Автобус с 30 украинци катастрофира край Добрич

Автобус, превозващ 30 украински граждани, е катастрофирал снощи в село Ваклино, община Шабла, съобщиха от полицията в Добрич.

Инцидентът е станал около 3:30 часа, като превозното средство се е ударило в ограда и билборд. Установени са материални щети. Според полицаите причина за инцидента е лошата метеорологична обстановка и несъобразената скорост.

Екипите от Районно управление – Шабла са обезопасили мястото на инцидента и са потърсили съдействие от кмета на село Ваклино, който успява да настани всички украински граждани в кметството. Те са пътували за Турция. Около 6:00 часа сутринта са тръгнали с друг автобус по направлението си.

Всички пътища в област Добрич са проходими при зимни условия, съобщиха от Областно пътно управление. Над 40 машини работят по обработването на пътните артерии.