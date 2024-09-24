Ахмед Доган води знакови за ДПС две листи

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган води листата на "Алианс за права и свободи" в Кърджали и в Разград за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори, става известно от публикация на фейсбук страницата на „ДПС Пресцентър“. Джевдет Чакъров е водач в Бургас и в Силистра.

Пълният списък на водачите на листи на „Алианс за права и свободи“:

1 МИР Благоевград - Ахмед Вранчев

2 МИР Бургас - Джевдет Чакъров

3 МИР Варна - Хюсни Адем

4 МИР Велико Търново - Ерджан Алкова

5 МИР Видин - Ваня Василева

6 МИР Враца - Ализан Яхова

7 МИР Габрово - Юсеин Вейселов

8 МИР Добрич - Нежля Амди-Ганева

9 МИР Кърджали - Ахмед Доган

10 МИР Кюстендил - Явор Хайтов

11 МИР Ловеч - Красимир Красимиров

12 МИР Монтана - Иван Замфиров

13 МИР Пазарджик - Таркан Шериф

14 МИР Перник - Валери Григоров

15 МИР Плевен - Марио Рангелов

16 МИР Пловдив град - Николай Цонев

17 МИР Пловдив област - Рамадан Аталай

18 МИР Разград - Ахмед Доган

19 МИР Русе - Рамадан Аталай

20 МИР Силистра - Джевдет Чакъров

21 МИР Сливен - Владимир Мартинов

22 МИР Смолян - Хайри Садъков

23 МИР София - Веселин Пенев

24 МИР София- - Павлин Найденов

25 МИР София - Явор Хайтов-КП

26 МИР София област - Кристина Александрова

27 МИР Стара Загора - Севим Али

28 МИР Търговище - Танер Али

29 МИР Хасково - Мюмюн Мюмюн

30 МИР Шумен - Джейхан Ибрямов

31 МИР Ямбол - Димитър Николов