Бойко Борисов с реакция след покушението над словашкия премиер Роберт Фицо

Осъждам остро ужасяващата атака срещу премиера на Словакия Роберт Фицо. Това написа във фейсбулк профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който в момента е във Враца, проследи "Фокус".
"Такива актове на насилие нямат място в обществото ни и застрашават основните европейски ценности и начин на живот.
Пожелавам на премиера Фицо сила и бързо възстановяване", допълва Борисов.
Припомняме, че по-рано словашкият премиер беше прострелян и откаран в болница в тежко състояние.
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:24 15.05.2024
2 Бийк
Сега очакваме включване и от Шиши
19:24 15.05.2024
3 Помак
19:24 15.05.2024
4 Новичок
19:24 15.05.2024
5 ББ е
19:25 15.05.2024
6 7те козякливи джуджета:
19:25 15.05.2024
7 мдаа
19:26 15.05.2024
8 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #15
19:26 15.05.2024
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тези
19:28 15.05.2024
13 Отец Дионисий
19:29 15.05.2024
14 ФЕЙК
19:29 15.05.2024
15 И не
До коментар #8 от "Последния Софиянец":само !
19:29 15.05.2024
16 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "Софийски":Змията хапе най лошо когато умира.
Коментиран от #26
19:30 15.05.2024
17 Оги
19:30 15.05.2024
18 А бе
19:30 15.05.2024
19 чукчата
Коментиран от #25
19:30 15.05.2024
20 Аз...
19:31 15.05.2024
21 Бамбука
19:31 15.05.2024
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Днес
19:32 15.05.2024
24 Българин
19:33 15.05.2024
25 Яшар
До коментар #19 от "чукчата":Замини ти гне за да дадеш Пример на обштеството...Морозоф..
Коментиран от #28
19:33 15.05.2024
26 Разкрит
До коментар #16 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Каруцааа за нищо не ставаш.
19:34 15.05.2024
27 Ранбо
19:35 15.05.2024
28 чукчата
До коментар #25 от "Яшар":1-те 7 са важни, ама 2-те по важни.....даже не знам дали си струва да ти връщам...и по спокойно че нещо чак копчетата не мойш да умериш!
Коментиран от #33
19:36 15.05.2024
29 Борисов
Лицемер!
19:36 15.05.2024
30 Баце,
19:38 15.05.2024
31 Чъки
Коментиран от #36
19:40 15.05.2024
32 Пфууууу
19:41 15.05.2024
33 Яшар
До коментар #28 от "чукчата":..сажалявам че се почустфахте в не обрано лозе ...
19:41 15.05.2024
34 Ха ха
19:43 15.05.2024
35 Шаро баро
19:45 15.05.2024
36 Ха хаха
До коментар #31 от "Чъки":То и баце у Чехия нещо е объркал
19:46 15.05.2024
37 вдовец
Коментиран от #42
19:47 15.05.2024
38 как е шубето
19:48 15.05.2024
39 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
19:49 15.05.2024
40 Бойко Българоубиец
19:51 15.05.2024
41 Ивелин Михайлов
19:52 15.05.2024
42 Банана Републик
До коментар #37 от "вдовец":Да реда му дойде, да се върне на бал кон !
Чу ли вееее?
19:52 15.05.2024
43 Боко
19:54 15.05.2024
44 Даже
До коментар #22 от "КАМУФЛИРАН С КОЛЕЛО":.луканка надохме....
19:54 15.05.2024
45 хммм
19:56 15.05.2024
46 Шопо
6827
19:56 15.05.2024
47 1551
19:58 15.05.2024
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мамул
20:02 15.05.2024
50 Чип и Дейл
20:04 15.05.2024