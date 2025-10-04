4 октомври 1974 г. Преди 51 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Готвим се за рекорд на "Гинес"!

На 4 октомври 1974 г. започва строителството на АМ „Хемус“.

Първа копка прави председателят на Държавния съвет и първи секретар на ЦК на БКП Тодор Живков край село Яна (Софийско). Това е и ден първи изобщо от началото на изграждането на автомагистрални пътища в България. Началото на същинското строителство е предшествано от три години предварителни проучвания от инженерно-геоложки характер довели до изготвянето на окончателния работен проект. Главен проектант на трасето е инж. Дена Паланкова.

Решението за строителство е взето на X конгрес на БКП проведен в периода 20-25 април 1971 г. Наред с обсъжданията по новата конституция и промяната в Устава на БКП е решено да се пристъпи към изграждане на автомагистрален пръстен на България – изграждане на АМ „Хемус“ в Северна България, АМ „Тракия“ в Южна България и АМ „Черно море“, свързваща последните две по морското ни крайбрежие.

Магистралата е кръстена на древното име на Стара планина – Хемус (на латински: Haemus), по протежението, на която преминава. Дължината ѝ е 418 км, което я прави най-дългата автомагистрала в България, като към момента са завършени и се използват 191 км от нея.