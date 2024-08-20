Земетресение разлюля София, усетило се е по високите етажи

Земетресение със сила 3 по Рихтер бе усетено в София. То е регистрирано в 15:59 часа.
Дълбочината му е 7 км.
Това показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките.
Епицентърът е бил на 10 км от София.
Трусът е бил усетен по високите етажи в някои квартали на столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7, #8, #9, #23
16:28 20.08.2024
2 Петър
Коментиран от #4
16:28 20.08.2024
3 Където
16:29 20.08.2024
4 Усеща се
До коментар #2 от "Петър":От 30 - ия нагоре !
16:30 20.08.2024
5 Налудник
16:32 20.08.2024
6 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защото Сте Безчувствен
Коментиран от #14
16:34 20.08.2024
7 777
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Заврян в мазето, над мивката с чинии какво очакваш да усетиш.
Коментиран от #10
16:37 20.08.2024
8 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че то на село в гората какво ще усетиш.
Коментиран от #15
16:37 20.08.2024
9 Хейт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как е ресторантчето или беше павилион за скара . И как ще усетиш ти нямаш с какво да усетиш , то последните като тебе нищо не усещат.
16:39 20.08.2024
10 Град Козлодуй
До коментар #7 от "777":Тои е Хигиенист в ЦЖП ГАРА София
16:40 20.08.2024
11 РИТОРИЧНО
ВЖ.карта на царска СОФИЯ..
16:41 20.08.2024
12 МАГНИТСКИ
16:43 20.08.2024
13 Пешо от панелката
Коментиран от #18
16:45 20.08.2024
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Гост":само долно качествени селяни живеят в тая софия
Коментиран от #17
17:08 20.08.2024
16 илия
17:13 20.08.2024
17 анонимен
До коментар #15 от "Град Козлодуй":точно така!
17:13 20.08.2024
18 Ако Имаш
До коментар #13 от "Пешо от панелката":Наколенки нема д го усетиш естествено , ако си от Люлин можеш да претърчиш до Банкя в Зайчарника , е тетам вече ще го усетиш гаранция .
17:13 20.08.2024
19 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА😀
В Т.НАР.КВ.КРЪСТОВА ВАДА ВЖ.КАРТА....
17:24 20.08.2024
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 българка
Епицентърът на труса е бил в южния квартал "Кръстова вада". Земетресението е усетено в "Дружба", "Младост", "Студентски град" и "Малинова долина". Усетихме го - като удар.
17:32 20.08.2024
22 Нови вълнения?
Живи има ли още?
Не се стараят достатъчно писачите или толкова си могат. В последно време само земетресения отразяват. Що ри?
17:35 20.08.2024
23 разбира се
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Под 4-та степен не се усещат.
17:36 20.08.2024