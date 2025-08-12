Библейска поличба? Галилейското езеро изненадващо стана кърваво червено (ВИДЕО)

Местни жители и туристи в северен Израел станаха свидетели на необичайна природна гледка – водите на Галилейското езеро придобиха ярък кървавочервен оттенък, предизвиквайки вълна от спекулации и сравнения с библейски предзнаменования.
Сцената, заснета и споделена стотици пъти в социалните мрежи, напомни на мнозина за разказите от Книгата Изход, където се описва как водите на Нил се превърнали в кръв като едно от десетте божи наказания над Египет. Някои коментатори в интернет я определиха като „знак за Края на времето“.
Според израелските хидробиолози обаче причината е далеч по-прозаична и няма нищо общо със свръхестествени сили. Феноменът е резултат от масов цъфтеж на специфичен вид сладководни водорасли, които при определени условия – високи температури, интензивна слънчева светлина и ниско ниво на кислород – произвеждат червен пигмент.
The Sea of Galilee turned red: A natural phenomenon caused the formation of spots in the waters of the Sea of Galilee, with no danger to swimmers. The red color results from the accumulation of a natural pigment produced by a certain type of algae, in response to strong sun… pic.twitter.com/NI4nXdmPhZ— Adi 🎗 (@Adi13) August 4, 2025
Д-р Ноам Бен-Ари от Израелския изследователски институт за води обясни, че това е „сезонно и напълно естествено явление, подобно на червените приливи в моретата, но в сладководна среда“. Той уточни, че оцветяването се дължи на натрупването на бета-каротеноидни пигменти в клетките на водораслите, които в силна слънчева светлина променят цвета си от зелено в наситено червено.
Извършените тестове показват, че водата остава безопасна за къпане и риболов, като пигментът е безвреден както за хората, така и за водната фауна. Израелските власти подчертаха, че няма опасност за питейната вода, която се добива от езерото – един от ключовите източници на прясна вода за региона.
Подобни оцветявания на водоеми са регистрирани и в други части на света – включително в езера в Австралия, Чили и Иран – като във всички случаи причината е била свързана с микроскопични организми, а не с индустриално замърсяване.
Учените все пак отбелязват, че зачестяването на подобни явления може да бъде индикатор за промените в климата и нарастващото влияние на екстремните температури върху екосистемите. Това, според тях, поставя въпроса за по-задълбочено наблюдение и дългосрочен мониторинг на Галилейското езеро, за да се проследят тенденциите и да се предотвратят евентуални екологични последствия.
1 Йехова
Коментиран от #2, #5
11:33 12.08.2025
2 Мъж
До коментар #1 от "Йехова":Йеховите ги преследват в Русия като наркоразпространители
11:39 12.08.2025
3 аха
11:40 12.08.2025
4 Пич
11:40 12.08.2025
5 Сила
До коментар #1 от "Йехова":Бе като гледам предимно ние страдаме и се мъчим в тоя живот ....световното еврейско лоби осигурява помощ , закрила и висок стандарт на живот на всички свой съплеменници по Света !!! Другите се гърчат и се прецакват взаимно едни други , християни и мюсюлмани най вече !!!
11:41 12.08.2025
6 деуу вангю
11:43 12.08.2025
7 1488
11:44 12.08.2025
8 Варненско езеро
Коментиран от #10
11:44 12.08.2025
9 Също
11:44 12.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
До коментар #11 от "Алис":Имам си лавандулово плантация и там клеча ....чат , пат и на полянка с маргаритки ...а ти , в поцинкована кофа или направо на плочника ??!
Коментиран от #16
11:56 12.08.2025
13 Мдаа
Откр.16:8-" Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън и като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тия язви, и не се покаяха да Му отдадат слава", а пишат неразбиращи, че според израелските хидробиолози причината е далеч по-прозаична и няма нищо общо със свръхестествени сили.Свърхестественото се проявява чрез комбиниране на естествени факти и обстоятелства.
11:59 12.08.2025
14 Поличбата наречена България
12:04 12.08.2025
15 Ханчо
Между другото, едни роднини направо избягаха от там (Хайфа), казаха, че станала страшна мизерия до непоносимост. Нямало стоки по магазините, после закрили магазините, носят им някакви залежали сухи провизии да ядат. Не излизат от вкъщи, нямало бетзин за колата, освен ако нямаш връзки за поръчаш нькакви туби. Това откакто се почнаха да трепят палестинците. Някакви военни в униформи решават кой да излиза на улицата и по кое време. После ги арестували, че им светели прозорците докато Иран ги бомбел. Тралала отвсякъде.
12:05 12.08.2025
16 Реанимация
До коментар #12 от "Сила":Ако продължаваш така, ще се изхождаш през тръбички много скоро или през мръсната си уста.
12:20 12.08.2025