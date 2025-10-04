Новини
България »
4 октомври 1974 г. Преди 51 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Готвим се за рекорд на "Гинес"!

4 Октомври, 2025 03:14 6 227 99

4 октомври 1974 г. Преди 51 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Готвим се за рекорд на "Гинес"!

  • тодор живков-
  • прави-
  • първа копка-
  • ам „хемус“-
  • магистрала хемус-
  • магистрала-
  • хемус

Решението за строителство е взето на X конгрес на БКП

4 октомври 1974 г. Преди 51 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Готвим се за рекорд на "Гинес"! - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 4 октомври 1974 г. започва строителството на АМ „Хемус“.

Първа копка прави председателят на Държавния съвет и първи секретар на ЦК на БКП Тодор Живков край село Яна (Софийско). Това е и ден първи изобщо от началото на изграждането на автомагистрални пътища в България. Началото на същинското строителство е предшествано от три години предварителни проучвания от инженерно-геоложки характер довели до изготвянето на окончателния работен проект. Главен проектант на трасето е инж. Дена Паланкова.

Решението за строителство е взето на X конгрес на БКП проведен в периода 20-25 април 1971 г. Наред с обсъжданията по новата конституция и промяната в Устава на БКП е решено да се пристъпи към изграждане на автомагистрален пръстен на България – изграждане на АМ „Хемус“ в Северна България, АМ „Тракия“ в Южна България и АМ „Черно море“, свързваща последните две по морското ни крайбрежие.

Магистралата е кръстена на древното име на Стара планина – Хемус (на латински: Haemus), по протежението, на която преминава. Дължината ѝ е 418 км, което я прави най-дългата автомагистрала в България, като към момента са завършени и се използват 191 км от нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Тошо

    80 12 Отговор
    Сега си имате ТИКВА.

    07:48 04.10.2024

  • 2 Последния Софиянец

    83 23 Отговор
    35 години разграбват това което е построил и още има .

    Коментиран от #5, #25, #57

    07:48 04.10.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 германеца

    73 8 Отговор
    А охранителят му и верен син на БКП така и не можа да я довърши .

    07:50 04.10.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 16 Отговор
    И какво?
    Това не е повод за гордост!

    07:55 04.10.2024

  • 8 Тити

    67 24 Отговор
    Ако не беше Бай Тошо сегаи пътища нямаше да имаме.

    Коментиран от #29

    07:56 04.10.2024

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    68 2 Отговор
    За 25 години в Египет са построили Хеопсовата пирамида,
    за 50 години у нас 200км от АМ "Хемус" ‼️

    07:59 04.10.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТаУмВзе

    36 6 Отговор
    Банкяското шофърче на Живков за тва обикаляше да показва асфалто от Жичката а! Хахахаах

    08:03 04.10.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахах

    52 4 Отговор
    …..и 50 години по-късно крадливите говеда само я кърпят, за довършване и дума не може да стане.

    Коментиран от #15

    08:08 04.10.2024

  • 15 Голем смех

    31 37 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахах":

    А през "райските години на социализма" що не я завършиха бе ? 1974 са я почнали другарите, що не я завършиха ? :) хахахахахахахахахааха

    Коментиран от #49, #51

    08:09 04.10.2024

  • 16 долу ЕС

    50 14 Отговор
    Козлодуй с 6 реактора е построен за 10 г без интернет, мобилни телефони, еврофондове и лаптопи, Тунелите на Хемус са построени за 6 г......

    Коментиран от #17, #73

    08:10 04.10.2024

  • 17 Долу комунизма и русия

    26 50 Отговор

    До коментар #16 от "долу ЕС":

    А що не я завършиха кат са я почнали 1974 ? Кажи де ! Щот толкова си можеха другарите ! Превърнаха една икономически просперираща по царско време държава в мизерен колхоз !

    Коментиран от #41, #61

    08:12 04.10.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Що ви са магистрали и

    35 7 Отговор
    ЖП+та, сега ще хвъркате с Ф16-ки, ама след години. Важното е да угодим на Световните производители на ОРЪЖИЕ, а народа, кучета го яли. Гласувайте пак за тия!

    08:15 04.10.2024

  • 21 Комитова

    8 6 Отговор
    аз спрях магистралата защото трябваше да преброя камионите на обекта.
    А и колегата Рашков каза в ефир
    - СЕГА ТРЯБВА ДА МЕСТИМ МАГИСТРАЛИТЕ


    А без нас вече щяха да пътувате по готова магистрала, ма няма къде да бързате

    08:19 04.10.2024

  • 22 :)))))

    16 0 Отговор
    грешка, всеизвестен факт е че хан Омуртаг е направил първата копка през 824г.

    08:20 04.10.2024

  • 23 Провинциалист от провинция Тракия

    22 3 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Комунизъм тук не е имало, комунизъм има в Китай. Там тръгват пътностроителните машини в комплект, пред първата е голо поле, след последната е готов път.

    08:25 04.10.2024

  • 24 Правешкия

    21 9 Отговор
    селянин си направи магистрала до селото и до там приключи!

    08:26 04.10.2024

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ха ха ха ....

    30 5 Отговор
    И след 35 години демокрация и благоденствие - още не можем да я изкараме .
    Да не говорим пък за качеството .
    Още има пътища асфалтирати от времето на бай Тошо . А сега не могат да изкарат две години без ремонт .

    08:29 04.10.2024

  • 27 Упадък

    15 23 Отговор
    През 1974 година започва строителството и за още 15 години комунистическа диктатура не може да се довърши. Некадърни комунета

    Коментиран от #30, #38

    08:30 04.10.2024

  • 28 Ако не беше Живков

    22 6 Отговор
    Продажбата и пушветчиъска демокрация посмъртно нямаше да направи тунелите и мостовете на Витиня.
    Един тунел не може да поправите бе боклуци

    Коментиран от #32, #35

    08:32 04.10.2024

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Митко

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ма много":

    Чудесна характеристика си направи! Аман от селянДУРИ!

    08:34 04.10.2024

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тома

    15 4 Отговор
    И от тогава са се откраднали от народа пари за 20 магистрали

    08:36 04.10.2024

  • 35 Божеее

    10 15 Отговор

    До коментар #28 от "Ако не беше Живков":

    Те в Западна Европа само на Живков са разчитали да им построи магистрали, мостове, заводи...... Комунизма е прът в развитието на България . Погледнете западните капиталистически държави къде са

    Коментиран от #46

    08:37 04.10.2024

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай Митко

    19 6 Отговор

    До коментар #29 от "Що тошо сатрапа кво построй":

    Построи всичкото това, което вече 35 години се разграбва и унищожава /барабар с паметниците/! И въпреки това все още има останало за крадене!

    08:39 04.10.2024

  • 38 Провинциалист от провинция Тракия

    14 1 Отговор

    До коментар #27 от "Упадък":

    "Няма комунисти, Козел. Никога не е имало. Партията е мафия, скрита зад политически лозунги." Христо Калчев.

    Коментиран от #43, #44

    08:41 04.10.2024

  • 39 малко леко си глупавичък

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    но това не ти пречи да го показваш публично поме ако беше прочел статията можеше да знеш че магистралата е започнала 1974-та а не 1945-та

    08:41 04.10.2024

  • 40 Дедо Джо

    17 7 Отговор
    Колко построи бай Тошо за 16 години и колко демократите за 35? Хехе.

    Коментиран от #98

    08:42 04.10.2024

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ХаХа

    2 6 Отговор

    До коментар #38 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Христа Калчев боклука ли ?

    08:44 04.10.2024

  • 44 Упадък

    7 9 Отговор

    До коментар #38 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Има комунисти. Ограбиха народа като дойдоха на власт....до последната им животинка

    Коментиран от #50

    08:45 04.10.2024

  • 45 Бай Митко

    17 4 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Малкият, знай че в НРБ не е имало комунизъм, имало е СОЦИАЛИЗЪМ! И тогава е построено това, което вече 35 години се събаря и краде! А сега кажи, като даваш сравнения със запада какво се построи в демократичната РБ за последните 35 годинки?

    08:46 04.10.2024

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Божеее

    9 11 Отговор

    До коментар #46 от "Ъхъ":

    Затова децата по време на тоталитаризма доизносваха дрехите на по големите, затова през лятото се купуваха зимни дрехи, затова бяха опашките....

    Коментиран от #54

    08:51 04.10.2024

  • 48 За 50 години копане

    5 7 Отговор
    стигнаха до Правец.

    08:51 04.10.2024

  • 49 Бай Митко

    15 6 Отговор

    До коментар #15 от "Голем смех":

    Тогава поне имаше смях и сияйни лица, а сега има една голяма трагедия!

    08:52 04.10.2024

  • 50 Провинциалист от провинция Тракия

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Упадък":

    Тия, за които говориш, са били толкова комунисти, колкото демократите ни са демократи. А, те били същите (хора щях да кажа, ама се усетих).

    Коментиран от #53

    08:56 04.10.2024

  • 51 Госта..

    12 5 Отговор

    До коментар #15 от "Голем смех":

    Tогава се изгради най-трудния участък с тунелите и виадуктите ,след това СОФИАНЦИ решиха че трябва да се построи първо "Тракия" за да пътуват бързо до Южното Черноморие-Гърция не беше разрешено още При "ДЕМОКРАЦИЯТА" пак СОФИЯНЦИ решиха че "Струма" е приоритетна -Гърция беше вече достъпна ,затова "Хемус" ще стои недовършена.

    08:56 04.10.2024

  • 52 Голямо Постижение!

    5 2 Отговор
    Голямо Постижение!

    А Колко са били Километрите до 90 та година?

    08:58 04.10.2024

  • 53 Къде видя ти пък Хора?

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Къде видя ти пък Хора?

    Айдуци Може би?

    Коментиран от #55

    09:00 04.10.2024

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Провинциалист от провинция Тракия

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Къде видя ти пък Хора?":

    Е, и аз това казвам.

    09:02 04.10.2024

  • 56 Баба Кина

    18 6 Отговор
    Царство, му небесно на бай Тодар! Каквото се направи тогава още се експлоатира. Заводи, малки предприятия, туристически бази, инфраструктурни съоражения- язовири, естакади, вецове, тецове, АЕЦ, спортни бази със зали и стадиони. Само една силна държава със специалисти квалифициран персонал можеше да го постигне онова израстване. От аграрно селска манифактурна икономика се разви до индустриална и покри всички сфери на живота. Че утесня тук на Земята и в Космоса се утвърди. Ех, спомени, а сега само честваме годишнини!

    09:03 04.10.2024

  • 57 Карл три

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    От Хемус се краде поне от 50 години, вярно последните 25 години не зе краде бетон и желязо, а с куфарчета милиарди. И за това всички са доволни! Доволни са фирмите, доволен е бойко и е доволен народа. За това и го преизбира 15 пъти под ред!

    09:05 04.10.2024

  • 58 Стокхолмски синдром

    4 12 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Митко":

    Яко ти тресе чугунената глава и няма шанс да поумнееш. Всичко било имало, ма то било рай. Гледай поне старите филми и мисли, ама ако ти е дадено да мислиш. Половината ми живот мина по онова "хубавото време" и слава на Господ, че свърши. Некадърниците още подсмърчате, защото се видяхте колко струват.

    Коментиран от #64

    09:20 04.10.2024

  • 59 ТЖивков беше цар

    4 2 Отговор
    На четвъртото българско царство което владееше цяла Русия и социалистическите страни
    СИК транзат глория мунди

    09:20 04.10.2024

  • 60 АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ

    5 0 Отговор
    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ КАКВИ АКТУАЛНИ ТЕМИ
    КЪМ ДНЕШНА ДАТА ИМА В РАБ.ДЕЛО

    09:32 04.10.2024

  • 61 Бай Митко

    14 2 Отговор

    До коментар #17 от "Долу комунизма и русия":

    В НРБ никога не е имало комунизъм, имаше социализъм! Това, което е било сътворено от трудолюбивият български народ през социалистическия период на развитие на страната ни, спокойният, пълноценен, и сигурен начин на живот за голямо съжаление никога повече не ще се случи на българина!
    Царско време и "икономически просперитет"!?! Голобрадий сельо явно си от новия век, но виж прочети за земеделието, воловете, ралото, водените войни и за националните катастрофи сполетели народа от безумното управление на фердинанд!
    Мизерията малкия е сега - бездомници, клошари, сеч на горите, безводие, презастрояване ...!
    Не може човек, който не е живял през дадена политическа епоха и не е чел нищо за това да говори какво е било тогава!

    09:34 04.10.2024

  • 62 А бе Тошо

    4 6 Отговор
    Що направи Хемус до твоето родно място Правец????. Толкова ли можеш

    09:40 04.10.2024

  • 63 Тошо си свърза София с

    5 5 Отговор
    Родното си село Правец и до там.....след Правец не е ли България....другари.

    09:41 04.10.2024

  • 64 Бай Митко

    10 5 Отговор

    До коментар #58 от "Стокхолмски синдром":

    Явно си от боковия матрял!!! Спри с халюцинациите си бе едноклетъчен! Всичко имаше, истинско, по много! Щастливец съм, че съм живял през социализма! Горд съм, че съм служил в родната казарма! Развеселен съм от комичните клиширани брътвежи характерни за едногънков матрял! Определено страдаш от Йерусалимски синдром без да си посещавал Йерусалим! Обърни внимание на психичното си здраве момченце!

    Коментиран от #66

    09:43 04.10.2024

  • 65 Дефицит и опашки

    7 5 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Митко":

    Емблемата на соца при Тошо. В нашия магазин караха мляко вторник и петък. Кой взел, взел. Същото бе и с хляба.

    Коментиран от #69, #87

    09:44 04.10.2024

  • 66 Я пъ ти

    7 6 Отговор

    До коментар #64 от "Бай Митко":

    ДЕФИЦИТ И ОПАШКИ ПО МАГАЗИНИТЕ. Бързо ги забрави...

    Коментиран от #71

    09:46 04.10.2024

  • 67 Хемус до Правец

    7 3 Отговор
    Тракия до Пловдив.....социалистически реализъм

    09:47 04.10.2024

  • 68 Демократ

    6 7 Отговор
    Това се казва успех по комунистически- 50 години не може да се построи една магистрала, 40 години- една детска болница! УРА! ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ. И сега искат да върнат сегашна България в онези успехи и плачат за празните магазини по времето на Живков, за неизградената до днес ВИК инфраструктура, за умишлено неизследваните родни залежи от нефт и газ, за да сме зависими от Кремъл. Страхотно управление! Неизползвано богатство от минерални води, спомням си дървото,което беше пораснали на покрива на минералната баня в София по времето на великия Живков, строена от римляните и превърната от сегашните тъпанари в музей, а скъпоценните минерални води се леят безконтролно в земята, вместо да лекуват хората и да отопляват София. Примери за тъпо безхаберие хиляди, такива създаде 45 годишната комунистическа диктатура и няма отърване от тази безотговорна каста.

    Коментиран от #77

    09:50 04.10.2024

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 А за телевизор се чакаше шест месеца

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Бай Митко":

    Минимум, за кола десет години, за апартамент....докато ти "излезат" лихвоточките.....

    09:54 04.10.2024

  • 71 Бай Митко

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Я пъ ти":

    В моят град това никога не е било! Може и да не ми вярвате, но каква ми е ползата да Ви лъжа? Годинките ми са доста, с което се гордея, така че всеки с преживяванията и мненията си!
    Хубав ден!

    Коментиран от #83

    09:55 04.10.2024

  • 72 И Хемус като соца

    5 3 Отговор
    Правено, недоправено....гордост за комунистите. Като цялата им куха идеология за равенство и братство.

    Коментиран от #84

    09:56 04.10.2024

  • 73 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "долу ЕС":

    Шестте реактора на АЕЦ Козлодуй са построени за 25 години - от 1969-та до пускането на 6 ти блок 94-та. А тунелите на Хемус са ги построили бързо, и това е една от причините да са в непрекъснат ремонт от тогава. Щото са използвали някакви революционни технологии за хидроизолация.

    09:57 04.10.2024

  • 74 И Хемус....

    3 0 Отговор
    Показател за НЕДОВЪРШЕНИЯ СОЦ в БГ.....

    09:58 04.10.2024

  • 75 За 50 години

    5 0 Отговор
    Белгия и Нидерландия построиха стотици километри магистрали.....за Германия не ми се мисли.....

    10:00 04.10.2024

  • 76 Тошо......

    6 0 Отговор
    Тая магистрала не требваше ли да свърже София с Варна, а не с твоето родно село Правец....

    10:01 04.10.2024

  • 77 Червендалест

    6 5 Отговор

    До коментар #68 от "Демократ":

    Демократи, а какво създадохте вие като сте в обхват 35 години? Две детски болници на чертеж, 3 магистрали на чертеж, нова АЕЦ на чертеж, София като столица от централна Африка, джендър прогрес и половин България от работещите- работещи бедни. Отиди пред Токуда да видиш разцвета на нацията или накарай един средношколник в смесен район да си напише трите имена на български без грешка.

    Коментиран от #79, #80

    10:07 04.10.2024

  • 78 хххх

    4 2 Отговор
    Копнал не значи довършил. Първи копки правят всички политици за рейтинг!

    10:08 04.10.2024

  • 79 БОКИЧА

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Червендалест":

    довърши магистралите на Тошо......

    10:11 04.10.2024

  • 80 Ами станахме нормална държава

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Червендалест":

    Със всичките плюсове и минуси.....

    10:13 04.10.2024

  • 81 Правешко шосе

    3 0 Отговор
    Така и казваха на тази магистрала много години.

    10:31 04.10.2024

  • 82 4 октомври-1957г.

    6 2 Отговор
    СССР успешно изстрелва - Първият Изкуствен Спътник на Земята!

    Коментиран от #90

    10:33 04.10.2024

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Па то само Хемус да беше

    5 7 Отговор

    До коментар #72 от "И Хемус като соца":

    Милиони народна пара хвърлиха за нищо. Преди 2-3 години взривиха онова нещо, което щяло да бъде някакъв си пресцентър и сега за нищо не става. Същото и с детската болница правена-недоправена и пак за нищо не става. А заводът в Радомир е бил изчислен да излезе на печалба след 50 години. Дотогава дотации, за да се "гордеем" с постиженията на социализЪма. Колос на глинени крака, то и затова се срина. Ама баймитковци толкова имат в главата и докато ги има, все ще тъпчем в блатото.

    Коментиран от #95

    11:01 04.10.2024

  • 85 Мнение

    1 2 Отговор
    Браво! 50 години голямо крадене и сигурно стотици жертви на ПТП край Микрево, Български извор и къде ли не по трасето София - Варна.

    11:42 04.10.2024

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Бай Митко

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "Дефицит и опашки":

    Явно си живял високо в труднопроходимите Родопи в някоя махала!

    Коментиран от #89

    13:32 04.10.2024

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Опашките........по магазините

    6 5 Отговор

    До коментар #87 от "Бай Митко":

    ЕМБЛЕМА НА СОЦИАЛИЗЪМА

    Коментиран от #91, #93

    13:40 04.10.2024

  • 90 Имитация

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "4 октомври-1957г.":

    По телевизията

    13:41 04.10.2024

  • 91 "Пуснали" са чушки

    4 5 Отговор

    До коментар #89 от "Опашките........по магазините":

    Слухът се разнася от човек на човек и всичко се изниква от работа, за да си купи чушки, или каквото там са "пуснали".

    16:21 04.10.2024

  • 92 Слава на БКП!

    1 1 Отговор
    Това, което НРБ построи под ръководството на БКП, може да се сравнява само с това, което КНР построи под ръководството на ККП.

    Впрочем, НРБ беше по-развита във всяко едно отношение от КНР>

    Впрочем, БСП е основано на 04.04.1990 г. от анти-комунистите в БКП.

    Да се знае и да се помни!

    03:24 04.10.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 нннн

    0 0 Отговор
    Глас от бъдещето:
    Преди 551 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Очаква се скоро да бъде завършена.

    04:12 04.10.2025

  • 95 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Па то само Хемус да беше":

    Работил съм в комбината в Радомир малко и сега не знам даже дали има дейност. Бяха докарали Японска техника и я бяха сложили на вън да я вали снега, даже имаше и японски работници специалисти. Завода е в червена могила.

    04:14 04.10.2025

  • 96 Анджо

    1 0 Отговор
    Те и Кремиковци го построиха на най плодородната почва в България и защо ли там, защото са мислили , че в Бухово има желязна руда, а се оказа пълен фалш. Може ли в Софийска област да построиш три огромни завода без да има ресурси, а рудата се вкарваше от русия. Единственото нещо от което са направили е атомната централа. А няма да ви казвам колко мизерно работехме.

    04:22 04.10.2025

  • 97 Анджо

    0 0 Отговор
    Така и не можахме да се научим да работим, тогава се крадеше много и сега пак.

    04:24 04.10.2025

  • 98 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дедо Джо":

    За това ли сега плачене ,че има презастрояване, защото нищо не се строи. Метрото в София се започна и спря и кои го направи до това положение. Даже Бат ви Бойко купи най добрата машина за копаене. Гадно си беше преди по времето на социализма. Дядоми умря с 30 лева пенсия, а беше най големият майстор строител в Дупнишко и Кюстендилско.
    Каменният мост в края на Дупница поска Благоев град го е направил 1933годинани е бил само на з4 години.

    04:38 04.10.2025

  • 99 Анджо

    0 0 Отговор
    Егати гадният речник.

    04:39 04.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове