Марио Бакалов: Инвалидна количка с батерия – какво е добре да знаете, за да няма проблеми при полет

12 Август, 2025 10:09 836 11

В крайна сметка, идеята на тези правила не е да пречат, а да помагат – за да бъде пътуването Ви едновременно удобно и безопасно за всички на борда

Марио Бакалов: Инвалидна количка с батерия – какво е добре да знаете, за да няма проблеми при полет - 1
Снимка: Фейсбук/Марио Бакалов
Марио Бакалов Марио Бакалов пилот на Airbus A380

Инвалидна количка с батерия – какво е добре да знаете, за да няма проблеми при полет. Това припомня във "Фейсбук" пилотът Марио Бакалов.

Тази информация е обща и важи за всички авиокомпании по света, тъй като се основава на международни правила за безопасност.

В повечето случаи, когато пътувате с инвалидна количка с батерия, и Вие, и авиокомпанията имате една и съща цел – да стигнете удобно и безопасно до дестинацията си.

Правилата са международни и важат за всички авиокомпании. Те са създадени, за да се намали рискът от пожар или повреда по време на полет.

Двата най-чести вида батерии:

- Гел/AGM (неразливни) батерии – това са запечатани батерии, при които течността вътре е гъста като гел или е абсорбирана в стъклени влакна, така че не може да се разлее. Обикновено могат да останат в количката, стига да са изключени, клемите (металните връзки) да са изолирани, а самата количка – добре закрепена.

- Литиево-йонни батерии – същите, каквито има в лаптопи и телефони, но по-големи. При тях има ограничения за размера (мощността) и много често се изваждат от количката и се носят в кабината в защитена чанта или кутия, за да няма риск от късо съединение.

Какво се случва на практика:

Ако батерията е гелова или друг вид „неразливна“, най-вероятно ще остане в количката в багажното.

Ако е литиево-йонна, екипът обикновено ще поиска тя да бъде извадена и да пътува с Вас в кабината. Ако не може да се извади безопасно или надвишава допустимата мощност, превозът може да бъде отказан.

По международните авиационни правила, финалното решение за приемане на пътници и/или товар винаги е в ръцете на капитана на полета, който взема предвид всички фактори и регулации за безопасност.

Най-важното, което да направите:

Когато резервирате билета, уведомете авиокомпанията какъв вид батерия има количката и, ако е възможно, модела ѝ. Това ще даде време на екипа да се подготви и ще помогне да избегнете изненади в деня на полета.

В крайна сметка, идеята на тези правила не е да пречат, а да помагат – за да бъде пътуването Ви едновременно удобно и безопасно за всички на борда.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Капитанът на самолета е прав.Ако се запали батерията самолета ще изгори като факла.

    10:12 12.08.2025

  • 2 Ханс

    11 4 Отговор
    Безумие,е да се преекспонира този случай.Никой няма право да рискува живота на 100 пътници,заради една инвалидна количка.Да са оставили количката на съхранение.Ама рев и вой,че им нарушават правата.Залепили се за социалните помощи и цоцат.

    10:21 12.08.2025

  • 3 мдааа

    6 13 Отговор
    Статистически погледнато, колко гелови батерии са принудили самолет да кацне и колко пияни наглоcaкcи са направили същото?
    За един пилот инфлуенЦър питам?

    Коментиран от #8, #10

    10:22 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    2 3 Отговор
    Бойкот на мизерниците от райънер

    10:33 12.08.2025

  • 7 Порно

    8 0 Отговор
    Най сетне професионален и разумен коментар. А и някак си ми е чудно, как родителите успяха за броени минути да стигнат до министерчето, и как той се задейства на момента ? Тия правила са приети заради минали инциденти с батерии и акумулатори, при които са загинали хора.

    10:33 12.08.2025

  • 8 Хасковски каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "мдааа":

    А колко тротинетки са лумнали с такива батерии. Май и жертви има.

    10:36 12.08.2025

  • 9 Съдията Дред

    3 0 Отговор
    Статистика от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA)
    • 2021 г.: 54 инцидента с батерии на борда на самолети
    • 2022 г.: 62 инцидента – ръст от над 14%
    ✈️ Примери за конкретни случаи
    • 4 януари 2024 г.: На полет на United Airlines от Сан Диего до Нюарк, външна батерия се запалва, причинявайки паника и аварийно кацане в Лос Анджелис. Четирима души са хоспитализирани.
    • Януари 2025 г.: Пожар на борда на самолет на Air Busan, вероятно причинен от повредена преносима батерия, оставена в багажното отделение.
    UPS Flight 6 (2010) – товарен самолет, катастрофирал в Дубай заради пожар, причинен от литиево-йонни батерии. Това е потвърден случай със загинали, който често се цитира като пример за опасността от батерии на борда. Двама загинали. Подобен случай със загинали в Тайван.

    10:39 12.08.2025

  • 10 Дик диверсанта

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "мдааа":

    Статистически в България има регистрирани 610 000 Рос режима в регистъра на Копейкин.

    10:39 12.08.2025

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    семейството е свалено, защото се е държало агресивно, щяло да пътува за Италия, но после отпътувало за Франция, Караджов да се заинтересува, защо с такава лекота сменят дестинации, дали не се използва детето инвалид за просия

    10:50 12.08.2025

