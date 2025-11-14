Новини
България »
14 ноември 1885 г. Преди 140 години Сърбия вероломно напада България

14 Ноември, 2025 03:13 4 380 25

14 ноември 1885 г. Преди 140 години Сърбия вероломно напада България

  • съединение-
  • съединението на българия-
  • сръбско-българската война-
  • сърбия-
  • напада-
  • българия

Българите защитават с кръв Съединението

14 ноември 1885 г. Преди 140 години Сърбия вероломно напада България - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 14 ноември (2 ноември - стар стил) 1885-та година сръбският крал Милан обявява война на България, а причината е Съединението между Източна Румелия и княжество България.

Обединението променя коренно съотношението между силите на Балканския полуостров и предизвиква реакция от страна на всички съседни страни. Сърбия не е доволна, защото нейната територия остава по-малка. Затова още на 27 септември същата година изпраща свои военни части към Трън. Те пресичат границата, но са отблъснати от българската войска.

Румъния също заявява, че ще търси разширение в Южна Добруджа. Гърция извършва незабавна мобилизация и заплашва, че ще нахлуе в турска територия, за да присъедини като компенсация части от Македония.

Международната общност също е привлечена от случващото се на Балканите. Великобритания подкрепя Съединението, защото вижда шанс да спечели позиции в уголеменото Княжество и в същото време да разклати руските позиции на Балканите. Русия, Австро-Унгария, Германия, Франция и Италия се отнасят отрицателно към случилото се в България и искат възстановяване на статуквото от преди 6 септември 1885 година.

Като първи знак на неодобрение, Русия незабавно отзовава всичките си офицери от княжеството и нарежда на военния министър в правителството на Петко Каравелов Михаил Кантакузин, който също е руски офицер – да подаде оставка.

Започва една невероятна дипломатическа игра, обяснява Стефан Шивачев, директор на Регионалния исторически музей в Пловдив. Междувременно българската армия е останала без команден състав.

Правителството на Петко Каравелов още от самото начало на събитията ясно отчита надвисналата опасност и се опитва да спре предстоящата война дипломатически средства. Водят се преговори в Петербург, Париж и Лондон. Освен това султан Абдул Хамид Втори също информира Великите сили за случващото се на Балканите. От там го съветват да реагира спокойно и да не предприема крайни действия.

Когато Сърбия напада България българският княз Александър Втори пише писмо до султана. Като глава на васална държава той е длъжен да го информира за нападението от Сърбия. А според Берлинският договор Османската империя като сюзерен е длъжна да защити България дори с изпращането на своя армия във войната.

"И изведнъж виждаме, че ако се спазват тези дребни правила Османската империя трябва да прати войска, за да разбие сръбската армия. А сръбската армия в същото време воюва в полза на Османската империя. Нали, няма съмнение, че при това положение Портата започва да мисли, а тя мисли бавно", разказва пред Bulgaria ON AIR доц. Валери Колев от Историческия факултет на СУ "Климент Охридски".

"На 9 ноември, когато българската армия е преминала в контранастъпление, султана изведнъж се сеща, че трябва да размаха пръст на Сърбия и пращат нота до крал Милан, че няма да разреши да бъде нарушена българската граница. Това е в момент, в който сърбите почти са напуснали българската територия", обяснява проф. Тодор Петров от Националния военноисторически музей.

На 16 ноември Княз Александър Първи е принуден да прекрати бойните действия и да спре устремния победен марш на сръбска територия. Войната приключва с победа за българската армия. Равносметката е – убити са 550 български войници и офицери и 700 сръбски. Ранени са над 8000 души и от двете страни. Старите граници са възстановени, но Съединението на княжеството и Източна Румелия получава международно признание. Мирният договор между България и Сърбия е сключен на 19-ти февруари 1886-то година в Букурещ.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    16 20 Отговор
    вече на всички е ясно че мача е свирен и че русия ще победи

    03:34 14.11.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гориил

    17 3 Отговор
    Да оставим историята на историците и да се опитаме да се предпазим от чумата на XXI век.

    04:33 14.11.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Завистливи мнооого и

    33 2 Отговор
    Долни злобари са сърбите, все с нас се сравняват и днес, проблемите с Македония са ни от тях, в 21 век не дават да влизат български книги в Западните покрайнини, които сърбизират в югославията/гнила комунистическа структура с доминиране на сърбите чрез асимилация, идеология и концлагери/, същото е и в Македония

    05:52 14.11.2023

  • 14 невий

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "балкански":

    + + + + + + + + + +

    05:55 14.11.2023

  • 15 Някой

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "балкански":

    Ти си с некви психични отклонения...прочети малко истинска история, не тая дето са ти набутали в училище едно време!

    05:58 14.11.2023

  • 16 Затова ли руснаците

    28 4 Отговор

    До коментар #12 от "балкански":

    Си изтеглят генералите, че оставят българските капитани да се оправят сами /с цел да загубят/, наречена "войната на капитаните", а защо дадоха понтони на румънците, че да стигнат до Пирдоп когато българската войска е при Люлебургаз и помага на нападателите ни от всички страни в балканските войни, и това ми го представяш, че "не можели да ни защитят", не могат и не искат, НО ПРЕЧАТ и са против Съединението били, те и днес са със сръбските г@ веда

    06:01 14.11.2023

  • 17 Браво

    13 9 Отговор
    сърбите са наши братя,а руснаците са ни още по големи братя, все пак защитават сърбите,а не нас.

    06:02 14.11.2023

  • 18 Тази дата да се

    21 2 Отговор
    Припомни нашироко във всички медии, а не все да се подминава и мълчи, както досега, те австроунгария съглашателстват със сърбите и ги предпазват от това българската войска да продължи до белград, пращат нота да спрат, иначе се намесват с военни дрйствия, същите австроунгарци и днес ни правят проблеми, едните за Шенген, а другите на българската безплатна за тях газова тръба са увиснали за евтина руска газ, изобщо огледал се илия, пак в тия...говорете ги тези неща, медиите говорете

    06:09 14.11.2023

  • 19 Кирил

    21 8 Отговор
    Сърбия е нападнала защото е имала подкрепата на русия.
    От тогава нататък най злия враг на България е русия

    06:21 14.11.2023

  • 20 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Нека защитим паметника на съветската армия, както руснаци са защитавали сърбите срещу българите в тази война. .....

    06:41 14.11.2023

  • 21 Яким

    4 4 Отговор
    От прочетеното става ясно, че само турците/тогава османци/ са ни приятели.
    Понеже под тяхно давление войната приключва. Затова пазете единствените си приятели на балканите и спазвайте традицийте от съжителството ни от преди 500-600 години.

    Коментиран от #23

    09:55 14.11.2023

  • 22 българка

    2 1 Отговор
    В политиката НЯМА приятели, само интереси!

    10:19 14.11.2023

  • 23 ККК

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Яким":

    Към момента най-добрите ни съседи са Турция и Румъния! Другите само гледат как да ни го набутат! Факт!

    12:56 14.11.2023

  • 24 Сатана Z

    1 2 Отговор
    България е яла пердах от всички свои съседи ,заедо или по отделно ,заради гнусната си политика."Да би мирно седяло-не би чудо видяло" е казал народа.

    03:20 14.11.2025

  • 25 Всичко злини

    0 0 Отговор
    за България са идвали винаги отвън.
    Слава на красното ни и мило Отечество, България!

    03:48 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове