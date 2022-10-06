Слави Трифонов се завръща в телевизията ВИДЕО

От него става ясно, че предаване, озаглавено "Нищо лично", ще се излъчва в понеделник, сряда и петък. Дали бившият политик ще бъде водещ или гост в шоуто не става докрай ясно. За да се запази интригата около новия проект, сценаристите този път са спестили цялата информация.

И при двата случая анонсът е категоричен - Трифонов се завръща на малкия екран само седмица след изборите, които оставиха формацията му ИТН извън парламента.