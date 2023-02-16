Две земетресения тази сутрин в България

Две земетресения са регистрирани в област Хасково тази сутрин, съобщават от bTV. Първото от тях е било в 7:11 часа на 14,1 км на северозапад от Тополовград и на 248 км от София.
То е с магнитуд 3 и е било с дълбочина 9 км, показват данните на Сеизмологичния център към БАН.
Вторият трус е бил в 7:57 часа, с магнитуд 3,2 и дълбочина 8 км. На 15,5 км от Тополовград и на 247 км от София.
Тази нощ поредица от земетресения имаше отново в Румъния.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
09:15 16.02.2023
2 Бибитко
09:17 16.02.2023
3 От БаталТВ са
09:17 16.02.2023
4 Последния Софиянец
09:20 16.02.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Делю Хайдутин
Коментиран от #7
09:22 16.02.2023
7 Ром
До коментар #6 от "Делю Хайдутин":Ами живей и ти в колиба бе бай Дельо.
09:34 16.02.2023
8 ПИПАХА ГИ ПИПАХА ГИ
ОТБРОЯВАЩ КРАЯ НА СВЕТА☝
ЕДНО ВРЕМЕ МАКЯ МИ
КАЗВАШЕ:......НЕ СИ ИГРАЙ С ЧАСОВНИКА
ОТ ОНИЯ МЕТАЛНИТЕ С КАМБАНКА☝
09:44 16.02.2023
9 За неуките
10:01 16.02.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.