Шофьор остана без работа заради фалшиво положителен тест за наркотици

Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици разтърси общественото мнение. Ахмед Исмаил Ахмед от Исперих е останал без работа и шофьорска книжка в продължение на пет месеца, въпреки че всички последващи анализи показаха, че не е употребявал наркотици.

През април тази година мъжът е бил спрян за рутинна проверка от полицията. Пробата му за алкохол била отрицателна, но тестът за наркотици показал положителен резултат за бензодиазепини. "Реших, че се шегуват с мен, когато ми съобщиха резултатите. Бях шокиран," разказа потърпевшият в предаването "Здравей, България" по NOVA.

Мъжът веднага е дал кръвна проба и направил допълнителни изследвания във Военна болница – Варна. Всички анализи потвърдили, че е чист, но това не му помогнало да върне бързо документите си. Близо пет месеца е останал без шофьорска книжка, а това означавало загуба на работата му в Германия.

"Аз съм онкоболен. Реших, че от предишните лекарства може да има нещо. Здравето ми се влоши след случая", обясни Ахмед Исмаил Ахмед причините, които първоначално са го накарали да помисли за фалшиво положителния резултат.

Потърпевшият е категоричен, че полицаите просто си вършат работата си, но проблемът е в надеждността на използваните тестове. "Полицаите които ме спряха си вършат работата, вносителите на тези тестове са виновни. За пореден път някой си пати. Първо от тях ще търся обезщетение," заяви той.

Случаят на мъжа от Исперих се включва в нарастващия брой сигнали за фалшиво положителни тестове за наркотици в България. Според изследвания на Националния фокус център за наркотици и наркомании, несъответствието между първия полеви тест и окончателния кръвен анализ достига 5-10% в световен мащаб.

Експертите обясняват, че сред причините за получаване на фалшиво положителен резултат е високата чувствителност на полицейските тестове, особено на използвания DrugTest 5000. Този тест може да реагира на редица лекарства, включително антибиотици, антидепресанти и дори продукти със съдържание на маково семе.