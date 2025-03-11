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Арестуваха мъртвопиян шофьор, заспал на волана и катастрофирал

Арестуваха мъртвопиян шофьор, заспал на волана и катастрофирал

11 Март, 2025 16:51 914 7

  • пиян-
  • шофьор-
  • брестовица

Направен му е тест за алкохол с дрегер, като уредът отчел 3,71 промила

Арестуваха мъртвопиян шофьор, заспал на волана и катастрофирал - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъртвопиян шофьор е задържан за 72 часа, след като катастрофирал в крайпътна канавка, съобщиха от прокуратурата в Пловдив. Инцидентът е станал вчера следобяд в пловдивското село Брестовица.

Полицаи от Стамболийски се отзовали на сигнал за пропаднал в крайпътен канал лек автомобил "Фиат Пунто". На място те намерили 45-годишния шофьор, който бил заспал на волана.

Направен му е тест за алкохол с дрегер, като уредът отчел 3,71 промила.

Мъжът отказал да даде кръв за медицинско изследване. По случая е образувано бързо производство.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 1 Отговор
    Гласоподявател на ГЕРБ?🦧🦍🥳🤣🖕

    Коментиран от #7

    16:55 11.03.2025

  • 2 гост

    12 0 Отговор
    Обаче чалгията я наказаха с погалване срещу 500 лева, дето само за 2 песни и слагат в пазвата, а конфискация - ни вопъл ни стон! Дядо съдия добре гали!

    Коментиран от #3

    16:55 11.03.2025

  • 3 ОМБРЕ

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    С НАДУТИТЕ ДЖУКИ -----УМОЛОСТИВИЛА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

    16:57 11.03.2025

  • 4 1488

    9 0 Отговор
    кат е мъртвопиян как са го арестували

    17:03 11.03.2025

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор
    Сигурно е чел за Дебора и е решил да пробва, дали ще му се размине! Проба-грешка дет се казва!

    Коментиран от #6

    17:06 11.03.2025

  • 6 ТЪИ ДЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    А МА ДЕБОРА ХВАЩА ЗДРАВО МИКРОФОНЯ А ТОЯ БАЛЪК МЪРТВО ПИЯН НЕ МОЕ ДЪ ПЕЕ ДУМАМ

    17:27 11.03.2025

  • 7 ВИДЯХ ГО

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    КОГАТО КАРАШЕ И КСТАСТРОФИРА БЕ ЧИСТО ТРЕЗВЕН А КАТОСТРОФИРА ШОТ ЧУ ПО РАДИОТО КАК СА МУ ОТКРАДНАЛИ ГЛАСС С ПРАЗНИТЕ ЧУВАЛИ ОТ ИЗБОРИТЕ.СЛЕД КАТАСТРОФАТА ЗА УСПОКУЕНИЕ ИЗПИ ДВЕСТА ГРАМА ПАТРОНЧЕ И ЗАСПА В КОЛАТА. ПИЯН НЕ Е КСРАЛ КОЛАТА САМО СПА И ТВА ЛИ Е ЗАБРАНЕНО ВЕЧЕ...

    17:58 11.03.2025

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