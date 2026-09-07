7 септември 1940 г. Царство България си връща Южна Добруджа по мирен път ВИДЕО

На 7 септември 1940 г. в подписана Крайовската спогодба.
Договорът задължава Румъния да върне Южна Добруджа на Царство България.
Документът е един от малкото, които не се ревизират след края на Втората световна война. Все пак трябва да признаем, че договорът е наложен от Нацистка Германия, СССР и Италия.
Условията на спогодбата налагат Румъния да върне на България Южна Добруджа, както и да се осъществи обмен на населението от Северна Добруджа и Южна Добруджа.
На 19 август 1940 г. протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Румънската страна се стреми да направи възможно най-малки отстъпки, но в крайна сметка на нея ѝ се налага да върне южната част на Добруджа на Царство България.
Така 88 000 румънци, заселени от румънските власти след края на Втората балканска война през 1913 г., когато територията на Добруджа е окупирана от Румъния, са принудени да напуснат и да се преселят на север, докато 68 000 българи от северната част се преселват в родината.
Повратният момент, който служи като катализатор за процесите, свързани с ревизионизма към румънската държава е започналата на 10 май 1940 г. германска офанзива на Западния фронт. Катастрофалното поражение на съюзниците до голяма степен унищожава международния им престиж.
Съединението на Източна Румелия с Княжество България от 1885 г. и връщането на Южна Добруджа на България са едни от най-значимите събития в новата история на страната ни. Тяхната значимост се засилва още повече, тъй като те представляват безспорен успех на българска дипломация и една сериозна крачка към обединението на българските земи в една държава.
Южна Добруджа е отнета от България с Букурещкия мирен договор от лятото на 1913 г. и е присъединена към Румъния. По такъв начин в ръцете на Букурещ е прибавена към подарената от Русия със Сан-Стефанския (1878) и потвърдената от Великите сили с Берлинския договор (1878) Северна Добруджа. През Първата световна война (1915-1918) двете Добруджи са освободени и до края на войната остават в рамките на България.
Ньойският договор (1919 г.) отново ги отнема от Отечеството и ги предава пак на Румъния. След продължителни дипломатически преговори и с подкрепата на Германия, Съветския съюз и останалите европейски държави Южна Добруджа е върната на страната ни на 7 септември 1940 г. Парижкият мирен договор след края на Втората световна война препотвърждава решението на Крайовската спогодба. По такъв начин Южна Добруджа остава неделима част от Родината.
За успеха на българската дипломация трябва да отбележим преди всичко и заслугите на големия български дипломат Светослав Поменов, който ръководи по време на преговорите в Крайова българската делегация. Той участва в Българската делегация на Парижката мирна конференция (1919). Освен това е управляващ Българските легации в Швеция (1920), Швейцария (1920), Германия (1921); пълномощен министър в Германия (1923), Румъния (1925), Германия (1931), Италия (1934) и председател на Българската делегация за подписване на Крайовския договор (1940).
От март 1941 г. до август 1943 г. Светослав Поменов е началник на канцеларията на цар Борис ІІІ. За награда за всеотдайната му служба на Родината този бележит български дипломат е осъден на смърт от Народния съд и разстрелян на 1 срещу 2 февруари 1945 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Там където разбихме руснаците ли?
03:18 07.09.2023
2 "За награда" руските слуги
Но комент!
Коментиран от #34, #52
03:20 07.09.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Пфу
Коментиран от #35, #36, #73, #95
04:09 07.09.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Козлодуйски бряг бум
До коментар #10 от "Варна е обстрелвана от руски боен флот":Едно бг правителство, подобно на сегашното, обявява война на СССР, САЩ и Великобритания, това е логичният отговор.
Коментиран от #12, #23
05:29 07.09.2023
12 На САЩ и Великобритания да
До коментар #11 от "Козлодуйски бряг бум":На СССР-не, дори категорично отказва да воюва със СССР! Няма да лъжеш, raдuнo!
Коментиран от #15
05:39 07.09.2023
13 Нещо такова
Коментиран от #24
05:50 07.09.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 пояснение
До коментар #12 от "На САЩ и Великобритания да":Нещата , и тогава и сега са сходни . Ние може да нямаме армии в Украйна , но военните ни заводи бачкат на 3 смени. Всеки който се разходи да завода , и покаже нещо като диплома за работа с машини , бива назначен незабавно, и на добри пари . Цистерните с гориво вървят . Предоставяне на цялата ни територия и логистика . И тогава е било така.
Коментиран от #42
06:01 07.09.2023
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Само дето на тях сме обявили война НИЕ!
До коментар #16 от "ффф":На руси не само, че не сме, но и сме обявили официално и на Хитлер и на Сталин, че няна да воюваме с братският ни съветски народ. На ти братски народ. Никога не са ни смятали за братя.
06:29 07.09.2023
21 Руски архиви.
До коментар #10 от "Варна е обстрелвана от руски боен флот":Над България са хвърлени от руски бомбардировачи 48 500 ТОНА авиобомби.
Без коментар!
07:02 07.09.2023
22 Българин
До коментар #9 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Българските интереси винаги са били несъвместими с руските имперски интереси, така, че нещо хубаво не сме видели от Русия. И без Русия щяхме да се освободим, без Русия нямаше да ви има единствено вас, петата колона на Москва от национални предатели и българофоби.
Коментиран от #29
07:09 07.09.2023
23 Българин
До коментар #11 от "Козлодуйски бряг бум":Руските доброволни роби винаги сте фалшифицирали българската история. Никога Б, лгария тепе обявявала война на Русия. И през Първата и през Втората световни войни.
Коментиран от #55, #85
07:11 07.09.2023
24 Истината
До коментар #13 от "Нещо такова":България се присъединява към Тристранният пакт едва на 1 март 1941 година,бризо две години след като това прави болшевишка Русия.
07:14 07.09.2023
25 Руски бомбардировки на Варна
До коментар #16 от "ффф":14 октомври 1915 година, Петковден. В резултат на бомбардировката на руската ескадра във Варна са разрушени 54 жилищни и търговски сгради, намиращи се главно в централната част на града. Загиват 37 варненци. По ирония на съдбата на улица "Гургулят" 22 се намирала къщата на бившият кмет на града Добри Филов, известен русофил, многократно посрещали и приветствал посещенията на руските черноморски ескадри във Варна. При бомбардировката къщата е улучен от снаряд, при което загива съпругата му Мария Филова. Добри Филов трудно се съвзема от постигналата го загуба и обвинява за всичките си нещастия управляващите и лично монарха.
07:15 07.09.2023
26 УЙКО- КАЛЕКО
До коментар #10 от "Варна е обстрелвана от руски боен флот":Не познавате добре историята на страната си.През ПСВ БЪЛГАРИЯ воюва срещу Русия и Румъния на Добруджанският фронт, като нашите войски завземат БУКУРЕЩ през 1916г.През ВСВ официално нямаме обявена война на СССР,но пак сме в съюз с ГЕРМАНИЯ и сме обявили война на АНГЛИЯ и САЩ.Тогава в страната ни е имало германски войски и черноморските ни пристанища са били използвани от тях.Сам си противоречите .Като не сме били срещу СССР какво правят тези две германски подводници във ВАРНА
Коментиран от #27
07:36 07.09.2023
27 Подводниците са в Ч. Море
До коментар #26 от "УЙКО- КАЛЕКО":Не във Варна. Двете засичат вражеските кораби, потапят флагмена и опожаряват подгласника му. Останалите с пълна пара изчезват. Вечерта подводниците акостират във Варна и народа ги посреща като спасители. И има за какво.
Коментиран от #28
07:45 07.09.2023
28 УЙКО- КАЛЕКО
До коментар #27 от "Подводниците са в Ч. Море":НЕ ВРАТ АМИ ШИЯ.ЦЯЛАТА ИКОНОМИКА НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ Е РАБОТЕЛА В ПОЛЗА НА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ ВСВ.И ДВЕТЕ СВТОВНИ ВОЙНИ СМЕ НА СТРАНАТА НА ГЕРМАНИЯ И ГУБИМ МНОГО .ОСОБЕНО ПРЕЗ ПСВ КОГАТО ОКОНЧАТЕЛНО ГУБИМ МАКЕДОНИЯ ,ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ,ТЕРИТОРИЯ ОКОЛО 50 000 КВ.КМ.ЗА РЕПАРАЦИИТЕ НЯМА КАКВО ДА ГОВОРИМ.САМО ЕДИН ФАКТ.СЛЕД КРАЯ НА ПСВ НА СТРАНАТА НИ СА НАЛОЖЕНИ РЕПАРАЦИИ МНОГО ПО ГОЛЕМИ ОТ ТЕЗИ НА ГЕРМАНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.ЗНАЕТЕ КОЙ Е ПОДПАЛИЛ И ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ.
08:05 07.09.2023
29 Гост
До коментар #22 от "Българин":"... щяхме да се освободим..." . Ами защо не се освободи, бе?! Близо 500 години, защо не се освободи?! Защо не те освободиха Великобритания, Германия, Франция, а продаваха и изпращаха оръжие на Османската империя?!
08:17 07.09.2023
30 pyzzoфил торкофил
11:33 07.09.2023
31 Кольо
Коментиран от #32, #49, #50, #75
13:12 07.09.2023
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тодев
11:06 08.09.2023
34 ежко
До коментар #2 от ""За награда" руските слуги":Същото ще пишат един ден за Пеевски!да не би да са го осъдили за нещо друго покрай дипломацията.Чел ли си делото?Щото и Буров едни ги върши преди 1944г, а съвсем други ги плещи след това.
03:14 07.09.2025
35 Отврат
До коментар #6 от "Пфу":Ама повечето се кланят на иcpaeл.
04:34 07.09.2025
36 Търновец
До коментар #6 от "Пфу":За много Руси и за много етнически малцинства Русия е също мащеха - като ги гледам как живеят някои селища в Сибир - в дъсчени бараки няма улици дори черен път между селищата на пътища няма доктор ходят за вода с кофи на реката или на кладенци - те са още 19 век. Но иначе да големи националисти. А т.н. "народен съд" е набързо скалъпен от чужди подлоги и не е народен. Тъкмо СССР Маршал Жуков Георгий Константинов пише в мемоарите си че по данни на тогавашното военно разузнаване само 4 % от Българите са комунисти или симпатизанти - "Спомени и размисли". Самият Жуков е бил царски офицер.
05:56 07.09.2025
37 Никой
Учи нещо - висше образование, уж езици - уж - сливици, уж Нос и гърло и - нищо. Реално сега - единствено - Кирил Топалов ни върши работа - а това е - филолог - Преподавател в Университета - той води Преговорите с Македония. В момента.
Нищо против филологията - но - тук трябва професионален политик.
06:31 07.09.2025
38 Ний ша Ва упрайм
06:36 07.09.2025
39 гери
Коментиран от #48, #63
06:42 07.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хо, изненада!
06:55 07.09.2025
42 Бай Ганьо
До коментар #15 от "пояснение":Нашите заводи имат навика да са също толкова опасни колкото и бойното поле.
07:05 07.09.2025
43 шушон
Коментиран от #64
07:06 07.09.2025
44 Мамалигите
Коментиран от #46
07:17 07.09.2025
45 Добруджа е българска
07:31 07.09.2025
46 да връщат!
До коментар #44 от "Мамалигите":Точно така ! Мамалигарите трябва да върнат и Северна Добруджа. И тя е изконна българска земя. Освен това, мамалигите не полагат грижи за този район. Тяхната мърлявщина, стиснатост, неуредици, корупция са всеизвестни.
Коментиран от #59
07:33 07.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Исторически парк
Коментиран от #78
08:09 07.09.2025
52 Германец
До коментар #2 от ""За награда" руските слуги":без Молотов щяхте да видите Южна Добруджа през крив макарон ;)
08:09 07.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Грешка В статията
8800 които са преселени
08:28 07.09.2025
55 Не се излагай
До коментар #23 от "Българин":От запада никога на сме виждали добро в цялата ни история. Още от времето на цар Калоян, та до наши дни. Винаги са съществували като паразитират върху другите народи.
08:34 07.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ами тя
До коментар #46 от "да връщат!":цяла мамалигария е изкуствена държава, основана на българска земя, през 18-ти век от французи и гърци, тогавашни и сегашни, наши "партньори". Те измислят и румънския език, и им дават латиницата за азбука. До тогава официалният език, писменост и богослужението са били на български. Ама за това никъде не се споменава
08:46 07.09.2025
60 Факти
Коментиран от #61
08:47 07.09.2025
61 ВЯРНО
До коментар #60 от "Факти":Напълно вярно.
08:53 07.09.2025
62 7 септември 1911г.
Коментиран от #69
09:21 07.09.2025
63 Госта..
До коментар #39 от "гери":Северна Добруджа е дадена на Румъния по изричата воля на Франция на Берлинския конгрес за да имала Румъния излаз на Ч.Море и да се прекъсне сухоземната връзка на Русия с България ,Западните държави се страхуват от пряка връзка на Русия с " топлите морета "Не пишете глупости Русия се сугласява защото е много отсабена сед войната 1877-78 ги. и се пасява от нова "Кримска война" А връщането на С. Добруджа сава по волята на Хитлер и Сталин никакви дрги европейски държави нямат принос .Румъния "кляка" защото главният и съюзник Франция е пометена за няколко седмици о Вермахта ,Англия е в същото положеие .Нашите дипломати успешно използват момента да върнат С. Добруджа .
Коментиран от #66
09:50 07.09.2025
64 Търновец
До коментар #43 от "шушон":Знам го тоя кавал. Обаче за него не важи. Прибра всичко харизано на дядо му и макар, че нищо от него не му принадлежи.
10:04 07.09.2025
65 Адолф
10:39 07.09.2025
66 сед ни на лоста
До коментар #63 от "Госта..":твоите блятушкия я дадоха на власите 1878
10:46 07.09.2025
67 Бензино Наполони
Нека днешните юнаци в парламента обявят датата 07.09. за празник и да не се работи. Акта е обединение на Б-я.
10:49 07.09.2025
68 Вуте
10:58 07.09.2025
69 стоян георгиев
До коментар #62 от "7 септември 1911г.":Тодор живков не е ясно кога е роден и самия той едва ли е знаеш с точност.даже годината не е ясна.в различните си автобиографии писани от него дава три различни години от 1909 до 1911.семейството му бедни цигани копанари не са направили труда да запомнят кога е роден.
11:10 07.09.2025
70 Ерстебанк
Нека не поставяме коня ЗАД каруцата.
Причината германците да натиснат Румъния за връщане също е прозаична - ние сме им били нужни като част от съюзниците, за да консолидират фронта и да освободят войски другаде. И Южна Добруджа се явява наградата за това.
Говори се, че Сталин е предложил през неофициални канали и Северна Добруджа да бъде върната, но Борис Трети се е уплашил от пряка граница с СССР. Няма и как да разберем, защото архивите на държавата и Царя са отнесени в Москва.
11:10 07.09.2025
71 стоян георгиев
11:12 07.09.2025
72 Хайрсъзина
11:48 07.09.2025
73 681
До коментар #6 от "Пфу":Ква мащеха е Русия бе, като се е появила на картата 200 години след Бг .
13:20 07.09.2025
74 Оня с катъра
14:10 07.09.2025
75 Истината
До коментар #31 от "Кольо":Русия нищо не е платила за Съединението. Опрощава репарациите на Турция, но удвоява Окупационния дълг на България. В допълнение насъсква Сърбия да ни нападне и за десерт изтегля офицерите си от армията ни.
14:31 07.09.2025
76 България сега пропусна да
15:10 07.09.2025
77 Цар Борис трети е казал
Винаги с Германия никога срещу Русия
15:13 07.09.2025
78 Сега като влезем в еврозоната ще
До коментар #51 от "Исторически парк":Плащаме репарации и ще ни приватизират западняците
Аз се чудя защо Варна и Букурещ имат едни и същи букви на регистрационните номера В
15:23 07.09.2025
79 Хайнц Клинг
15:49 07.09.2025
80 Стенли
Коментиран от #81
16:21 07.09.2025
81 Стенли
До коментар #80 от "Стенли":Вместо благотворителност да се чете благодарност
16:22 07.09.2025
82 Стенли
Коментиран от #87
16:34 07.09.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Пецата
19:33 07.09.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 В грешка си
До коментар #85 от "В грешка си":(Продължение) Защото сте от същата порода като тях. На снимките от посрещането на германците в 1941г. и после на pycнаците в 1944г. - едни и същи физиономии, 10.11.1989г. -предната вечер си легнали комунистически сeклeцapки, на сутринта се събудили убедени демократи. И днес всичките, дето лаете по Pycия сте деца на същите, а някои и същите, дето лаеха срещу запада - отдела за пропаганда на бкп. Нищо ново не сте научили и нищо старо не сте забравили.
21:11 07.09.2025
87 да, ама не
До коментар #82 от "Стенли":Не го оправдавам защото истината е, че има голяма вина за пропагандата рапространявна сред българското население, че това са чужди земи, но истинската прчина е от много по рано и съвсем от друго място. По точно това е Лондонското споразумение за промяна на Санстефанския договор от 18/30 май 1878 г.
Съдържание:
Меморандум № 1
1. Англия отхвърля деленето на България по меридиана, като Русия няма да настоява на промяна.
2. На юг България ще бъде разграничена така, че да няма излаз на Егейско море...
...
6. Британското правителство иска и Русия се съгласява висшите постове в милицията в Южна България да бъдат назначавани от Високата порта в съгласие с Европа. (това няма как да бъде осъществено след Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г., но всичко останало е валидно и до днес)
Останалите точки на споразумението са свързани с уреждането на въпроси около Гърция, Армения и Бесарабия.
22:21 07.09.2025
88 Горски
03:18 07.09.2026
89 Ееееех
Бомбардировките са нещо отделно, не знам защо е трябвало да обявяваме война на САЩ и Великобритания.
Защо обаче ни обвиняват затова, че сме си гледали интереса? Хем не сме пратили войска на Източния фронт, хем сме си спасили евреите.
03:31 07.09.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Верно ли бе
До коментар #6 от "Пфу":Нема бе. Ние се кланяме само на Урсула , и на Кая Калас Скумрията . Кланяме се и на техните пророци - Петроханците.
04:18 07.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 хаха
хахаха
Леле колко сте смешни, безполезни ориенталци такива.
Що хора са били затрити заради вашата безгранична тъnoтa.
Леле леле...
Толкова са бездарни тези тикви, че още пазят потурнашките имена на градове, местности и.т.н.
Пълна измет тоест! бургЪс, хаскьой, пазарджик...мусалъ, дуранкулак...
Хахаха
04:21 07.09.2026
98 Какви са тия нацистки карти?
04:36 07.09.2026