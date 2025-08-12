Наистина ли АПИ обезопасява т. нар. "черни точки" или всичко е "прах в очите"?

Пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики публикува алармиращи резултати от измерванията на сцеплението на асфалтовото покритие на участък от път II-13 при километър 65+930. Според данните участъкът, който Агенция "Пътна инфраструктура" официално обяви за обезопасен, остава изключително опасен за движение.

"Този участък категорично не е обезопасен! Докато стойностите на сцепление остават под минималните стандарти, инцидентите тук няма да спрат", написа Русинова в публикация в социалната мрежа Facebook.

Измерванията, проведени от експертите на Европейския център за транспортни политики, показват тревожни резултати. Значителни части от трасето имат стойности SRT под минималната безопасна граница от 55 единици, което означава висок риск от тежки пътнотранспортни произшествия.

"Анализът на резултатите показва значителни сегменти, които са в диапазона 35-45, далеч под изискваните 55. В най-лошите участъци стойностите падат до 20-25 SRT, което е изключително опасно, особено при мокри условия", обясни пътният експерт.

Според Русинова проверката е била направена с цел да се установи дали АПИ е изпълнила краткосрочните мерки, които сама си е поставила. Най-съществената от тях - подмяната на асфалтовото покритие - не е реализирана.

"Има отделни кратки зони с SRT над 55, но те не компенсират цялостната опасност. Неравномерността в сцеплението води до непредсказуемо поведение на автомобила при аварийни маневри", предупреди експертът.

Проблемният участък е с кървава история. Само преди няколко месеца на това място се е случила тежка катастрофа с ранено дете и водач, на когото по-късно са ампутирали краката. Въпреки трагичния случай мерките за безопасност на пътя не са били адекватно предприети.

"Вие носите отговорност за всяко следващо произшествие, защото сте обявили за безопасен път, който по обективни данни е опасен", отправи остро послание към АПИ пътният експерт Диана Русинова.