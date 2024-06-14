Ето ги 240-те депутати, които влизат в 50-то Народно събрание

Решение на ЦИК
Обявява за избрани за народни представители в Петдесетото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:
Първи изборен район – Благоевградски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1102Станислав Иванов Богдански
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Цвета Валентинова Рангелова
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Андрей Иванов Цеков
22. ГЕРБ-СДС
1101Росен Димитров Желязков
2122Стефан Апостолов Апостолов
3103Костадин Томов Стойков
4104Георги Иванов Георгиев
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Корнелия Петрова Нинова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1103Ибраим Ибраимов Зайденов
2104Фатима Исмаил Йълдъс
3105Ахмед Ахмедов Вранчев
Втори изборен район - Бургаски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1102Силви Кирилов Петров
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1102Борис Димитров Аладжов
2103Звезделина Камелиева Каравелова
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Николай Денков Денков
2102Димитър Георгиев Найденов
22. ГЕРБ-СДС
1101Жечо Дончев Станков
2102Любен Любенов Дилов
3103Галя Стоянова Василева
4104Андрей Стоянов Рунчев
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Петър Георгиев Кънев
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Радостин Колев Колев
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Севим Исмаил Али
2102Ешереф Кязим Ешереф
3103Фатме Хасан Рамадан
Трети изборен район - Варненски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Тошко Йорданов Хаджитодоров
2103Ивайло Симеонов Костадинов
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Костадин Тодоров Костадинов
2102Коста Георгиев Стоянов
3103Светослав Тодоров Тодоров
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Даниел Максим Лорер
2104Стела Димитрова Николова
3102Ивайло Христов Митковски
22. ГЕРБ-СДС
1101Даниел Павлов Митов
2102Красен Кирилов Кралев
3103Бранимир Николаев Балачев
4104Кристиан Божидаров Ганчев
5105Павел Алексеев Христов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Борислав Гуцанов Гуцанов
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Юлиана Младенова Матеева
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Филиз Хакъева Хюсменова
Четвърти изборен район - Великотърновски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Андрей Иванов Чорбанов
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1102Ангел Василев Янчев
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Людмила Николаева Илиева
22. ГЕРБ-СДС
1101Костадин Георгиев Ангелов
2103Димитър Стойков Николов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Атанас Зафиров Зафиров
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Павлин Стефанов Петров
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Йордан Кирилов Цонев
Пети изборен район - Видински
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Вера Иванова Александрова
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Любен Иванов Иванов
22. ГЕРБ-СДС
1101Росица Любенова Кирова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Иво Севдалинов Цанев
Шести изборен район - Врачански
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Ивайло Василев Папов
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Деница Димитрова Симеонова
22. ГЕРБ-СДС
1101Красен Георгиев Кръстев
2102Мартин Николаев Харизанов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Генади Събков Събков
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Валентин Йовков Тончев
Седми изборен район - Габровски
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Даниел Петров Петров
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Явор Руменов Божанков
22. ГЕРБ-СДС
1101Томислав Пейков Дончев
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Юсеин Хасанов Вейселов
Осми изборен район - Добрички
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Александър Атанасов Александров
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Константина Венциславова Петрова
22. ГЕРБ-СДС
1101Деница Евгениева Сачева
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Мая Йорданова Димитрова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Ертен Белгинова Анисова
Девети изборен район - Кърджалийски
2101Делян Славчев Пеевски
3102Байрам Юзкан Байрам
4103Айтен Байрям Сабри
5104Павлин Павлов Кръстев
6105Елван Бехчет Гюркаш
Десети изборен район - Кюстендилски
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Димчо Димитров Димчев
22. ГЕРБ-СДС
1101Христо Богомилов Терзийски
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Росица Симеонова Калинова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Николай Георгиев Златарски
Единадесети изборен район - Ловешки
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Ивелин Първанов Първанов
22. ГЕРБ-СДС
1101Николай Нанков Нанков
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Ирена Николаева Негинова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Атидже Байрямова Алиева-Вели
Дванадесети изборен район - Монтана
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Петър Николаев Петров
22. ГЕРБ-СДС
1101Румен Димитров Христов
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Димитър Иванов Аврамов
2102Надя Йорданова Петрова
Тринадесети изборен район - Пазарджишки
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Стоян Николов Таслаков
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Ивайло Валентинов Шотев
22. ГЕРБ-СДС
1101Екатерина Спасова Гечева-Захариева
2104Стефан Неделчев Мирев
3103Дафинка Аспарухова Семерджиева
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1102Петя Николаева Цанкова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Искра Димитрова Михайлова-Копарова
2102Небие Исмет Кабак
Четиринадесети изборен район - Пернишки
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Димо Георгиев Дренчев
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1102Бойко Илиев Рашков
22. ГЕРБ-СДС
1101Георг Даниелов Георгиев
2108Христина Иванова Георгиева
Петнадесети изборен район - Плевенски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1103Христинка Илийчева Иванова
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1102Кирил Тодоров Тодоров
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Богдан Валериев Богданов
22. ГЕРБ-СДС
1101Пламен Тачев Петров
2102Валери Пламенов Лачовски
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Георги Страхилов Свиленски
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Христо Симеонов Борисов
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Марио Киров Рангелов
Шестнадесети изборен район - Пловдив
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1102Танер Кадир Тюркоглу
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Ангел Жеков Георгиев
2102Емил Янков Янков
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1104Манол Костадинов Пейков
2102Йордан Яворов Иванов
3103Стою Теодоров Стоев
22. ГЕРБ-СДС
1101Бойко Методиев Борисов
2102Даниела Кирилова Дженева
3103Георги Валентинов Георгиев
4104Деница Пламенова Николова
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Иван Богомилов Петков
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Николай Георгиев Марков
Седемнадесети изборен район - Пловдивски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Станислав Светозаров Балабанов
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Кръстьо Стоянов Врачев
2102Димитър Валентинов Гюрев
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1102Катя Максимова Панева
22. ГЕРБ-СДС
1101Цвета Вълчева Караянчева
2104Младен Николов Шишков
3102Иван Йовков Червенков
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Веска Маринова Ненчева
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Дарин Димитров Георгиев
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Рамадан Байрам Аталай
2102Ердуан Сали Мехмед
Осемнадесети изборен район - Разградски
22. ГЕРБ-СДС
1102Гюнай Хюсмен Хюсмен
28. Движение за права и свободи – ДПС
1102Хабибе Кязим Расим
2103Мехмед Реджеб Салим
3104Едис Рухиев Даудов
Деветнадесети изборен район - Русенски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Драгомир Стефанов Петров
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Златан Стоянов Златанов
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1103Иван Белчев Белчев
22. ГЕРБ-СДС
1102Георги Николаев Кръстев
2103Николай Иванов Братованов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Иван Валентинов Иванов
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Ализан Нихат Яхова
Двадесети изборен район - Силистренски
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Маргарита Атанасова Генчева
22. ГЕРБ-СДС
1108Милен Стойчев Делийски
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Джевдет Ибрям Чакъров
2102Левент Орхан Мемиш
Двадесет и първи изборен район - Сливенски
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Климент Пламенов Шопов
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Татяна Славова Султанова-Сивева
22. ГЕРБ-СДС
1101Десислава Жекова Танева
2102Мария Щерева Белова
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Деян Цанков Дечев
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Хюсеин Хасан Хафъзов
Двадесет и втори изборен район – Смолянски
22. ГЕРБ-СДС
1101Красимир Митков Събев
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1102Лариса Борисова Савова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Хайри Реджебов Садъков
2102Анджей Веселинов Джандев
Двадесет и трети изборен район – София
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Павела Василева Митова
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Цончо Томов Ганев
2102Виолета Радева Кърпачева
3103Ивайло Георгиев Чорбов
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Кирил Петков Петков
2107Божидар Пламенов Божанов
3102Атанас Петров Атанасов
4103Вяра Методиева Тодева
5104Васил Стефанов Стефанов
6105Надежда Георгиева Йорданова
7106Венко Николов Сабрутев
22. ГЕРБ-СДС
1102Александър Койчев Иванов
2103Тома Любомиров Биков
3104Николай Нидал Алгафари
4105Владимир Андонов Данаилов
5106Александър Руменов Ненков
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Христо Танчев Проданов
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Георги Панчев Куков
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Тимур Ахмедов Халилов
Двадесет и четвърти изборен район - София
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1102Иван Стойнов Кючуков
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1102Йордан Христов Тодоров
2103Георги Хрисимиров Иванов
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Христо Любомиров Иванов
2102Лена Здравкова Бориславова
3107Мартин Димитров Димитров
4103Петър Василев Кьосев
5104Йордан Ивов Терзийски
22. ГЕРБ-СДС
1101Рая Назар Назарян
2102Христо Георгиев Гаджев
3103Тервел Николов Георгиев
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1102Михаил Иванов Ставрев
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Етиен Херцел Леви
Двадесет и пети изборен район - София
1102Петя Божидарова Димитрова
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1102Маргарита Иванова Махаева
2103Славчо Ангелов Крумов
3104Рая Ангелова Иванова
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1105Елисавета Димитрова Белобрадова
2102Кристина Николаева Петкова
3103Калина Бориславова Константинова
4104Венеция Огнянова Нецова-Ангова
22. ГЕРБ-СДС
1102Йорданка Асенова Фандъкова
2103Анна Василева Александрова
3104Лъчезар Богомилов Иванов
4105Петър Николаев Николов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1102Калоян Емилов Методиев
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1102Виктория Димитрова Василева
Двадесет и шести изборен район - Софийски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1102Венцислав Михайлов Асенов
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Ангел Николаев Славчев
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Александър Димитров Симидчиев
22. ГЕРБ-СДС
1101Младен Найденов Маринов
2109Валентин Мирчов Милушев
3102Марин Василев Маринов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Иван Ивайлов Ченчев
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Цветан Иванов Енчев
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Александър Николов Вълчев
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Искра Михайлова Михайлова
2102Даниел Станиславов Проданов
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Радослав Стефанов Рибарски
22. ГЕРБ-СДС
1101Красимир Георгиев Вълчев
2102Маноил Минчев Манев
3103Илиана Петкова Жекова
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1101Драгомир Велков Стойнев
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1101Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Халил Реджепов Летифов
2104Шендоан Ремзи Халит
Двадесет и осми изборен район - Търговищки
22. ГЕРБ-СДС
1101Теменужка Петрова Петкова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Джейхан Хасанов Ибрямов
2102Неждет Джевдет Шабан
3104Джем Ямен Яменов
Двадесет и девети изборен район - Хасковски
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1101Александър Стайков Марков
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Георги Николаев Георгиев
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1101Асен Васков Василев
22. ГЕРБ-СДС
1101Делян Александров Добрев
2102Георги Тенев Станков
3104Иван Величков Минев
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Станислав Димитров Анастасов
2102Мюмюн Сали Мюмюн
Тридесети изборен район - Шуменски
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Веселин Миленов Вешев
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1105Захари Георгиев Борачев
22. ГЕРБ-СДС
1101Любомир Димитров Христов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1102Катя Гинева Кайрякова
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Айсел Исмаил Руфад
2102Хамид Бари Хамид
Тридесет и първи изборен район - Ямболски
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1101Никола Ангелов Димитров
22. ГЕРБ-СДС
1101Димитър Ангелов Иванов
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1102Красимир Йорданов Йорданов
28. Движение за права и свободи – ДПС
1101Димитър Андонов Николов
Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.
Председател: Камелия Нейкова
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хуманно действат
22:09 14.06.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ицу хазарта
22:11 14.06.2024
4 Зодия УВСЪ
22:18 14.06.2024
5 Софийски
22:20 14.06.2024
6 Веселяка
22:27 14.06.2024