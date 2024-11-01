ЦИК обяви имената на новите депутати.
Според решението в него влизат осем партии и коалиции, като разпределението на депутатските места е следното:
Първи изборен район - Благоевградски - 11 мандата
"Има такъв народ" - 1
Павела Митова*
Под черта
Станислав Иванов Богдански
"ДПС - Ново начало" - 2
Делян Пеевски*
Фатима Йълдъс
Под черта
Ахмед Ходжов
"Възраждане" - 1
Цвета Валентинова Рангелова
Алианс за права и свободи – АПС - 1
Ахмед Ахмедов Вранчев
ГЕРБ-СДС - 4
Стефан Апостолов Апостолов
Костадин Томов Стойков
Иван Красимиров Герчев
Росен Димитров Желязков
ПП-ДБ - 1
Андрей Иванов Цеков
БСП- Обединена левица - 1
Кирил Николаев Добрев
Втори изборен район - Бургаски - общо 14
ИТН - 1
Тошко Йорданов Хаджитодоров*
Под черта
Александър Викторов Рашев
ДПС-Ново начало - 2
Исмаил Юсмен Осман
Калин Георгиев Стоянов*
Под черта
Татяна Бойчева Арнаудова
"Възраждане" - 2
Цончо Томов Ганев*
Борис Димитров Аладжов
Под черта
Александър Господинов Койчев
АПС - 2
Джевдет Ибрям Чакъров*
Севим Исмаил Али
Под черта
Ешереф Кязим Ешереф
МЕЧ - 1
Венцислав Иванов Петков
ГЕРБ-СДС - 4
Жечо Дончев Станков
Любен Любенов Дилов
Галя Стоянова Василева
Андрей Стоянов Рунчев
ПП-ДБ - 1
Явор Руменов Божанков
БСП- Обединена левица - 1
Петър Георгиев Кънев
Трети изборен район - Варненски - общо 16
ИТН - 1
Тошко Йорданов Хаджитодоров*
Под черта
Драгомир Стефанов Петров
ДПС- Ново начало - 1
Йордан Кирилов Цонев*
Под черта
Юсмен Шакир Юсмен
Възраждане - 3
Костадин Тодоров Костадинов*
Коста Георгиев Стоянов
Светослав Тодоров Тодоров
Под черта
Полина Николова Ставрева-Костадинова
АПС - 1
Хюсни Осман Адем
МЕЧ - 1
Николай Стефанов Радулов
ГЕРБ-СДС - 5
Даниел Павлов Митов*
Любомир Христов Загоров
Станислав Георгиев Иванов
Бранимир Николаев Балачев
Кристиан Божидаров Ганчев
Под черта
Деница Пламенова Николова
ПП-ДБ - 3
Даниел Максим Лорер
Стела Димитрова Николова
Ивайло Христов Митковски
БСП- Обединена левица - 1
Борислав Гуцанов Гуцанов
Четвърти изборен район - Великотърновски - общо 8
ИТН - 1
Андрей Иванов Чорбанов
ДПС-Ново начало - 1
Йордан Кирилов Цонев*
Под черта
Гюнай Мюмюнов Далоолу
Възраждане - 1
Ангел Василев Янчев
МЕЧ - 1
Деян Петев Петков
ГЕРБ-СДС - 2
Костадин Георгиев Ангелов
Димитър Стойков Николов
ПП-ДБ - 1
Людмила Николаева Илиева
БСП-Обединена левица - 1
Мариана Радева Бояджиева
Пети изборен район - Видински - общо 4
ДПС- ново начало - 1
Цветан Иванов Енчев
АПС- 1
Ваня Иванова Василева
ГЕРБ-СДС - 1
Росица Любенова Кирова
ПП-ДБ - 1
Любен Иванов Иванов
Шести изборен район - Врачански - общо 6
ДПС- Ново начало - 1
Иво Севдалинов Цанев
Възраждане - 1
Ивайло Василев Папов
ГЕРБ-СДС - 2
Красен Георгиев Кръстев
Мартин Николаев Харизанов
ПП-ДБ - 1
Деница Димитрова Симеонова
БСП- Обединена левица - 1
Андрей Христов Вълчев
Седми изборен район - Габровски - общо 4
ИТН - 1
Николета Кирилова Кузманова
"Възраждане" – 1
Даниел Петров Петров
ГЕРБ-СДС - 1
Томислав Пейков Дончев
ПП-ДБ – 1
Богомил Иванов Петков
Осми изборен район - Добрички - общо 5
"ДПС–Ново начало" – 1
Ертен Белгинова Анисова
"Възраждане" – 1
Константина Венциславова Петрова
ГЕРБ-СДС - 1
Деница Евгениева Сачева
ПП-ДБ – 1
Свилен Петров Трифонов
БСП – Обединена левица – 1
Мая Йорданова Димитрова
Девети изборен район - Кърджалийски - общо 5
ДПС-Ново Начало - 2
Байрам Юзкан Байрам*
Елван Бехчет Гюркаш
Под черта
Айтен Байрям Сабри
АПС - 2
Ремзи Дурмуш Осман
Павлин Павлов Кръстев
МЕЧ - 1
Росен Красимиров Иванов
Десети изборен район - Кюстендилски - общо 4
"ДПС–Ново начало" – 1
Николай Георгиев Златарски
"Възраждане" – 1
Димчо Димитров Димчев
ГЕРБ-СДС - 1
Христо Богомилов Терзийски
БСП – Обединена левица – 1
Иван Тодоров Ибришимов
Единадесети Изборен Район - Ловешки - общо 4
"Има такъв народ" – 1
Цветан Иванов Предов
ГЕРБ-СДС - 2
Николай Нанков Нанков
Павлин Йовков Йотов
АПС- 1
Красимир Огнянов Красимиров
Дванадесети Изборен Район - Монтана - общо 4
"Има такъв народ" – 1
Емил Димитров Трифонов
"ДПС–Ново начало" – 1
Димитър Иванов Аврамов*
Под черта
Надя Йорданова Петрова
"Възраждане" – 1
Петър Николаев Петров*
Под черта
Милован Жан Панталеев
ГЕРБ-СДС - 1
Румен Димитров Христов
Тринадесети Изборен Район - Пазарджишки - общо 8
"ДПС–Ново начало" – 2
Искра Димитрова Михайлова-Копарова
Небие Исмет Кабак
"Възраждане" – 1
Стоян Николов Таслаков
МЕЧ - 1
Красимир Цветков Манов
ГЕРБ-СДС - 2
Красен Кирилов Кралев
Дафинка Аспарухова Семерджиева
ПП-ДБ –1
Ивайло Валентинов Шотев
БСП – Обединена левица – 1
Петя Николаева Цанкова
Четиринадесети Изборен Район - Пернишки - общо 4
"Възраждане" – 1
Димо Георгиев Дренчев
ГЕРБ-СДС - 2
Георг Даниелов Георгиев
Христина Иванова Георгиева
ПП-ДБ – 1
Кирил Петков Петков*
Под черта
Бойко Илиев Рашков
Петнадесети Изборен Район - Плевенски - общо 8
"Има такъв народ" – 1
Александър Атанасов Александров
"ДПС–Ново начало" – 1
Димитър Иванов Аврамов*
Под черта
Любов Асенова Денчева
"Възраждане" – 1
Ивелин Първанов Първанов
"Алианс за права и свободи" - 1
Марио Киров Рангелов
ГЕРБ-СДС - 2
Пламен Тачев Петров
Валери Пламенов Лачовски
ПП-ДБ – 1
Богдан Валериев Богданов
БСП – Обединена левица – 1
Стефан Иванов Бурджев
Шестнадесети Изборен Район - Пловдив - общо 12
"Има такъв народ" – 1
Станислав Светозаров Балабанов*
Под черта
Танер Кадир Тюркоглу
"ДПС–Ново начало" – 1
Станислав Димитров Анастасов
"Възраждане" – 2
Ангел Жеков Георгиев
Емил Янков Янков
МЕЧ - 1
Радостин Петев Василев*
Под черта
Александър Велиславов Тодоров
ГЕРБ-СДС - 4
Бойко Методиев Борисов*
Георги Валентинов Георгиев
Тервел Николов Георгиев
Красимир Бориславов Терзиев
Под черта
Даниела Кирилова Дженева
ПП-ДБ – 2
Асен Васков Василев*
Манол Костадинов Пейков
Под черта
Стою Теодоров Стоев
БСП – Обединена левица – 1
Иван Богомилов Петков
Седемнадесети Изборен Район - Пловдивски - общо 11
"Има такъв народ" – 1
Станислав Светозаров Балабанов*
Под черта
Лъчезар Иванов Бакърджиев
"ДПС–Ново начало" – 1
Байрам Юзкан Байрам*
Под черта
Нурджан Джафер Караджова
"Възраждане" – 2
Кръстьо Стоянов Врачев
Димитър Валентинов Гюрев
"Алианс за права и свободи" - 1
Рамадан Байрам Аталай
МЕЧ - 1
Красимир Димчев Дончев
ГЕРБ-СДС - 3
Цвета Вълчева Караянчева
Младен Николов Шишков
Иван Йовков Червенков
ПП-ДБ – 1
Йордан Яворов Иванов
БСП – Обединена левица – 1
Манол Трифонов Генов
Осемнадесети Изборен Район - Разградски - общо 4
"Алианс за права и свободи" - 2
Мехмед Реджеб Салим
Хасан Ахмед Адемов
ГЕРБ-СДС - 1
Делян Александров Добрев*
Под черта
Гюнай Хюсмен Хюсмен
ПП-ДБ – 1
Джипо Николов Джипов
Деветнадесети Изборен Район - Русенски - общо 7
"Има такъв народ" – 1
Драгомир Стефанов Петров
"Възраждане" – 1
Златан Стоянов Златанов
"ДПС–Ново начало" – 1
Атидже Байрямова Алиева-Вели
ГЕРБ-СДС - 2
Николай Иванов Братованов
Георги Николаев Кръстев
ПП-ДБ – 1
Мартин Димитров Димитров*
Под черта
Иван Белчев Белчев
БСП – Обединена левица – 1
Иван Валентинов Иванов
Двадесети изборен район - Силистренски - общо 4
"Алианс за права и свободи" - 2
Джевдет Ибрям Чакъров*
Левент Орхан Мемиш
Под черта
Тансер Ибрям Бейти
ГЕРБ-СДС - 2
Милен Стойчев Делийски
Юксел Осман Ахмед
Двадесет и първи изборен район - Сливенски - общо 6
"ДПС–Ново начало" – 1
Хюсеин Хасан Хафъзов
"Възраждане" – 1
Климент Пламенов Шопов
ГЕРБ-СДС - 2
Десислава Жекова Танева
Мария Щерева Белова
ПП-ДБ – 1
Татяна Славова Султанова-Сивева
БСП – Обединена левица – 1
Деян Цанков Дечев
Двадесет и втори изборен район - Смолянски - общо 4
"ДПС–Ново начало" – 1
Халил Реджепов Летифов*
Под черта
Сафидин Исенов Чикуртев
"Алианс за права и свободи" - 1
Хайри Реджебов Садъков
МЕЧ - 1
Борислав Климентов Петков
ГЕРБ-СДС - 1
Красимир Митков Събев
Двадесет и трети изборен район - София - общо 19
ГЕРБ-СДС - 5
Рая Назарян
Даниел Митов*
Александър Иванов
Тома Биков
Николай Алгафари
Под черта
Александър Ненков (ако Митов влезе от Варна)
ПП-ДБ – 7
Кирил Петков*
Божидар Божанов (размества с преференции)
Елисавета Белобрадова (размества с преференции)
Атанас Атанасов
Васил Пандов
Венко Сабрутев
Ивайло Мирчев
Под черта
Милен Матеев (ако Петков влезе от Перник)
"Възраждане" – 3
Цончо Ганев*
Ивайло Чорбов
Виолета Кърпачева
Под черта
Панайот Бориславов (ако Ганев влезе от Бургас)
БСП – Обединена левица – 2
Габриел Вълков
Наталия Киселова
"Има такъв народ" – 1
Павела Митова*
Снежанка Траянска (ако Митова влезе от Благоевград)
МЕЧ - 1
Христо Расташки
Двадесет и четвърти изборен район- София - общо 13
ГЕРБ-СДС - 3
Йорданка Фандъкова
Христо Гаджев
Даниел Александров
ПП-ДБ – 4
Надежда Йорданова
Мартин Димитров* (размества с преференции)
Лена Бориславова
Петър Кьосев
Йордан Терзийски (ако Димитров влезе от Русе)
"Възраждане" – 2
Петър Петров*
Йордан Тодоров
Под черта
Георги Иванов (ако Петров влезе от Монтана)
БСП – Обединена левица – 1
Атанас Атанасов
"Алианс за права и свободи" - 1
Павлин Найденов
"Има такъв народ" – 1
Силви Кирилов
МЕЧ - 1
Виолета Комитова
Двадесет и пети изборен район - София - общо 14
ГЕРБ-СДС - 4
Бойко Борисов*
Даниела Райчева
Георги Георгиев*
Лъчезар Иванов
Анна Александрова (ако Борисов влезе от Пловдив)
Петър Николов (ако Георгиев влезе от Пловдив)
ПП-ДБ – 3
Николай Денков*
Александър Симидчиев (размества с преференции)
Кристина Петкова
Под черта
Калина Константинова (ако Денков влезе от Шумен)
"Възраждане" – 3
Костадин Костадинов*
Маргарита Махаева
Славчо Крумов
Под черта
Виктор Папазов (ако Костадинов влезе от Варна)
БСП – Обединена левица – 1
Атанас Зафиров
"Има такъв народ" – 2
Петя Димитрова
Иван Кючуков
МЕЧ - 1
Радостин Василев*
Под черта
Деница Цветкова (ако Василев влезе от Пловдив)
Двадесет и шести изборен район - Софийски - общо 8
ГЕРБ-СДС - 3
Младен Маринов
Валентин Милушев (размества с преференции)
Марин Маринов
ПП-ДБ – 1
Атанас Славов
"Възраждане" – 1
Ангел Славчев
"ДПС–Ново начало" – 1
Калин Стоянов*
Под черта
Цветан Енчев (ако Стоянов влезе от Бургас)
БСП – Обединена левица – 1
Владимир Георгиев
"Има такъв народ" – 1
Венцислав Асенов
Двадесет и седми - Старозагорски - общо 11
ГЕРБ-СДС - 3
Красимир Вълчев
Маноил Манев
Илиана Жекова (Живко Тодоров се отказа от място в Народното събрание)
ПП-ДБ – 1
Радослав Рибарски
"Възраждане" – 2
Искра Михайлова
Даниел Проданов
"ДПС–Ново начало" – 2
Халил Летифов*
Шендоан Ремзи Халит
Под черта
Мехмед Зейнел
БСП – Обединена левица – 1
Драгомир Стойнев
"Има такъв народ" – 1
Александър Николов Вълчев
МЕЧ - 1
Кирил Веселински
Двадесет и осми изборен район - Търговищки - общо 4
"ДПС–Ново начало" – 2
Неждет Джевдет Шабан
Джем Ямен Яменов
"Алианс за права и свободи" - 1
Танер Мехмед Али
ГЕРБ-СДС - 1
Теменужка Петрова Петкова
Двадесет и девети изборен район - Хасковски - общо 8
"ДПС–Ново начало" – 2
Делян Славчев Пеевски*
Танер Мюмюн Емин
Под черта
Станислав Димитров Анастасов
"Възраждане" – 1
Георги Николаев Георгиев
"Алианс за права и свободи" - 1
Мюмюн Сали Мюмюн
ГЕРБ-СДС - 3
Делян Александров Добрев*
Георги Тенев Станков
Иван Величков Минев
Под черта
Иво Тенев Димов
ПП-ДБ – 1
Асен Васков Василев*
Под черта
Катя Максимова Панева
Тридесети изборен район - Шуменски - общо 6
"Възраждане" – 1
Веселин Миленов Вешев
"ДПС–Ново начало" – 2
Хамид Бари Хамид
Айсел Алиева Мустафова
"Алианс за права и свободи" - 1
Джейхан Хасанов Ибрямов
ГЕРБ-СДС - 1
Любомир Димитров Христов
ПП-ДБ – 1
Николай Денков Денков*
Под черта
Айлин Нуридин Пехливанова
Тридесет и първи изборен район - Ямболски
"Има такъв народ" – 1
Александър Стайков Марков
"Възраждане" – 1
Никола Ангелов Димитров
ГЕРБ-СДС - 1
Димитър Ангелов Иванов
БСП – Обединена левица – 1
Красимир Йорданов Йорданов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГЕРБ СДС
08:00 01.11.2024
2 честен ционист
08:01 01.11.2024
3 Не видях
08:03 01.11.2024
4 Това са
08:04 01.11.2024
5 Мда
08:06 01.11.2024
6 Коко
08:09 01.11.2024
7 Kaлпазанин
08:12 01.11.2024
8 Иванов
08:14 01.11.2024
9 Зона 51
Коментиран от #10
08:20 01.11.2024
10 честен ционист
До коментар #9 от "Зона 51":То в България никога не е имало честни избори. Всички резултати идват от посланиците. Вчера Баце даже им се обясняваше, да го изчкат още малко преди да пуснат рейнджърите от базите да въдворят ред на територията. България е по-зле и от колония от Третия свят, понеже е подмандатна територия.
08:30 01.11.2024
11 мъка мъка
08:31 01.11.2024
12 приказка за кокала
РИК- работи по иска за кокала.
ЦИК- Цезаре, имаш кокала.
08:35 01.11.2024
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
с 0,001% ❗
Спите ли ❓❓❓❓
08:37 01.11.2024