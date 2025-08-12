Марио Бакалов: Инвалидна количка с батерия – какво е добре да знаете, за да няма проблеми при полет

Инвалидна количка с батерия – какво е добре да знаете, за да няма проблеми при полет. Това припомня във "Фейсбук" пилотът Марио Бакалов.
Тази информация е обща и важи за всички авиокомпании по света, тъй като се основава на международни правила за безопасност.
В повечето случаи, когато пътувате с инвалидна количка с батерия, и Вие, и авиокомпанията имате една и съща цел – да стигнете удобно и безопасно до дестинацията си.
Правилата са международни и важат за всички авиокомпании. Те са създадени, за да се намали рискът от пожар или повреда по време на полет.
Двата най-чести вида батерии:
- Гел/AGM (неразливни) батерии – това са запечатани батерии, при които течността вътре е гъста като гел или е абсорбирана в стъклени влакна, така че не може да се разлее. Обикновено могат да останат в количката, стига да са изключени, клемите (металните връзки) да са изолирани, а самата количка – добре закрепена.
- Литиево-йонни батерии – същите, каквито има в лаптопи и телефони, но по-големи. При тях има ограничения за размера (мощността) и много често се изваждат от количката и се носят в кабината в защитена чанта или кутия, за да няма риск от късо съединение.
Какво се случва на практика:
Ако батерията е гелова или друг вид „неразливна“, най-вероятно ще остане в количката в багажното.
Ако е литиево-йонна, екипът обикновено ще поиска тя да бъде извадена и да пътува с Вас в кабината. Ако не може да се извади безопасно или надвишава допустимата мощност, превозът може да бъде отказан.
По международните авиационни правила, финалното решение за приемане на пътници и/или товар винаги е в ръцете на капитана на полета, който взема предвид всички фактори и регулации за безопасност.
Най-важното, което да направите:
Когато резервирате билета, уведомете авиокомпанията какъв вид батерия има количката и, ако е възможно, модела ѝ. Това ще даде време на екипа да се подготви и ще помогне да избегнете изненади в деня на полета.
В крайна сметка, идеята на тези правила не е да пречат, а да помагат – за да бъде пътуването Ви едновременно удобно и безопасно за всички на борда.
1 Последния Софиянец
10:12 12.08.2025
2 Ханс
10:21 12.08.2025
3 мдааа
За един пилот инфлуенЦър питам?
Коментиран от #8, #10
10:22 12.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 име
10:33 12.08.2025
7 Порно
10:33 12.08.2025
8 Хасковски каунь
До коментар #3 от "мдааа":А колко тротинетки са лумнали с такива батерии. Май и жертви има.
10:36 12.08.2025
9 Съдията Дред
• 2021 г.: 54 инцидента с батерии на борда на самолети
• 2022 г.: 62 инцидента – ръст от над 14%
✈️ Примери за конкретни случаи
• 4 януари 2024 г.: На полет на United Airlines от Сан Диего до Нюарк, външна батерия се запалва, причинявайки паника и аварийно кацане в Лос Анджелис. Четирима души са хоспитализирани.
• Януари 2025 г.: Пожар на борда на самолет на Air Busan, вероятно причинен от повредена преносима батерия, оставена в багажното отделение.
UPS Flight 6 (2010) – товарен самолет, катастрофирал в Дубай заради пожар, причинен от литиево-йонни батерии. Това е потвърден случай със загинали, който често се цитира като пример за опасността от батерии на борда. Двама загинали. Подобен случай със загинали в Тайван.
10:39 12.08.2025
10 Дик диверсанта
До коментар #3 от "мдааа":Статистически в България има регистрирани 610 000 Рос режима в регистъра на Копейкин.
10:39 12.08.2025
11 Хмм
10:50 12.08.2025