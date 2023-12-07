Очаква се Светият синод да обяви новини за здравето на патриарх Неофит

Светият синод заседава днес. Очаква се да станат ясни повече подробности около състоянието на патриарх Неофит, съобщи "Нова телевизия".
Говорителят на Светия синод - Старозагорският митрополит Киприан посочи, че Негово светейшество се подобрява и вече е в съзнание.
Патриарх Неофит се лекува във ВМА от белодробно заболяване. В много храмове в цялата страна през последните дни беше отслужен молебен за здравето му.
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07:43 07.12.2023