Важните новини във ФАКТИ на 30.12.2024 г.

Васил Велев: С над 20% обективно трябва да се увеличи цената на електроенергията за бита!

Хич да не е с 30%, но със сигурност не е с 9%!

Пътник почина в градски автобус в Пловдив

Пътник почина в автобус от градския транспорт на Пловдив малко след 18:00 часа тази вечер, съобщи бТВ.

Все още няма реставрация на паметника на Съветската армия

Сега към една от най-коментираните теми....преди година - демонтажът на паметника на Съветската армия. Оказва се, че година след демонтажа му частите от него все още са разпръснати в калта в двора на държавен склад в село Лозен. По обществената поръчка за реставрацията няма развитие, предаде БНТ.

Осъдени няма дори и 40 години след Възродителния процес

40 години след началото на така наречения Възродителен процес осъдени няма, показа проверка на NOVA. Делото е в прокуратурата. Не е ясен точният брой на български мюсюлмани, които са били принудени да си сменят името. По информация на NOVA разследването вече се води за престъпления срещу човечеството, а не за злоупотреба със служебно положение.

Уважаван български лекар почина на погребението на майка си

Д-р Кирил Динов, е починал внезапно вчера, по време на погребението на майка си Веска, съобщиха близки до семейството. Д-р Динов се сочи, като един от най-добрите дентални медици в България.



Трагедията, която ще се помни още много дълго време, се е разиграла по време на траурната церемония. На видимо разстроения д-р Динов му прилошало, след което се свлякъл безжизнен край ковчега на най-близкия си и обичан човек. Оказало се, че стоматологът е получил масивен инфаркт. Ужасените присъстващи се опитали да му окажат първа помощ, но неуспешно. Сърдечният удар е убил дентиста митновенно.



Д-р Кирил Динов завършва стоматология в МА – София. Работи екстензивно в сферата на оралната имплантология, пародонтология и оклузия.



Д-р Динов завършва мастер-програма по имплантология на UCLA – Los Angeles, Californiа, под ръководството на Dr. Sascha Jovanovic. Специализира естетична имплантология в тренировъчния център на Nobel Biocare в Yorba Linda, California.



Преминава специализирано обучение по костна и периимплантна хирургия и естетична стоматология във водещи европейски клиники.



Специализира в The Dawson Academy – St. Petersburg, Florida. Един от едва няколкото европейски специалисти препоръчани от The Dawson Academy. Член на управителния съвет на българския Клуб по имплантология. Активен член на gIDE. Директор на gIDE Bulgaria Study Club. Носител на The Dawson Academy Award 2011.



Провежда курсове ориентирани към биологичния аспект на имплантологията и основи на функционалната оклузия. Водещ лектор в програмите на Di Nova Clinics. Ръководи частна практика в София, насочена към тотална рехабилитация на пациенти с дефицити и оклузални проблеми.

Румен Радев направи изненадващо посещение в Троян

Президентът Румен Радев с изненадващо посещение в Троян. Това съобщи на Фейсбук страницата си кметицата на града Донка Михайлова.

За ЧНГ: Пиротехника за 150 бона в гараж в Кнежа

Голямо количество пиротехнически изделия са иззети от частен дом в Кнежа. Процесуално-следствените действия са осъществени от служители на ОДМВР – Плевен и РУ - Кнежа.

Димитър Ганев: На трети или шести януари да очакваме мандат за правителство

„Възможно е на трети или на шести януари да бъде връчен мандат за съставяне на правителство”. Това заяви политологът Димитър Ганев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS в коментар за събитията на отминаващата година.

Пробив за нов кабинет? ГЕРБ и ДБ сложиха на масата два проекта за коалиционно споразумение

В сградата на Народното събрание се е провела среща между преговорните екипи на ГЕРБ – СДС и „Демократична България“, съобщиха от ДБ.

Трус е регистриран край Златица

Земетресение с магнитуд 2.2 е регистрирано на 7,9 км на северозапад от град Златица, област София и на 59 км от гр. София.

ГЕРБ подкрепи патриарх Даниил срещу старостилната църква

ГЕРБ предлага промени в Закона за вероизповеданията, с които изрично да бъде изразено, че единствен представител на традиционното за страната вероизповедание – източното православие – е Българската православна църква – Българска патриаршия. Това се посочва в съобщение до медиите, разпространено от пресцентъра на партията.

Над 30 животновъди организираха безсрочна блокада на пътя край село Сигмен

Над 30 животновъди организираха безсрочен протест и блокираха пътя Карнобат - Шумен край село Сигмен. Причината за недоволството им е неизяснената ситуация със заболелите овце в местна ферма и според тях недостатъчните мерки от страна на държавата, съобщи БГНЕС.

Ловец се самопростреля в ръката

Мъж се е самопрострелял в ръката по време на ловен излет, съобщиха от полицията в Ловеч.

Министерски съвет не одобрява регистрацията на Старостилната църква

Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет нееднократно е давала отрицателни становища относно регистрацията на Българската православна старостилна църква. Последното експертно становище е от 12.08.2022 г. когато е изпратено до председателя на V1-7 състав на Търговското отделение на Софийския градски съд.

Министър Малинов: Ще има компенсации за бизнеса заради проблемите с тока

Към 09:00 часа тази сутрин 2549 абоната в страната са били без ток. Това сочат данните в Министерството на енергетиката, предоставени от електроразпределителните дружества. Информацията представи на брифинг в Министерски съвет министър Владимир Малинов.

Людмила Петкова: Поемаме отговорност държавата да не бъде в хаос и да има правна рамка и ред

Проект за закон за събиране на приходите и за извършване на разходите за 2025 г. до приемането на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК ще внесе днес в деловодството на Народното събрание служебното правителство. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет служебният финансов министър Людмила Петкова.

Нинова: ЕРП трябва да станат държавна собственост

„ЕРП трябва да станат държавна собственост“. Това заяви Корнелия Нинова в публикация в профила си в социалните мрежи днес. И посочи:

Председателят на КЕВР отговори на Пеевски

С изрично решение на НС Иван Николаев Иванов беше задължен да продължава да изпълнява функцията на председател на КЕВР до встъпване в длъжност на следващия председател". Това заяви на брифинг председателят на КЕВР Иван Иванов в отговор на поисканите от Делян Пеевски оставки на служители от държавния регулатор.

Ловец простреля смъртоносно 48-годишен мъж

Окръжна прокуратура-Кюстендил наблюдава досъдебно производство във връзка със смъртта на 48-годишен мъж по време на лов.

Държавата отпуска 2 млн. лева обезщетение за домакинствата, останали без ток

Днес ще отпуснем 2 млн. лева, които обещахме на засегнатите от липсата на ток. Над 20 000 домакинства ще бъдат бенефициенти на тази помощ. Правим го, за да покажем, че има държава. Това заяви служебният премиер Димитър Главчев в началото на последното за 2024 г. заседание на Министерски съвет.