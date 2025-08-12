Новини
Наистина ли АПИ обезопасява т. нар. "черни точки" или всичко е "прах в очите"?
Наистина ли АПИ обезопасява т. нар. "черни точки" или всичко е "прах в очите"?

Проблемният участък е с кървава история

Пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики публикува алармиращи резултати от измерванията на сцеплението на асфалтовото покритие на участък от път II-13 при километър 65+930. Според данните участъкът, който Агенция "Пътна инфраструктура" официално обяви за обезопасен, остава изключително опасен за движение.

"Този участък категорично не е обезопасен! Докато стойностите на сцепление остават под минималните стандарти, инцидентите тук няма да спрат", написа Русинова в публикация в социалната мрежа Facebook.

Измерванията, проведени от експертите на Европейския център за транспортни политики, показват тревожни резултати. Значителни части от трасето имат стойности SRT под минималната безопасна граница от 55 единици, което означава висок риск от тежки пътнотранспортни произшествия.

"Анализът на резултатите показва значителни сегменти, които са в диапазона 35-45, далеч под изискваните 55. В най-лошите участъци стойностите падат до 20-25 SRT, което е изключително опасно, особено при мокри условия", обясни пътният експерт.

Според Русинова проверката е била направена с цел да се установи дали АПИ е изпълнила краткосрочните мерки, които сама си е поставила. Най-съществената от тях - подмяната на асфалтовото покритие - не е реализирана.

"Има отделни кратки зони с SRT над 55, но те не компенсират цялостната опасност. Неравномерността в сцеплението води до непредсказуемо поведение на автомобила при аварийни маневри", предупреди експертът.

Проблемният участък е с кървава история. Само преди няколко месеца на това място се е случила тежка катастрофа с ранено дете и водач, на когото по-късно са ампутирали краката. Въпреки трагичния случай мерките за безопасност на пътя не са били адекватно предприети.

"Вие носите отговорност за всяко следващо произшествие, защото сте обявили за безопасен път, който по обективни данни е опасен", отправи остро послание към АПИ пътният експерт Диана Русинова.


  • 1 мърсула

    3 0 Отговор
    не бе, на майтап

    10:29 12.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Скоро няма да има частни автомобили а трафикът ще го поеме ИИ и автономните държавни коли и камиони и няма да има никакви инциденти.

    10:32 12.08.2025

  • 3 Реалностите

    7 0 Отговор
    АПИ са нагли некадърници, месеци наред пътя София - Самоков продължава да седи без никаква маркировка в участъка Кокаляне-Пасарел. Това е път с много завои и нощно време си е изпитание дори за шофьорите, които го познават, а какво да кажем за случайно пътуващите! На никой не от тия на държавната хранилка му пука и после, ако стане нещо обикалят по телевизиите да се "обясняват"!?

    Коментиран от #4

    10:32 12.08.2025

  • 4 Реалист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реалностите":

    От години масово маркировката се полага с ФАСАДНА боя, която издържа 2 седмици до месец. Така поръчките си вървят и има пари за заплати.

    10:39 12.08.2025

  • 5 Анонимен

    4 0 Отговор
    3 години ПеПейките държат АПИ и поддръжката на всички извънградски пътища. Ако предишните крадяха 30%, то сегашните крадат 100%!
    Години правеха "икономически ефективни" кръпки всеки месец! Най-накрая направиха "основен" ремонт - издържа 2 месеца преди да стане на рампи за излитане.

    10:41 12.08.2025

  • 6 То само да видиш

    6 0 Отговор
    как полагат маркировката върху пътното платно, направо върху прахта отстрани до бордюрите и ти става ясно как обезопасяват, усвоявайки едни пари...

    Коментиран от #9

    10:43 12.08.2025

  • 7 Даниел

    3 0 Отговор
    Маркировка няма и в участъци по магистрала Струма към Гърция,представям си какви бонуси ще има ,ако си свършат работата в цялост??!!

    10:45 12.08.2025

  • 8 Винетутка

    1 0 Отговор
    АПИ и КАТ имат финансов интерес да има лоши пътища и много жертви. От това печелят и адвокати, строителни фирми и погребални агенции. Така че, нищо няма да се промени.

    10:45 12.08.2025

  • 9 е кво толкова?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "То само да видиш":

    Нали става за снимката към протокола за приемане на поръчката.

    10:46 12.08.2025

  • 10 Шофера

    0 0 Отговор
    А за простите хора като мен защо не напишете разбираемо кой е този участък?!?

    10:49 12.08.2025

