17:18 13.07.2026

  • 5 Копейкин Костя

    4 11 Отговор
    Не така!
    Що Премиера Радьев ще купува газ на 3 евро от Гърция, след като може да купува руски на 9 евро от Турция?!

    Коментиран от #8

    17:22 13.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Плащаме крадена стока.

    17:29 13.07.2026

  • 7 Вовата съм

    8 0 Отговор
    Забравихте да напишете цената... ама какво пък важното е да е демократична

    17:31 13.07.2026

  • 8 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Копейкин Костя":

    У6ропомако, експортната цена на руския природен втечнен газ е ,188 долара.
    Окачи се на клон тюфлек скъсан

    17:32 13.07.2026

  • 9 Принцеса Даяна

    3 0 Отговор
    Тая статия е равносилна на:" :Леля Пена измете коридора" а лелята е чистачка в местното училище. Тоест статия с огромен апломб за това как някой си е свършил работата... май приноса на Леля Пена е по-голям

    17:33 13.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Терминала във фащ ,означава международни води с нов етикет ,па може и пак да си е руски

    17:35 13.07.2026

  • 11 осраински

    3 0 Отговор
    както и при балтийските пудели газта е руска само че четири пъти по скъпа

    17:44 13.07.2026

  • 12 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Да не сте се объркАли нещо с цифрите?

    Консумация на домакинства: Като се има предвид, че средностатистическото домакинство в Обединеното кралство или Европа консумира приблизително 10 000–12 000 kWh газ годишно, 1 000 000 MWh биха били достатъчни за снабдяване с топлина и газ на приблизително 85 000–100 000 типични домакинства за цяла година.

    Обем в кубически метри: По отношение на физическия обем газ, това се равнява на приблизително 90–95 милиона кубически метра (в зависимост от калоричността на газа). 1

    Пазарна стойност: Цената на такъв обем зависи силно от текущите пазарни цени (например, спот цената за европейски газ е около 50 евро/MWh). Следователно, пазарната стойност на 1 000 000 MWh може да бъде приблизително 50 милиона евро.

    17:45 13.07.2026

  • 13 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Още малко цифри за набутването,което ние плащаме
    "Обща цена за суровината: Общите разходи за морски транспорт на това конкретно количество ще бъдат между $2 000 000 и $5 100 000.Забележка: Сумата покрива само превоза по море. Допълнително се заплащат такси за втечняване в САЩ и за регазификация на гръцкия терминал. Пазарните цени за наем на LNG танкер се движат около $40 000 – $65 000 на ден."

    После БОТАШ искали пари.

    17:49 13.07.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    алооооууууу като сте казали А кажете и Б кач пара са ни ужулили

    17:57 13.07.2026

  • 15 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ами,сделката е "добра"
    Калкулиране на цената на превоза от САЩ до Чирен
    Общо за Етап 1: $2 400 000 – $4 100 000 само за превоза по море
    Етап 2: Регазификация в Гърция
    Общо за Етап 2: $680 000 – $1 360 000.
    Етап 3: Тръбопроводен транспорт и съхранение (Гърция → Чирен, България)
    приблизително $1 200 000 – $2 700 000.

    Общата сума за доставка, регазификация, сухопътен пренос и нагнетяване на 1 000 000 MWh природен газ от САЩ до подземното газохранилище „Чирен“ варира между $4,300,000 и $8,200,000 (само за логистика).Ако към логистиката се добави и цената на самая газ на пазара в САЩ (по актуални индекси), крайната стойност на цялата операция се променя драстично:💰 Пълна разбивка на крайната сумаСамо логистични разходи (Транспорт и съхранение):Минимална прогнозна сума: $4,300,000Максимална прогнозна сума: $8,200,000Закупуване на суровината в САЩ (Henry Hub):Към момента цената на газа на американската борса за това количество е приблизително $7,500,000 – $9,000,000.КРАЙНА ОБЩА СУМА (Газ + Всички транспортни разходи):Около $11,800,000 до $17,200,000 общо до запълването му в „Чирен“.

    17:57 13.07.2026

  • 16 жоро

    1 0 Отговор
    Да, и цената на кило газ е колкото кило труфел!
    Това щото евтиния руски газ е хубав ама идвал от лош човек.....
    Ей закопаха ни тия соросоиди!
    Още два три такива танкера и българските предприятия ще почнат да пукат като пуканки или като VW.

    18:02 13.07.2026

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