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Слави Трифонов се завръща в телевизията ВИДЕО

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Слави Трифонов се завръща в телевизията ВИДЕО

  • слави трифонов-
  • телевизия

Анонс на ново предаване по телевизия 7/8 публикува Слави Трифонов в личния си фейсбук профил

Слави Трифонов се завръща в телевизията ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От него става ясно, че предаване, озаглавено "Нищо лично", ще се излъчва в понеделник, сряда и петък. Дали бившият политик ще бъде водещ или гост в шоуто не става докрай ясно. За да се запази интригата около новия проект, сценаристите този път са спестили цялата информация.

И при двата случая анонсът е категоричен - Трифонов се завръща на малкия екран само седмица след изборите, които оставиха формацията му ИТН извън парламента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ноздрата

    39 14 Отговор
    Свършиха ли парите от Боко е Шиши че трябва пак да се бачка?

    19:39 06.10.2022

  • 2 Последния Софиянец

    14 40 Отговор
    Ако не беше Слави сега щяхме да гнием в окопите а жените ни да пълнят снаряди на ръка за Украйна.Вечно благодарни че ни отърва от Соросоидите.

    Коментиран от #6, #17, #19, #20, #24

    19:40 06.10.2022

  • 3 нло

    34 6 Отговор
    За крадец не ставаш сине,ти си будала а а

    19:40 06.10.2022

  • 4 Мумията се завръща..

    33 10 Отговор
    Още по-мумифицирана..

    19:40 06.10.2022


  • 5 И кой

    24 10 Отговор
    го интересува къде и от къде се завръща?

    19:40 06.10.2022

  • 6 Шемет..

    15 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Дигни му паметник до Царя..

    19:41 06.10.2022

  • 7 Искрено и лично

    14 9 Отговор
    През ден е по-добре, отколкото всяка вечер.

    19:41 06.10.2022

  • 8 Да...

    17 21 Отговор
    Благодарим ти Слави, че ни отърва от ПП и К. Петков. Пък другите да духат супата.

    19:41 06.10.2022

  • 9 Костадин Костадинов

    11 7 Отговор
    Тука има един дето се пише "черната златка" , аве ти с мен ли се бъзикаш ве ей ш ?

    19:42 06.10.2022

  • 10 Ха ха ха

    17 8 Отговор
    Горкия , остана му само да цигуларства във собствената му недъгавоказионна телевизийка ...

    19:43 06.10.2022

  • 11 Пурко

    22 9 Отговор
    Чучелото от дивана прави отчаяни опити да си качи малко рейтинга, с надежда, ако има скоро пак избори да успее да се докопа до 4%. Напразни надежди.

    19:43 06.10.2022

  • 12 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍

    14 12 Отговор
    Плешивия Слави Трифонов беше истинската секс-играчка на Жоро Илиев от ВИС-2.

    19:43 06.10.2022

  • 13 Васил

    14 9 Отговор
    Даже не искам и да го виждам скапаният дебил.

    19:43 06.10.2022

  • 14 Чест и почитания Слави

    12 23 Отговор
    Достоен и принципен човек си и достойните и принципни хора са с теб!

    Коментиран от #27

    19:43 06.10.2022


  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъй де!

    17 9 Отговор
    Спонсорира телевизията си чрез държавната субсидия за партията си под формата на реклама на партията си за изборите,и вече има бюджет за нови предавания

    19:44 06.10.2022

  • 17 Алохаааа

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Леко с прашеца , че виж какви ги безмозъчни бръщолевиш.

    19:44 06.10.2022

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Джо Байдън

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    абе теб нещо много те е шобе от рашките , не ги ли разбра поне що за стока са ? :)))

    19:44 06.10.2022

  • 20 Дед

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сладък,май си пийнал на баба си розовите хапчета днес?

    19:44 06.10.2022

  • 21 АБВ

    11 8 Отговор
    Голям праз никога не съм го гледъл и няма да го гледам.

    19:44 06.10.2022

  • 22 Ххх

    6 7 Отговор
    Много важно

    19:46 06.10.2022

  • 23 Един прост българин

    14 7 Отговор
    Славчо, Станиславе...и кокошките няма да ти гледат вече предаванията....

    19:46 06.10.2022

  • 24 Просто човек

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти си пълен малоумник!!!

    19:46 06.10.2022


  • 25 жалъксие

    8 6 Отговор
    Жалко недоразумение , какво да го коментираш , все пак трябва да имаш хигиена ....

    19:47 06.10.2022

  • 26 7.62

    5 5 Отговор
    С инвалидна количка , защото Бог бави но не забравя ! Ще се влачи недъгавия учиндолски пен.Д.е.л ! Затова и няма да има наследство ...

    19:47 06.10.2022

  • 27 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺 Z-война👍

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Чест и почитания Слави":

    Ага. Жоро Илиев очевидно беше много доволен от начина, по който Славчо прави дълбока cвиркa и рамкира дупето си.

    Коментиран от #29, #31

    19:48 06.10.2022

  • 28 Стоян Хлебаров

    5 5 Отговор
    Тоя простак докога ще ни занимава със себе си!?

    19:48 06.10.2022

  • 29 Чест и почитания Слави

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺 Z-война👍":

    А що си мислиш, че ме интересува детската простотия на платеният глупак?

    19:51 06.10.2022

  • 30 Фикри

    6 5 Отговор
    Дет се вика всяка жаба да си знае гьола ....

    19:51 06.10.2022

  • 31 шойгу неукият войник

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺 Z-война👍":

    И ти ли избяга от мобилизацията русначе страхливо ?

    Коментиран от #38

    19:52 06.10.2022

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 един

    5 5 Отговор
    Прочетен вестник

    19:53 06.10.2022

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 мумията

    7 5 Отговор
    се завръща ?

    19:53 06.10.2022

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ха ха

    1 1 Отговор
    Някои посипват главата си с пепел, само за да хвърлят пепел в очите на хората.

    19:56 06.10.2022

  • 38 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "шойгу неукият войник":

    Не съм страхливец. Не бях призован от военната служба. Ако ме повикат, ще се бия. Писах, че преди 2 седмици се върнах от Турция в Москва, въпреки че можех да не се връщам.

    Z.O.V. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    Коментиран от #41

    19:57 06.10.2022

  • 39 Светлина

    4 2 Отговор
    Уф, какво ни занимават с този ходещ мъртвец. Доста противен тип.

    19:58 06.10.2022

  • 40 все ми е едно

    3 1 Отговор
    Не го гледах преди, няма да го гледам и сега.

    19:59 06.10.2022

  • 41 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍":

    Бавно си купувам това, което може да ми трябва във война. Термо бельо, удобни скъпи зимни ботуши, надежден часовник със стрелки, лекарства.

    19:59 06.10.2022

  • 42 !!!!!!

    2 0 Отговор
    Ще играе пинокио

    20:00 06.10.2022

  • 43 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍

    0 0 Отговор
    Пригответе се, българи, за тежка зима. Имаме достатъчно газ и бензин и дори не поскъпна.


    Z.O.V. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    20:01 06.10.2022

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