Челен сблъсък затвори движението на Владая

Челна катастрофа затвори движението през софийското село Владая. При инцидента има пострадали. По неофициални данни една жена е ранена тежко.
Катастрофата е между два леки автомобила.
23 Декември, 2025 18:23 643 9
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всеки идиот
Коментиран от #2, #6
18:24 23.12.2025
2 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ
До коментар #1 от "всеки идиот":И ОЩЕ ОКОЛО ШЕСТ МИЛИОНА ИПЕТСТОТИН
18:27 23.12.2025
5 Едно камионче като
18:30 23.12.2025
6 Димитър Събев, икономист БАН
До коментар #1 от "всеки идиот":Aз карам колело.. а само болен комунист кара кола и вреди на планетата!!! и да знаеш че сме се отцепили от турция това го казах в студиото на нов@
Коментиран от #7, #8
18:32 23.12.2025
7 и аз карам колело
До коментар #6 от "Димитър Събев, икономист БАН":колега имам предвид останалите изостанали канибали...
18:33 23.12.2025
8 Май караш в насрещното
До коментар #6 от "Димитър Събев, икономист БАН":И колелото ти има три педала.
18:37 23.12.2025
9 честно казано,
19:00 23.12.2025