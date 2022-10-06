Слави Трифонов се завръща в телевизията ВИДЕО

От него става ясно, че предаване, озаглавено "Нищо лично", ще се излъчва в понеделник, сряда и петък. Дали бившият политик ще бъде водещ или гост в шоуто не става докрай ясно. За да се запази интригата около новия проект, сценаристите този път са спестили цялата информация.
И при двата случая анонсът е категоричен - Трифонов се завръща на малкия екран само седмица след изборите, които оставиха формацията му ИТН извън парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ноздрата
19:39 06.10.2022
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #17, #19, #20, #24
19:40 06.10.2022
3 нло
19:40 06.10.2022
4 Мумията се завръща..
19:40 06.10.2022
5 И кой
19:40 06.10.2022
6 Шемет..
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Дигни му паметник до Царя..
19:41 06.10.2022
7 Искрено и лично
19:41 06.10.2022
8 Да...
19:41 06.10.2022
9 Костадин Костадинов
19:42 06.10.2022
10 Ха ха ха
19:43 06.10.2022
11 Пурко
19:43 06.10.2022
12 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍
19:43 06.10.2022
13 Васил
19:43 06.10.2022
14 Чест и почитания Слави
Коментиран от #27
19:43 06.10.2022
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тъй де!
19:44 06.10.2022
17 Алохаааа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Леко с прашеца , че виж какви ги безмозъчни бръщолевиш.
19:44 06.10.2022
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Джо Байдън
До коментар #2 от "Последния Софиянец":абе теб нещо много те е шобе от рашките , не ги ли разбра поне що за стока са ? :)))
19:44 06.10.2022
20 Дед
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сладък,май си пийнал на баба си розовите хапчета днес?
19:44 06.10.2022
21 АБВ
19:44 06.10.2022
22 Ххх
19:46 06.10.2022
23 Един прост българин
19:46 06.10.2022
24 Просто човек
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти си пълен малоумник!!!
19:46 06.10.2022
25 жалъксие
19:47 06.10.2022
26 7.62
19:47 06.10.2022
27 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺 Z-война👍
До коментар #14 от "Чест и почитания Слави":Ага. Жоро Илиев очевидно беше много доволен от начина, по който Славчо прави дълбока cвиркa и рамкира дупето си.
Коментиран от #29, #31
19:48 06.10.2022
28 Стоян Хлебаров
19:48 06.10.2022
29 Чест и почитания Слави
До коментар #27 от "Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺 Z-война👍":А що си мислиш, че ме интересува детската простотия на платеният глупак?
19:51 06.10.2022
30 Фикри
19:51 06.10.2022
31 шойгу неукият войник
До коментар #27 от "Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺 Z-война👍":И ти ли избяга от мобилизацията русначе страхливо ?
Коментиран от #38
19:52 06.10.2022
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 един
19:53 06.10.2022
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 мумията
19:53 06.10.2022
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ха ха
19:56 06.10.2022
38 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍
До коментар #31 от "шойгу неукият войник":Не съм страхливец. Не бях призован от военната служба. Ако ме повикат, ще се бия. Писах, че преди 2 седмици се върнах от Турция в Москва, въпреки че можех да не се връщам.
Z.O.V. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #41
19:57 06.10.2022
39 Светлина
19:58 06.10.2022
40 все ми е едно
19:59 06.10.2022
41 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍
До коментар #38 от "Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍":Бавно си купувам това, което може да ми трябва във война. Термо бельо, удобни скъпи зимни ботуши, надежден часовник със стрелки, лекарства.
19:59 06.10.2022
42 !!!!!!
20:00 06.10.2022
43 Пиздe_вceгдa_18 🇷🇺🇹🇷👍
Z.O.V. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
20:01 06.10.2022