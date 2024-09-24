Ахмед Доган води знакови за ДПС две листи

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган води листата на "Алианс за права и свободи" в Кърджали и в Разград за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори, става известно от публикация на фейсбук страницата на „ДПС Пресцентър“. Джевдет Чакъров е водач в Бургас и в Силистра.
Пълният списък на водачите на листи на „Алианс за права и свободи“:
1 МИР Благоевград - Ахмед Вранчев
2 МИР Бургас - Джевдет Чакъров
3 МИР Варна - Хюсни Адем
4 МИР Велико Търново - Ерджан Алкова
5 МИР Видин - Ваня Василева
6 МИР Враца - Ализан Яхова
7 МИР Габрово - Юсеин Вейселов
8 МИР Добрич - Нежля Амди-Ганева
9 МИР Кърджали - Ахмед Доган
10 МИР Кюстендил - Явор Хайтов
11 МИР Ловеч - Красимир Красимиров
12 МИР Монтана - Иван Замфиров
13 МИР Пазарджик - Таркан Шериф
14 МИР Перник - Валери Григоров
15 МИР Плевен - Марио Рангелов
16 МИР Пловдив град - Николай Цонев
17 МИР Пловдив област - Рамадан Аталай
18 МИР Разград - Ахмед Доган
19 МИР Русе - Рамадан Аталай
20 МИР Силистра - Джевдет Чакъров
21 МИР Сливен - Владимир Мартинов
22 МИР Смолян - Хайри Садъков
23 МИР София - Веселин Пенев
24 МИР София- - Павлин Найденов
25 МИР София - Явор Хайтов-КП
26 МИР София област - Кристина Александрова
27 МИР Стара Загора - Севим Али
28 МИР Търговище - Танер Али
29 МИР Хасково - Мюмюн Мюмюн
30 МИР Шумен - Джейхан Ибрямов
31 МИР Ямбол - Димитър Николов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мхм
18:54 24.09.2024
2 Турчин
Коментиран от #11
18:58 24.09.2024
3 ЧОЧО
18:59 24.09.2024
4 Сетил се е
"Феномена" му обърна хастара само за месец, а народа го търпя 35 години.
19:00 24.09.2024
5 Хан Ауспух
19:01 24.09.2024
6 Иван
19:02 24.09.2024
7 Българин
Коментиран от #20
19:03 24.09.2024
8 Хаха
Коментиран от #15
19:05 24.09.2024
9 Бамбука
19:07 24.09.2024
10 Ком
19:07 24.09.2024
11 Ха-ха-ха
До коментар #2 от "Турчин":Те всички партии са с дс агенти и комунисти, това е нормално у нас
19:10 24.09.2024
12 Анонимен
19:17 24.09.2024
13 типично
Коментиран от #16
19:25 24.09.2024
14 СТРАТЕГИЯ
19:27 24.09.2024
15 няма нужда
До коментар #8 от "Хаха":да се напъва Пеевски - те вече само се осветлиха и показаха зависимостите си и незаконните си притежания начело със Сокола - явно много е гладна и жадна тази птица,чак се е задавила от лакомия и всички вкупом около него са се запътили към затвора, особено ако не станат депутати с имунитет - това се разбра от цялата държава!! Много са яли и пили и още повече са се веселили за чужда сметка четвърт век
19:30 24.09.2024
16 Отец Петка
До коментар #13 от "типично":Пилетата се броят наесен-изборите
19:31 24.09.2024
17 Отец Чапаев
19:33 24.09.2024
18 Гост
Коментиран от #23
19:34 24.09.2024
19 анти дерибей
19:34 24.09.2024
20 А ве
До коментар #7 от "Българин":Мурджо ти за какъв българин се мяташ бре,я марш да ли же ш д на другаря сдухан
19:34 24.09.2024
21 Този е изпята песен
19:35 24.09.2024
22 Ахмед
19:36 24.09.2024
23 Що бе
До коментар #18 от "Гост":Ти беше при него ли ,помивали го или го почистваше с Е зик
19:37 24.09.2024
24 Шопара
19:39 24.09.2024
25 Бай Ганьо
19:41 24.09.2024
26 А бе
19:45 24.09.2024
27 Анонимен
19:46 24.09.2024