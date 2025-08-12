Военен дрон "изплува" на плажа „Хармани“ край Созопол СНИМКИ

Военен дрон беше открит на плажа „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца.
Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Дронът е открит от плажуващи, които са подали сигнал на телефон 112.
На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района.
Снимка: МО
Снимка: МО
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 укронюз
Коментиран от #22, #30, #35
11:21 12.08.2025
2 отец Христофор Събев
11:23 12.08.2025
3 1488
Коментиран от #24, #31
11:24 12.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Коментиран от #8
11:24 12.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Урсула
До коментар #5 от "Пич":Разпореждам така да се пише !!!
11:25 12.08.2025
9 Бойкобо Рисов
11:25 12.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Карл
Коментиран от #13
11:27 12.08.2025
12 Трол
11:28 12.08.2025
13 Сакскобургоцки Втори
До коментар #11 от "Карл":То преди някакъв скелет на пилот изплува без краката. Криха го, защото бил “от нашите”, демек черноморски атлантик.
Хубавото в историята е, че скоро ще свърши, като разкарат Зеленски.
11:29 12.08.2025
14 Хмм
11:29 12.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Той
Коментиран от #26, #37
11:32 12.08.2025
17 Моше Честния с "Чесна 208 В"
С дрона караибрахим е следил Президента Радев докато се почиваше с жена си Деса в СОЗОПОЛ .
Батериите са свършили щот Караибрахим сложил евтини турски менте вместо Duracell и дронаце колабирал в морето
11:32 12.08.2025
18 Коко
Браво!
Малко ми е тъпо, че може да има последствия за г-н Михайлов - та нали украински дронове и мини няма по нашето крайбрежие.
Ако поитаме наведените ни политици де - реалността е друга.
А защо съм сигурен че е украински - защото ако беше руски , познайте каква олелия щеше да настане.
Пак ще щяхме да си късаме ризите , и да си режим вените , заради тази Русия-агресорка!
Коментиран от #40
11:33 12.08.2025
19 Някой
Сигурно наблюдават покрай Одеса и какво плава и какво правят там.
11:34 12.08.2025
20 Очевидно
11:36 12.08.2025
21 Някой
11:39 12.08.2025
22 оня с коня
До коментар #1 от "укронюз":члена е много мек и е трудно да се задейства, като го направим корав тогава ще действа
11:39 12.08.2025
23 Личи си, че е ръждив руски кюнец
Украинците все още не правят такива големи кюнци!
Коментиран от #32
11:40 12.08.2025
24 оня с коня
До коментар #3 от "1488":след митинга за смяна на лева, да не забравите а смените и герба , държавния герб имам в предвид
Коментиран от #33
11:41 12.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЗЕЛЕНчук
До коментар #16 от "Той":Малко извън темата - вчера ,при ограничение 90 километра, ме изпревари украински автомобил.
С доста над допустимата скорост, разбира се.
Нещо средно между камион и танк.
На задният капак на този огромен пикап, имаше голям тризъбец , и надпис "АЗОВ".
Доколкото си спомням ,тези са си откровенни фашисти.
И се питам, защо през нашите граници,свободно пртеминават фашисти?
Но като знаем кой и от къде ни командва, няма какво да се чудим.
Коментиран от #28, #29, #38
11:43 12.08.2025
27 Май е Руски!
11:45 12.08.2025
28 Някой
До коментар #26 от "ЗЕЛЕНчук":Не е тризъбец. А наклонен на 90 градуса Z с линия през средата - завъртян символ на наци вълчи капан. Стои и на самата емблема на нео-наци АЗОВ батальон, като отзад има и бяло кръгче с начупени навътре линии - наци черно Слънце. В конгреса на САЩ е разглеждано да бъдат обявени за терористична организация, но само им ограничават давано оръжие. Това покрай един бил се с тях, който в Крайстчърч Нова Зеландия избива 51 мюсюлмани.
Коментиран от #34
11:48 12.08.2025
29 Някой
До коментар #26 от "ЗЕЛЕНчук":Всъщност имат и тризъбеца като украински символ, но не се сетих, а за това на АЗОВ.
11:50 12.08.2025
30 Да нападат ни
До коментар #1 от "укронюз":Добре че беше Ум белия делфин та ни се размина.
11:51 12.08.2025
31 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #3 от "1488":НЕ ЧАКАЙТЕ 9 СЕПТЕМВРИ АМИ СИ КУПУВАЙТЕ КОСИ БРАДВИ И ВИЛИ ЗАЩОТО ТРЯБВА ДА ИЗТРЕПЕМ МИЛИЦИОНЕРИТЕ ..ДА ВИДЯТ КАК СЕ ИЗКАРВАТ НОВИ ЗАПЛАТИ НА 2 МЕТРА ПОД ЗЕМЯТА .ПУТИН ВИ ПОКАЗА ЧЕ САМО МЪРТВИЯ МУТРОФАШИСТ Е ДОБЪР ЗА ДЪРЖАВАТА
11:51 12.08.2025
32 Има даже руски номер хахаха
До коментар #23 от "Личи си, че е ръждив руски кюнец":Брат пий си хапчетата украйнците нищо не правят всичко им се дава
И трябва да разясниш каква е разликата
Между руски номер и украйнски български американски това не е азбука
Пълно е с неуравновесени в тоя сайт хахаха
Коментиран от #36
11:52 12.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Обективни истини
До коментар #28 от "Някой":И това е ако е герб на т.нар. оСрайна здраве му кажи- вилица.
Коментиран от #39
11:58 12.08.2025
35 българин
До коментар #1 от "укронюз":няма начин някой оркопитек да не почне да драйфа тук. то си ви е вродено.
11:59 12.08.2025
36 Русофил умник
До коментар #32 от "Има даже руски номер хахаха":Значи според тебе западняците са дали този видимо руски кюнец на украинците?
12:01 12.08.2025
37 българин
До коментар #16 от "Той":всичко това идва от Оркия. Ако си стояха у тях нямаше да се случва всичко това.
12:02 12.08.2025
38 Той
До коментар #26 от "ЗЕЛЕНчук":Онзи ден пак по темата, сядаме половин час преди да започне ,Jazz Fest в Банско, си сядаме на първа линия, след половин чак точно в краката ми, без да се съобразяват сяда една тумба украинци с викове и наглост без да спазват нящиккава лична свобода ти се треската и с грачещите се гласове пригласят спокойната атмосфера. Нетърпимо нагли и страшно нахални, вироглави с някаква странно чувство за превъзходство. Та то до онзи ден никой не ги беше чувал тези заблудени руснаци, днес изпълняваме капризите им да и м е. П. М.
12:02 12.08.2025
39 Някой
До коментар #34 от "Обективни истини":Сетих се по-късно и написах втори коментар към него. Прав си. Говореше за АЗОВ и си мислех, че се е объркал, че е такъв на 3 линии нагоре, но с пресечена настрани.
12:02 12.08.2025
40 българин
До коментар #18 от "Коко":а не е ли такава. аз ли влязох при съседите за да воювам.
12:03 12.08.2025
41 Дружески поздрав от
12:06 12.08.2025
42 Загоряла украинка
12:11 12.08.2025