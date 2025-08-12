Новини
България »
Шофьор от Варна върна колата си след 10 месеца, иззета след фалшиво положителен тест за наркотици
  Тема: Войната на пътя

Шофьор от Варна върна колата си след 10 месеца, иззета след фалшиво положителен тест за наркотици

12 Август, 2025 11:06 947 13

  • шофьор-
  • фалшив тест за наркотици-
  • автомобил-
  • конфискация

Въпреки доказаната невинност на шофьора, автомобилът му бил върнат без регистрационните табели

Шофьор от Варна върна колата си след 10 месеца, иззета след фалшиво положителен тест за наркотици - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици този път засегна 20-годишен младеж от Варна, който останал без шофьорска книжка повече от 10 месеца. Майката на младежа - Красимира Денева, разказа за абсурдния случай, който се случил на 26 септември 2024 година, когато синът ѝ се връщал от нощна смяна на "Златни пясъци".

При полицейска проверка дрегерът за алкохол показал нули, но дръг тестът бил положителен за метамфетамин. В резултат на това младежът бил задържан 12 часа в ареста. Впоследствие кръвната проба показала отрицателен резултат, което потвърдило, че първоначалният тест е бил фалшиво положителен.

Въпреки доказаната невинност на шофьора, автомобилът му бил върнат без регистрационните табели. Този детайл показва административната неразбория, която често съпътства подобни случаи на фалшиво положителни тестове.

"Настоявам за промяна в закона. Направили сме Facebook група, която се казва 'Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ'," заяви Красимира Денева. Тя призова хората да се присъединят към групата с цел създаване на неправителствена организация и събиране на 12 хиляди подписа за внасяне на петиция в Народното събрание за промяна на закона.

Случаят от Варна се вписва в тревожната тенденция на увеличаване на фалшиво положителните тестове за наркотици в България. Според официални данни от МВР, през 2024 година от 40 775 направени теста за наркотици, 3937 са били положителни, като 398 неправомерно отнети шофьорски книжки са били върнати след отрицателни кръвни тестове.

Експерти обясняват, че полевите тестове DrugTest5000 и DrugCheck3000 имат висока чувствителност и могат да реагират на широк спектър от легални лекарства, включително антибиотици, антидепресанти и дори продукти с маково семе.

Красимира Денева се закани да търси правата си и по съдебен път, като случаят ѝ се присъединява към растящия брой потърпевши от несъвършенството на системата за полеви тестове за наркотици.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амиии

    20 2 Отговор
    ГЕРБ чрез бухалките си тормозят хората за лична изгода?

    11:13 12.08.2025

  • 2 Шопо

    18 1 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    11:13 12.08.2025

  • 3 да фалшив наркоман за психиятрията

    2 2 Отговор
    седел на улицата с хората 10 месеца . после не бил истински наркоман за психото . а агитките що не са в психото . варненци са си летен живот от как са се родили . вече е за психото . загубил работа, там каквото има . съмнителен случаен принцип на шерифите . извън обхват остават десните а и други . кой ли драпа за комисар в днешно време . Интересно .

    11:13 12.08.2025

  • 4 00014

    1 8 Отговор
    Може и да е бил фалшив теста, но може и да е бил платено подменен след това. Парица е Царица днес в България. А табелите въобще не искам да ги коментирам. След 10 месеца!

    11:14 12.08.2025

  • 5 така е

    0 14 Отговор
    Ако си е плащал гражданската нямаше да му изтече. Като изтече гражданската отговорност, държавата автоматично дерегистрира МПСто. Затова и му няма табелите.

    Коментиран от #7, #11

    11:20 12.08.2025

  • 6 Гост

    13 1 Отговор
    Ченгесарски произвол в ченгесарска държава.

    Коментиран от #8

    11:22 12.08.2025

  • 7 Дзегун

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Невероятно умен отговор!

    11:29 12.08.2025

  • 8 Шопо

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Връща се социализма държава на доносници и ченгета.

    11:30 12.08.2025

  • 9 От Лом

    7 0 Отговор
    Да търси правата си в международните, европейските съдилища. Така управляващите ще бъдат принудени да направят реални промени и наистина проблема да изчезне. Отделно са нужни промени с които самите полицаи също да бъдат тествани. Полицаите са обикновени хора и не са с нищо над другите за да им се дава какъвто и да било приоритет. Те, полицаите даже трябва да са за пример, а не да се подпират и демонстративно да чоплят семки.

    11:36 12.08.2025

  • 10 Ало.о.о.о

    9 0 Отговор
    Прочетете си заглавието още веднъж… човекът не е “върнал колата си”, а е получил обратно колата си след еди колко си месеца! А иначе информацията е прелюбопитна…за подобно отношение на властите към несправедливо санкциониран гражданин, в “бяла държава” полицията задължително ще бъде осъдена и с обезщетението санкционираният ще си купи нива кола!

    11:39 12.08.2025

  • 11 От Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Такова "отрегистриране" е само от базата данни на застрахователите. НЕ се отрегистрира в КАТ. Такова нещо го НЯМА из европейските държави. Автомобила с номерата мога да си го държа на частно място както си държа гардероба или каквато вещ се сетите. Едва когато е на пътя, на обществено място е редно да е с валиден техн.преглед, застраховка, платени данъци и всичко каквото е необходимо по закон. В случая се ползва думата "отрегистриране" за да ви плашат. Спестяват да ви кажат, че такова отрегистриране в КАТ НЯМА.

    Коментиран от #12

    11:42 12.08.2025

  • 12 не ми разправяй за европейските държави

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "От Лом":

    Ако застраховката „Гражданска отговорност“ на моторното превозно средство (МПС) изтече, регистрацията на автомобила може да бъде служебно заличена от КАТ. Това означава, че автомобилът се счита за нерегистриран и няма право да се движи по пътищата, въпреки че регистрационните табели няма да бъдат сваляни веднага. Собственикът получава уведомление по пощата на адреса, посочен в талона за регистрация, с предупредителен срок да поднови застраховката или да свали автомобила от отчет. Ако не предприеме действия в определения срок (обикновено минимум месец, но до около два месеца), регистрацията се прекратява автоматично.

    След сключване на нова полица „Гражданска отговорност“, регистрацията се възстановява служебно, но това може да отнеме няколко дни до седмица, тъй като информацията се обновява регулярно. В случаите, когато собственикът иска по-бързо възстановяване, може да подаде заявление в КАТ лично.

    Управлението на автомобил с изтекла застраховка „Гражданска отговорност“ и прекратена регистрация води до сериозни санкции. Глобата за шофиране без ГО е около 550 лева, а ако бъде засечено от камера или при проверка, санкциите могат да стигнат и по-високи суми. Освен това при произшествие водачът ще носи пълна отговорност за всички разходи и обезщетения.

    Важно е да се подновява застраховката навреме, за да се избегнат тези неприятности и автомобилът да може да се използва легално на пътя

    11:55 12.08.2025

  • 13 дядото

    2 0 Отговор
    нашите идиоти или да снабдят мвр с надеждни дрегери или водачите ще излезем с вили и коси да търсим правата си.стига гавра с хората.

    12:17 12.08.2025

