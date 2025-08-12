Шофьор от Варна върна колата си след 10 месеца, иззета след фалшиво положителен тест за наркотици

Пореден случай на фалшиво положителен тест за наркотици този път засегна 20-годишен младеж от Варна, който останал без шофьорска книжка повече от 10 месеца. Майката на младежа - Красимира Денева, разказа за абсурдния случай, който се случил на 26 септември 2024 година, когато синът ѝ се връщал от нощна смяна на "Златни пясъци".

При полицейска проверка дрегерът за алкохол показал нули, но дръг тестът бил положителен за метамфетамин. В резултат на това младежът бил задържан 12 часа в ареста. Впоследствие кръвната проба показала отрицателен резултат, което потвърдило, че първоначалният тест е бил фалшиво положителен.

Въпреки доказаната невинност на шофьора, автомобилът му бил върнат без регистрационните табели. Този детайл показва административната неразбория, която често съпътства подобни случаи на фалшиво положителни тестове.

"Настоявам за промяна в закона. Направили сме Facebook група, която се казва 'Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ'," заяви Красимира Денева. Тя призова хората да се присъединят към групата с цел създаване на неправителствена организация и събиране на 12 хиляди подписа за внасяне на петиция в Народното събрание за промяна на закона.

Случаят от Варна се вписва в тревожната тенденция на увеличаване на фалшиво положителните тестове за наркотици в България. Според официални данни от МВР, през 2024 година от 40 775 направени теста за наркотици, 3937 са били положителни, като 398 неправомерно отнети шофьорски книжки са били върнати след отрицателни кръвни тестове.

Експерти обясняват, че полевите тестове DrugTest5000 и DrugCheck3000 имат висока чувствителност и могат да реагират на широк спектър от легални лекарства, включително антибиотици, антидепресанти и дори продукти с маково семе.

Красимира Денева се закани да търси правата си и по съдебен път, като случаят ѝ се присъединява към растящия брой потърпевши от несъвършенството на системата за полеви тестове за наркотици.