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Две земетресения тази сутрин в България

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Две земетресения тази сутрин в България

  • две земетресения-
  • българия-
  • сутрин

Едното е било с магнитуд 3 по Рихтер, второто- 3,2 по Рихтер 

Две земетресения тази сутрин в България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Две земетресения са регистрирани в област Хасково тази сутрин, съобщават от bTV. Първото от тях е било в 7:11 часа на 14,1 км на северозапад от Тополовград и на 248 км от София.

То е с магнитуд 3 и е било с дълбочина 9 км, показват данните на Сеизмологичния център към БАН.
Вторият трус е бил в 7:57 часа, с магнитуд 3,2 и дълбочина 8 км. На 15,5 км от Тополовград и на 247 км от София.
Тази нощ поредица от земетресения имаше отново в Румъния.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    25 1 Отговор
    Да се приготвим за задължителна гражданска застраховка за имотите....с цел спокойствие на гражданите:)))

    09:15 16.02.2023

  • 2 Бибитко

    22 1 Отговор
    Такива има всеки ден.Стига плашете народа тъпи медии.

    09:17 16.02.2023

  • 3 От БаталТВ са

    8 0 Отговор
    неграмотници! Земетресението е било в Румъния със сила 4 и нещо и докато дойде до България, софиянци усетили гъделичкане в аортата.

    09:17 16.02.2023

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Яжте, пийте и си носете новите дрехи!

    09:20 16.02.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Делю Хайдутин

    11 1 Отговор
    Само ромите ще оцелеят понеже живеят в колиби.

    Коментиран от #7

    09:22 16.02.2023

  • 7 Ром

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Ами живей и ти в колиба бе бай Дельо.

    09:34 16.02.2023

  • 8 ПИПАХА ГИ ПИПАХА ГИ

    0 0 Отговор
    СТРЕЛКИТЕ НА ЧАСОВНИКА
    ОТБРОЯВАЩ КРАЯ НА СВЕТА☝
    ЕДНО ВРЕМЕ МАКЯ МИ
    КАЗВАШЕ:......НЕ СИ ИГРАЙ С ЧАСОВНИКА
    ОТ ОНИЯ МЕТАЛНИТЕ С КАМБАНКА☝

    09:44 16.02.2023

  • 9 За неуките

    3 0 Отговор
    Земетресение от 3 степен по Рихтер е 10 хиляди пъти по слабо от 7 степен. Такива слаби трусове се очакват много след подобен силен трус в Турция/Сирия.

    10:01 16.02.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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