Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е "достоен за велик диктатор"

Депутатът от "ДПС – Ново начало" Калин Стоянов отправи нова остра критика към президента Румен Радев, този път заради размера на кортежа му при посещението във Варна. Критиките идват само ден след политическия конфликт между двамата по темата за държавните имоти с отпаднала необходимост.
"Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор", написа Калин Стоянов във Facebook, придружавайки поста с видео от президентския кортеж във Варна. Според данни от различни източници, кортежът се е състоял от седем до осем автомобила - четири лимузини, два джипа, един микробус и полицейска кола, придружавани от трима полицаи с мотори.
Президентът Румен Радев посети Варна на 10 август за участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Според очевидци и медийни съобщения, кортежът блокира ключови улици в града, като движението беше спряно в няколко района едновременно.
"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега", заяви Стоянов.
Бившият вътрешен министър сравни поведението на президента с това на диктатор, подчертавайки противоречието между публичния му образ и действията му. "Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", написа депутатът.
Според Калин Стоянов, "в световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности", като добавя, че след случилото се във Варна, "президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях".
Критиките за кортежа идват като ново развитие на конфликта между Стоянов и президента Радев. Само ден по-рано депутатът от "ДПС – Ново начало" обвини държавния глава в "популистко и внушаващо неистини говорене" по темата за държавните имоти с отпаднала необходимост.
Досега нито президентската институция, нито Националната служба за охрана са коментирали критиките на Калин Стоянов. Медии отбелязват, че в кортежа вероятно са били и военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов, които също присъстваха на церемонията във военноморското училище.
1 Лост
Коментиран от #21
21:42 11.08.2025
2 Плюнка
21:43 11.08.2025
3 Радев – българския президент
21:44 11.08.2025
4 Абе той
21:44 11.08.2025
5 Реалист
21:46 11.08.2025
6 БЕЗ МАЙТАП
21:46 11.08.2025
7 Наивник на средна възраст
21:47 11.08.2025
8 грабежите на тикварий
оставил поклонниците си най бедни и измиращи в ес
21:47 11.08.2025
9 Промяна
Коментиран от #13
21:48 11.08.2025
10 Румен Чорапа
Коментиран от #15
21:48 11.08.2025
11 Минувач
Коментиран от #17, #37
21:48 11.08.2025
12 Жица
21:49 11.08.2025
13 КАЛИН СТОЯНОВ КАЗА ЧЕ
До коментар #9 от "Промяна":че бая наивници кат тоя мирянин Промяна
му се връзват
Коментиран от #16, #27
21:50 11.08.2025
14 Румен Радев на кея
Коментиран от #24
21:50 11.08.2025
15 Калин...
До коментар #10 от "Румен Чорапа":...се готви за Карадаъ в новото ДПС. А шуши ще е сокола!!!
21:51 11.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хмм
До коментар #11 от "Минувач":Ако това е вярно, значи и рокадата няма да помогне.
21:54 11.08.2025
18 Красимир
21:54 11.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #1 от "Лост":РЕZИДНТА "ЕЛ МУНЧО" С ТАЗИ ................, ГОЛА ТИКВА , МАГАРЕШКИ УШИ И ГОЛЯМ КЛЮНЕСТ НОС ..................ПО МЯЗА ЗА КЛОУН В ЦИРКА
Коментиран от #47
22:01 11.08.2025
22 Само като си помисля,
22:01 11.08.2025
23 Съдията
22:02 11.08.2025
24 Кви кораби,
До коментар #14 от "Румен Радев на кея":гумени лодки! Само да ги напомпим,и нападаме Русия!
22:03 11.08.2025
25 тц, тц, тц
22:03 11.08.2025
26 Изкарват ви
Коментиран от #35, #39, #44, #45
22:03 11.08.2025
27 В грешка си
До коментар #13 от "КАЛИН СТОЯНОВ КАЗА ЧЕ":Този му е менторът, не му е фен!
22:03 11.08.2025
28 нннн
22:04 11.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Емигрант
22:05 11.08.2025
31 !!!?
Коментиран от #34
22:06 11.08.2025
32 Хе хе
22:10 11.08.2025
33 Депутат на аренда от Магнитски
22:11 11.08.2025
34 Ти 31-ви си
До коментар #31 от "!!!?":поредната българска овца от порода "българска тъпоглава" ! Но и тези истина не може да те обиди, защото за да разбереш това се изисква разум, който при теб е в липса !
22:13 11.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 !!!?
22:14 11.08.2025
37 Мнение
До коментар #11 от "Минувач":Има логика, но турският електорат няма да го приеме. Само циг, лилавите ще се подчинят
Коментиран от #48
22:14 11.08.2025
38 Абе,
22:14 11.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пооета с филията с ДДСмас и хайвер
в едно гърне с него пърдеше
Президента Радев яростно бореше
Мръсни кинти на Марти Нотариуса переше
Пакети с БЕЛО на ТАКИ на склад държеше
ОПГ схеми с дървен обгорял материал и имоти в Солун въртеше
Седи Караибрахим и си мисли
Всичко мога,всичко знам
ДПС ЕНИЧАР съм ГОЛЯМ
Гърба ми пази Шиши всеки с компромати ще сготвя и изям
ще пратя милиционери с автомати бам бам
22:16 11.08.2025
42 Иво
22:17 11.08.2025
43 Горски
1989 г. до 2025 г. Забранени референдуми.
(само един мащабен референдум за Белене е проведен, като незаконно Народното Събрание променя съществено въпросът на Референдума, от: да се строи ли Белене?, на "да се развива ли ядрената енергетика?", КС не се самосезира за незаконното фалшифициране на въпроса, което обезсмисля референдумът за Белене, премахвайки Белене)
Нещо повече на последните избори КС решава: 46% установени нарушения в проверени секции.
Не се провеждат нови избори. Всички решения на Коалицията БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН са незаконни. Мъжка калинка кацнала в скута на прасето. Защо публикувате внушенията на крадец?
22:19 11.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Промяна
До коментар #26 от "Изкарват ви":ЖAЛКA TВAР СИ ТИ ПЛAТЕН ДРАCКAЧО ЗА ВЕЧЕРЯ КАЛИН Е ТОЧЕН РАДЕВ Е ЛИЦЕМЕР И ДВУЛИЧНИК НО КРАЯ МУ ЩЕ БЪДЕ КАТО ОНЗИ В КРЕМЪЛ
22:22 11.08.2025
46 МхтоМхто
22:24 11.08.2025
47 ТА ТОВА ОПИСАНИЕ
До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":СИ Е ЗА ТЕЛК..,МАЙ...
22:25 11.08.2025
48 Минувач
До коментар #37 от "Мнение":То турският електорат нямаше да приеме и Пеевски, но загърби турчина Доган и гласува за дебелия. Турският електорат гласува за този, за който му нареди местния турски кмет или ходжата. А те вече са купени от Пеевски и го представят, като новият им лидер, който щял да прави всичко за тях. Отделно този турски електорат, особено по селата е адски лъган и в момента от Ново начало. Масово турското население е за лева и против еврото, а местните им лидери от ДПС-ново начало ги лъжат, че ДПС се борели за лева и т.н.., просто ги лъжат с това, което онези искат да чуят. Идея си нямаш, какво се случва из страната, особено със слабо образованото население, дето не говори и български дори.
Коментиран от #51
22:25 11.08.2025
49 Твоят
22:26 11.08.2025
50 А50
22:26 11.08.2025
51 Обаче
До коментар #48 от "Минувач":Доган не е турчин
22:27 11.08.2025
52 Буха ха
22:31 11.08.2025
53 интересно
22:32 11.08.2025
54 Сатана Z
Пеевската подлога е обикновен милиционер - интригант
22:32 11.08.2025