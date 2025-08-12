Новини
Българинът, изчезнал в Охридското езеро, показал оборудването си, преди да се гмурне

12 Август, 2025 08:53 670 9

Неофициално се съобщава, че е имал тежко гмуркаческо оборудване, колан и тежести, което допълнително е усложнило ситуацията

Българинът, изчезнал в Охридското езеро, показал оборудването си, преди да се гмурне - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Продължава издирването на българина, който изчезна при гмуркане във водите на Охридското езеро. Претърсва се по-широк периметър от езерото в близост до село Тръпейца.

Започнало е и разследване, а случаят се разглежда като "изчезване". Това обобщи бТВ.

Преди гмуркането мъжът е публикувал в своя профил във Фейсбук снимки, на които се вижда оборудването, което е използвал.

Неофициално се съобщава, че е имал тежко гмуркаческо оборудване, колан и тежести, което допълнително е усложнило ситуацията.

Гмуркачите, включени в издирването, казват, че в момента е опасно да се спуснат на 89 метра дълбочина заради силните течения на водата в Охридското езеро.

В издирването участват полицията, Червеният кръст и професионални спасители гмуркачи.


България
  • 1 той си е долу

    3 0 Отговор
    да ходят на 60 метра . ще го намерят . в езерото е разлино от в морето . но какво да се направи . да им слагат тракери . ако се изгубят ще ги засекат със изкуствен интелект . след дъжд качулка .

    08:55 12.08.2025

  • 2 още

    4 0 Отговор
    Село Тръпейца е казано на шопски,иначе е село Трапезица..

    08:59 12.08.2025

  • 3 Воисил Граматик

    1 1 Отговор
    С изкуствен интелект,А НЕ СЪС .

    09:00 12.08.2025

  • 4 Добрата

    2 0 Отговор
    физическа форма и житейските успехи те правят самонадеян, над нещата и убеждението, че това, което може да се случи и се случва ежедневно на планктона от нещастници, не може да се случи на полубожество като теб, абонирано за успехи и красиви снимки с дами в елегантни пози! Умната! Умната! Умната! Както казваше прадядо, точно когато си на върха на славата и главозамайването, вероятността да пропаднеш в някой хендек е най голяма----! Това момче все пак по го разбирам - езерото е средновековната история на България! Но, тези, които пъплят по Еверест и Нанга Парбат са съвсем комплексирани типажи!

    09:01 12.08.2025

  • 5 мърсула

    1 0 Отговор
    а друго не показа ли

    09:04 12.08.2025

  • 6 1488

    1 1 Отговор
    макетата го удавили щото е българин

    09:04 12.08.2025

  • 7 никога не съм се гмуркал под 5 метра .

    2 0 Отговор
    то си е гадно . какви ли пари са му обещали . застрахован е . не ще спасител на морето . не ще треньор на децата . странен избор .

    09:05 12.08.2025

  • 8 Перо

    2 0 Отговор
    Луд умора няма, но има край!

    09:05 12.08.2025

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    "Глей ся кво прай тва БМВ на втора". Това обикновено са последните думи на джигитчетата.
    "Глей ся как мойте Г-класа ще мине през онова блато"- последите думи казвани, преди да тръгнеш пеш през гората, че да търсиш трактор.
    "Глей кво оборудване имам! Дал съм за него половин милион, ама НЯЯЯ ПОТЪВАНЕ."- казал българина и потънал в Охрид.

    09:19 12.08.2025

