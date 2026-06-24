Новини
България »
24 юни 1241 г. Умира последният велик български цар

24 юни 1241 г. Умира последният велик български цар

24 Юни, 2026 03:11 34 474 81

  • цар иван асен ii-
  • българия-
  • византия-
  • средновековие

При цар Иван Асен II България се простира до Черно море, Егейско море и Адриатическо море

24 юни 1241 г. Умира последният велик български цар - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 24 юни 1241 г. умира цар Иван Асен II. Според изворите българският владетел умира около празника на св. Йоан (24 юни).

Цар Иван Асен II (1218 г. - 1241 г.) е голям дипломат и политик, син на цар Асен I. Поради гоненията на привържениците на Асеневци, предприети от цар Борил след узурпирането на българския престол (1207 г.), Иван Асен II бил принуден да търси спасение заедно със своя по-малък брат Александър извън пределите на България. Установил се най-напред при куманите, а оттам се прехвърлил в Галицко-Волинското княжество, припомня "Уикипедия".

Възползвайки се от острото недоволство от управлението на Борил, през 1218 г. нахлул в България и с помощта на руски дружини заел престола. Като владетел проявил изключителни качества. Установил силна централна власт и прекратил вътрешните междуособици. Стремял се да поддържа мирни отношения със съседните държави. Установил приятелски връзки с маджарите, като се оженил за дъщерята на унгарския крал Андрей II - Ана, и в замяна на това получил Белградската и Браничевската област, откъснати от българската държава през царуването на Борил.

Цар Иван Асен II сключил договор с епирския деспот Теодор Комнин, който в своя стремеж да прогони латинците от Цариград също се нуждаел от мир с българите.

Установил мирни отношения с латинците и със сърбите.

Цар Иван Асен II се проявил и като опитен пълководец.

Предизвикан от Теодор Комнин, който през 1224 г. се самопровъзгласил за император и през 1230 г. нарушил договора с българския владетел и навлязъл в югоизточните предели на България, българският владетел му нанесъл пълно поражение в Клокотнишката битка 1230 г.

Самият Теодор Комнин бил пленен и откаран в Търново. В резултат на тази победа присъединил част от земите на епирската държава към България и тя достигнала своето най-голямо разширение. Границите ѝ опрели до Черно, Егейско и Адриатическо море. Тя се превърнала в най-голямата и най-силната държава на Балканския полуостров. Териториалното разширение на българската държава предизвикало сериозни опасения сред латинците. За да предотврати опасността от евентуално тяхно нахлуване, цар Иван Асен II започнал преговори с никейците.

През 1232 г. под въздействието на папата маджарите предприели поход на изток, но били отблъснати от българските войски. През 1233 г. цар Иван Асен II скъсал унията с папата, установена през 1204 г. от цар Калоян, тъй като римската курия била покровител на латинците. След установяването на военен съюз с никейците през 1235 г. предприел съвместен поход против Латинската империя, който завършил без успех. Скоро след това, страхувайки се от предстоящ кръстоносен поход, цар Иван Асен II скъсал своите отношения с никейците и променил враждебната си позиция спрямо латинците. След като походът от 1239 г. почти не засегнал пределите на българската държава, цар Иван Асен II се опитал да подобри отново отношенията си с никейците, но скоро починал.
Така, в продължение на по-малко от четвърт век, без да води много войни, цар Иван Асен II оставил една огромна по своите териториални размери държава. България се превърнала в най-значителния фактор на Балканския полуостров. Макар през по-голямата част от своето царуване цар Иван Асен II да отделял повече внимание на своите отношения със съседните държави, той допринесъл не малко и за развитието на вътрешнополитическия живот на страната.

По негово време настъпил истински стопански и културен разцвет. Нараснали търговските връзки на България със съседните балкански държави. Българските търговци установили непосредствен контакт и с адриатическата република Рагуза (Дубровник). Оживлението в стопанския живот предизвикало голяма нужда от пари. Това довело до сечене на български монети - медни, сребърни и златни, извършено за пръв път в историята на българската държава. След скъсване на унията с папата цар Иван Асен II възобновил Българската патриаршия (1235 г.). С редица грамоти предоставил щедри дарения на голям брой български черкви и манастири.

По време на престоя си в Галицко-Волинското княжество

Иван - Асен се жени за Анна,

от брака с която има две дъщери (известно е името само на едната от тях – Мария). От брака си с унгарската принцеса Анна - Мария (сключен 1221 г.) има четири деца: Елена, Тамара, Калиман и дете, чийто пол и име не са известни. По-новите изследвания изказват тезата, че Теодор Комнин се провъзгласява за император през 1228 г. (или 1227 г.), като поставят съюза между Епирската държава и България в периода след коронацията.

Съюзът е скрепен с династичен брак между дъщерята на българския цар Мария и деспот Мануил, брат на солунския император. През 1228 г. умира латинският император Робер дьо Куртене и за император е обявен малолетният му брат Бодуен II. В науката съществува тезата, че латинските барони предлагат на българския цар династичен брак между малолетния Бодуен и дъщеря на Иван Асен II. Именно в контекста на тези българо-латински преговори трябва да се търси причината за внезапния поход на Теодор Комнин срещу България, завършил с разгрома му при Клокотница (9 март 1230 г.).

Съществуват и мнения, категорично отхвърлящи тезата за българо-латински съюз, но приемащи, че в действителност през 1228 г. латинските барони предприемат един дипломатически ход с цел неутрализиране на българо-епирския съюз.

Цар Иван Асен II присъединява към българските територии голяма част от Тракия, Македония, Велика Влахия и Албания. През 1231 г. за латински император бил провъзгласен Жан дьо Бриен, а цар Иван Асен II потърсил сближаване с Никейската империя. В по-новите изследвания се изказва тезата, че цар Иван Асен скъсва унията с Рим още през 1231 г. и нахлуванията на унгарците в областта на Белград и Браничево (1232 г.) са инспирирани от папа Григорий IX. Крахът на Теодор Комнин при Клокотница довел и до детронирането от страна на сръбските власти на неговия зет сръбския крал Радослав (1227 г. - 1233 г.) и поставянето на престола на неговия брат Стефан Владислав (1233 г. - 1243 г.), който бил женен за дъщеря на българския цар.

През 1235 г. българо-никейският съюз е скрепен с династичен брак

между осемгодишната Елена и единайсетгодишния син на Йоан Ватаци - Теодор Ласкарис. Според клаузите на договора никейският император трябва да съдейства за възстановяването на българската патриаршия. През 1235 г. на събора в Лампсак архиепископ Йоаким бил ръкоположен за български патриарх под името Йоаким I.

През лятото на 1235 г. българи и никейци предприемат неуспешна обсада на Константинопол. Смъртта на Жан дьо Бриен през 1237 г. довела до сключването на антиникейски българо-латински съюз, проява на който била обсадата на крепостта Цурулум (Чорлу). Чумната епидемия в Търново, както и смъртта на българската царица и едно от децата на Иван Асен II, довежда до подновяването на съюзните отношения с Никейската империя.

Според изворите Иван Асен II умира около празника на св. Йоан (24 юни) 1241 г. През 1230 г. Иван Асен посещава Света гора и издава хрисовул за светогорския манастир Ватопед. Богато надарен бил и Зографският манастир. През същата година българският цар издава грамота (Дубровнишка грамота), с която дубровнишките търговци получават право на свободна търговия в българските земи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 138 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хммм

    16 153 Отговор
    Toя е бил русофил.. дошъл в България да узурпира властта с руски орди. Борил поне е присъединявал територии с битки, а този с династически бракове и интриги.

    Коментиран от #68

    05:23 24.06.2023

  • 5 бтр

    152 14 Отговор
    Били сме велика държава , защото сме имали смели и горди царе , сега имаме някакви тарикати измамници , които освен Русия , Окрайна и Гешев , няма какво друго да кажат на населението , защото те не правят нищо и не водят държавата напред , а я връщат на зад .

    Коментиран от #6

    05:25 24.06.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1253

    35 62 Отговор
    Никой не е казал че Иван Асен е велик владетел освен този който е писал статията. Но Иван Асен е бил най-добрия Български Цезар/Император, титлата цар в България до првеземането и от Османците не е имало Цар-това е руска дума , както и цариград е руска дума.Започваки от ЦезарТребелус това е истинското използвано име от този Български владетел( а не Хан Тервел-по руски) всички Български царе са били наричани Цезар,Император, понякога е ползвано Крал, Архон-владетел. Преди Цезар Требелус който получава титлата си в Константинопо,от 550 година Канас убиги и Каган това е през управлението на Аварите на който Българите са васали заедно със Сърбите, и седемте Славянски племена на Хърватите

    Коментиран от #34, #77, #80

    05:35 24.06.2023

  • 8 Готин американец или просто Киро

    34 17 Отговор
    Мрън та мрън ...аре направете повече бре писарушки от пропаднал тип ..до един магазин за бира ви мързи да отидете ..пращате жените си ...скотаци

    05:35 24.06.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1253

    97 8 Отговор
    Иван Асен е най-уважавания Български владетел от всички народи населяващи Балканите.Хората под негово владение са живеели свободно и добре. Това е Български владетел изключително обичан и уважаван от обикновените граждани както и от ромейте. При него няма масови отвличания в робство на жителите на завладени чужди територии, а при победата при Клокотница в Хасковско, всички пленени ромейски войници са пуснати да си отидат в къщи, като получават храна и пари от Иван Асен.

    Коментиран от #11

    05:47 24.06.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1253

    22 25 Отговор
    Да имали са велики владетели от Българския народ,
    Максимин Тракс, римски император от 235 до 238 г.
    Регалиан, римски генерал и императорски узурпатор.
    Ауреол, римски военачалник и императорски узурпатор.
    Галерий, римски император от 305 до 311 г.
    Лициний, римски император от 308 до 324 г.
    Максимин Даза, римски император от 310 до 313 г.
    Флавий Аеций, римски генерал, наричан „последният от римляните“.
    Маркиан, източен римски император от 450 г. до 457 г.
    Лъв I, източноримски император от 457 до 474 г.
    Юстин I, византийски император от 518 до 527 г., вероятно е бил от трако-римски или илиро-римски произход.
    Виталиан, източноримски генерал, който се бунтува през 513 г. срещу император Анастасий I (управлявал 491–518 г.). Виталиан може да е от местен тракийски произход, роден в Мала Скития или в Мизия; баща му носеше латинско име Patriciolus, докато двама от синовете му имаха тракийски имена, а един - готско.
    Юстиниан I, византийски император от 527 до 565 г. и роден в Таурезиум около 482 г. Неговото латиноговорящо селско семейство се смята, че е от трако-римски
    Велизарий, генерал по време на управлението на Юстиниан I. Той е роден в Германе (днес Сапарева баня) в Западна Тракия, вероятно от трако-римски или илиро-римски произход. Командва няколко кампании за повторно завладяване на средиземноморската територия на бившата Западна Римска империя.
    Юстин II, племенник на Юстиниан и източен римски император от 565 до 578 г.
    Тиберий II Константин,

    06:01 24.06.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пламен

    16 36 Отговор
    Историята трябва да бъде обективна. Наред с успехите, да се представят и фактите. При връщането на монголите от централна Европа, част от тях минават през България и причиняват разорения. Иван Асен съзнавайки слабостта на България се укрива и признава за васал

    Коментиран от #17, #29

    06:20 24.06.2023

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1253

    13 50 Отговор

    До коментар #15 от "пламен":

    Иван Асен 2 (точното име е Асан не Асен) умира в 1241 г, , Първото нападение на Татарите над България е през 1271 г

    Коментиран от #22, #65

    06:48 24.06.2023

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Един БЪЛГАРИН

    71 5 Отговор
    а къде са били македонците тогава ????????????????най вероятно у МАДАН...........

    Коментиран от #20, #30

    07:08 24.06.2023

  • 20 Доротея

    60 11 Отговор

    До коментар #19 от "Един БЪЛГАРИН":

    При украинците са били македонците тогава!

    07:11 24.06.2023

  • 21 12345

    3 24 Отговор

    До коментар #16 от "1253":

    Не е ли Иван СРАЦИМИР ?

    08:02 24.06.2023

  • 22 пламен

    10 26 Отговор

    До коментар #17 от "1253":

    Монголите през 1242 не са нападали България защото просто е нямало кого да нападат. Всичко се е било изпокрило. Те да се връщали от Унгария и са преминали през сегашни Хърватия Сърбия България

    08:21 24.06.2023

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мите

    15 49 Отговор
    Най-великият български държавник от 681г. е Румен Радев.

    Коментиран от #26

    10:07 24.06.2023

  • 25 историкъ

    58 26 Отговор
    последният най-велик е другаря Тато Живков от Правец

    Коментиран от #46

    16:07 24.06.2023

  • 26 Сттамат Магарето

    6 9 Отговор

    До коментар #24 от "Мите":

    и бай Козлодуй също

    16:20 24.06.2023

  • 27 Тип/топ

    7 30 Отговор
    Сега най-голем е Атанас Атанасов от ДБ!

    Коментиран от #67

    16:27 24.06.2023

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 изк. ентеуект

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "пламен":

    Освен това, твърди се, че имало знамение да не почва военен поход по Великден. Той не се съобразил и така.

    16:37 24.06.2023

  • 30 точкаря

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Един БЪЛГАРИН":

    Па у Охрид си бееме, много убаво време за плаж беше.

    16:38 24.06.2023

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 От кАдя на кАдя?

    43 7 Отговор
    Най-велик е и ще остане Асфалт паша ди Банкя: нагъл, безочлив, лукав, душевно и духовно нечистоплътен .С една дума - велик!

    17:50 24.06.2023

  • 33 БРЦК

    4 5 Отговор
    Манипулирате и лъжите в асторическите факти . Защо защо... СВОБОДНИ ИЛИ МЪРТВИ

    18:40 24.06.2023

  • 34 Пълна каша ...

    43 2 Отговор

    До коментар #7 от "1253":

    ...ти е в главата.Това първо.
    И второ Тервел няма как да е руско име...айде да почетеш повечко преди да пишеш .

    19:16 24.06.2023

  • 35 знайко до незнайко

    16 1 Отговор
    Повечето,ПИШАТ,без ДА ЧЕТАТ.

    19:45 24.06.2023

  • 36 фен

    18 2 Отговор
    Па си ходим,на три морета,но едното,в Гърция,второ,в Турция,трето,у нас.

    19:48 24.06.2023

  • 37 село

    9 5 Отговор
    Ми Хасан да се е ИМЕНУВАЛ,ТРИ МОРЕТА-БЪЛГАРСКИ.ТОВА Е!!!ХАК,да ви е.

    19:50 24.06.2023

  • 38 село

    12 2 Отговор
    Хммм,в момента чета,,Портите,на Царевец,ТАМ ПИШЕ ДРУГОза Борил.

    19:56 24.06.2023

  • 39 Бай араб

    6 5 Отговор
    на 24 юни 2023 умира сегашния Български владетел

    21:22 24.06.2023

  • 40 Хасан

    11 31 Отговор
    Ако гледаме обективно на историята, то последния велик български владетел е султан Абдул Хамид Втори.

    Коментиран от #42, #47

    22:43 24.06.2023

  • 41 Булаир Фружин

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЯМ СМЯХ":

    Какво каза, Мюмюне?

    11:18 25.06.2023

  • 42 България над всичко

    16 13 Отговор

    До коментар #40 от "Хасан":

    Последният велик е бил Иван Шишман. Тоя, дето си го писал, е турчин, и няма нищо общо с Българската история, мюмюне.

    Коментиран от #62

    11:25 25.06.2023

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мда

    10 9 Отговор
    Велика България отдавна е в историята. А и в тоя свят за какво ти е такава. Цар Симеон, това е, всичко друго е прах и мъгла.

    03:45 24.06.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А знаеш ли

    8 6 Отговор

    До коментар #40 от "Хасан":

    какво казва за нас,българите,когато научава,че Стамболов е посечен,хвърлен гол в трапа и над него са друснали ръченица.

    Коментиран от #71

    04:37 24.06.2025

  • 48 Баба ми

    16 1 Отговор
    Какви мъже са управлявали България, на всичкото отгоре са били и красиви!

    05:48 24.06.2025

  • 49 ИзбираТела

    24 0 Отговор
    Било квото било преди близо 800 години.
    По-важно е къде ще е България след 800 години, някъде към 2825 г.и кво ще пише за днешните управници.
    Ако я има въобще.

    06:41 24.06.2025

  • 50 Гост

    11 5 Отговор
    Теодор Светослав Тертер 1300-1321 последният силен владетел.

    07:52 24.06.2025

  • 51 ако питате мошето паси или някой друг

    16 5 Отговор
    атлантик Симеон Сакскобургготски е бил крал на Бълагрия други не е имало това е човека който оправи страната за 800 дни !! няма друг владетел да се е справил толкова бързо с разрушението на една страна !!!! забравих той дори не е Българин измислен наложен паля@ч@о .каква държава сме били и до къде допуснахме да се намираме сега

    Коментиран от #73

    08:09 24.06.2025

  • 52 Абе

    6 14 Отговор
    рашките са виновни, щото в 1240 г. Киевска Рус напада и опожарява Цаверград Търнов, та затова и Иван Асен умира по късно...

    Коментиран от #54, #57

    08:50 24.06.2025

  • 53 Винкело

    4 1 Отговор
    Цялата дунанма, и тогава и сега, е от колко народ ще се събират данъци.

    09:07 24.06.2025

  • 54 чакай сега подлого

    9 7 Отговор

    До коментар #52 от "Абе":

    киевска рус -това украйна ли е ,защото един път е украйна един път е Русия или на вас либералните розави понита както ви дойде -то и с коежените п@@@а@@л@@ки е така не подбирате важното е да е до картофките

    Коментиран от #58

    09:57 24.06.2025

  • 55 Стефан

    13 7 Отговор
    Всичките български династии на второто българско царство са кумани тюркски степен народ видно е от имената Асен(Асан) Тертер, Шишман ,но на "големите" български историци не им харесва истината

    Коментиран от #74

    10:12 24.06.2025

  • 56 Истината

    3 2 Отговор
    Само им е чел за милостта на върха на копието, а не за офшорни сметки и фирми извън държавата.

    Коментиран от #64

    10:17 24.06.2025

  • 57 уйко калеко

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Абе":

    Май не си прав.защото доколкото знам КИЕВСКА РУС след 1238 год. вече на съществува като държава.

    10:18 24.06.2025

  • 58 уйко калеко

    14 1 Отговор

    До коментар #54 от "чакай сега подлого":

    Около 862 г е основана КИЕВСКА РУС от РЮРИКОВИЧИТЕ.Тази династия управлява до разпада на тази държава през 1238 г.Впоследствие РЮРИКОВИЧИТЕ УПРАВЛЯВАТ МОСКОВСКИТЕ КНЯЖЕСТВА ДО 1600 ГОД. СЛЕД КОЕТО ИДВА РЕД НА РОМАНОВИ .ТАЗИ ДИНАСТИЯ УПРАВЛЯВА В РУСИЯ ДО 1917 Г. Така че дали КИЕВСКА РУС Е УКРАИНСКА Е ДОСТА СПОРНО ОЩЕ ПОВЕЧЕ.ПОНЯТИЯ КАТО УКРАЙНА И УКРАИНЕЦ НЕ СА ОТКРИТИ В НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ ОТ ОНОВа ВРЕМЕ ,А КИЕВСКА РУС Е СЪЩЕСТВУВАЛА КАТО ДЪРЖАВА( 862-1238 Г. ) около 370 год..

    Коментиран от #59

    10:41 24.06.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Добре Че !

    2 1 Отговор
    Добре Че !

    Не го е !

    Блъснала Кола !

    11:40 24.06.2025

  • 62 И така....

    16 1 Отговор

    До коментар #42 от "България над всичко":

    Много е бил "велик" Иван Шишман след като се е СКРИЛ в Никополската крепост и е оставил патриарх Ефтимий до води отбраната на Търново....

    Коментиран от #75

    11:41 24.06.2025

  • 63 Булба67

    13 1 Отговор
    Само за това че е скъсак ,,Унията" с папата е достоен за уважение!!!!А не като днешните евро ПОМЯРИ!

    12:13 24.06.2025

  • 64 канас ювиги

    11 2 Отговор

    До коментар #56 от "Истината":

    куманите са сродни на българите(има исторически източници)
    имат и тюркско влияние но е не е изяснено колко и от къде е
    четете повече преди да пишете
    моя прадядо е с фамилия Куманов,но никога не сме били тюрки
    това и че прабългарите са тюрки е измислица която се опроверга в подледните години

    12:37 24.06.2025

  • 65 КАНАС ЮВИГИ

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "1253":

    а на теб Мюмюн ли ти е оригиналното?

    12:41 24.06.2025

  • 66 да да

    3 0 Отговор
    Семейство бандити! Живота на народа?!,35-40г.....

    12:59 24.06.2025

  • 67 Ококория Джо

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Тип/топ":

    е братовчед -пра-пра от майново хухей....

    13:06 24.06.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ЛАТИНСКИ МИРОТВОРЕЦ

    3 1 Отговор
    "присъединил част от земите на епирската държава към България и тя достигнала своето най-голямо разширение" тва е АГРЕСИЯ !!!

    "Териториалното разширение на българската държава предизвикало сериозни опасения сред латинците."
    след това създадоха НАТЮ и разрушиха Велика България.След това тя стана нищожна завинаги.

    17:43 24.06.2025

  • 70 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    ндаааа без руски дружини нищо ни стааа

    18:04 24.06.2025

  • 71 Летописец

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "А знаеш ли":

    Знаем , знаем ❗! Казвали са : Стамболов направи българите на маймуни . Направи най-много политически убийства в България . Стамболов уби капитан Петко Войвода след инквизиции . А Алеко Константинов е убит при друго от политическите убийства организирани от Стамболов . Направил е и "икономическа реформа по западен образец" която е убила тогавашната средна класа в България .

    18:43 24.06.2025

  • 72 Ханс от Германия

    4 1 Отговор
    днес минаваше покрай кланица и старчески дом,чуваше само древния уважаван български език.Все още не съм стигнал до обществената тоалетна,но знам какъв език ще чуя от чистачите там.

    "но защо толкова много?"

    18:48 24.06.2025

  • 73 Летописец

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "ако питате мошето паси или някой друг":

    "Русия е далече" - с това ще го запомним Монката . Ще рече : Да я забравим и да не мислим .

    18:55 24.06.2025

  • 74 Всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Стефан":

    Кумани (унгарци ) - тЮрки станали католици . Което на тУрците от натото също не им харесва .

    Коментиран от #76

    19:01 24.06.2025

  • 75 Логично

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "И така....":

    От цар-предател, сключил военен съюз с турците , като Шишман какво да очакваш ?.Напразно сърбите и другите православни да го чакали на Косово поле да се бие рамо до рамо с тях за християнството .

    19:05 24.06.2025

  • 76 антрополог

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "Всъщност":

    Кумани (унгарци ) угарски език като коми.
    Коми (фини-угри) Угри-унгарците. Коми -Русия. НЕ ПИЗДИ Де Билл!!!

    19:16 24.06.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 коко

    3 0 Отговор
    Чети, чети история. Да разбереш какви мъже е имало във Фанагория! Румънеца и Енчев дори песен за тях пеят!

    21:00 24.06.2025

  • 79 Пецата

    1 3 Отговор
    Кво ме занимавате с глупости от преди хиляда години разбираш ли 🤣

    22:36 24.06.2025

  • 80 Боже

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "1253":

    какъв тюрлю гювеч е в главата ти. Къде я изкопа тази нова история на България?!!!Направи си справка с надписа на ЦАРЯ в Св. Четирдесет мъченици. А за останалото написано от теб: пълна боза.

    00:11 25.06.2025

  • 81 макето

    0 1 Отговор
    ама той и Македония бил завладял в битка с Александър Македонски ХА ха ха ха

    01:20 25.06.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове