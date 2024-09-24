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Ахмед Доган води знакови за ДПС две листи

24 Септември, 2024 18:52 947 27

Ахмед Доган води знакови за ДПС две листи

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Сокола се кандидатира от Кърджали и Разград

Ахмед Доган води знакови за ДПС две листи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган води листата на "Алианс за права и свободи" в Кърджали и в Разград за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори, става известно от публикация на фейсбук страницата на „ДПС Пресцентър“. Джевдет Чакъров е водач в Бургас и в Силистра.

Пълният списък на водачите на листи на „Алианс за права и свободи“:

1 МИР Благоевград - Ахмед Вранчев

2 МИР Бургас - Джевдет Чакъров

3 МИР Варна - Хюсни Адем

4 МИР Велико Търново - Ерджан Алкова

5 МИР Видин - Ваня Василева

6 МИР Враца - Ализан Яхова

7 МИР Габрово - Юсеин Вейселов

8 МИР Добрич - Нежля Амди-Ганева

9 МИР Кърджали - Ахмед Доган

10 МИР Кюстендил - Явор Хайтов

11 МИР Ловеч - Красимир Красимиров

12 МИР Монтана - Иван Замфиров

13 МИР Пазарджик - Таркан Шериф

14 МИР Перник - Валери Григоров

15 МИР Плевен - Марио Рангелов

16 МИР Пловдив град - Николай Цонев

17 МИР Пловдив област - Рамадан Аталай

18 МИР Разград - Ахмед Доган

19 МИР Русе - Рамадан Аталай

20 МИР Силистра - Джевдет Чакъров

21 МИР Сливен - Владимир Мартинов

22 МИР Смолян - Хайри Садъков

23 МИР София - Веселин Пенев

24 МИР София- - Павлин Найденов

25 МИР София - Явор Хайтов-КП

26 МИР София област - Кристина Александрова

27 МИР Стара Загора - Севим Али

28 МИР Търговище - Танер Али

29 МИР Хасково - Мюмюн Мюмюн

30 МИР Шумен - Джейхан Ибрямов

31 МИР Ямбол - Димитър Николов


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мхм

    12 0 Отговор
    Шиши крадна дъпъсъто като асансьорен завод

    18:54 24.09.2024

  • 2 Турчин

    9 3 Отговор
    Всички са дс комуняги и Близки на старите дс комуняги Доносници

    Коментиран от #11

    18:58 24.09.2024

  • 3 ЧОЧО

    7 2 Отговор
    Каквото и да приказвате,хората разбраха каква стока сте.Освен личното ви облагоденстване нищо друго не ва интересува.Стига ви 35години дерибействане.

    18:59 24.09.2024

  • 4 Сетил се е

    7 3 Отговор
    Омръзна му партита и малцови уйскита, та се разнообразява.
    "Феномена" му обърна хастара само за месец, а народа го търпя 35 години.

    19:00 24.09.2024

  • 5 Хан Ауспух

    7 4 Отговор
    ъхмет няма място в политиката отдавна трябваше да е умрял и изгнил

    19:01 24.09.2024

  • 6 Иван

    6 8 Отговор
    Само с Ахмед..да спасим България от Пеевски и компания

    19:02 24.09.2024

  • 7 Българин

    8 8 Отговор
    Радвам се, че има и Българи в партията на Доган,все пак това ще спре и спекулациите, че партията е етническа. Не , партията е Българска,регистрирана в България, борещи се за Българския парламент. Успех на г-н Доган . Нека всички гласуват,без значение на вяра и етнос

    Коментиран от #20

    19:03 24.09.2024

  • 8 Хаха

    6 4 Отговор
    Навремето Бойко Борисов не успя да вкара Доган (и Станишев) в затвора, но Пеевски май ще успее.

    Коментиран от #15

    19:05 24.09.2024

  • 9 Бамбука

    6 3 Отговор
    Колко се плаща за да се пише "Сокола" или "Почетния " председател ?

    19:07 24.09.2024

  • 10 Ком

    7 2 Отговор
    ДПС —ДС = П(Пеевски)

    19:07 24.09.2024

  • 11 Ха-ха-ха

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Турчин":

    Те всички партии са с дс агенти и комунисти, това е нормално у нас

    19:10 24.09.2024

  • 12 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ахах, момчето настрои турци стрещу турци и си би камшика в Хасково и Благоевград.

    19:17 24.09.2024

  • 13 типично

    2 5 Отговор
    за дерибеите - да, в листите са, но не на ДПС, а на земеделците - съгласно собственоръчно съставения Устав на ДПС те всички вече са се самоизключили от ДПС и колкото и силно да викат, това не променя нищо - не са ДПС, а вече самозванци - пак съгласно техния документ

    Коментиран от #16

    19:25 24.09.2024

  • 14 СТРАТЕГИЯ

    5 1 Отговор
    АКО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ ОТ НОВОТО НАЧАЛО ГЛАСУВАТ ЗА ДОГАН, ТАКА ШЕ ОТСВИРЯТ ШИШИ ОТ ПОЛИТИКАТА. И ВСИЧКИ ЗАВИСИМИ ОТ НЕГО ЩЕ МОГАТ ДА СПЯТ СПОКОЙНО.

    19:27 24.09.2024

  • 15 няма нужда

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    да се напъва Пеевски - те вече само се осветлиха и показаха зависимостите си и незаконните си притежания начело със Сокола - явно много е гладна и жадна тази птица,чак се е задавила от лакомия и всички вкупом около него са се запътили към затвора, особено ако не станат депутати с имунитет - това се разбра от цялата държава!! Много са яли и пили и още повече са се веселили за чужда сметка четвърт век

    19:30 24.09.2024

  • 16 Отец Петка

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "типично":

    Пилетата се броят наесен-изборите

    19:31 24.09.2024

  • 17 Отец Чапаев

    1 4 Отговор
    Ирена Ангелова Кръстева е български медиен магнат, предишен собственик на вестниците „Телеграф“, „Монитор“, „Политика“, „Засада“, „Борба“, „Меридиан мач“, както и на телевизия ББТ. През 2015 г. Кръстева официално прехвърля собствеността на вестниците на сина си Делян Пеевски.

    19:33 24.09.2024

  • 18 Гост

    4 1 Отговор
    Всички коментират невероятни неща от кухнята на Доган. От къде тези изказвания, като почти всички не са ходили при него, а дори и не са го виждали на живо. Само малко хора са били привиквани при него, а толкова много помия се изля. Замислям се, кое е истина....

    Коментиран от #23

    19:34 24.09.2024

  • 19 анти дерибей

    3 2 Отговор
    И всички листи на Алианс за пари и сараи да води ,дерибийите са бита карта. Ако прескочат бариерата за тях ще е голям успех.

    19:34 24.09.2024

  • 20 А ве

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Мурджо ти за какъв българин се мяташ бре,я марш да ли же ш д на другаря сдухан

    19:34 24.09.2024

  • 21 Този е изпята песен

    2 1 Отговор
    ДС на сдухан иска да управлява

    19:35 24.09.2024

  • 22 Ахмед

    2 3 Отговор
    Може да води колкото си листи иска но не можа да разбере че времето му е минало.Жалко че е доктор по философия не разбира диалектиката на живота.

    19:36 24.09.2024

  • 23 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Ти беше при него ли ,помивали го или го почистваше с Е зик

    19:37 24.09.2024

  • 24 Шопара

    4 0 Отговор
    За седем години контролираният от Делян Пеевски холдинг Булгартабак затвори всички производства

    19:39 24.09.2024

  • 25 Бай Ганьо

    4 0 Отговор
    Изказване на баща му - че Шиши и майка му са били много алчни за пари. Баща му ги отсвирил. Човек без семейство иска да управлява. Той едно семейство не може да създаде. Две жени са го отсвирили, защото е голяма стока. И през тези години не чухме от него да спомене за децата си. Явно отдавна ги е изоставил. Келепирът му е на първо място....

    19:41 24.09.2024

  • 26 А бе

    0 1 Отговор
    Дедо Амед е взел дал вече, затова дълбоката държава го изрита.

    19:45 24.09.2024

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор
    Чесно казано не знам какво значи дерибеи. Мисля, че е някой който живее на гърба на хората. Пеевски живее на гърба на цялата нация и за мен е архидерибей.

    19:46 24.09.2024

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