24 юни 1241 г. Умира последният велик български цар

На 24 юни 1241 г. умира цар Иван Асен II. Според изворите българският владетел умира около празника на св. Йоан (24 юни).
Цар Иван Асен II (1218 г. - 1241 г.) е голям дипломат и политик, син на цар Асен I. Поради гоненията на привържениците на Асеневци, предприети от цар Борил след узурпирането на българския престол (1207 г.), Иван Асен II бил принуден да търси спасение заедно със своя по-малък брат Александър извън пределите на България. Установил се най-напред при куманите, а оттам се прехвърлил в Галицко-Волинското княжество, припомня "Уикипедия".
Възползвайки се от острото недоволство от управлението на Борил, през 1218 г. нахлул в България и с помощта на руски дружини заел престола. Като владетел проявил изключителни качества. Установил силна централна власт и прекратил вътрешните междуособици. Стремял се да поддържа мирни отношения със съседните държави. Установил приятелски връзки с маджарите, като се оженил за дъщерята на унгарския крал Андрей II - Ана, и в замяна на това получил Белградската и Браничевската област, откъснати от българската държава през царуването на Борил.
Цар Иван Асен II сключил договор с епирския деспот Теодор Комнин, който в своя стремеж да прогони латинците от Цариград също се нуждаел от мир с българите.
Установил мирни отношения с латинците и със сърбите.
Цар Иван Асен II се проявил и като опитен пълководец.
Предизвикан от Теодор Комнин, който през 1224 г. се самопровъзгласил за император и през 1230 г. нарушил договора с българския владетел и навлязъл в югоизточните предели на България, българският владетел му нанесъл пълно поражение в Клокотнишката битка 1230 г.
Самият Теодор Комнин бил пленен и откаран в Търново. В резултат на тази победа присъединил част от земите на епирската държава към България и тя достигнала своето най-голямо разширение. Границите ѝ опрели до Черно, Егейско и Адриатическо море. Тя се превърнала в най-голямата и най-силната държава на Балканския полуостров. Териториалното разширение на българската държава предизвикало сериозни опасения сред латинците. За да предотврати опасността от евентуално тяхно нахлуване, цар Иван Асен II започнал преговори с никейците.
През 1232 г. под въздействието на папата маджарите предприели поход на изток, но били отблъснати от българските войски. През 1233 г. цар Иван Асен II скъсал унията с папата, установена през 1204 г. от цар Калоян, тъй като римската курия била покровител на латинците. След установяването на военен съюз с никейците през 1235 г. предприел съвместен поход против Латинската империя, който завършил без успех. Скоро след това, страхувайки се от предстоящ кръстоносен поход, цар Иван Асен II скъсал своите отношения с никейците и променил враждебната си позиция спрямо латинците. След като походът от 1239 г. почти не засегнал пределите на българската държава, цар Иван Асен II се опитал да подобри отново отношенията си с никейците, но скоро починал.
Така, в продължение на по-малко от четвърт век, без да води много войни, цар Иван Асен II оставил една огромна по своите териториални размери държава. България се превърнала в най-значителния фактор на Балканския полуостров. Макар през по-голямата част от своето царуване цар Иван Асен II да отделял повече внимание на своите отношения със съседните държави, той допринесъл не малко и за развитието на вътрешнополитическия живот на страната.
По негово време настъпил истински стопански и културен разцвет. Нараснали търговските връзки на България със съседните балкански държави. Българските търговци установили непосредствен контакт и с адриатическата република Рагуза (Дубровник). Оживлението в стопанския живот предизвикало голяма нужда от пари. Това довело до сечене на български монети - медни, сребърни и златни, извършено за пръв път в историята на българската държава. След скъсване на унията с папата цар Иван Асен II възобновил Българската патриаршия (1235 г.). С редица грамоти предоставил щедри дарения на голям брой български черкви и манастири.
По време на престоя си в Галицко-Волинското княжество
Иван - Асен се жени за Анна,
от брака с която има две дъщери (известно е името само на едната от тях – Мария). От брака си с унгарската принцеса Анна - Мария (сключен 1221 г.) има четири деца: Елена, Тамара, Калиман и дете, чийто пол и име не са известни. По-новите изследвания изказват тезата, че Теодор Комнин се провъзгласява за император през 1228 г. (или 1227 г.), като поставят съюза между Епирската държава и България в периода след коронацията.
Съюзът е скрепен с династичен брак между дъщерята на българския цар Мария и деспот Мануил, брат на солунския император. През 1228 г. умира латинският император Робер дьо Куртене и за император е обявен малолетният му брат Бодуен II. В науката съществува тезата, че латинските барони предлагат на българския цар династичен брак между малолетния Бодуен и дъщеря на Иван Асен II. Именно в контекста на тези българо-латински преговори трябва да се търси причината за внезапния поход на Теодор Комнин срещу България, завършил с разгрома му при Клокотница (9 март 1230 г.).
Съществуват и мнения, категорично отхвърлящи тезата за българо-латински съюз, но приемащи, че в действителност през 1228 г. латинските барони предприемат един дипломатически ход с цел неутрализиране на българо-епирския съюз.
Цар Иван Асен II присъединява към българските територии голяма част от Тракия, Македония, Велика Влахия и Албания. През 1231 г. за латински император бил провъзгласен Жан дьо Бриен, а цар Иван Асен II потърсил сближаване с Никейската империя. В по-новите изследвания се изказва тезата, че цар Иван Асен скъсва унията с Рим още през 1231 г. и нахлуванията на унгарците в областта на Белград и Браничево (1232 г.) са инспирирани от папа Григорий IX. Крахът на Теодор Комнин при Клокотница довел и до детронирането от страна на сръбските власти на неговия зет сръбския крал Радослав (1227 г. - 1233 г.) и поставянето на престола на неговия брат Стефан Владислав (1233 г. - 1243 г.), който бил женен за дъщеря на българския цар.
През 1235 г. българо-никейският съюз е скрепен с династичен брак
между осемгодишната Елена и единайсетгодишния син на Йоан Ватаци - Теодор Ласкарис. Според клаузите на договора никейският император трябва да съдейства за възстановяването на българската патриаршия. През 1235 г. на събора в Лампсак архиепископ Йоаким бил ръкоположен за български патриарх под името Йоаким I.
През лятото на 1235 г. българи и никейци предприемат неуспешна обсада на Константинопол. Смъртта на Жан дьо Бриен през 1237 г. довела до сключването на антиникейски българо-латински съюз, проява на който била обсадата на крепостта Цурулум (Чорлу). Чумната епидемия в Търново, както и смъртта на българската царица и едно от децата на Иван Асен II, довежда до подновяването на съюзните отношения с Никейската империя.
Според изворите Иван Асен II умира около празника на св. Йоан (24 юни) 1241 г. През 1230 г. Иван Асен посещава Света гора и издава хрисовул за светогорския манастир Ватопед. Богато надарен бил и Зографският манастир. През същата година българският цар издава грамота (Дубровнишка грамота), с която дубровнишките търговци получават право на свободна търговия в българските земи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 хммм
Коментиран от #68
05:23 24.06.2023
5 бтр
Коментиран от #6
05:25 24.06.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1253
Коментиран от #34, #77, #80
05:35 24.06.2023
8 Готин американец или просто Киро
05:35 24.06.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1253
Коментиран от #11
05:47 24.06.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 1253
Максимин Тракс, римски император от 235 до 238 г.
Регалиан, римски генерал и императорски узурпатор.
Ауреол, римски военачалник и императорски узурпатор.
Галерий, римски император от 305 до 311 г.
Лициний, римски император от 308 до 324 г.
Максимин Даза, римски император от 310 до 313 г.
Флавий Аеций, римски генерал, наричан „последният от римляните“.
Маркиан, източен римски император от 450 г. до 457 г.
Лъв I, източноримски император от 457 до 474 г.
Юстин I, византийски император от 518 до 527 г., вероятно е бил от трако-римски или илиро-римски произход.
Виталиан, източноримски генерал, който се бунтува през 513 г. срещу император Анастасий I (управлявал 491–518 г.). Виталиан може да е от местен тракийски произход, роден в Мала Скития или в Мизия; баща му носеше латинско име Patriciolus, докато двама от синовете му имаха тракийски имена, а един - готско.
Юстиниан I, византийски император от 527 до 565 г. и роден в Таурезиум около 482 г. Неговото латиноговорящо селско семейство се смята, че е от трако-римски
Велизарий, генерал по време на управлението на Юстиниан I. Той е роден в Германе (днес Сапарева баня) в Западна Тракия, вероятно от трако-римски или илиро-римски произход. Командва няколко кампании за повторно завладяване на средиземноморската територия на бившата Западна Римска империя.
Юстин II, племенник на Юстиниан и източен римски император от 565 до 578 г.
Тиберий II Константин,
06:01 24.06.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 пламен
Коментиран от #17, #29
06:20 24.06.2023
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 1253
До коментар #15 от "пламен":Иван Асен 2 (точното име е Асан не Асен) умира в 1241 г, , Първото нападение на Татарите над България е през 1271 г
Коментиран от #22, #65
06:48 24.06.2023
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Един БЪЛГАРИН
Коментиран от #20, #30
07:08 24.06.2023
20 Доротея
До коментар #19 от "Един БЪЛГАРИН":При украинците са били македонците тогава!
07:11 24.06.2023
21 12345
До коментар #16 от "1253":Не е ли Иван СРАЦИМИР ?
08:02 24.06.2023
22 пламен
До коментар #17 от "1253":Монголите през 1242 не са нападали България защото просто е нямало кого да нападат. Всичко се е било изпокрило. Те да се връщали от Унгария и са преминали през сегашни Хърватия Сърбия България
08:21 24.06.2023
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мите
Коментиран от #26
10:07 24.06.2023
25 историкъ
Коментиран от #46
16:07 24.06.2023
26 Сттамат Магарето
До коментар #24 от "Мите":и бай Козлодуй също
16:20 24.06.2023
27 Тип/топ
Коментиран от #67
16:27 24.06.2023
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 изк. ентеуект
До коментар #15 от "пламен":Освен това, твърди се, че имало знамение да не почва военен поход по Великден. Той не се съобразил и така.
16:37 24.06.2023
30 точкаря
До коментар #19 от "Един БЪЛГАРИН":Па у Охрид си бееме, много убаво време за плаж беше.
16:38 24.06.2023
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 От кАдя на кАдя?
17:50 24.06.2023
33 БРЦК
18:40 24.06.2023
34 Пълна каша ...
До коментар #7 от "1253":...ти е в главата.Това първо.
И второ Тервел няма как да е руско име...айде да почетеш повечко преди да пишеш .
19:16 24.06.2023
35 знайко до незнайко
19:45 24.06.2023
36 фен
19:48 24.06.2023
37 село
19:50 24.06.2023
38 село
19:56 24.06.2023
39 Бай араб
21:22 24.06.2023
40 Хасан
Коментиран от #42, #47
22:43 24.06.2023
41 Булаир Фружин
До коментар #6 от "ГОЛЯМ СМЯХ":Какво каза, Мюмюне?
11:18 25.06.2023
42 България над всичко
До коментар #40 от "Хасан":Последният велик е бил Иван Шишман. Тоя, дето си го писал, е турчин, и няма нищо общо с Българската история, мюмюне.
Коментиран от #62
11:25 25.06.2023
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Мда
03:45 24.06.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А знаеш ли
До коментар #40 от "Хасан":какво казва за нас,българите,когато научава,че Стамболов е посечен,хвърлен гол в трапа и над него са друснали ръченица.
Коментиран от #71
04:37 24.06.2025
48 Баба ми
05:48 24.06.2025
49 ИзбираТела
По-важно е къде ще е България след 800 години, някъде към 2825 г.и кво ще пише за днешните управници.
Ако я има въобще.
06:41 24.06.2025
50 Гост
07:52 24.06.2025
51 ако питате мошето паси или някой друг
Коментиран от #73
08:09 24.06.2025
52 Абе
Коментиран от #54, #57
08:50 24.06.2025
53 Винкело
09:07 24.06.2025
54 чакай сега подлого
До коментар #52 от "Абе":киевска рус -това украйна ли е ,защото един път е украйна един път е Русия или на вас либералните розави понита както ви дойде -то и с коежените п@@@а@@л@@ки е така не подбирате важното е да е до картофките
Коментиран от #58
09:57 24.06.2025
55 Стефан
Коментиран от #74
10:12 24.06.2025
56 Истината
Коментиран от #64
10:17 24.06.2025
57 уйко калеко
До коментар #52 от "Абе":Май не си прав.защото доколкото знам КИЕВСКА РУС след 1238 год. вече на съществува като държава.
10:18 24.06.2025
58 уйко калеко
До коментар #54 от "чакай сега подлого":Около 862 г е основана КИЕВСКА РУС от РЮРИКОВИЧИТЕ.Тази династия управлява до разпада на тази държава през 1238 г.Впоследствие РЮРИКОВИЧИТЕ УПРАВЛЯВАТ МОСКОВСКИТЕ КНЯЖЕСТВА ДО 1600 ГОД. СЛЕД КОЕТО ИДВА РЕД НА РОМАНОВИ .ТАЗИ ДИНАСТИЯ УПРАВЛЯВА В РУСИЯ ДО 1917 Г. Така че дали КИЕВСКА РУС Е УКРАИНСКА Е ДОСТА СПОРНО ОЩЕ ПОВЕЧЕ.ПОНЯТИЯ КАТО УКРАЙНА И УКРАИНЕЦ НЕ СА ОТКРИТИ В НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ ОТ ОНОВа ВРЕМЕ ,А КИЕВСКА РУС Е СЪЩЕСТВУВАЛА КАТО ДЪРЖАВА( 862-1238 Г. ) около 370 год..
Коментиран от #59
10:41 24.06.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Добре Че !
Не го е !
Блъснала Кола !
11:40 24.06.2025
62 И така....
До коментар #42 от "България над всичко":Много е бил "велик" Иван Шишман след като се е СКРИЛ в Никополската крепост и е оставил патриарх Ефтимий до води отбраната на Търново....
Коментиран от #75
11:41 24.06.2025
63 Булба67
12:13 24.06.2025
64 канас ювиги
До коментар #56 от "Истината":куманите са сродни на българите(има исторически източници)
имат и тюркско влияние но е не е изяснено колко и от къде е
четете повече преди да пишете
моя прадядо е с фамилия Куманов,но никога не сме били тюрки
това и че прабългарите са тюрки е измислица която се опроверга в подледните години
12:37 24.06.2025
65 КАНАС ЮВИГИ
До коментар #17 от "1253":а на теб Мюмюн ли ти е оригиналното?
12:41 24.06.2025
66 да да
12:59 24.06.2025
67 Ококория Джо
До коментар #27 от "Тип/топ":е братовчед -пра-пра от майново хухей....
13:06 24.06.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ЛАТИНСКИ МИРОТВОРЕЦ
"Териториалното разширение на българската държава предизвикало сериозни опасения сред латинците."
след това създадоха НАТЮ и разрушиха Велика България.След това тя стана нищожна завинаги.
17:43 24.06.2025
70 Ний ша Ва упрайм
18:04 24.06.2025
71 Летописец
До коментар #47 от "А знаеш ли":Знаем , знаем ❗! Казвали са : Стамболов направи българите на маймуни . Направи най-много политически убийства в България . Стамболов уби капитан Петко Войвода след инквизиции . А Алеко Константинов е убит при друго от политическите убийства организирани от Стамболов . Направил е и "икономическа реформа по западен образец" която е убила тогавашната средна класа в България .
18:43 24.06.2025
72 Ханс от Германия
"но защо толкова много?"
18:48 24.06.2025
73 Летописец
До коментар #51 от "ако питате мошето паси или някой друг":"Русия е далече" - с това ще го запомним Монката . Ще рече : Да я забравим и да не мислим .
18:55 24.06.2025
74 Всъщност
До коментар #55 от "Стефан":Кумани (унгарци ) - тЮрки станали католици . Което на тУрците от натото също не им харесва .
Коментиран от #76
19:01 24.06.2025
75 Логично
До коментар #62 от "И така....":От цар-предател, сключил военен съюз с турците , като Шишман какво да очакваш ?.Напразно сърбите и другите православни да го чакали на Косово поле да се бие рамо до рамо с тях за християнството .
19:05 24.06.2025
76 антрополог
До коментар #74 от "Всъщност":Кумани (унгарци ) угарски език като коми.
Коми (фини-угри) Угри-унгарците. Коми -Русия. НЕ ПИЗДИ Де Билл!!!
19:16 24.06.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 коко
21:00 24.06.2025
79 Пецата
22:36 24.06.2025
80 Боже
До коментар #7 от "1253":какъв тюрлю гювеч е в главата ти. Къде я изкопа тази нова история на България?!!!Направи си справка с надписа на ЦАРЯ в Св. Четирдесет мъченици. А за останалото написано от теб: пълна боза.
00:11 25.06.2025
81 макето
01:20 25.06.2025