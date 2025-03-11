Арестуваха мъртвопиян шофьор, заспал на волана и катастрофирал

Мъртвопиян шофьор е задържан за 72 часа, след като катастрофирал в крайпътна канавка, съобщиха от прокуратурата в Пловдив. Инцидентът е станал вчера следобяд в пловдивското село Брестовица.
Полицаи от Стамболийски се отзовали на сигнал за пропаднал в крайпътен канал лек автомобил "Фиат Пунто". На място те намерили 45-годишния шофьор, който бил заспал на волана.
Направен му е тест за алкохол с дрегер, като уредът отчел 3,71 промила.
Мъжът отказал да даде кръв за медицинско изследване. По случая е образувано бързо производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #7
16:55 11.03.2025
2 гост
Коментиран от #3
16:55 11.03.2025
3 ОМБРЕ
До коментар #2 от "гост":С НАДУТИТЕ ДЖУКИ -----УМОЛОСТИВИЛА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
16:57 11.03.2025
4 1488
17:03 11.03.2025
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #6
17:06 11.03.2025
6 ТЪИ ДЕ
До коментар #5 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":А МА ДЕБОРА ХВАЩА ЗДРАВО МИКРОФОНЯ А ТОЯ БАЛЪК МЪРТВО ПИЯН НЕ МОЕ ДЪ ПЕЕ ДУМАМ
17:27 11.03.2025
7 ВИДЯХ ГО
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":КОГАТО КАРАШЕ И КСТАСТРОФИРА БЕ ЧИСТО ТРЕЗВЕН А КАТОСТРОФИРА ШОТ ЧУ ПО РАДИОТО КАК СА МУ ОТКРАДНАЛИ ГЛАСС С ПРАЗНИТЕ ЧУВАЛИ ОТ ИЗБОРИТЕ.СЛЕД КАТАСТРОФАТА ЗА УСПОКУЕНИЕ ИЗПИ ДВЕСТА ГРАМА ПАТРОНЧЕ И ЗАСПА В КОЛАТА. ПИЯН НЕ Е КСРАЛ КОЛАТА САМО СПА И ТВА ЛИ Е ЗАБРАНЕНО ВЕЧЕ...
17:58 11.03.2025