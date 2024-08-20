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Земетресение разлюля София, усетило се е по високите етажи

20 Август, 2024 16:22 2 367 23

Земетресение разлюля София, усетило се е по високите етажи

  • земетресение-
  • софия-
  • трус

Епицентърът е бил на 10 км от София

Земетресение разлюля София, усетило се е по високите етажи - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Земетресение със сила 3 по Рихтер бе усетено в София. То е регистрирано в 15:59 часа.

Дълбочината му е 7 км.

Това показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките.

Епицентърът е бил на 10 км от София.

Трусът е бил усетен по високите етажи в някои квартали на столицата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Нищо не усетих.

    Коментиран от #6, #7, #8, #9, #23

    16:28 20.08.2024

  • 2 Петър

    11 0 Отговор
    Живея на 20-ти етаж в София и нищо не съм усетил.

    Коментиран от #4

    16:28 20.08.2024

  • 3 Където

    9 1 Отговор
    е тресло пак ще тресе !

    16:29 20.08.2024

  • 4 Усеща се

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    От 30 - ия нагоре !

    16:30 20.08.2024

  • 5 Налудник

    11 2 Отговор
    Готина метафора в заглавието. Дай боже да е истина.

    16:32 20.08.2024

  • 6 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защото Сте Безчувствен

    Коментиран от #14

    16:34 20.08.2024

  • 7 777

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заврян в мазето, над мивката с чинии какво очакваш да усетиш.

    Коментиран от #10

    16:37 20.08.2024

  • 8 Гост

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че то на село в гората какво ще усетиш.

    Коментиран от #15

    16:37 20.08.2024

  • 9 Хейт

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как е ресторантчето или беше павилион за скара . И как ще усетиш ти нямаш с какво да усетиш , то последните като тебе нищо не усещат.

    16:39 20.08.2024

  • 10 Град Козлодуй

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "777":

    Тои е Хигиенист в ЦЖП ГАРА София

    16:40 20.08.2024

  • 11 РИТОРИЧНО

    3 2 Отговор
    То в софия...високи етажи НЯМА..
    ВЖ.карта на царска СОФИЯ..

    16:41 20.08.2024

  • 12 МАГНИТСКИ

    12 0 Отговор
    Задава се още по Голямо заметресение на Високите Етажи на Властта със Силен Магнитут по Рихтер с Продължения .

    16:43 20.08.2024

  • 13 Пешо от панелката

    6 4 Отговор
    Бях на гости на една комшийка от пети вход, вече бяхме изпили по едно кафенце и по чашка вермут... и нищо не усетихме.

    Коментиран от #18

    16:45 20.08.2024

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Град Козлодуй

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    само долно качествени селяни живеят в тая софия

    Коментиран от #17

    17:08 20.08.2024

  • 16 илия

    2 0 Отговор
    лъжа

    17:13 20.08.2024

  • 17 анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    точно така!

    17:13 20.08.2024

  • 18 Ако Имаш

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пешо от панелката":

    Наколенки нема д го усетиш естествено , ако си от Люлин можеш да претърчиш до Банкя в Зайчарника , е тетам вече ще го усетиш гаранция .

    17:13 20.08.2024

  • 19 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА😀

    2 0 Отговор
    ЕПИЦЕНТЪРЪТ НА ДЕСЕТ КМ.ОТ СОФИЯ...
    В Т.НАР.КВ.КРЪСТОВА ВАДА ВЖ.КАРТА....

    17:24 20.08.2024

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 българка

    0 1 Отговор
    Земетресение с магнитуд 2,7, на разстояние 4,2 км южно от София. Дълбочината му е 10 км.
    Епицентърът на труса е бил в южния квартал "Кръстова вада". Земетресението е усетено в "Дружба", "Младост", "Студентски град" и "Малинова долина". Усетихме го - като удар.

    17:32 20.08.2024

  • 22 Нови вълнения?

    0 1 Отговор
    Усетихте ли го? Страх и ужас разтресе ли ви? Треперете,бе! Треперете от маймунската, от ковида, от вятъра, от слънцето!
    Живи има ли още?
    Не се стараят достатъчно писачите или толкова си могат. В последно време само земетресения отразяват. Що ри?

    17:35 20.08.2024

  • 23 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Под 4-та степен не се усещат.

    17:36 20.08.2024

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