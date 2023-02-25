Станаха ясни листите на НДСВ за предсрочния парламентарен вот

Политическият съвет на НДСВ утвърди листите с кандидатите за парламентарните избори на 2 април.
Водачите на листите са: Благоевград – Атанас Гиздов, Бургас – Димитър Казаков, Варна – Наско Рафайлов, Велико Търново – Станимир Илчев, Видин – Димитър Митов, Враца – Момчил Младенов, Габрово – Владимир Ангелов, Добрич – Георги Желев, Кърджали – Владимир Колев, Кюстендил – Лоренцо Георгиев, Ловеч – Емил Енчев, Пазарджик – Тодор Тодоров.
В Перник водач на листата е Светослав Димитров, Плевен – Стефан Петков, Пловдив-град - Борис Лозанов, Пловдив-област – Съби Давидов, Разград – Пламен Първанов, Русе – Илиян Илиев, Силистра – Петко Добрев, Сливен – Мирослава Тенева, Смолян – Лъчезар Ценков.
София 23 МИР оглавява Станимир Илчев, София 24 МИР – Михаил Захариев, София 25 МИР – Огнян Герджиков, София-област – Съби Давидов, Стара Загора – Ясен Начев, Търговище – Валя Евтимова, Хасково – Дияна Карауланова, Шумен – Паолин Николов, Ямбол – Красимира Харутюнян.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 цар плъх
Това принадлежи на царската фамилия. Ще гласувам за НДСВ!
21:44 25.02.2023
2 Сатана Z
Z
21:46 25.02.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
Мила родна картинка ако човек се поразрови в тъмното семейно минало на тия ОПГта.
21:50 25.02.2023
5 Вие господине
21:52 25.02.2023
6 Веселяк
21:52 25.02.2023
7 Мда
22:17 25.02.2023
8 ...
22:18 25.02.2023
9 Последния Софиянец
Коментиран от #10
22:20 25.02.2023
10 Смешник
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Тя тая левица и тя като НДСВ-ту,изтупани от нафталина
22:39 25.02.2023