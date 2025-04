Бойко Борисов осъди ракетния удар по Суми: "Жесток акт на насилие"

„Ужасен съм от жестокия ракетен удар по центъра на град Суми на Цветница. Категорично осъждам този акт на насилие и мислите ми са с народа на Украйна“, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа „Екс“, предава БТА.

I am horrified by the cruel missile strike on the city centre of Sumy on Palm Sunday.

I utterly condemn this act of violence and my thoughts are with the people of Ukraine.

We stand firm with our commitment to immediate full ceasefire & just peace.#StandWithUkraine