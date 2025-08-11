Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е "достоен за велик диктатор"

Депутатът от "ДПС – Ново начало" Калин Стоянов отправи нова остра критика към президента Румен Радев, този път заради размера на кортежа му при посещението във Варна. Критиките идват само ден след политическия конфликт между двамата по темата за държавните имоти с отпаднала необходимост.

"Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор", написа Калин Стоянов във Facebook, придружавайки поста с видео от президентския кортеж във Варна. Според данни от различни източници, кортежът се е състоял от седем до осем автомобила - четири лимузини, два джипа, един микробус и полицейска кола, придружавани от трима полицаи с мотори.

Президентът Румен Радев посети Варна на 10 август за участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Според очевидци и медийни съобщения, кортежът блокира ключови улици в града, като движението беше спряно в няколко района едновременно.

"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега", заяви Стоянов.

Бившият вътрешен министър сравни поведението на президента с това на диктатор, подчертавайки противоречието между публичния му образ и действията му. "Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", написа депутатът.

Според Калин Стоянов, "в световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности", като добавя, че след случилото се във Варна, "президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях".

Критиките за кортежа идват като ново развитие на конфликта между Стоянов и президента Радев. Само ден по-рано депутатът от "ДПС – Ново начало" обвини държавния глава в "популистко и внушаващо неистини говорене" по темата за държавните имоти с отпаднала необходимост.

Досега нито президентската институция, нито Националната служба за охрана са коментирали критиките на Калин Стоянов. Медии отбелязват, че в кортежа вероятно са били и военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов, които също присъстваха на церемонията във военноморското училище.