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7 септември 1940 г. Царство България си връща Южна Добруджа по мирен път ВИДЕО

7 септември 1940 г. Царство България си връща Южна Добруджа по мирен път ВИДЕО

7 Септември, 2026 03:06 14 726 98

  • крайовска спогодба-
  • южна добруджа-
  • царство българия-
  • румъния

Успех на българската дипломация

7 септември 1940 г. Царство България си връща Южна Добруджа по мирен път ВИДЕО - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 7 септември 1940 г. в подписана Крайовската спогодба.

Договорът задължава Румъния да върне Южна Добруджа на Царство България.

Документът е един от малкото, които не се ревизират след края на Втората световна война. Все пак трябва да признаем, че договорът е наложен от Нацистка Германия, СССР и Италия.

Условията на спогодбата налагат Румъния да върне на България Южна Добруджа, както и да се осъществи обмен на населението от Северна Добруджа и Южна Добруджа.

На 19 август 1940 г. протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Румънската страна се стреми да направи възможно най-малки отстъпки, но в крайна сметка на нея ѝ се налага да върне южната част на Добруджа на Царство България.

Така 88 000 румънци, заселени от румънските власти след края на Втората балканска война през 1913 г., когато територията на Добруджа е окупирана от Румъния, са принудени да напуснат и да се преселят на север, докато 68 000 българи от северната част се преселват в родината.

Повратният момент, който служи като катализатор за процесите, свързани с ревизионизма към румънската държава е започналата на 10 май 1940 г. германска офанзива на Западния фронт. Катастрофалното поражение на съюзниците до голяма степен унищожава международния им престиж.

Съединението на Източна Румелия с Княжество България от 1885 г. и връщането на Южна Добруджа на България са едни от най-значимите събития в новата история на страната ни. Тяхната значимост се засилва още повече, тъй като те представляват безспорен успех на българска дипломация и една сериозна крачка към обединението на българските земи в една държава.

Южна Добруджа е отнета от България с Букурещкия мирен договор от лятото на 1913 г. и е присъединена към Румъния. По такъв начин в ръцете на Букурещ е прибавена към подарената от Русия със Сан-Стефанския (1878) и потвърдената от Великите сили с Берлинския договор (1878) Северна Добруджа. През Първата световна война (1915-1918) двете Добруджи са освободени и до края на войната остават в рамките на България.

Ньойският договор (1919 г.) отново ги отнема от Отечеството и ги предава пак на Румъния. След продължителни дипломатически преговори и с подкрепата на Германия, Съветския съюз и останалите европейски държави Южна Добруджа е върната на страната ни на 7 септември 1940 г. Парижкият мирен договор след края на Втората световна война препотвърждава решението на Крайовската спогодба. По такъв начин Южна Добруджа остава неделима част от Родината.

За успеха на българската дипломация трябва да отбележим преди всичко и заслугите на големия български дипломат Светослав Поменов, който ръководи по време на преговорите в Крайова българската делегация. Той участва в Българската делегация на Парижката мирна конференция (1919). Освен това е управляващ Българските легации в Швеция (1920), Швейцария (1920), Германия (1921); пълномощен министър в Германия (1923), Румъния (1925), Германия (1931), Италия (1934) и председател на Българската делегация за подписване на Крайовския договор (1940).

От март 1941 г. до август 1943 г. Светослав Поменов е началник на канцеларията на цар Борис ІІІ. За награда за всеотдайната му служба на Родината този бележит български дипломат е осъден на смърт от Народния съд и разстрелян на 1 срещу 2 февруари 1945 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Там където разбихме руснаците ли?

    58 31 Отговор
    Хахахахаха! Непобедимите!!!

    03:18 07.09.2023

  • 2 "За награда" руските слуги

    102 30 Отговор
    наричащи се българи, го осъждат на смърт!
    Но комент!

    Коментиран от #34, #52

    03:20 07.09.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пфу

    93 47 Отговор
    И,още,има хора в България, които се кланят на тази мащеха Россия!

    Коментиран от #35, #36, #73, #95

    04:09 07.09.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Козлодуйски бряг бум

    39 41 Отговор

    До коментар #10 от "Варна е обстрелвана от руски боен флот":

    Едно бг правителство, подобно на сегашното, обявява война на СССР, САЩ и Великобритания, това е логичният отговор.

    Коментиран от #12, #23

    05:29 07.09.2023

  • 12 На САЩ и Великобритания да

    56 17 Отговор

    До коментар #11 от "Козлодуйски бряг бум":

    На СССР-не, дори категорично отказва да воюва със СССР! Няма да лъжеш, raдuнo!

    Коментиран от #15

    05:39 07.09.2023

  • 13 Нещо такова

    37 4 Отговор
    Казва се " Отворен Геополитически Процеп " през която може да се прокара наша политика , без големите геополитически маси да имат възможност да ни смачкат. Това е оформената коалиция Германия -СССР - Италия - Япония , Румъния, България . Все силни съюзници. Англо-Саксите не могат да ни добарат . И изведнъж идва 21 Юни 1941 г. Плана на Хитлер - Барбароса . И тази геополитичеки процеп се срутва.

    Коментиран от #24

    05:50 07.09.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пояснение

    45 15 Отговор

    До коментар #12 от "На САЩ и Великобритания да":

    Нещата , и тогава и сега са сходни . Ние може да нямаме армии в Украйна , но военните ни заводи бачкат на 3 смени. Всеки който се разходи да завода , и покаже нещо като диплома за работа с машини , бива назначен незабавно, и на добри пари . Цистерните с гориво вървят . Предоставяне на цялата ни територия и логистика . И тогава е било така.

    Коментиран от #42

    06:01 07.09.2023

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Само дето на тях сме обявили война НИЕ!

    45 19 Отговор

    До коментар #16 от "ффф":

    На руси не само, че не сме, но и сме обявили официално и на Хитлер и на Сталин, че няна да воюваме с братският ни съветски народ. На ти братски народ. Никога не са ни смятали за братя.

    06:29 07.09.2023

  • 21 Руски архиви.

    44 28 Отговор

    До коментар #10 от "Варна е обстрелвана от руски боен флот":

    Над България са хвърлени от руски бомбардировачи 48 500 ТОНА авиобомби.
    Без коментар!

    07:02 07.09.2023

  • 22 Българин

    63 34 Отговор

    До коментар #9 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Българските интереси винаги са били несъвместими с руските имперски интереси, така, че нещо хубаво не сме видели от Русия. И без Русия щяхме да се освободим, без Русия нямаше да ви има единствено вас, петата колона на Москва от национални предатели и българофоби.

    Коментиран от #29

    07:09 07.09.2023

  • 23 Българин

    39 29 Отговор

    До коментар #11 от "Козлодуйски бряг бум":

    Руските доброволни роби винаги сте фалшифицирали българската история. Никога Б, лгария тепе обявявала война на Русия. И през Първата и през Втората световни войни.

    Коментиран от #55, #85

    07:11 07.09.2023

  • 24 Истината

    41 13 Отговор

    До коментар #13 от "Нещо такова":

    България се присъединява към Тристранният пакт едва на 1 март 1941 година,бризо две години след като това прави болшевишка Русия.

    07:14 07.09.2023

  • 25 Руски бомбардировки на Варна

    40 17 Отговор

    До коментар #16 от "ффф":

    14 октомври 1915 година, Петковден. В резултат на бомбардировката на руската ескадра във Варна са разрушени 54 жилищни и търговски сгради, намиращи се главно в централната част на града. Загиват 37 варненци. По ирония на съдбата на улица "Гургулят" 22 се намирала къщата на бившият кмет на града Добри Филов, известен русофил, многократно посрещали и приветствал посещенията на руските черноморски ескадри във Варна. При бомбардировката къщата е улучен от снаряд, при което загива съпругата му Мария Филова. Добри Филов трудно се съвзема от постигналата го загуба и обвинява за всичките си нещастия управляващите и лично монарха.

    07:15 07.09.2023

  • 26 УЙКО- КАЛЕКО

    35 17 Отговор

    До коментар #10 от "Варна е обстрелвана от руски боен флот":

    Не познавате добре историята на страната си.През ПСВ БЪЛГАРИЯ воюва срещу Русия и Румъния на Добруджанският фронт, като нашите войски завземат БУКУРЕЩ през 1916г.През ВСВ официално нямаме обявена война на СССР,но пак сме в съюз с ГЕРМАНИЯ и сме обявили война на АНГЛИЯ и САЩ.Тогава в страната ни е имало германски войски и черноморските ни пристанища са били използвани от тях.Сам си противоречите .Като не сме били срещу СССР какво правят тези две германски подводници във ВАРНА

    Коментиран от #27

    07:36 07.09.2023

  • 27 Подводниците са в Ч. Море

    25 20 Отговор

    До коментар #26 от "УЙКО- КАЛЕКО":

    Не във Варна. Двете засичат вражеските кораби, потапят флагмена и опожаряват подгласника му. Останалите с пълна пара изчезват. Вечерта подводниците акостират във Варна и народа ги посреща като спасители. И има за какво.

    Коментиран от #28

    07:45 07.09.2023

  • 28 УЙКО- КАЛЕКО

    33 15 Отговор

    До коментар #27 от "Подводниците са в Ч. Море":

    НЕ ВРАТ АМИ ШИЯ.ЦЯЛАТА ИКОНОМИКА НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ Е РАБОТЕЛА В ПОЛЗА НА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ ВСВ.И ДВЕТЕ СВТОВНИ ВОЙНИ СМЕ НА СТРАНАТА НА ГЕРМАНИЯ И ГУБИМ МНОГО .ОСОБЕНО ПРЕЗ ПСВ КОГАТО ОКОНЧАТЕЛНО ГУБИМ МАКЕДОНИЯ ,ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ,ТЕРИТОРИЯ ОКОЛО 50 000 КВ.КМ.ЗА РЕПАРАЦИИТЕ НЯМА КАКВО ДА ГОВОРИМ.САМО ЕДИН ФАКТ.СЛЕД КРАЯ НА ПСВ НА СТРАНАТА НИ СА НАЛОЖЕНИ РЕПАРАЦИИ МНОГО ПО ГОЛЕМИ ОТ ТЕЗИ НА ГЕРМАНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.ЗНАЕТЕ КОЙ Е ПОДПАЛИЛ И ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ.

    08:05 07.09.2023

  • 29 Гост

    45 32 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    "... щяхме да се освободим..." . Ами защо не се освободи, бе?! Близо 500 години, защо не се освободи?! Защо не те освободиха Великобритания, Германия, Франция, а продаваха и изпращаха оръжие на Османската империя?!

    08:17 07.09.2023

  • 30 pyzzoфил торкофил

    16 15 Отговор
    да идва 9 септември че аман беей от тез блъгарски празници

    11:33 07.09.2023

  • 31 Кольо

    30 27 Отговор
    Загубените територии показани на картата са в резултат на двете национални катастрофи на Фердинанд. Съединението през 1885 и обявяването на независимостта са платени от Русия чрез опрощаване на репарации на Турция.

    Коментиран от #32, #49, #50, #75

    13:12 07.09.2023

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тодев

    19 12 Отговор
    По това време СССР е съюзник на оста затова дава съгласие макар че никой не ги в питал ,д старите дружки тогава Хитлер и Сталин съсипали Полша и Прибалтика

    11:06 08.09.2023

  • 34 ежко

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от ""За награда" руските слуги":

    Същото ще пишат един ден за Пеевски!да не би да са го осъдили за нещо друго покрай дипломацията.Чел ли си делото?Щото и Буров едни ги върши преди 1944г, а съвсем други ги плещи след това.

    03:14 07.09.2025

  • 35 Отврат

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пфу":

    Ама повечето се кланят на иcpaeл.

    04:34 07.09.2025

  • 36 Търновец

    24 12 Отговор

    До коментар #6 от "Пфу":

    За много Руси и за много етнически малцинства Русия е също мащеха - като ги гледам как живеят някои селища в Сибир - в дъсчени бараки няма улици дори черен път между селищата на пътища няма доктор ходят за вода с кофи на реката или на кладенци - те са още 19 век. Но иначе да големи националисти. А т.н. "народен съд" е набързо скалъпен от чужди подлоги и не е народен. Тъкмо СССР Маршал Жуков Георгий Константинов пише в мемоарите си че по данни на тогавашното военно разузнаване само 4 % от Българите са комунисти или симпатизанти - "Спомени и размисли". Самият Жуков е бил царски офицер.

    05:56 07.09.2025

  • 37 Никой

    8 0 Отговор
    Ето какви са били навремето - дипломатите, сега е меко-казано - пародия. Да те е срам, ама то - тях трябва да ги е срам - ама ето ти.

    Учи нещо - висше образование, уж езици - уж - сливици, уж Нос и гърло и - нищо. Реално сега - единствено - Кирил Топалов ни върши работа - а това е - филолог - Преподавател в Университета - той води Преговорите с Македония. В момента.

    Нищо против филологията - но - тук трябва професионален политик.

    06:31 07.09.2025

  • 38 Ний ша Ва упрайм

    12 3 Отговор
    добре чи са били германците

    06:36 07.09.2025

  • 39 гери

    24 12 Отговор
    руснаците подаряват част от България на румънците....а ние си връщаме сами тези земи. Русофилите обичат единствено Русия и са готови да подарят цяла България на тях. ... Когато България е на три морета, това го постигаме сами. България е Велика , вън русофилите от България , тяхната цел е единствено унищожението на стадата ни

    Коментиран от #48, #63

    06:42 07.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хо, изненада!

    5 14 Отговор
    88 000 румънци прогонени от родните им места, а от север са дошли само 68 000 българи! Тогава значи, румъните имат по голямо основание! Всичките ни претенции такива - неоснователни! Все пак, когато Русия и Германия се разбират, само хубави неща за България! Руският император не се притеснявал какво ще кажат Австро - У, Франия и Англия на Берлинския конгрес, ако Германия подкрепи Русия! Не би! Дори румънците са против и гледат да заграбят още! Унгарците са били по враждебни към българите, отколкото австрийците!

    06:55 07.09.2025

  • 42 Бай Ганьо

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "пояснение":

    Нашите заводи имат навика да са също толкова опасни колкото и бойното поле.

    07:05 07.09.2025

  • 43 шушон

    6 1 Отговор
    А пък cлед изплащане на репарациите, един човек подари и земята и златото “с думите Харизано! България е твърде бедна, за да се грижи за повече, отколкото има.

    Коментиран от #64

    07:06 07.09.2025

  • 44 Мамалигите

    21 0 Отговор
    Да връщат и Северна!!

    Коментиран от #46

    07:17 07.09.2025

  • 45 Добруджа е българска

    26 4 Отговор
    Германия и Цар Борис Трети връщат Южна Добруджа на България.Това е историческият факт!

    07:31 07.09.2025

  • 46 да връщат!

    16 2 Отговор

    До коментар #44 от "Мамалигите":

    Точно така ! Мамалигарите трябва да върнат и Северна Добруджа. И тя е изконна българска земя. Освен това, мамалигите не полагат грижи за този район. Тяхната мърлявщина, стиснатост, неуредици, корупция са всеизвестни.

    Коментиран от #59

    07:33 07.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Исторически парк

    19 2 Отговор
    България е единствената победена страна, която излиза с по-голяма територия от Втората световна!

    Коментиран от #78

    08:09 07.09.2025

  • 52 Германец

    8 21 Отговор

    До коментар #2 от ""За награда" руските слуги":

    без Молотов щяхте да видите Южна Добруджа през крив макарон ;)

    08:09 07.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Грешка В статията

    2 4 Отговор
    Румънците весело 88 хиляди а са
    8800 които са преселени

    08:28 07.09.2025

  • 55 Не се излагай

    12 16 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    От запада никога на сме виждали добро в цялата ни история. Още от времето на цар Калоян, та до наши дни. Винаги са съществували като паразитират върху другите народи.

    08:34 07.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ами тя

    25 0 Отговор

    До коментар #46 от "да връщат!":

    цяла мамалигария е изкуствена държава, основана на българска земя, през 18-ти век от французи и гърци, тогавашни и сегашни, наши "партньори". Те измислят и румънския език, и им дават латиницата за азбука. До тогава официалният език, писменост и богослужението са били на български. Ама за това никъде не се споменава

    08:46 07.09.2025

  • 60 Факти

    23 8 Отговор
    Благодарение на Германия си връщаме Южна Добруджа, Западните покрайнини, Македония и Беломорска Тракия. Остава ни само Северна Добруджа за да възстановим напълно Целокупна България. За жалост САЩ помагат на Русия да оцелее и отново губим всички тези територии. Ако Германия беше спечелила България сега щеше да е два пъти по-голяма с излаз на Средиземно море и нямаше да имаме роми. Немското влияние пък щеше да ни гарантира силна модерна икономика. С две думи - България щеше да е рай. САЩ несъзнателно ни закопаха като спасиха Русия. Ако не се бяха намесили България щеше да пребъде.

    Коментиран от #61

    08:47 07.09.2025

  • 61 ВЯРНО

    17 2 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    Напълно вярно.

    08:53 07.09.2025

  • 62 7 септември 1911г.

    4 9 Отговор
    Роден ТОДОР ЖИВКОВ !

    Коментиран от #69

    09:21 07.09.2025

  • 63 Госта..

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "гери":

    Северна Добруджа е дадена на Румъния по изричата воля на Франция на Берлинския конгрес за да имала Румъния излаз на Ч.Море и да се прекъсне сухоземната връзка на Русия с България ,Западните държави се страхуват от пряка връзка на Русия с " топлите морета "Не пишете глупости Русия се сугласява защото е много отсабена сед войната 1877-78 ги. и се пасява от нова "Кримска война" А връщането на С. Добруджа сава по волята на Хитлер и Сталин никакви дрги европейски държави нямат принос .Румъния "кляка" защото главният и съюзник Франция е пометена за няколко седмици о Вермахта ,Англия е в същото положеие .Нашите дипломати успешно използват момента да върнат С. Добруджа .

    Коментиран от #66

    09:50 07.09.2025

  • 64 Търновец

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "шушон":

    Знам го тоя кавал. Обаче за него не важи. Прибра всичко харизано на дядо му и макар, че нищо от него не му принадлежи.

    10:04 07.09.2025

  • 65 Адолф

    10 0 Отговор
    През лятото на 1940г. цар Фердинанд с писмо ме помоли да изправя една несправедливост от 1913г., отнемане на Южна Добруджа. Обещах на царя да направя каквото трябва. Натиснах румънското правителство да върне Южна Добруджа на България, което стана на 07.09.1940. Без моята намеса, това нямаше да се случи.

    10:39 07.09.2025

  • 66 сед ни на лоста

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Госта..":

    твоите блятушкия я дадоха на власите 1878

    10:46 07.09.2025

  • 67 Бензино Наполони

    12 0 Отговор
    Било е голям празник връщането на южна Добруджа. Тогава радиото е работело по 6 часа на ден. След акта от 07.09.1940г., радиото работи от сутрин до късна вечер до края на годината. Били са големи тържества, песни и танци.
    Нека днешните юнаци в парламента обявят датата 07.09. за празник и да не се работи. Акта е обединение на Б-я.

    10:49 07.09.2025

  • 68 Вуте

    8 0 Отговор
    07.09 трябва да е национален празник. Южна Добруджа е близо 9000 кв.километра плодородна земя.

    10:58 07.09.2025

  • 69 стоян георгиев

    7 3 Отговор

    До коментар #62 от "7 септември 1911г.":

    Тодор живков не е ясно кога е роден и самия той едва ли е знаеш с точност.даже годината не е ясна.в различните си автобиографии писани от него дава три различни години от 1909 до 1911.семейството му бедни цигани копанари не са направили труда да запомнят кога е роден.

    11:10 07.09.2025

  • 70 Ерстебанк

    8 1 Отговор
    Дипломатите ни са били умни и способни хора, но без Германия, СССР и Италия това връщане на територия нямаше да се реализира!

    Нека не поставяме коня ЗАД каруцата.

    Причината германците да натиснат Румъния за връщане също е прозаична - ние сме им били нужни като част от съюзниците, за да консолидират фронта и да освободят войски другаде. И Южна Добруджа се явява наградата за това.

    Говори се, че Сталин е предложил през неофициални канали и Северна Добруджа да бъде върната, но Борис Трети се е уплашил от пряка граница с СССР. Няма и как да разберем, защото архивите на държавата и Царя са отнесени в Москва.

    11:10 07.09.2025

  • 71 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Добруджа е получаваме благодарение на договора молотов рибентроп..в същия момент румъния връща на СССР бесарабия. Съветско немското приятелство води до българска печалба.

    11:12 07.09.2025

  • 72 Хайрсъзина

    3 0 Отговор
    Да, печелим връщането на Южна Добруджа, но за съжаление губим Северна Добруджа завинаги. Губим и правото на териториална претенция.

    11:48 07.09.2025

  • 73 681

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пфу":

    Ква мащеха е Русия бе, като се е появила на картата 200 години след Бг .

    13:20 07.09.2025

  • 74 Оня с катъра

    1 1 Отговор
    Тогава на 07.09.1940 се появил един глупак военен да предложи на царя да нападнат северна Добруджа. Царя като умен мъж отговорил, че втори 16 юни 1913г. пак по настояване на военни, не бива да има.

    14:10 07.09.2025

  • 75 Истината

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Кольо":

    Русия нищо не е платила за Съединението. Опрощава репарациите на Турция, но удвоява Окупационния дълг на България. В допълнение насъсква Сърбия да ни нападне и за десерт изтегля офицерите си от армията ни.

    14:31 07.09.2025

  • 76 България сега пропусна да

    2 0 Отговор
    Присъедини Северна Македония в ЕС

    15:10 07.09.2025

  • 77 Цар Борис трети е казал

    5 2 Отговор
    По добре черен хлеб отколкото черни забрадки
    Винаги с Германия никога срещу Русия

    15:13 07.09.2025

  • 78 Сега като влезем в еврозоната ще

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Исторически парк":

    Плащаме репарации и ще ни приватизират западняците
    Аз се чудя защо Варна и Букурещ имат едни и същи букви на регистрационните номера В

    15:23 07.09.2025

  • 79 Хайнц Клинг

    6 0 Отговор
    Каквото ни е дал Фюрера никой не ни е дал. Повечето само взимат напр. Македония. Сега можеше България да е поне балканска сила, но това е съдбата.

    15:49 07.09.2025

  • 80 Стенли

    5 0 Отговор
    Това накрая много ме натъжи за благотворителност че е върнал Добруджа към пределите на България е получил куршум 😮‍💨

    Коментиран от #81

    16:21 07.09.2025

  • 81 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Стенли":

    Вместо благотворителност да се чете благодарност

    16:22 07.09.2025

  • 82 Стенли

    4 0 Отговор
    Много много жалко че не сме си запазили излаза на бяло море но затова е виновен Добри Терпешев един много тъп човек който е бил тогава начело и дори на един митинг в Гърция е говорил против България че сме били окупатори и човека до него е дал допълнително пари на преводача само да не превежда това нещо между другото самият Сталин е бил недоволен че прибързано сме се изтеглили защото е искал чрез нас да има излизаз на беломорието но Терпешев е бил много ограничен човек и дори е завършил като директор на АПК защото не е ставал да ръководи по големи длъжности

    Коментиран от #87

    16:34 07.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Пецата

    0 5 Отговор
    Кво ме занимавате с глупости от преди сто години разбираш ли аз си пия ракията със салата и музика на шест 🤣

    19:33 07.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 В грешка си

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "В грешка си":

    (Продължение) Защото сте от същата порода като тях. На снимките от посрещането на германците в 1941г. и после на pycнаците в 1944г. - едни и същи физиономии, 10.11.1989г. -предната вечер си легнали комунистически сeклeцapки, на сутринта се събудили убедени демократи. И днес всичките, дето лаете по Pycия сте деца на същите, а някои и същите, дето лаеха срещу запада - отдела за пропаганда на бкп. Нищо ново не сте научили и нищо старо не сте забравили.

    21:11 07.09.2025

  • 87 да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Стенли":

    Не го оправдавам защото истината е, че има голяма вина за пропагандата рапространявна сред българското население, че това са чужди земи, но истинската прчина е от много по рано и съвсем от друго място. По точно това е Лондонското споразумение за промяна на Санстефанския договор от 18/30 май 1878 г.
    Съдържание:
    Меморандум № 1
    1. Англия отхвърля деленето на България по меридиана, като Русия няма да настоява на промяна.
    2. На юг България ще бъде разграничена така, че да няма излаз на Егейско море...
    ...
    6. Британското правителство иска и Русия се съгласява висшите постове в милицията в Южна България да бъдат назначавани от Високата порта в съгласие с Европа. (това няма как да бъде осъществено след Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г., но всичко останало е валидно и до днес)

    Останалите точки на споразумението са свързани с уреждането на въпроси около Гърция, Армения и Бесарабия.

    22:21 07.09.2025

  • 88 Горски

    2 0 Отговор
    Връщането на Южна Добруджа на 7 септември е обединение на българските земи, така както обединението на 6 септември. Трябва да се обяви за празник от НС. Но ако нямаше светлата личност Адолф Хитлер, немаше да има връщане на Южна Добруджа. Последното добро за България.После идва адът с окупацията и подаряването ни на комунистите. България си връща сам Добруджа,никой нищо не ни подарява. След като постигаме успех с румънците, на помощ им идва не кой да е,а самите руснаци, естествено и те през глава бягат от смелия Български войн, който не се спира пред никоя войска борейки се за всяка педя Българска земя. През Първата световна война (1915-1918) двете Добруджи са освободени и до края на войната остават в рамките на България.

    03:18 07.09.2026

  • 89 Ееееех

    1 0 Отговор
    Една причина да ми посочи някой, поради която ни изнудват да бъдем недоволни от ВСВ.
    Бомбардировките са нещо отделно, не знам защо е трябвало да обявяваме война на САЩ и Великобритания.
    Защо обаче ни обвиняват затова, че сме си гледали интереса? Хем не сме пратили войска на Източния фронт, хем сме си спасили евреите.

    03:31 07.09.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пфу":

    Нема бе. Ние се кланяме само на Урсула , и на Кая Калас Скумрията . Кланяме се и на техните пророци - Петроханците.

    04:18 07.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 хаха

    0 0 Отговор
    Като са толкова празнотиквени да я "загубят" така ще е. Нали така бе хайванчета ганчовски?
    хахаха

    Леле колко сте смешни, безполезни ориенталци такива.
    Що хора са били затрити заради вашата безгранична тъnoтa.
    Леле леле...
    Толкова са бездарни тези тикви, че още пазят потурнашките имена на градове, местности и.т.н.
    Пълна измет тоест! бургЪс, хаскьой, пазарджик...мусалъ, дуранкулак...
    Хахаха

    04:21 07.09.2026

  • 98 Какви са тия нацистки карти?

    0 0 Отговор
    Дайте малко гръцки, румънски и сръбски фантазьорски карти, за да видите, че там няма България.

    04:36 07.09.2026

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