Военен дрон "изплува" на плажа „Хармани“ край Созопол СНИМКИ
  Тема: Украйна

Военен дрон "изплува" на плажа „Хармани“ край Созопол СНИМКИ

12 Август, 2025 11:18 1 972 42

Дронът е открит от плажуващи

Военен дрон "изплува" на плажа „Хармани“ край Созопол СНИМКИ - 1
Снимка: МО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военен дрон беше открит на плажа „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Още новини от Украйна

Дронът е открит от плажуващи, които са подали сигнал на телефон 112.

На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района.

Военен дрон
Снимка: МО

Военен дрон
Снимка: МО


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 укронюз

    46 10 Отговор
    Укpопите ни атакуват подло, къде е чл. 5, ведна да се задейства!

    Коментиран от #22, #30, #35

    11:21 12.08.2025

  • 2 отец Христофор Събев

    26 3 Отговор
    Хаирлия ще е Созопол. Това е добра поличба, на далавера ще бъде следващият сезон. Ще има туристи, коитохда броят труповете по плажовете и да плащат за водата в морето.

    11:23 12.08.2025

  • 3 1488

    45 4 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    Коментиран от #24, #31

    11:24 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    37 2 Отговор
    Не , не набеждавайте украинците ! Това не е дрон , това е играчка на украинските дечица от кръжока по авиомоделизъм !

    Коментиран от #8

    11:24 12.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Урсула

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Разпореждам така да се пише !!!

    11:25 12.08.2025

  • 9 Бойкобо Рисов

    17 1 Отговор
    Бързо ще започнем производсво в Харманли по модел ня този дрон и ще спасим Българската индустрия.

    11:25 12.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Карл

    15 0 Отговор
    Сигурен съм, че вече са събрани достатъчно такива за някоя нова композиция във Военноисторическия музей.

    Коментиран от #13

    11:27 12.08.2025

  • 12 Трол

    14 2 Отговор
    Идеален е за пунктовете за желязо и бакър.

    11:28 12.08.2025

  • 13 Сакскобургоцки Втори

    27 4 Отговор

    До коментар #11 от "Карл":

    То преди някакъв скелет на пилот изплува без краката. Криха го, защото бил “от нашите”, демек черноморски атлантик.

    Хубавото в историята е, че скоро ще свърши, като разкарат Зеленски.

    11:29 12.08.2025

  • 14 Хмм

    21 0 Отговор
    затова ли преди дни някакъв "експерт" говореше как може да стигне България ако се отклони "по погрешка" на 200 км, той говореше за ракета, а ние вече сме получили дрон

    11:29 12.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Той

    31 2 Отговор
    Писна ми от тази Укрия, само беди и инфлация доведоха, върли нагли и нахални хора.

    Коментиран от #26, #37

    11:32 12.08.2025

  • 17 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    18 0 Отговор
    На Калин Караибрахим Стоянов от ДПС НН е
    С дрона караибрахим е следил Президента Радев докато се почиваше с жена си Деса в СОЗОПОЛ .
    Батериите са свършили щот Караибрахим сложил евтини турски менте вместо Duracell и дронаце колабирал в морето

    11:32 12.08.2025

  • 18 Коко

    32 3 Отговор
    Първо - поздравления за автора- такава смелост, да покажеш украински дрон, не се среща често.
    Браво!
    Малко ми е тъпо, че може да има последствия за г-н Михайлов - та нали украински дронове и мини няма по нашето крайбрежие.
    Ако поитаме наведените ни политици де - реалността е друга.
    А защо съм сигурен че е украински - защото ако беше руски , познайте каква олелия щеше да настане.
    Пак ще щяхме да си късаме ризите , и да си режим вените , заради тази Русия-агресорка!

    Коментиран от #40

    11:33 12.08.2025

  • 19 Някой

    3 14 Отговор
    Някакви твърдят че е руски дрон за наблюдение Орлан-10. Като е направен от пластмаси с тиксо и сложена вътре ръчна камера. Просто набързо скалъпен. Част от нещата са тип, колкото по-евтино и бързо, толкова по-добре.
    Сигурно наблюдават покрай Одеса и какво плава и какво правят там.

    11:34 12.08.2025

  • 20 Очевидно

    13 3 Отговор
    Е украйнски

    11:36 12.08.2025

  • 21 Някой

    11 0 Отговор
    Да ги събират за изложба. Ако е с взрив е риск сигурно да се вади, а да не се взриви.

    11:39 12.08.2025

  • 22 оня с коня

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "укронюз":

    члена е много мек и е трудно да се задейства, като го направим корав тогава ще действа

    11:39 12.08.2025

  • 23 Личи си, че е ръждив руски кюнец

    4 15 Отговор
    Има даже руски номер.
    Украинците все още не правят такива големи кюнци!

    Коментиран от #32

    11:40 12.08.2025

  • 24 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    след митинга за смяна на лева, да не забравите а смените и герба , държавния герб имам в предвид

    Коментиран от #33

    11:41 12.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЗЕЛЕНчук

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "Той":

    Малко извън темата - вчера ,при ограничение 90 километра, ме изпревари украински автомобил.
    С доста над допустимата скорост, разбира се.
    Нещо средно между камион и танк.
    На задният капак на този огромен пикап, имаше голям тризъбец , и надпис "АЗОВ".
    Доколкото си спомням ,тези са си откровенни фашисти.
    И се питам, защо през нашите граници,свободно пртеминават фашисти?
    Но като знаем кой и от къде ни командва, няма какво да се чудим.

    Коментиран от #28, #29, #38

    11:43 12.08.2025

  • 27 Май е Руски!

    7 0 Отговор
    Урааа братушките идват да ни освободят...

    11:45 12.08.2025

  • 28 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "ЗЕЛЕНчук":

    Не е тризъбец. А наклонен на 90 градуса Z с линия през средата - завъртян символ на наци вълчи капан. Стои и на самата емблема на нео-наци АЗОВ батальон, като отзад има и бяло кръгче с начупени навътре линии - наци черно Слънце. В конгреса на САЩ е разглеждано да бъдат обявени за терористична организация, но само им ограничават давано оръжие. Това покрай един бил се с тях, който в Крайстчърч Нова Зеландия избива 51 мюсюлмани.

    Коментиран от #34

    11:48 12.08.2025

  • 29 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "ЗЕЛЕНчук":

    Всъщност имат и тризъбеца като украински символ, но не се сетих, а за това на АЗОВ.

    11:50 12.08.2025

  • 30 Да нападат ни

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "укронюз":

    Добре че беше Ум белия делфин та ни се размина.

    11:51 12.08.2025

  • 31 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    НЕ ЧАКАЙТЕ 9 СЕПТЕМВРИ АМИ СИ КУПУВАЙТЕ КОСИ БРАДВИ И ВИЛИ ЗАЩОТО ТРЯБВА ДА ИЗТРЕПЕМ МИЛИЦИОНЕРИТЕ ..ДА ВИДЯТ КАК СЕ ИЗКАРВАТ НОВИ ЗАПЛАТИ НА 2 МЕТРА ПОД ЗЕМЯТА .ПУТИН ВИ ПОКАЗА ЧЕ САМО МЪРТВИЯ МУТРОФАШИСТ Е ДОБЪР ЗА ДЪРЖАВАТА

    11:51 12.08.2025

  • 32 Има даже руски номер хахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Личи си, че е ръждив руски кюнец":

    Брат пий си хапчетата украйнците нищо не правят всичко им се дава
    И трябва да разясниш каква е разликата
    Между руски номер и украйнски български американски това не е азбука
    Пълно е с неуравновесени в тоя сайт хахаха

    Коментиран от #36

    11:52 12.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Обективни истини

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    И това е ако е герб на т.нар. оСрайна здраве му кажи- вилица.

    Коментиран от #39

    11:58 12.08.2025

  • 35 българин

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "укронюз":

    няма начин някой оркопитек да не почне да драйфа тук. то си ви е вродено.

    11:59 12.08.2025

  • 36 Русофил умник

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Има даже руски номер хахаха":

    Значи според тебе западняците са дали този видимо руски кюнец на украинците?

    12:01 12.08.2025

  • 37 българин

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Той":

    всичко това идва от Оркия. Ако си стояха у тях нямаше да се случва всичко това.

    12:02 12.08.2025

  • 38 Той

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "ЗЕЛЕНчук":

    Онзи ден пак по темата, сядаме половин час преди да започне ,Jazz Fest в Банско, си сядаме на първа линия, след половин чак точно в краката ми, без да се съобразяват сяда една тумба украинци с викове и наглост без да спазват нящиккава лична свобода ти се треската и с грачещите се гласове пригласят спокойната атмосфера. Нетърпимо нагли и страшно нахални, вироглави с някаква странно чувство за превъзходство. Та то до онзи ден никой не ги беше чувал тези заблудени руснаци, днес изпълняваме капризите им да и м е. П. М.

    12:02 12.08.2025

  • 39 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Обективни истини":

    Сетих се по-късно и написах втори коментар към него. Прав си. Говореше за АЗОВ и си мислех, че се е объркал, че е такъв на 3 линии нагоре, но с пресечена настрани.

    12:02 12.08.2025

  • 40 българин

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Коко":

    а не е ли такава. аз ли влязох при съседите за да воювам.

    12:03 12.08.2025

  • 41 Дружески поздрав от

    6 0 Отговор
    Зеления. Ако беше руски врявата до Бога щеше да е 1000 децибела.

    12:06 12.08.2025

  • 42 Загоряла украинка

    3 0 Отговор
    Пилота на дрона са го изяли рибите сигурно. Голяма трагедия. Жеуезното правителство да обяви траур.

    12:11 12.08.2025

