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Станаха ясни листите на НДСВ за предсрочния парламентарен вот
  Тема: Парламентарни избори Април 2023

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Станаха ясни листите на НДСВ за предсрочния парламентарен вот

  • ндсв-
  • станимир илчев-
  • листи-
  • избори

Лидерът на партията Станимир Илчев е водач в 23 МИР в София и Велико Търново

Станаха ясни листите на НДСВ за предсрочния парламентарен вот - 1
Снимка: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Политическият съвет на НДСВ утвърди листите с кандидатите за парламентарните избори на 2 април.

Водачите на листите са: Благоевград – Атанас Гиздов, Бургас – Димитър Казаков, Варна – Наско Рафайлов, Велико Търново – Станимир Илчев, Видин – Димитър Митов, Враца – Момчил Младенов, Габрово – Владимир Ангелов, Добрич – Георги Желев, Кърджали – Владимир Колев, Кюстендил – Лоренцо Георгиев, Ловеч – Емил Енчев, Пазарджик – Тодор Тодоров.

В Перник водач на листата е Светослав Димитров, Плевен – Стефан Петков, Пловдив-град - Борис Лозанов, Пловдив-област – Съби Давидов, Разград – Пламен Първанов, Русе – Илиян Илиев, Силистра – Петко Добрев, Сливен – Мирослава Тенева, Смолян – Лъчезар Ценков.

София 23 МИР оглавява Станимир Илчев, София 24 МИР – Михаил Захариев, София 25 МИР – Огнян Герджиков, София-област – Съби Давидов, Стара Загора – Ясен Начев, Търговище – Валя Евтимова, Хасково – Дияна Карауланова, Шумен – Паолин Николов, Ямбол – Красимира Харутюнян.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цар плъх

    3 13 Отговор
    Аз искам да си върне Симеончо всичко, дето му взема народната власт!
    Това принадлежи на царската фамилия. Ще гласувам за НДСВ!

    21:44 25.02.2023

  • 2 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Гласуваш за Коалиция Козяк -получаваш повиквателна за фронта.
    Z

    21:46 25.02.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Гласуваш за ГЕРБ -получаваш като премия наследника на "Палача от Ястребино"-дебелия Ал Йорданов
    Мила родна картинка ако човек се поразрови в тъмното семейно минало на тия ОПГта.

    21:50 25.02.2023

  • 5 Вие господине

    5 0 Отговор
    НДСВ върнете се във каменната🪨 епоха🪵 със ⛰️Симеон Сакскобургготски да дялкате пръчки. За🐵 огън 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 като пещерняците

    21:52 25.02.2023

  • 6 Веселяк

    0 3 Отговор
    Аз ше гласувам за русофилите и Волен само за майтапа 🤪 а иначе въобще не ми дреме 😆

    21:52 25.02.2023

  • 7 Мда

    3 0 Отговор
    Цар Гембъл обеща преди двадесетина години, че ще "оправи" България за 800 дни. От тогава минаха около 8000 дни, през които копаехме дъното в Европа. Най-зле беше при герб - продължението на ндсв и сдс. А сега ндсв се изтупа от нафталина, явно цар Гембъл е свършил кинтите...

    22:17 25.02.2023

  • 8 ...

    2 0 Отговор
    Сега ще е с 200-та за 800-тин дни

    22:18 25.02.2023

  • 9 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Само Левицата!

    Коментиран от #10

    22:20 25.02.2023

  • 10 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Тя тая левица и тя като НДСВ-ту,изтупани от нафталина

    22:39 25.02.2023

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