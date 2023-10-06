Слави Василев: Не знам как гражданите приемат разпищоления Пеевски в парламента

Според политолога Слави Василев „ние не случайно сме в това състояние в Европа.

„Нас ни управляват корумпирани, крадливи и неадекватни политици не 10 години, а много повече.

Ние сме бедни, но за да не бъдем бедни, трябва да се събудим.

Гледам го Делян Пеевски – разпищолил се в Народното събрание.

Това, което се случва, е безумие, не знам как гражданите могат да го приемат”, каза политологът в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.