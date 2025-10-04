4 октомври 1974 г. Преди 51 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Готвим се за рекорд на "Гинес"!

На 4 октомври 1974 г. започва строителството на АМ „Хемус“.
Първа копка прави председателят на Държавния съвет и първи секретар на ЦК на БКП Тодор Живков край село Яна (Софийско). Това е и ден първи изобщо от началото на изграждането на автомагистрални пътища в България. Началото на същинското строителство е предшествано от три години предварителни проучвания от инженерно-геоложки характер довели до изготвянето на окончателния работен проект. Главен проектант на трасето е инж. Дена Паланкова.
Решението за строителство е взето на X конгрес на БКП проведен в периода 20-25 април 1971 г. Наред с обсъжданията по новата конституция и промяната в Устава на БКП е решено да се пристъпи към изграждане на автомагистрален пръстен на България – изграждане на АМ „Хемус“ в Северна България, АМ „Тракия“ в Южна България и АМ „Черно море“, свързваща последните две по морското ни крайбрежие.
Магистралата е кръстена на древното име на Стара планина – Хемус (на латински: Haemus), по протежението, на която преминава. Дължината ѝ е 418 км, което я прави най-дългата автомагистрала в България, като към момента са завършени и се използват 191 км от нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Тошо
07:48 04.10.2024
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #25, #57
07:48 04.10.2024
4 германеца
07:50 04.10.2024
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Това не е повод за гордост!
07:55 04.10.2024
8 Тити
Коментиран от #29
07:56 04.10.2024
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
за 50 години у нас 200км от АМ "Хемус" ‼️
07:59 04.10.2024
11 ТаУмВзе
08:03 04.10.2024
14 Хахахах
Коментиран от #15
08:08 04.10.2024
15 Голем смех
До коментар #14 от "Хахахах":А през "райските години на социализма" що не я завършиха бе ? 1974 са я почнали другарите, що не я завършиха ? :) хахахахахахахахахааха
Коментиран от #49, #51
08:09 04.10.2024
16 долу ЕС
Коментиран от #17, #73
08:10 04.10.2024
17 Долу комунизма и русия
До коментар #16 от "долу ЕС":А що не я завършиха кат са я почнали 1974 ? Кажи де ! Щот толкова си можеха другарите ! Превърнаха една икономически просперираща по царско време държава в мизерен колхоз !
Коментиран от #41, #61
08:12 04.10.2024
20 Що ви са магистрали и
08:15 04.10.2024
21 Комитова
А и колегата Рашков каза в ефир
- СЕГА ТРЯБВА ДА МЕСТИМ МАГИСТРАЛИТЕ
А без нас вече щяха да пътувате по готова магистрала, ма няма къде да бързате
08:19 04.10.2024
22 :)))))
08:20 04.10.2024
23 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #12 от "Факти":Комунизъм тук не е имало, комунизъм има в Китай. Там тръгват пътностроителните машини в комплект, пред първата е голо поле, след последната е готов път.
08:25 04.10.2024
24 Правешкия
08:26 04.10.2024
26 ха ха ха ....
Да не говорим пък за качеството .
Още има пътища асфалтирати от времето на бай Тошо . А сега не могат да изкарат две години без ремонт .
08:29 04.10.2024
27 Упадък
Коментиран от #30, #38
08:30 04.10.2024
28 Ако не беше Живков
Коментиран от #32, #35
08:32 04.10.2024
31 Бай Митко
До коментар #25 от "Ма много":Чудесна характеристика си направи! Аман от селянДУРИ!
08:34 04.10.2024
34 Тома
08:36 04.10.2024
35 Божеее
До коментар #28 от "Ако не беше Живков":Те в Западна Европа само на Живков са разчитали да им построи магистрали, мостове, заводи...... Комунизма е прът в развитието на България . Погледнете западните капиталистически държави къде са
Коментиран от #46
08:37 04.10.2024
До коментар #29 от "Що тошо сатрапа кво построй":Построи всичкото това, което вече 35 години се разграбва и унищожава /барабар с паметниците/! И въпреки това все още има останало за крадене!
08:39 04.10.2024
38 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #27 от "Упадък":"Няма комунисти, Козел. Никога не е имало. Партията е мафия, скрита зад политически лозунги." Христо Калчев.
Коментиран от #43, #44
08:41 04.10.2024
39 малко леко си глупавичък
До коментар #12 от "Факти":но това не ти пречи да го показваш публично поме ако беше прочел статията можеше да знеш че магистралата е започнала 1974-та а не 1945-та
08:41 04.10.2024
40 Дедо Джо
Коментиран от #98
08:42 04.10.2024
43 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Провинциалист от провинция Тракия":Христа Калчев боклука ли ?
08:44 04.10.2024
44 Упадък
До коментар #38 от "Провинциалист от провинция Тракия":Има комунисти. Ограбиха народа като дойдоха на власт....до последната им животинка
Коментиран от #50
08:45 04.10.2024
45 Бай Митко
До коментар #12 от "Факти":Малкият, знай че в НРБ не е имало комунизъм, имало е СОЦИАЛИЗЪМ! И тогава е построено това, което вече 35 години се събаря и краде! А сега кажи, като даваш сравнения със запада какво се построи в демократичната РБ за последните 35 годинки?
08:46 04.10.2024
47 Божеее
До коментар #46 от "Ъхъ":Затова децата по време на тоталитаризма доизносваха дрехите на по големите, затова през лятото се купуваха зимни дрехи, затова бяха опашките....
Коментиран от #54
08:51 04.10.2024
48 За 50 години копане
08:51 04.10.2024
49 Бай Митко
До коментар #15 от "Голем смех":Тогава поне имаше смях и сияйни лица, а сега има една голяма трагедия!
08:52 04.10.2024
50 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #44 от "Упадък":Тия, за които говориш, са били толкова комунисти, колкото демократите ни са демократи. А, те били същите (хора щях да кажа, ама се усетих).
Коментиран от #53
08:56 04.10.2024
51 Госта..
До коментар #15 от "Голем смех":Tогава се изгради най-трудния участък с тунелите и виадуктите ,след това СОФИАНЦИ решиха че трябва да се построи първо "Тракия" за да пътуват бързо до Южното Черноморие-Гърция не беше разрешено още При "ДЕМОКРАЦИЯТА" пак СОФИЯНЦИ решиха че "Струма" е приоритетна -Гърция беше вече достъпна ,затова "Хемус" ще стои недовършена.
08:56 04.10.2024
52 Голямо Постижение!
А Колко са били Километрите до 90 та година?
08:58 04.10.2024
53 Къде видя ти пък Хора?
До коментар #50 от "Провинциалист от провинция Тракия":Къде видя ти пък Хора?
Айдуци Може би?
Коментиран от #55
09:00 04.10.2024
55 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #53 от "Къде видя ти пък Хора?":Е, и аз това казвам.
09:02 04.10.2024
56 Баба Кина
09:03 04.10.2024
57 Карл три
До коментар #2 от "Последния Софиянец":От Хемус се краде поне от 50 години, вярно последните 25 години не зе краде бетон и желязо, а с куфарчета милиарди. И за това всички са доволни! Доволни са фирмите, доволен е бойко и е доволен народа. За това и го преизбира 15 пъти под ред!
09:05 04.10.2024
58 Стокхолмски синдром
До коментар #54 от "Бай Митко":Яко ти тресе чугунената глава и няма шанс да поумнееш. Всичко било имало, ма то било рай. Гледай поне старите филми и мисли, ама ако ти е дадено да мислиш. Половината ми живот мина по онова "хубавото време" и слава на Господ, че свърши. Некадърниците още подсмърчате, защото се видяхте колко струват.
Коментиран от #64
09:20 04.10.2024
59 ТЖивков беше цар
СИК транзат глория мунди
09:20 04.10.2024
60 АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ
КЪМ ДНЕШНА ДАТА ИМА В РАБ.ДЕЛО
09:32 04.10.2024
61 Бай Митко
До коментар #17 от "Долу комунизма и русия":В НРБ никога не е имало комунизъм, имаше социализъм! Това, което е било сътворено от трудолюбивият български народ през социалистическия период на развитие на страната ни, спокойният, пълноценен, и сигурен начин на живот за голямо съжаление никога повече не ще се случи на българина!
Царско време и "икономически просперитет"!?! Голобрадий сельо явно си от новия век, но виж прочети за земеделието, воловете, ралото, водените войни и за националните катастрофи сполетели народа от безумното управление на фердинанд!
Мизерията малкия е сега - бездомници, клошари, сеч на горите, безводие, презастрояване ...!
Не може човек, който не е живял през дадена политическа епоха и не е чел нищо за това да говори какво е било тогава!
09:34 04.10.2024
62 А бе Тошо
09:40 04.10.2024
63 Тошо си свърза София с
09:41 04.10.2024
64 Бай Митко
До коментар #58 от "Стокхолмски синдром":Явно си от боковия матрял!!! Спри с халюцинациите си бе едноклетъчен! Всичко имаше, истинско, по много! Щастливец съм, че съм живял през социализма! Горд съм, че съм служил в родната казарма! Развеселен съм от комичните клиширани брътвежи характерни за едногънков матрял! Определено страдаш от Йерусалимски синдром без да си посещавал Йерусалим! Обърни внимание на психичното си здраве момченце!
Коментиран от #66
09:43 04.10.2024
65 Дефицит и опашки
До коментар #54 от "Бай Митко":Емблемата на соца при Тошо. В нашия магазин караха мляко вторник и петък. Кой взел, взел. Същото бе и с хляба.
Коментиран от #69, #87
09:44 04.10.2024
66 Я пъ ти
До коментар #64 от "Бай Митко":ДЕФИЦИТ И ОПАШКИ ПО МАГАЗИНИТЕ. Бързо ги забрави...
Коментиран от #71
09:46 04.10.2024
67 Хемус до Правец
09:47 04.10.2024
68 Демократ
Коментиран от #77
09:50 04.10.2024
70 А за телевизор се чакаше шест месеца
До коментар #69 от "Бай Митко":Минимум, за кола десет години, за апартамент....докато ти "излезат" лихвоточките.....
09:54 04.10.2024
71 Бай Митко
До коментар #66 от "Я пъ ти":В моят град това никога не е било! Може и да не ми вярвате, но каква ми е ползата да Ви лъжа? Годинките ми са доста, с което се гордея, така че всеки с преживяванията и мненията си!
Хубав ден!
Коментиран от #83
09:55 04.10.2024
72 И Хемус като соца
Коментиран от #84
09:56 04.10.2024
73 Факти
До коментар #16 от "долу ЕС":Шестте реактора на АЕЦ Козлодуй са построени за 25 години - от 1969-та до пускането на 6 ти блок 94-та. А тунелите на Хемус са ги построили бързо, и това е една от причините да са в непрекъснат ремонт от тогава. Щото са използвали някакви революционни технологии за хидроизолация.
09:57 04.10.2024
74 И Хемус....
09:58 04.10.2024
75 За 50 години
10:00 04.10.2024
76 Тошо......
10:01 04.10.2024
77 Червендалест
До коментар #68 от "Демократ":Демократи, а какво създадохте вие като сте в обхват 35 години? Две детски болници на чертеж, 3 магистрали на чертеж, нова АЕЦ на чертеж, София като столица от централна Африка, джендър прогрес и половин България от работещите- работещи бедни. Отиди пред Токуда да видиш разцвета на нацията или накарай един средношколник в смесен район да си напише трите имена на български без грешка.
Коментиран от #79, #80
10:07 04.10.2024
78 хххх
10:08 04.10.2024
79 БОКИЧА
До коментар #77 от "Червендалест":довърши магистралите на Тошо......
10:11 04.10.2024
80 Ами станахме нормална държава
До коментар #77 от "Червендалест":Със всичките плюсове и минуси.....
10:13 04.10.2024
81 Правешко шосе
10:31 04.10.2024
82 4 октомври-1957г.
Коментиран от #90
10:33 04.10.2024
84 Па то само Хемус да беше
До коментар #72 от "И Хемус като соца":Милиони народна пара хвърлиха за нищо. Преди 2-3 години взривиха онова нещо, което щяло да бъде някакъв си пресцентър и сега за нищо не става. Същото и с детската болница правена-недоправена и пак за нищо не става. А заводът в Радомир е бил изчислен да излезе на печалба след 50 години. Дотогава дотации, за да се "гордеем" с постиженията на социализЪма. Колос на глинени крака, то и затова се срина. Ама баймитковци толкова имат в главата и докато ги има, все ще тъпчем в блатото.
Коментиран от #95
11:01 04.10.2024
85 Мнение
11:42 04.10.2024
87 Бай Митко
До коментар #65 от "Дефицит и опашки":Явно си живял високо в труднопроходимите Родопи в някоя махала!
Коментиран от #89
13:32 04.10.2024
89 Опашките........по магазините
До коментар #87 от "Бай Митко":ЕМБЛЕМА НА СОЦИАЛИЗЪМА
Коментиран от #91, #93
13:40 04.10.2024
90 Имитация
До коментар #82 от "4 октомври-1957г.":По телевизията
13:41 04.10.2024
91 "Пуснали" са чушки
До коментар #89 от "Опашките........по магазините":Слухът се разнася от човек на човек и всичко се изниква от работа, за да си купи чушки, или каквото там са "пуснали".
16:21 04.10.2024
92 Слава на БКП!
Впрочем, НРБ беше по-развита във всяко едно отношение от КНР>
Впрочем, БСП е основано на 04.04.1990 г. от анти-комунистите в БКП.
Да се знае и да се помни!
03:24 04.10.2025
94 нннн
Преди 551 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Очаква се скоро да бъде завършена.
04:12 04.10.2025
95 Анджо
До коментар #84 от "Па то само Хемус да беше":Работил съм в комбината в Радомир малко и сега не знам даже дали има дейност. Бяха докарали Японска техника и я бяха сложили на вън да я вали снега, даже имаше и японски работници специалисти. Завода е в червена могила.
04:14 04.10.2025
96 Анджо
04:22 04.10.2025
97 Анджо
04:24 04.10.2025
98 Анджо
До коментар #40 от "Дедо Джо":За това ли сега плачене ,че има презастрояване, защото нищо не се строи. Метрото в София се започна и спря и кои го направи до това положение. Даже Бат ви Бойко купи най добрата машина за копаене. Гадно си беше преди по времето на социализма. Дядоми умря с 30 лева пенсия, а беше най големият майстор строител в Дупнишко и Кюстендилско.
Каменният мост в края на Дупница поска Благоев град го е направил 1933годинани е бил само на з4 години.
04:38 04.10.2025
99 Анджо
04:39 04.10.2025