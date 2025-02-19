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Автобус с 30 украинци катастрофира край Добрич
  Тема: Войната на пътя

Автобус с 30 украинци катастрофира край Добрич

19 Февруари, 2025 14:03 341 14

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  • добрич-
  • ограда-
  • билборд

Удар в ограда и билборд

Автобус с 30 украинци катастрофира край Добрич - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус, превозващ 30 украински граждани, е катастрофирал снощи в село Ваклино, община Шабла, съобщиха от полицията в Добрич.

Инцидентът е станал около 3:30 часа, като превозното средство се е ударило в ограда и билборд. Установени са материални щети. Според полицаите причина за инцидента е лошата метеорологична обстановка и несъобразената скорост.

Екипите от Районно управление – Шабла са обезопасили мястото на инцидента и са потърсили съдействие от кмета на село Ваклино, който успява да настани всички украински граждани в кметството. Те са пътували за Турция. Около 6:00 часа сутринта са тръгнали с друг автобус по направлението си.

Всички пътища в област Добрич са проходими при зимни условия, съобщиха от Областно пътно управление. Над 40 машини работят по обработването на пътните артерии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    9 1 Отговор
    Добрият украинец е м,,,ят украинец.

    Коментиран от #12

    14:04 19.02.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 6 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #13

    14:04 19.02.2025

  • 3 Крум

    15 1 Отговор
    Много добре. Да се връщат на фронта.

    14:05 19.02.2025

  • 4 Кирчо

    7 1 Отговор
    Жалко за оцелелите, ще ги закарат на фронта.

    14:05 19.02.2025

  • 5 честен ционист

    5 0 Отговор
    Украинци с рейсове, афганци с чартъри, всеки се евакуирва към рая на Земята.

    14:05 19.02.2025

  • 6 Урсулана

    11 1 Отговор
    Автобус с 30 Бягащи от Фронта украинци,
    катастрофира край Добрич!

    Коментиран от #8

    14:06 19.02.2025

  • 7 другарят Рубио

    3 0 Отговор
    Нацбата катастрофира окончателно.

    14:09 19.02.2025

  • 8 ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Урсулана":

    ОБАЧЕ ГИ РАНИХА В БЪЛГАРИЯ.ПУТИН ЕСТЕСТВЕНО

    14:09 19.02.2025

  • 9 пешо

    3 0 Отговор
    тия що не се на фронта

    14:09 19.02.2025

  • 10 Тома

    2 0 Отговор
    Сигурно са тръгнали на шопинг от някой хотел на черноморието понеже парите от българите трябва да се харчат

    14:10 19.02.2025

  • 11 ГОЛАТА ИСТИНА

    3 0 Отговор
    Когато дъщерята на местният дерибей в КАТ блъсне двама човека е лоша метеорологична обстановка и поледица. Когато на друг шофьор се случи е несъобразена скорост, с пътната обстановка. Хитро, а ?

    14:10 19.02.2025

  • 12 Бг история

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Добрият руснак е два метра под земята

    14:10 19.02.2025

  • 13 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ДАНО ПУКНАТ ВСИЧКИТЕ УКРО ФАШИСТИ ЗА ДА ОСТАНЕ ХЛЯБ ЗА БЪЛГАРИТЕ .СКОРО ЩЕ ПЛАЧЕТЕ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АКТОВЕ НА УКРОФАШИСТКАТА ШАЙКА .. ЗАПОМНИТЕ ГО

    14:11 19.02.2025

  • 14 гробар

    1 0 Отговор
    всички бизснесменчета и богаташи и гHycccнитте и ceмeйттваа ще ги намерят по Byннятта и сMpaдтттаа на рaзложжено. Ще гъмжат от чepвeи и ще са трудни за разпознаване.

    14:17 19.02.2025

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