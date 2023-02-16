Две земетресения тази сутрин в България

Две земетресения са регистрирани в област Хасково тази сутрин, съобщават от bTV. Първото от тях е било в 7:11 часа на 14,1 км на северозапад от Тополовград и на 248 км от София.

То е с магнитуд 3 и е било с дълбочина 9 км, показват данните на Сеизмологичния център към БАН.

Вторият трус е бил в 7:57 часа, с магнитуд 3,2 и дълбочина 8 км. На 15,5 км от Тополовград и на 247 км от София.

Тази нощ поредица от земетресения имаше отново в Румъния.