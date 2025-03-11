Арестуваха мъртвопиян шофьор, заспал на волана и катастрофирал

Най-малко 30 млрд. лева са нужни за рехабилитация на водопреносната мрежа у нас

Поне 30 млрд. лева са нужни за рехабилитация на водопреносната инфраструктура в страната. Оценката на Министерството на регионалното развитие и благоу ...