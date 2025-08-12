Новини
Библейска поличба? Галилейското езеро изненадващо стана кърваво червено (ВИДЕО)

Библейска поличба? Галилейското езеро изненадващо стана кърваво червено (ВИДЕО)

12 Август, 2025 11:31 1 068 16

Биолозите обясниха защо водата на езерото се е оцветила в червено

Библейска поличба? Галилейското езеро изненадващо стана кърваво червено (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstоck
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Местни жители и туристи в северен Израел станаха свидетели на необичайна природна гледка – водите на Галилейското езеро придобиха ярък кървавочервен оттенък, предизвиквайки вълна от спекулации и сравнения с библейски предзнаменования.

Сцената, заснета и споделена стотици пъти в социалните мрежи, напомни на мнозина за разказите от Книгата Изход, където се описва как водите на Нил се превърнали в кръв като едно от десетте божи наказания над Египет. Някои коментатори в интернет я определиха като „знак за Края на времето“.

Според израелските хидробиолози обаче причината е далеч по-прозаична и няма нищо общо със свръхестествени сили. Феноменът е резултат от масов цъфтеж на специфичен вид сладководни водорасли, които при определени условия – високи температури, интензивна слънчева светлина и ниско ниво на кислород – произвеждат червен пигмент.

Д-р Ноам Бен-Ари от Израелския изследователски институт за води обясни, че това е „сезонно и напълно естествено явление, подобно на червените приливи в моретата, но в сладководна среда“. Той уточни, че оцветяването се дължи на натрупването на бета-каротеноидни пигменти в клетките на водораслите, които в силна слънчева светлина променят цвета си от зелено в наситено червено.

Извършените тестове показват, че водата остава безопасна за къпане и риболов, като пигментът е безвреден както за хората, така и за водната фауна. Израелските власти подчертаха, че няма опасност за питейната вода, която се добива от езерото – един от ключовите източници на прясна вода за региона.

Подобни оцветявания на водоеми са регистрирани и в други части на света – включително в езера в Австралия, Чили и Иран – като във всички случаи причината е била свързана с микроскопични организми, а не с индустриално замърсяване.

Учените все пак отбелязват, че зачестяването на подобни явления може да бъде индикатор за промените в климата и нарастващото влияние на екстремните температури върху екосистемите. Това, според тях, поставя въпроса за по-задълбочено наблюдение и дългосрочен мониторинг на Галилейското езеро, за да се проследят тенденциите и да се предотвратят евентуални екологични последствия.


  • 1 Йехова

    9 2 Отговор
    Йудеите са прокълнат народ. Живейт в греховя и възхваляват Сатаната. Ще страдат дълго, докато не бъдат затрити от земята, задето се обърнаха срещу Бога и разпнаха собствения му син.

    Коментиран от #2, #5

    11:33 12.08.2025

  • 2 Мъж

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йехова":

    Йеховите ги преследват в Русия като наркоразпространители

    11:39 12.08.2025

  • 3 аха

    4 0 Отговор
    Дядо Боже дава знак на грешните ,,богоизбрани! Защо така все ги наказва? Май са не са те богоизбрани?

    11:40 12.08.2025

  • 4 Пич

    6 0 Отговор
    Не са ни необходими библейски поличби за да схванем , че се приближаваме към последните времена. След като премиер на европейска държава се консултира с Чат ДжиПиТи как да управлява , купища кретени се чудят как да изхвърлят човека от работният процес ( да остане гладен ) , а американската администрация обявява че няма нужда от умни хора ( вишисти ) , защото оттук нататък всяко следващо поколение ще бъде по тъпо от Чат ДжиПиТи !!! Въпросът е дали ще ви избият с война , или като овце в кошара - постепенно !!!

    11:40 12.08.2025

  • 5 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йехова":

    Бе като гледам предимно ние страдаме и се мъчим в тоя живот ....световното еврейско лоби осигурява помощ , закрила и висок стандарт на живот на всички свой съплеменници по Света !!! Другите се гърчат и се прецакват взаимно едни други , християни и мюсюлмани най вече !!!

    11:41 12.08.2025

  • 6 деуу вангю

    2 5 Отговор
    жъ мрат руслямиити !

    11:43 12.08.2025

  • 7 1488

    5 2 Отговор
    туй е кръвтта на убитите палестинци

    11:44 12.08.2025

  • 8 Варненско езеро

    5 0 Отговор
    Някои в червено, други в кафяво.

    Коментиран от #10

    11:44 12.08.2025

  • 9 Също

    2 1 Отговор
    И Червено море затова е червено и не всякога.

    11:44 12.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Алис":

    Имам си лавандулово плантация и там клеча ....чат , пат и на полянка с маргаритки ...а ти , в поцинкована кофа или направо на плочника ??!

    Коментиран от #16

    11:56 12.08.2025

  • 13 Мдаа

    3 0 Отговор
    Феноменът е резултат от масов цъфтеж на специфичен вид сладководни водорасли, които при определени условия – ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ, интензивна слънчева светлина и ниско ниво на кислород – произвеждат червен пигмент.зачестяването на подобни явления може да бъде ИНДИКАТОР за ПРОМЕНИТЕ в КЛИМАТА и нарастващото влияние на екстремните температури върху екосистемите.
    Откр.16:8-" Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън и като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тия язви, и не се покаяха да Му отдадат слава", а пишат неразбиращи, че според израелските хидробиолози причината е далеч по-прозаична и няма нищо общо със свръхестествени сили.Свърхестественото се проявява чрез комбиниране на естествени факти и обстоятелства.

    11:59 12.08.2025

  • 14 Поличбата наречена България

    2 0 Отговор
    В който и съюз да е влязла, след това съюза се разпада :). България няма нужда от съюзи

    12:04 12.08.2025

  • 15 Ханчо

    1 1 Отговор
    Вероятно предстои изстрелване на иранска ракета към Изрел.

    Между другото, едни роднини направо избягаха от там (Хайфа), казаха, че станала страшна мизерия до непоносимост. Нямало стоки по магазините, после закрили магазините, носят им някакви залежали сухи провизии да ядат. Не излизат от вкъщи, нямало бетзин за колата, освен ако нямаш връзки за поръчаш нькакви туби. Това откакто се почнаха да трепят палестинците. Някакви военни в униформи решават кой да излиза на улицата и по кое време. После ги арестували, че им светели прозорците докато Иран ги бомбел. Тралала отвсякъде.

    12:05 12.08.2025

  • 16 Реанимация

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Ако продължаваш така, ще се изхождаш през тръбички много скоро или през мръсната си уста.

    12:20 12.08.2025