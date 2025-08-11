Новини
България »
Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е "достоен за велик диктатор"

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е "достоен за велик диктатор"

11 Август, 2025 21:39 1 224 54

  • калин стоянов-
  • румен радев-
  • кортеж-
  • варна

Румен Радев посети Варна на 10 август

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е "достоен за велик диктатор" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "ДПС – Ново начало" Калин Стоянов отправи нова остра критика към президента Румен Радев, този път заради размера на кортежа му при посещението във Варна. Критиките идват само ден след политическия конфликт между двамата по темата за държавните имоти с отпаднала необходимост.

"Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор", написа Калин Стоянов във Facebook, придружавайки поста с видео от президентския кортеж във Варна. Според данни от различни източници, кортежът се е състоял от седем до осем автомобила - четири лимузини, два джипа, един микробус и полицейска кола, придружавани от трима полицаи с мотори.

Президентът Румен Радев посети Варна на 10 август за участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Според очевидци и медийни съобщения, кортежът блокира ключови улици в града, като движението беше спряно в няколко района едновременно.

"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега", заяви Стоянов.

Бившият вътрешен министър сравни поведението на президента с това на диктатор, подчертавайки противоречието между публичния му образ и действията му. "Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", написа депутатът.

Според Калин Стоянов, "в световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности", като добавя, че след случилото се във Варна, "президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях".

Критиките за кортежа идват като ново развитие на конфликта между Стоянов и президента Радев. Само ден по-рано депутатът от "ДПС – Ново начало" обвини държавния глава в "популистко и внушаващо неистини говорене" по темата за държавните имоти с отпаднала необходимост.

Досега нито президентската институция, нито Националната служба за охрана са коментирали критиките на Калин Стоянов. Медии отбелязват, че в кортежа вероятно са били и военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов, които също присъстваха на церемонията във военноморското училище.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    77 7 Отговор
    А ти даже за шут не ставаш.

    Коментиран от #21

    21:42 11.08.2025

  • 2 Плюнка

    76 6 Отговор
    От слугинче.

    21:43 11.08.2025

  • 3 Радев – българския президент

    67 12 Отговор
    Кой е пА тоя КалинЧо Стоянов ?!

    21:44 11.08.2025

  • 4 Абе той

    69 6 Отговор
    и на твоя началник не е по малък

    21:44 11.08.2025

  • 5 Реалист

    52 6 Отговор
    Калинчо шишилизев:)

    21:46 11.08.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    63 9 Отговор
    Този е сбъркал кортежа на Пеевски с този на Радев.Колко жалки хора има на този свят.

    21:46 11.08.2025

  • 7 Наивник на средна възраст

    47 5 Отговор
    Тц тц тц,какво да кажеш за това просто натягане....Нито като "полицай" авторитет,нито като псевдо политик,едно тотално нищо....Упс,добър е в усвояване на обществени средства за подобряване живота на дерибеите в държавата, но не и в купуването на нужната летателна техника за гасене на пожжари....абсолютно безполезна според него....

    21:47 11.08.2025

  • 8 грабежите на тикварий

    35 4 Отговор
    достоен за велик диктатор
    оставил поклонниците си най бедни и измиращи в ес

    21:47 11.08.2025

  • 9 Промяна

    8 43 Отговор
    КАЛИН СТОЯНОВ КАЗА ЧЕ С ОГРОМНИЯ СИ КОРТЕЖ РАДЕВ ПОДРАЖАВА НА ГОСПОДАРЯ СИ В КРЕМЪЛ НО И ДВАМАТА ГИ ЧАКА ЛОШ И ЗЛОВЕЩ КРАЙ И БЪЛГАРИЯ ЗАВИНАГИ СЕ ОТЪРВА ОТ РУСКАТА ЗАВИСИМОСТ

    Коментиран от #13

    21:48 11.08.2025

  • 10 Румен Чорапа

    11 26 Отговор
    Племето да плаща на турците от Боташ и да не се занимава с глупости!

    Коментиран от #15

    21:48 11.08.2025

  • 11 Минувач

    34 1 Отговор
    Разпространява се информация, че заради Магнитски, Пеевски е яко на зор от САЩ и с това може да се стигне до пълна делегитимация на ДПС, чак дори и до спиране на субсидии и закриване. Пред тази опасност, Пеевски бил решил да се махне от председателското място в ДПС, за да не пострадала партията и на свое място щял да слага Калин Стоянов. Дали е вярно или не, ще видим, но прави впечатление, че досега ВИНАГИ Пеевски плюеше лично по Радев, а сега не се показа въобще, а на Калин Стоянов му се повери тази роля. Само за 2 дена той е всеки ден по медиите и само той се изказва да напада Радев за ветото за държавните имоти. Изглежда Калин Стоянов се вкарва под прожекторите умишлено, да изпъква, да се легитимира все повече ... май може да се окаже вярно, че го готвят да стане председател на Ново начало.

    Коментиран от #17, #37

    21:48 11.08.2025

  • 12 Жица

    36 6 Отговор
    Калинчо много добре знаеш че кортежа на радеф е 2 автомобила. И още температура от 40градус във Варна скоро не е имало. Колко лъжи има в поста ти???

    21:49 11.08.2025

  • 13 КАЛИН СТОЯНОВ КАЗА ЧЕ

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    че бая наивници кат тоя мирянин Промяна
    му се връзват

    Коментиран от #16, #27

    21:50 11.08.2025

  • 14 Румен Радев на кея

    4 17 Отговор
    а руските шпиони снимат корабите на НАТО!

    Коментиран от #24

    21:50 11.08.2025

  • 15 Калин...

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Чорапа":

    ...се готви за Карадаъ в новото ДПС. А шуши ще е сокола!!!

    21:51 11.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Минувач":

    Ако това е вярно, значи и рокадата няма да помогне.

    21:54 11.08.2025

  • 18 Красимир

    23 2 Отговор
    А на Джипко Бибитков да не би да е по малък!

    21:54 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    РЕZИДНТА "ЕЛ МУНЧО" С ТАЗИ ................, ГОЛА ТИКВА , МАГАРЕШКИ УШИ И ГОЛЯМ КЛЮНЕСТ НОС ..................ПО МЯЗА ЗА КЛОУН В ЦИРКА

    Коментиран от #47

    22:01 11.08.2025

  • 22 Само като си помисля,

    14 3 Отговор
    че това човекоподобно беше министър на вътрешните работи,пряко отговорен за сигурността на властимащите! Е те такива ни "управляват"!

    22:01 11.08.2025

  • 23 Съдията

    17 3 Отговор
    Пуделът на Пеевски и той на острие се прави. Ама доста притъпено.😂

    22:02 11.08.2025

  • 24 Кви кораби,

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Румен Радев на кея":

    гумени лодки! Само да ги напомпим,и нападаме Русия!

    22:03 11.08.2025

  • 25 тц, тц, тц

    16 5 Отговор
    Голям вой срещу президента, голямо чудо. Президентът иска референдум за еврото, наложи вето върху продажбата на държавните имоти и куцо и сакато тръгна да го храчи. А бе, Калинчо, дете улаво, ти знаеш ли Пеевски, редови депутат, с какъв кортеж се движи, а? Не просто 10-20 сжипове в кортежа, ами и линейка го ескортира. А Борисов знаеш ли как се движи, Калинчо., и то по времето в което ти беше главен секретар. Президентът е държавен глава и не може сам да избира охраната си, такава НСО му осигурява и няма тън-мън. А вие, вие сте мерзавци. И Калинчо, кажи нещо за горящата България за хилядите декари изгорели гори, земи и села, и после се занимавай с кортежа на президента. А ако кортеж от десетина автомобила са в състояние да блокират Варна, обявете я за село. Нещастници!

    22:03 11.08.2025

  • 26 Изкарват ви

    3 3 Отговор
    и опорките на троляците се синхронизират. Толкова жалки твари сте.

    Коментиран от #35, #39, #44, #45

    22:03 11.08.2025

  • 27 В грешка си

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "КАЛИН СТОЯНОВ КАЗА ЧЕ":

    Този му е менторът, не му е фен!

    22:03 11.08.2025

  • 28 нннн

    12 1 Отговор
    Туй добре плаща да ни го показват по няколко пъти на ден. И да го споменават по няколко пъти читателите - него и майка му.

    22:04 11.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Емигрант

    12 2 Отговор
    Този е велик простак без никакви забележки ! Но под контрола на дуото Тиква/Пеевски няма как да бъдат забелязани интелигентни същества !

    22:05 11.08.2025

  • 31 !!!?

    5 12 Отговор
    Шиши смачка фасона на Мистър Кеш, а Калинчо му подхвана гавазите които не позволяват и косъм да падне от голата му глава...!

    Коментиран от #34

    22:06 11.08.2025

  • 32 Хе хе

    11 1 Отговор
    Друго си е началникът Шиши да го пазят всички силови структури на територията и все пак да се промъква крадешком през задният вход на парламента хе хе хе

    22:10 11.08.2025

  • 33 Депутат на аренда от Магнитски

    13 2 Отговор
    Ти си една скъпа струваща слуга - как се гледаш в огледалото сутрин като знаеш че си ратай на Магнитски ?! Ти осъзнаваш ли че целият свят знае за престъпленията на Пеевски - какво бъдеще имаш ….. трагедия човешка

    22:11 11.08.2025

  • 34 Ти 31-ви си

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "!!!?":

    поредната българска овца от порода "българска тъпоглава" ! Но и тези истина не може да те обиди, защото за да разбереш това се изисква разум, който при теб е в липса !

    22:13 11.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 !!!?

    3 5 Отговор
    Истината си е истина и котато е казана от Калинчо на Шиши...само кортежът на Тръмп и Путлер е по-голям от този на Мистър Кеш...!

    22:14 11.08.2025

  • 37 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Минувач":

    Има логика, но турският електорат няма да го приеме. Само циг, лилавите ще се подчинят

    Коментиран от #48

    22:14 11.08.2025

  • 38 Абе,

    12 1 Отговор
    Стоенчо , Пеевска подлого, на Шиши и Буци/ Буда колко коли са им ескортите ?!

    22:14 11.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пооета с филията с ДДСмас и хайвер

    6 0 Отговор
    Караибрахим (КАЛИН) в скута на Шиши седеше
    в едно гърне с него пърдеше
    Президента Радев яростно бореше
    Мръсни кинти на Марти Нотариуса переше
    Пакети с БЕЛО на ТАКИ на склад държеше
    ОПГ схеми с дървен обгорял материал и имоти в Солун въртеше
    Седи Караибрахим и си мисли
    Всичко мога,всичко знам
    ДПС ЕНИЧАР съм ГОЛЯМ
    Гърба ми пази Шиши всеки с компромати ще сготвя и изям
    ще пратя милиционери с автомати бам бам

    22:16 11.08.2025

  • 42 Иво

    0 0 Отговор
    По тази логика Тръмп е най- големия диктатор, кортежа му е най-голям

    22:17 11.08.2025

  • 43 Горски

    8 0 Отговор
    Идола на Шиши, дали не е Буда? Защо депутатите излизат във ваканция, а не в отпуск?-Защото според Трудовия кодекс в отпуск излизат само тези, които работят. Калине, а ти самият започваш да приличаш на Шиши. Това, че МВР и прокуратурата не "забеляза" че Пеевски разполага с опг и упражнява сила, която не му се полага по закон, ще завърши с качулки у показания на ГМ Димитров. Този дето като министър се изкарваше независим, стана депутат на Пеевски. И организира протест сред полицаи, което е престъпление. Те нямат право на ефективни такива. Като през това време ползваха държавни коли, в униформи и с въоръжение. неподготвен. Деградира до уличен клакьор! Ако нещо му е криво и не става на неговото - да знаете,че Русия му е виновна! 1945 г. до 1989 г. Забранени Референдуми.
    1989 г. до 2025 г. Забранени референдуми.
    (само един мащабен референдум за Белене е проведен, като незаконно Народното Събрание променя съществено въпросът на Референдума, от: да се строи ли Белене?, на "да се развива ли ядрената енергетика?", КС не се самосезира за незаконното фалшифициране на въпроса, което обезсмисля референдумът за Белене, премахвайки Белене)
    Нещо повече на последните избори КС решава: 46% установени нарушения в проверени секции.
    Не се провеждат нови избори. Всички решения на Коалицията БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН са незаконни. Мъжка калинка кацнала в скута на прасето. Защо публикувате внушенията на крадец?

    22:19 11.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Изкарват ви":

    ЖAЛКA TВAР СИ ТИ ПЛAТЕН ДРАCКAЧО ЗА ВЕЧЕРЯ КАЛИН Е ТОЧЕН РАДЕВ Е ЛИЦЕМЕР И ДВУЛИЧНИК НО КРАЯ МУ ЩЕ БЪДЕ КАТО ОНЗИ В КРЕМЪЛ

    22:22 11.08.2025

  • 46 МхтоМхто

    6 0 Отговор
    Ей много им убива президента. А критики специално от този човек нямат никаква стойност.

    22:24 11.08.2025

  • 47 ТА ТОВА ОПИСАНИЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    СИ Е ЗА ТЕЛК..,МАЙ...

    22:25 11.08.2025

  • 48 Минувач

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    То турският електорат нямаше да приеме и Пеевски, но загърби турчина Доган и гласува за дебелия. Турският електорат гласува за този, за който му нареди местния турски кмет или ходжата. А те вече са купени от Пеевски и го представят, като новият им лидер, който щял да прави всичко за тях. Отделно този турски електорат, особено по селата е адски лъган и в момента от Ново начало. Масово турското население е за лева и против еврото, а местните им лидери от ДПС-ново начало ги лъжат, че ДПС се борели за лева и т.н.., просто ги лъжат с това, което онези искат да чуят. Идея си нямаш, какво се случва из страната, особено със слабо образованото население, дето не говори и български дори.

    Коментиран от #51

    22:25 11.08.2025

  • 49 Твоят

    5 0 Отговор
    благодетел също се радва на три степенна охранителна система нали?

    22:26 11.08.2025

  • 50 А50

    7 0 Отговор
    Незнам кой е Калин, но разбирам , че много ги е страх от Радев

    22:26 11.08.2025

  • 51 Обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Минувач":

    Доган не е турчин

    22:27 11.08.2025

  • 52 Буха ха

    5 0 Отговор
    Калинчо мамин сладък, преди да се коментира трябва да се провери дали Радев е пътувал сам, или в кортежа е имало и други лица на които се полага охрана от НСО. Но май за теб фактите не са важни, важното е да джафкаш за да заслужиш още някоя мръвка останала от софрата на Шиши

    22:31 11.08.2025

  • 53 интересно

    1 0 Отговор
    Как според Калинчо трябваше да дойде президентът във Варна? С колело по велоалеите ли? И тоз голям професионалист не знае ли, че начинът на охрана се определя от НСО, не от президента? Професионалист, та дрънка... на кухо.

    22:32 11.08.2025

  • 54 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Срещнах Румен Радев през лятото с т.нар. кортеж от двама охранители които бяха с него и Деса.Поздравихме се и всеки пое по неговия път.
    Пеевската подлога е обикновен милиционер - интригант

    22:32 11.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове