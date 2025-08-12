Новини
Шофьор остана без работа заради фалшиво положителен тест за наркотици

12 Август, 2025 09:51 1 210 18

През април тази година мъжът е бил спрян за рутинна проверка от полицията

Шофьор остана без работа заради фалшиво положителен тест за наркотици - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици разтърси общественото мнение. Ахмед Исмаил Ахмед от Исперих е останал без работа и шофьорска книжка в продължение на пет месеца, въпреки че всички последващи анализи показаха, че не е употребявал наркотици.

През април тази година мъжът е бил спрян за рутинна проверка от полицията. Пробата му за алкохол била отрицателна, но тестът за наркотици показал положителен резултат за бензодиазепини. "Реших, че се шегуват с мен, когато ми съобщиха резултатите. Бях шокиран," разказа потърпевшият в предаването "Здравей, България" по NOVA.

Мъжът веднага е дал кръвна проба и направил допълнителни изследвания във Военна болница – Варна. Всички анализи потвърдили, че е чист, но това не му помогнало да върне бързо документите си. Близо пет месеца е останал без шофьорска книжка, а това означавало загуба на работата му в Германия.

"Аз съм онкоболен. Реших, че от предишните лекарства може да има нещо. Здравето ми се влоши след случая", обясни Ахмед Исмаил Ахмед причините, които първоначално са го накарали да помисли за фалшиво положителния резултат.

Потърпевшият е категоричен, че полицаите просто си вършат работата си, но проблемът е в надеждността на използваните тестове. "Полицаите които ме спряха си вършат работата, вносителите на тези тестове са виновни. За пореден път някой си пати. Първо от тях ще търся обезщетение," заяви той.

Случаят на мъжа от Исперих се включва в нарастващия брой сигнали за фалшиво положителни тестове за наркотици в България. Според изследвания на Националния фокус център за наркотици и наркомании, несъответствието между първия полеви тест и окончателния кръвен анализ достига 5-10% в световен мащаб.

Експертите обясняват, че сред причините за получаване на фалшиво положителен резултат е високата чувствителност на полицейските тестове, особено на използвания DrugTest 5000. Този тест може да реагира на редица лекарства, включително антибиотици, антидепресанти и дори продукти със съдържание на маково семе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    Сега ще си търси работа като полицай.

    09:53 12.08.2025

  • 2 Айзомби

    Ами отнемането на книжка , и дори вече на МПС ,да става след окончателния резултат .Толкова ли е сложно.Нашите депутати с техните измишльотени са за затвора!!Толкова народ умориха и подлудиха.

    09:54 12.08.2025

  • 3 пенсионер от Варна

    трябва да се промени законът ! тест за наркотици - само при ПТП !

    09:55 12.08.2025

  • 4 Анонимен

    КАТ сега да му изплати заплатите за половин година!

    А че полицаите просто си вършили работата, вече се казва - кръвен тест, защото бързия вече е синоним на рушвет от 200 лв!

    09:56 12.08.2025

  • 5 малкия дявол

    всеки ден се раняват по 4-5 души . повечето се лекуват домашно . но е скъпо . без ламарината, без здравето . лошо . да оди с рейса . да пусне тото . късметлия .

    09:57 12.08.2025

  • 6 така мисля

    Много лекарства дават положителен тест за наркотици. Крайно време е това нещо да се уточни. Не може всеки втори проверен да е наркоман. Нещо не е наред с тестовете.

    09:58 12.08.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    Държавно финансиран тероризъм!!!
    Милиционерщината си остана толерирана от подобието на държава! А все по-нискочели мутрагени навличат униформата!

    10:09 12.08.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    Нали помните че МИЛИЦИОНЕРИТЕ отказаха да ги тестват с подобията на полеви тест под предлга, че било обидно! МИЛИЦИОНЕРИТЕ не само са на хранилка при наркодилърите и ползват, но и много добре знаят, колко е калпав тоя тест

    10:11 12.08.2025

  • 9 Амиии

    ГЕРБ са виновни, тях никой не ги проверява за наркотици, но те накисват постоянно е такива хора за пари и натиск? Колко пъти им казаха, че тестовете дават огромен брой фалшиви резултати и после върви обяснявай, че "нямаш сестра", но те съвсем умишлено продължават с този рекет и унищожават живота на невинни хора?

    10:14 12.08.2025

  • 10 Изгоряха много

    Едва ли е само един.

    10:18 12.08.2025

  • 11 Даниел

    До коментар #2 от "Айзомби":

    Ние обществото сме виновни!

    10:19 12.08.2025

  • 12 Петър

    До коментар #2 от "Айзомби":

    Евала за коментара. Ще ти ползвам коментара като отговор кън феновете на тези фалшиво положителни тестове за наркотични вещества при шофьорите.

    10:33 12.08.2025

  • 13 Нищо лошо

    До коментар #2 от "Айзомби":

    Всички полицай, военни, прокурори и съдии да правят тест за алкохол и наркотици преди застъпване на смяна и в края на смяната. Също е добре да имат преглед от психиатър на всеки 6 месеца. Трябва да се знае овластените да прилагат репресивна власт в какво състояние на духа и тялото са по време на изпълнение на задълженията им.

    10:36 12.08.2025

  • 14 ако работи ще намери друга

    може да ходи в черква да работи . и заплата и може без кола да работи . осъден тежко контрольор няма . а невинни 4000 изгоряха . това е реалността . немогат да хванат дрогата и набедиха хората . и в юса е така . ако е бил зависим що не е в комуна и на програма метадонова . не е бил друсалка . катаджиец с 5-6 дръгчека може и 2 да ползва . да оневини шофьора дал положителна проба . но забележете никой от големците не е пострадал - калина, фидосова, дебелия адвокат, джуджи , а и джурнало сайто писец също . тях на улицата ги раняват .

    10:46 12.08.2025

  • 15 Химиците от КАТ да плащат

    Всички ходят на работа с кола, така че това е сериозен проблем.

    10:50 12.08.2025

  • 16 Минаващ

    Да се забранят бързите тестове за наркотици, ако има съмнение, че човекът под въздействие да му се прави кръвен тест или тест с урина.

    10:50 12.08.2025

  • 17 Дам

    Ако питате производителя на теста, то точността му е над 99% и това е точно така! Ако сте употребили забранена субстанция, ще отчете. Но ако погледнете статистиката за фалшиво положителни резултати, точността е от 40% до 85% за различните субстанции. С други думи, тези употребявали наркотици ще ги засече, а от тези които не са, един от трима късметлии ще изгори! Затова в нормалните държави те пращат на лаборатория за да не те обвинят неправомерно! В цивилизованите държави, могат да ти наложат обвинение, в рамките на една седмица от дата, на която са ви спрели за проверка. Затова лабораториите дават резултата в рамките на 5 работни дни. За седмица всичко е ясно. Само бившите комунистически територии глобите се влачат с години, а хората държани заложници заради некадърноста на малцина!

    10:52 12.08.2025

  • 18 защо не го закараха в психиятрията

    сега не ги слагат на метадон , не ги карат в токсикология . карат ги в психиятрияата . от глупост ли . толкова експерти а глупав резултат .

    10:53 12.08.2025

