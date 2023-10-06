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Слави Василев: Не знам как гражданите приемат разпищоления Пеевски в парламента

6 Октомври, 2023 06:55 596 13

Слави Василев: Не знам как гражданите приемат разпищоления Пеевски в парламента

  • слави василев-
  • делян пеевски-
  • парламент

Управляват ни корумпирани, крадливи и неадекватни политици, заяви политологът

Слави Василев: Не знам как гражданите приемат разпищоления Пеевски в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според политолога Слави Василев „ние не случайно сме в това състояние в Европа.

„Нас ни управляват корумпирани, крадливи и неадекватни политици не 10 години, а много повече.

Ние сме бедни, но за да не бъдем бедни, трябва да се събудим.

Гледам го Делян Пеевски – разпищолил се в Народното събрание.

Това, което се случва, е безумие, не знам как гражданите могат да го приемат”, каза политологът в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един от стадото

    16 0 Отговор
    никак

    07:00 06.10.2023

  • 2 Стол

    18 2 Отговор
    Ами тея дето искаха промяна и изчегъртване си го набутаха там. Това са нашите сънародници подкрепящи украйна

    Коментиран от #6

    07:01 06.10.2023

  • 3 дядото

    19 0 Отговор
    визията,интелекта и поведението пред камерите могат да предизвикат единствено отвращение и погнуса

    07:02 06.10.2023

  • 4 фен

    6 10 Отговор
    Абе и ти си един анализатор... Стоиш, кокориш се, и се чудиш, как си заемал толкова категорични позиции в полза на хора, които сега плюеш .. По - скоро си пародия на пропагандатор..

    07:02 06.10.2023


  • 5 Иван

    10 0 Отговор
    Като те гледам политолог учил и сега разбра че 30 години ни управляват корумпирани политици открил си топлата вода и Ко праим сега едно голямо НИЩО

    07:07 06.10.2023

  • 6 Някой

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Стол":

    Е не, ще подкрепяме баща ти Путин. Ама ти ако си знаеше историята, нямаше да лъскаш червен ботуш!

    07:09 06.10.2023

  • 7 Шердан Българов

    5 3 Отговор
    Слави запитай се как гражданите възприемат твоята крадлива фамилия мазни доносници които ограбиха труда на бабите и дядовците им !

    07:10 06.10.2023

  • 8 ФАКТ

    9 1 Отговор
    Мафията управлява законно държавата, защото овцете си я избраха.

    07:11 06.10.2023

  • 9 Айде,айде

    1 1 Отговор
    ДС отрочето....Ръси мозАк

    07:15 06.10.2023

  • 10 Като

    2 1 Отговор
    самозабравили се дете без контрол !

    07:17 06.10.2023

  • 11 Ами то

    2 1 Отговор
    60% не го приемат тоя парламент и ходят за риба по изборите...или за гъби. Проблема е ,че в политиката отгоре плува само мръсна пяна и по изборите нямаме истинска алтернатива...дори и възраждане не стават виждайки как вчера са подкрепили продължаване източването на здравната каса от частни болници чрез цените на лекарствата....бе размислили при второто гласуване...с помощта на бялата мафия

    07:17 06.10.2023

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кирил

    1 1 Отговор
    За мен Пеевски е преекспониран като негатив от пропагандата. Пеевски е много по адекватен от копейката и тошкочалгарина.

    07:32 06.10.2023

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