Ситуацията в Донбас е на ръба на катастрофата за Киев! Какво правят пет хиляди украински бойци в акция на руска територия

Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна в Донбас е катастрофална, констатира експертът по анализ на отворени данни на BILD Юлиан Рьопке, като изразя ...