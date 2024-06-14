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Ето ги 240-те депутати, които влизат в 50-то Народно събрание

14 Юни, 2024 22:05 473 6

Ето ги 240-те депутати, които влизат в 50-то Народно събрание

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Пълен списък по решението на ЦИК

Ето ги 240-те депутати, които влизат в 50-то Народно събрание - 1
Красимир Тодоров Красимир Тодоров Автор във Fakti.bg

Решение на ЦИК

Обявява за избрани за народни представители в Петдесетото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

Първи изборен район – Благоевградски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1102Станислав Иванов Богдански

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Цвета Валентинова Рангелова

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Андрей Иванов Цеков

22. ГЕРБ-СДС

1101Росен Димитров Желязков

2122Стефан Апостолов Апостолов

3103Костадин Томов Стойков

4104Георги Иванов Георгиев

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Корнелия Петрова Нинова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1103Ибраим Ибраимов Зайденов

2104Фатима Исмаил Йълдъс

3105Ахмед Ахмедов Вранчев

Втори изборен район - Бургаски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1102Силви Кирилов Петров

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1102Борис Димитров Аладжов

2103Звезделина Камелиева Каравелова

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Николай Денков Денков

2102Димитър Георгиев Найденов

22. ГЕРБ-СДС

1101Жечо Дончев Станков

2102Любен Любенов Дилов

3103Галя Стоянова Василева

4104Андрей Стоянов Рунчев

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Петър Георгиев Кънев

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Радостин Колев Колев

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Севим Исмаил Али

2102Ешереф Кязим Ешереф

3103Фатме Хасан Рамадан

Трети изборен район - Варненски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Тошко Йорданов Хаджитодоров

2103Ивайло Симеонов Костадинов

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Костадин Тодоров Костадинов

2102Коста Георгиев Стоянов

3103Светослав Тодоров Тодоров

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Даниел Максим Лорер

2104Стела Димитрова Николова

3102Ивайло Христов Митковски

22. ГЕРБ-СДС

1101Даниел Павлов Митов

2102Красен Кирилов Кралев

3103Бранимир Николаев Балачев

4104Кристиан Божидаров Ганчев

5105Павел Алексеев Христов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Борислав Гуцанов Гуцанов

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Юлиана Младенова Матеева

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Филиз Хакъева Хюсменова

Четвърти изборен район - Великотърновски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Андрей Иванов Чорбанов

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1102Ангел Василев Янчев

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Людмила Николаева Илиева

22. ГЕРБ-СДС

1101Костадин Георгиев Ангелов

2103Димитър Стойков Николов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Атанас Зафиров Зафиров

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Павлин Стефанов Петров

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Йордан Кирилов Цонев

Пети изборен район - Видински

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Вера Иванова Александрова

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Любен Иванов Иванов

22. ГЕРБ-СДС

1101Росица Любенова Кирова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Иво Севдалинов Цанев

Шести изборен район - Врачански

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Ивайло Василев Папов

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Деница Димитрова Симеонова

22. ГЕРБ-СДС

1101Красен Георгиев Кръстев

2102Мартин Николаев Харизанов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Генади Събков Събков

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Валентин Йовков Тончев

Седми изборен район - Габровски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Даниел Петров Петров

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Явор Руменов Божанков

22. ГЕРБ-СДС

1101Томислав Пейков Дончев

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Юсеин Хасанов Вейселов

Осми изборен район - Добрички

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Александър Атанасов Александров

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Константина Венциславова Петрова

22. ГЕРБ-СДС

1101Деница Евгениева Сачева

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Мая Йорданова Димитрова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Ертен Белгинова Анисова

Девети изборен район - Кърджалийски

2101Делян Славчев Пеевски

3102Байрам Юзкан Байрам

4103Айтен Байрям Сабри

5104Павлин Павлов Кръстев

6105Елван Бехчет Гюркаш

Десети изборен район - Кюстендилски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Димчо Димитров Димчев

22. ГЕРБ-СДС

1101Христо Богомилов Терзийски

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Росица Симеонова Калинова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Николай Георгиев Златарски

Единадесети изборен район - Ловешки

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Ивелин Първанов Първанов

22. ГЕРБ-СДС

1101Николай Нанков Нанков

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Ирена Николаева Негинова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Атидже Байрямова Алиева-Вели

Дванадесети изборен район - Монтана

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Петър Николаев Петров

22. ГЕРБ-СДС

1101Румен Димитров Христов

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Димитър Иванов Аврамов

2102Надя Йорданова Петрова

Тринадесети изборен район - Пазарджишки

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Стоян Николов Таслаков

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Ивайло Валентинов Шотев

22. ГЕРБ-СДС

1101Екатерина Спасова Гечева-Захариева

2104Стефан Неделчев Мирев

3103Дафинка Аспарухова Семерджиева

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1102Петя Николаева Цанкова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Искра Димитрова Михайлова-Копарова

2102Небие Исмет Кабак

Четиринадесети изборен район - Пернишки

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Димо Георгиев Дренчев

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1102Бойко Илиев Рашков

22. ГЕРБ-СДС

1101Георг Даниелов Георгиев

2108Христина Иванова Георгиева

Петнадесети изборен район - Плевенски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1103Христинка Илийчева Иванова

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1102Кирил Тодоров Тодоров

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Богдан Валериев Богданов

22. ГЕРБ-СДС

1101Пламен Тачев Петров

2102Валери Пламенов Лачовски

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Георги Страхилов Свиленски

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Христо Симеонов Борисов

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Марио Киров Рангелов

Шестнадесети изборен район - Пловдив

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1102Танер Кадир Тюркоглу

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Ангел Жеков Георгиев

2102Емил Янков Янков

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1104Манол Костадинов Пейков

2102Йордан Яворов Иванов

3103Стою Теодоров Стоев

22. ГЕРБ-СДС

1101Бойко Методиев Борисов

2102Даниела Кирилова Дженева

3103Георги Валентинов Георгиев

4104Деница Пламенова Николова

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Иван Богомилов Петков

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Николай Георгиев Марков

Седемнадесети изборен район - Пловдивски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Станислав Светозаров Балабанов

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Кръстьо Стоянов Врачев

2102Димитър Валентинов Гюрев

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1102Катя Максимова Панева

22. ГЕРБ-СДС

1101Цвета Вълчева Караянчева

2104Младен Николов Шишков

3102Иван Йовков Червенков

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Веска Маринова Ненчева

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Дарин Димитров Георгиев

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Рамадан Байрам Аталай

2102Ердуан Сали Мехмед

Осемнадесети изборен район - Разградски

22. ГЕРБ-СДС

1102Гюнай Хюсмен Хюсмен

28. Движение за права и свободи – ДПС

1102Хабибе Кязим Расим

2103Мехмед Реджеб Салим

3104Едис Рухиев Даудов

Деветнадесети изборен район - Русенски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Драгомир Стефанов Петров

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Златан Стоянов Златанов

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1103Иван Белчев Белчев

22. ГЕРБ-СДС

1102Георги Николаев Кръстев

2103Николай Иванов Братованов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Иван Валентинов Иванов

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Ализан Нихат Яхова

Двадесети изборен район - Силистренски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Маргарита Атанасова Генчева

22. ГЕРБ-СДС

1108Милен Стойчев Делийски

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Джевдет Ибрям Чакъров

2102Левент Орхан Мемиш

Двадесет и първи изборен район - Сливенски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Климент Пламенов Шопов

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Татяна Славова Султанова-Сивева

22. ГЕРБ-СДС

1101Десислава Жекова Танева

2102Мария Щерева Белова

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Деян Цанков Дечев

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Хюсеин Хасан Хафъзов

Двадесет и втори изборен район – Смолянски

22. ГЕРБ-СДС

1101Красимир Митков Събев

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1102Лариса Борисова Савова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Хайри Реджебов Садъков

2102Анджей Веселинов Джандев

Двадесет и трети изборен район – София

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Павела Василева Митова

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Цончо Томов Ганев

2102Виолета Радева Кърпачева

3103Ивайло Георгиев Чорбов

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Кирил Петков Петков

2107Божидар Пламенов Божанов

3102Атанас Петров Атанасов

4103Вяра Методиева Тодева

5104Васил Стефанов Стефанов

6105Надежда Георгиева Йорданова

7106Венко Николов Сабрутев

22. ГЕРБ-СДС

1102Александър Койчев Иванов

2103Тома Любомиров Биков

3104Николай Нидал Алгафари

4105Владимир Андонов Данаилов

5106Александър Руменов Ненков

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Христо Танчев Проданов

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Георги Панчев Куков

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Тимур Ахмедов Халилов

Двадесет и четвърти изборен район - София

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1102Иван Стойнов Кючуков

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1102Йордан Христов Тодоров

2103Георги Хрисимиров Иванов

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Христо Любомиров Иванов

2102Лена Здравкова Бориславова

3107Мартин Димитров Димитров

4103Петър Василев Кьосев

5104Йордан Ивов Терзийски

22. ГЕРБ-СДС

1101Рая Назар Назарян

2102Христо Георгиев Гаджев

3103Тервел Николов Георгиев

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1102Михаил Иванов Ставрев

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Етиен Херцел Леви

Двадесет и пети изборен район - София

1102Петя Божидарова Димитрова

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1102Маргарита Иванова Махаева

2103Славчо Ангелов Крумов

3104Рая Ангелова Иванова

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1105Елисавета Димитрова Белобрадова

2102Кристина Николаева Петкова

3103Калина Бориславова Константинова

4104Венеция Огнянова Нецова-Ангова

22. ГЕРБ-СДС

1102Йорданка Асенова Фандъкова

2103Анна Василева Александрова

3104Лъчезар Богомилов Иванов

4105Петър Николаев Николов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1102Калоян Емилов Методиев

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1102Виктория Димитрова Василева

Двадесет и шести изборен район - Софийски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1102Венцислав Михайлов Асенов

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Ангел Николаев Славчев

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Александър Димитров Симидчиев

22. ГЕРБ-СДС

1101Младен Найденов Маринов

2109Валентин Мирчов Милушев

3102Марин Василев Маринов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Иван Ивайлов Ченчев

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Цветан Иванов Енчев

Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Александър Николов Вълчев

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Искра Михайлова Михайлова

2102Даниел Станиславов Проданов

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Радослав Стефанов Рибарски

22. ГЕРБ-СДС

1101Красимир Георгиев Вълчев

2102Маноил Минчев Манев

3103Илиана Петкова Жекова

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1101Драгомир Велков Стойнев

25. ПП ВЕЛИЧИЕ

1101Красимира Петкова Нинова-Катинчарова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Халил Реджепов Летифов

2104Шендоан Ремзи Халит

Двадесет и осми изборен район - Търговищки

22. ГЕРБ-СДС

1101Теменужка Петрова Петкова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Джейхан Хасанов Ибрямов

2102Неждет Джевдет Шабан

3104Джем Ямен Яменов

Двадесет и девети изборен район - Хасковски

1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1101Александър Стайков Марков

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Георги Николаев Георгиев

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1101Асен Васков Василев

22. ГЕРБ-СДС

1101Делян Александров Добрев

2102Георги Тенев Станков

3104Иван Величков Минев

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Станислав Димитров Анастасов

2102Мюмюн Сали Мюмюн

Тридесети изборен район - Шуменски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Веселин Миленов Вешев

14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1105Захари Георгиев Борачев

22. ГЕРБ-СДС

1101Любомир Димитров Христов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1102Катя Гинева Кайрякова

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Айсел Исмаил Руфад

2102Хамид Бари Хамид

Тридесет и първи изборен район - Ямболски

12. ВЪЗРАЖДАНЕ

1101Никола Ангелов Димитров

22. ГЕРБ-СДС

1101Димитър Ангелов Иванов

24. БСП за БЪЛГАРИЯ

1102Красимир Йорданов Йорданов

28. Движение за права и свободи – ДПС

1101Димитър Андонов Николов

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.

Председател: Камелия Нейкова


България
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    22:27 14.06.2024

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