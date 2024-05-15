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Бойко Борисов с реакция след покушението над словашкия премиер Роберт Фицо

15 Май, 2024 19:23 853 50

Бойко Борисов с реакция след покушението над словашкия премиер Роберт Фицо

  • бойко борисов-
  • атентат-
  • роберт фицо-
  • словакия

Такива актове на насилие нямат място в обществото ни, посочи лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов с реакция след покушението над словашкия премиер Роберт Фицо - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осъждам остро ужасяващата атака срещу премиера на Словакия Роберт Фицо. Това написа във фейсбулк профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който в момента е във Враца, проследи "Фокус".

"Такива актове на насилие нямат място в обществото ни и застрашават основните европейски ценности и начин на живот.

Пожелавам на премиера Фицо сила и бързо възстановяване", допълва Борисов.

Припомняме, че по-рано словашкият премиер беше прострелян и откаран в болница в тежко състояние.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 6 Отговор
    Глобализма се е смръзнал от страх ! Путин уби ковида за един ден ! Европа намразва диктаторите си ! Украйна залязва ! Такава като Фицо вземат властта.....

    19:24 15.05.2024

  • 2 Бийк

    38 3 Отговор
    И другата мазна тиквенска копейка се стресна
    Сега очакваме включване и от Шиши

    19:24 15.05.2024

  • 3 Помак

    33 1 Отговор
    Боико ади ти този пат не се обаждаи ...че мн души си разплакал ..недей брат , понякога тр да малчим умно като си знаем о ..те гашти !

    19:24 15.05.2024

  • 4 Новичок

    40 1 Отговор
    Пази се Бойко ,че не се знае.Днеска там утре тук и те така.

    19:24 15.05.2024

  • 5 ББ е

    34 1 Отговор
    Лицемер!

    19:25 15.05.2024

  • 6 7те козякливи джуджета:

    28 2 Отговор
    Ти си следващия.

    19:25 15.05.2024

  • 7 мдаа

    14 16 Отговор
    Активно мероприятие на руските служби за предстоящите евроизбори. Добри са в манипулирането на хората. Не може да им се отрече. Все пак са наследници на Съветския съюз, а те бяха царе в лъжите.

    19:26 15.05.2024

  • 8 Последния Софиянец

    40 0 Отговор
    Бойко уби Трактора,Къро и Нотариуса

    Коментиран от #10, #15

    19:26 15.05.2024

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тези

    22 0 Отговор
    в България не ги вижда и чува , сега за пред хората, както се казва , се изявява ! Не , че някой го слуша и вярва ! Той омазан до ушите , както и цялата му шайка престъпници , взел да лъгондри като дърт циганин , че бил съпричастен ?

    19:28 15.05.2024

  • 13 Отец Дионисий

    12 6 Отговор
    А Кирчо и Кокорчо си траят

    19:29 15.05.2024

  • 14 ФЕЙК

    18 0 Отговор
    Господи, каква мисъл, каква простота, каква гениалност ! И от кого............всички му знаят "АВТОБИОГРАФИЯТА", която съществено се отличава от БИОГРАФИЯТА !

    19:29 15.05.2024

  • 15 И не

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    само !

    19:29 15.05.2024

  • 16 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Софийски":

    Змията хапе най лошо когато умира.

    Коментиран от #26

    19:30 15.05.2024

  • 17 Оги

    15 8 Отговор
    Жалко, че сглобката застана на страната на кървавият украински фашизъм !! Фицо и Орбан са единствените разумни европейски политици !! Дано се възстанови ,случаят ще пробуди заспалите ,заблудени агресори!

    19:30 15.05.2024

  • 18 А бе

    20 0 Отговор
    Как го написа във фейсбук, като телефона му няма кирилица, както твърдеше и не поддържа фейсбук.

    19:30 15.05.2024

  • 19 чукчата

    5 1 Отговор
    чета и недоумявам....в какво сте се превърнали...не хора .....а фашисти! ми заминавайте за фронта ве, евала на тия които не само лаят ами си защитават и практически теориите, а на вас драскачи внимавайте кво си пожелавате, че сега е времето на чудесата.....

    Коментиран от #25

    19:30 15.05.2024

  • 20 Аз...

    7 0 Отговор
    Ти се приготви

    19:31 15.05.2024

  • 21 Бамбука

    14 1 Отговор
    Хайде парад на евро-лицемерите. Нинова, Радев, сега и Борисов. Съпричастност със случилото се с Фицо, не трябва да бъде свързано с лицемерие и борба за европейски ценности, защото това сравнение говори за випиюша глупост. Този акт е срещу човешката ценностна система - правото за съществуване на всеки човек. Какви ги плещи този ?

    19:31 15.05.2024

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Днес

    11 0 Отговор
    А тебе кога?

    19:32 15.05.2024

  • 24 Българин

    10 0 Отговор
    Абе в България не утрепаха ли един бивш министър-председател?

    19:33 15.05.2024

  • 25 Яшар

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "чукчата":

    Замини ти гне за да дадеш Пример на обштеството...Морозоф..

    Коментиран от #28

    19:33 15.05.2024

  • 26 Разкрит

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Каруцааа за нищо не ставаш.

    19:34 15.05.2024

  • 27 Ранбо

    10 0 Отговор
    Аз като се замисля, колко проятели, съдружници, съратници и просто мутри с отпаднала необходимост бяха убити по времето, когато Бойко беше Главен, почвам да се тревожа.

    19:35 15.05.2024

  • 28 чукчата

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Яшар":

    1-те 7 са важни, ама 2-те по важни.....даже не знам дали си струва да ти връщам...и по спокойно че нещо чак копчетата не мойш да умериш!

    Коментиран от #33

    19:36 15.05.2024

  • 29 Борисов

    14 0 Отговор
    Твоите пожелания са като клетва!
    Лицемер!

    19:36 15.05.2024

  • 30 Баце,

    8 0 Отговор
    Много ще ти отива една дупка в мазната ти кратуна. Интересно Сретен още ли спи?

    19:38 15.05.2024

  • 31 Чъки

    11 4 Отговор
    Фицо е човек на мафията.преди години в Словакия убиха журналист който беше писал за връзките на Фицо с италианската мафия в Словакия.

    Коментиран от #36

    19:40 15.05.2024

  • 32 Пфууууу

    14 1 Отговор
    Абе Сретене, казах ти Бацо, не Фицо! Пфууу пак обърка !

    19:41 15.05.2024

  • 33 Яшар

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "чукчата":

    ..сажалявам че се почустфахте в не обрано лозе ...

    19:41 15.05.2024

  • 34 Ха ха

    5 0 Отговор
    Ред по ре та наред сите тикви

    19:43 15.05.2024

  • 35 Шаро баро

    3 0 Отговор
    Магнитен свят! Бе е е е

    19:45 15.05.2024

  • 36 Ха хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чъки":

    То и баце у Чехия нещо е объркал

    19:46 15.05.2024

  • 37 вдовец

    3 1 Отговор
    твой ред е !

    Коментиран от #42

    19:47 15.05.2024

  • 38 как е шубето

    3 0 Отговор
    ?!Май е голям.....

    19:48 15.05.2024

  • 39 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    6 0 Отговор
    Баце е бил у затвора у чешко - разбира ги нещата.

    19:49 15.05.2024

  • 40 Бойко Българоубиец

    3 1 Отговор
    Ще козирувам на посолството, че да не съм следващият! ГЕРБ ПОБЕДА!

    19:51 15.05.2024

  • 41 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Дано боко да е следващият!

    19:52 15.05.2024

  • 42 Банана Републик

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "вдовец":

    Да реда му дойде, да се върне на бал кон !
    Чу ли вееее?

    19:52 15.05.2024

  • 43 Боко

    3 0 Отговор
    За.би не знаех че щатските партньори са го гръмнали, изтеглям поста, адмирации за стрелеца.

    19:54 15.05.2024

  • 44 Даже

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "КАМУФЛИРАН С КОЛЕЛО":

    .луканка надохме....

    19:54 15.05.2024

  • 45 хммм

    2 0 Отговор
    Стресна се мутрата!! Не че се харесват. И той усеща, че е долу-горе в същото положение.

    19:56 15.05.2024

  • 46 Шопо

    1 0 Отговор
    Нъпълни потурите тоя .
    6827

    19:56 15.05.2024

  • 47 1551

    1 0 Отговор
    Тоя не може да пусне компютъра ,ама чак написал във FB

    19:58 15.05.2024

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мамул

    2 0 Отговор
    Мутромилиционера са изока! Оди де кръсти пред магнилията, тулуп!

    20:02 15.05.2024

  • 50 Чип и Дейл

    0 0 Отговор
    Страх!

    20:04 15.05.2024

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