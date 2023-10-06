Слави Василев: Не знам как гражданите приемат разпищоления Пеевски в парламента

Според политолога Слави Василев „ние не случайно сме в това състояние в Европа.
„Нас ни управляват корумпирани, крадливи и неадекватни политици не 10 години, а много повече.
Ние сме бедни, но за да не бъдем бедни, трябва да се събудим.
Гледам го Делян Пеевски – разпищолил се в Народното събрание.
Това, което се случва, е безумие, не знам как гражданите могат да го приемат”, каза политологът в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един от стадото
07:00 06.10.2023
2 Стол
Коментиран от #6
07:01 06.10.2023
3 дядото
07:02 06.10.2023
4 фен
07:02 06.10.2023
5 Иван
07:07 06.10.2023
6 Някой
До коментар #2 от "Стол":Е не, ще подкрепяме баща ти Путин. Ама ти ако си знаеше историята, нямаше да лъскаш червен ботуш!
07:09 06.10.2023
7 Шердан Българов
07:10 06.10.2023
8 ФАКТ
07:11 06.10.2023
9 Айде,айде
07:15 06.10.2023
10 Като
07:17 06.10.2023
11 Ами то
07:17 06.10.2023
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кирил
07:32 06.10.2023