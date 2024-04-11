Времето днес, прогноза за четвъртък, 11 април:

Без промяна ще остане времето и днес, безоблачно, със слаб до умерен североизточен вятър и максимални температури много по-високи от климатичните норми, в повечето райони между 23° и 28°, в София – около 24°, предаде БНТ.

Също слънчево, но по-хладно ще бъде по Черноморието. Температурите там ще са между 19° и 23°. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, но вълнението на морето ще остане слабо.

Чудесно време и в планините. Ще бъде слънчево, в комбинация с умерен вятър от изток-североизток. Температури ще останат без съществена промяна и максималните в курортите ще са между 12 и 17 градуса.