Българинът, изчезнал в Охридското езеро, показал оборудването си, преди да се гмурне

Продължава издирването на българина, който изчезна при гмуркане във водите на Охридското езеро. Претърсва се по-широк периметър от езерото в близост до село Тръпейца.
Започнало е и разследване, а случаят се разглежда като "изчезване". Това обобщи бТВ.
Преди гмуркането мъжът е публикувал в своя профил във Фейсбук снимки, на които се вижда оборудването, което е използвал.
Неофициално се съобщава, че е имал тежко гмуркаческо оборудване, колан и тежести, което допълнително е усложнило ситуацията.
Гмуркачите, включени в издирването, казват, че в момента е опасно да се спуснат на 89 метра дълбочина заради силните течения на водата в Охридското езеро.
В издирването участват полицията, Червеният кръст и професионални спасители гмуркачи.
"Глей ся как мойте Г-класа ще мине през онова блато"- последите думи казвани, преди да тръгнеш пеш през гората, че да търсиш трактор.
"Глей кво оборудване имам! Дал съм за него половин милион, ама НЯЯЯ ПОТЪВАНЕ."- казал българина и потънал в Охрид.
