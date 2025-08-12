Българинът, изчезнал в Охридското езеро, показал оборудването си, преди да се гмурне

Продължава издирването на българина, който изчезна при гмуркане във водите на Охридското езеро. Претърсва се по-широк периметър от езерото в близост до село Тръпейца.

Започнало е и разследване, а случаят се разглежда като "изчезване". Това обобщи бТВ.

Преди гмуркането мъжът е публикувал в своя профил във Фейсбук снимки, на които се вижда оборудването, което е използвал.



Неофициално се съобщава, че е имал тежко гмуркаческо оборудване, колан и тежести, което допълнително е усложнило ситуацията.

Гмуркачите, включени в издирването, казват, че в момента е опасно да се спуснат на 89 метра дълбочина заради силните течения на водата в Охридското езеро.

В издирването участват полицията, Червеният кръст и професионални спасители гмуркачи.