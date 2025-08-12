Библейска поличба? Галилейското езеро изненадващо стана кърваво червено (ВИДЕО)

Местни жители и туристи в северен Израел станаха свидетели на необичайна природна гледка – водите на Галилейското езеро придобиха ярък кървавочервен оттенък, предизвиквайки вълна от спекулации и сравнения с библейски предзнаменования.

Сцената, заснета и споделена стотици пъти в социалните мрежи, напомни на мнозина за разказите от Книгата Изход, където се описва как водите на Нил се превърнали в кръв като едно от десетте божи наказания над Египет. Някои коментатори в интернет я определиха като „знак за Края на времето“.

Според израелските хидробиолози обаче причината е далеч по-прозаична и няма нищо общо със свръхестествени сили. Феноменът е резултат от масов цъфтеж на специфичен вид сладководни водорасли, които при определени условия – високи температури, интензивна слънчева светлина и ниско ниво на кислород – произвеждат червен пигмент.

The Sea of Galilee turned red: A natural phenomenon caused the formation of spots in the waters of the Sea of Galilee, with no danger to swimmers. The red color results from the accumulation of a natural pigment produced by a certain type of algae, in response to strong sun… pic.twitter.com/NI4nXdmPhZ — Adi 🎗 (@Adi13) August 4, 2025

Д-р Ноам Бен-Ари от Израелския изследователски институт за води обясни, че това е „сезонно и напълно естествено явление, подобно на червените приливи в моретата, но в сладководна среда“. Той уточни, че оцветяването се дължи на натрупването на бета-каротеноидни пигменти в клетките на водораслите, които в силна слънчева светлина променят цвета си от зелено в наситено червено.

Извършените тестове показват, че водата остава безопасна за къпане и риболов, като пигментът е безвреден както за хората, така и за водната фауна. Израелските власти подчертаха, че няма опасност за питейната вода, която се добива от езерото – един от ключовите източници на прясна вода за региона.

Подобни оцветявания на водоеми са регистрирани и в други части на света – включително в езера в Австралия, Чили и Иран – като във всички случаи причината е била свързана с микроскопични организми, а не с индустриално замърсяване.

Учените все пак отбелязват, че зачестяването на подобни явления може да бъде индикатор за промените в климата и нарастващото влияние на екстремните температури върху екосистемите. Това, според тях, поставя въпроса за по-задълбочено наблюдение и дългосрочен мониторинг на Галилейското езеро, за да се проследят тенденциите и да се предотвратят евентуални екологични последствия.