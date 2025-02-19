Автобус с 30 украинци катастрофира край Добрич

Автобус, превозващ 30 украински граждани, е катастрофирал снощи в село Ваклино, община Шабла, съобщиха от полицията в Добрич.
Инцидентът е станал около 3:30 часа, като превозното средство се е ударило в ограда и билборд. Установени са материални щети. Според полицаите причина за инцидента е лошата метеорологична обстановка и несъобразената скорост.
Екипите от Районно управление – Шабла са обезопасили мястото на инцидента и са потърсили съдействие от кмета на село Ваклино, който успява да настани всички украински граждани в кметството. Те са пътували за Турция. Около 6:00 часа сутринта са тръгнали с друг автобус по направлението си.
Всички пътища в област Добрич са проходими при зимни условия, съобщиха от Областно пътно управление. Над 40 машини работят по обработването на пътните артерии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #12
14:04 19.02.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #13
14:04 19.02.2025
3 Крум
14:05 19.02.2025
4 Кирчо
14:05 19.02.2025
5 честен ционист
14:05 19.02.2025
6 Урсулана
катастрофира край Добрич!
Коментиран от #8
14:06 19.02.2025
7 другарят Рубио
14:09 19.02.2025
8 ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН
До коментар #6 от "Урсулана":ОБАЧЕ ГИ РАНИХА В БЪЛГАРИЯ.ПУТИН ЕСТЕСТВЕНО
14:09 19.02.2025
9 пешо
14:09 19.02.2025
10 Тома
14:10 19.02.2025
11 ГОЛАТА ИСТИНА
14:10 19.02.2025
12 Бг история
До коментар #1 от "Сталин":Добрият руснак е два метра под земята
14:10 19.02.2025
13 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ДАНО ПУКНАТ ВСИЧКИТЕ УКРО ФАШИСТИ ЗА ДА ОСТАНЕ ХЛЯБ ЗА БЪЛГАРИТЕ .СКОРО ЩЕ ПЛАЧЕТЕ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АКТОВЕ НА УКРОФАШИСТКАТА ШАЙКА .. ЗАПОМНИТЕ ГО
14:11 19.02.2025
14 гробар
14:17 19.02.2025