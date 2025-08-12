Шофьор от Варна върна колата си след 10 месеца, иззета след фалшиво положителен тест за наркотици

Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици този път засегна 20-годишен младеж от Варна, който останал без шофьорска книжка повече от 10 месеца. Майката на младежа - Красимира Денева, разказа за абсурдния случай, който се случил на 26 септември 2024 година, когато синът ѝ се връщал от нощна смяна на "Златни пясъци".
При полицейска проверка дрегерът за алкохол показал нули, но дръг тестът бил положителен за метамфетамин. В резултат на това младежът бил задържан 12 часа в ареста. Впоследствие кръвната проба показала отрицателен резултат, което потвърдило, че първоначалният тест е бил фалшиво положителен.
Въпреки доказаната невинност на шофьора, автомобилът му бил върнат без регистрационните табели. Този детайл показва административната неразбория, която често съпътства подобни случаи на фалшиво положителни тестове.
"Настоявам за промяна в закона. Направили сме Facebook група, която се казва 'Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ'," заяви Красимира Денева. Тя призова хората да се присъединят към групата с цел създаване на неправителствена организация и събиране на 12 хиляди подписа за внасяне на петиция в Народното събрание за промяна на закона.
Случаят от Варна се вписва в тревожната тенденция на увеличаване на фалшиво положителните тестове за наркотици в България. Според официални данни от МВР, през 2024 година от 40 775 направени теста за наркотици, 3937 са били положителни, като 398 неправомерно отнети шофьорски книжки са били върнати след отрицателни кръвни тестове.
Експерти обясняват, че полевите тестове DrugTest5000 и DrugCheck3000 имат висока чувствителност и могат да реагират на широк спектър от легални лекарства, включително антибиотици, антидепресанти и дори продукти с маково семе.
Красимира Денева се закани да търси правата си и по съдебен път, като случаят ѝ се присъединява към растящия брой потърпевши от несъвършенството на системата за полеви тестове за наркотици.
1 Амиии
11:13 12.08.2025
2 Шопо
11:13 12.08.2025
3 да фалшив наркоман за психиятрията
11:13 12.08.2025
4 00014
11:14 12.08.2025
5 така е
Коментиран от #7, #11
11:20 12.08.2025
6 Гост
Коментиран от #8
11:22 12.08.2025
7 Дзегун
До коментар #5 от "така е":Невероятно умен отговор!
11:29 12.08.2025
8 Шопо
До коментар #6 от "Гост":Връща се социализма държава на доносници и ченгета.
11:30 12.08.2025
9 От Лом
11:36 12.08.2025
10 Ало.о.о.о
11:39 12.08.2025
11 От Лом
До коментар #5 от "така е":Такова "отрегистриране" е само от базата данни на застрахователите. НЕ се отрегистрира в КАТ. Такова нещо го НЯМА из европейските държави. Автомобила с номерата мога да си го държа на частно място както си държа гардероба или каквато вещ се сетите. Едва когато е на пътя, на обществено място е редно да е с валиден техн.преглед, застраховка, платени данъци и всичко каквото е необходимо по закон. В случая се ползва думата "отрегистриране" за да ви плашат. Спестяват да ви кажат, че такова отрегистриране в КАТ НЯМА.
Коментиран от #12
11:42 12.08.2025
12 не ми разправяй за европейските държави
До коментар #11 от "От Лом":Ако застраховката „Гражданска отговорност“ на моторното превозно средство (МПС) изтече, регистрацията на автомобила може да бъде служебно заличена от КАТ. Това означава, че автомобилът се счита за нерегистриран и няма право да се движи по пътищата, въпреки че регистрационните табели няма да бъдат сваляни веднага. Собственикът получава уведомление по пощата на адреса, посочен в талона за регистрация, с предупредителен срок да поднови застраховката или да свали автомобила от отчет. Ако не предприеме действия в определения срок (обикновено минимум месец, но до около два месеца), регистрацията се прекратява автоматично.
След сключване на нова полица „Гражданска отговорност“, регистрацията се възстановява служебно, но това може да отнеме няколко дни до седмица, тъй като информацията се обновява регулярно. В случаите, когато собственикът иска по-бързо възстановяване, може да подаде заявление в КАТ лично.
Управлението на автомобил с изтекла застраховка „Гражданска отговорност“ и прекратена регистрация води до сериозни санкции. Глобата за шофиране без ГО е около 550 лева, а ако бъде засечено от камера или при проверка, санкциите могат да стигнат и по-високи суми. Освен това при произшествие водачът ще носи пълна отговорност за всички разходи и обезщетения.
Важно е да се подновява застраховката навреме, за да се избегнат тези неприятности и автомобилът да може да се използва легално на пътя
11:55 12.08.2025
13 дядото
12:17 12.08.2025