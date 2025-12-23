Новини
Челен сблъсък затвори движението на Владая

23 Декември, 2025 18:23 643 9

  • владая-
  • катастрофа

Има пострадали

Челен сблъсък затвори движението на Владая - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Челна катастрофа затвори движението през софийското село Владая. При инцидента има пострадали. По неофициални данни една жена е ранена тежко.

Катастрофата е между два леки автомобила.


  • 1 всеки идиот

    1 1 Отговор
    с автомобил какво очаквате?

    Коментиран от #2, #6

    18:24 23.12.2025

  • 2 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "всеки идиот":

    И ОЩЕ ОКОЛО ШЕСТ МИЛИОНА ИПЕТСТОТИН

    18:27 23.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Едно камионче като

    3 2 Отговор
    Блъсна някаква Саяна и от тогава бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:30 23.12.2025

  • 6 Димитър Събев, икономист БАН

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "всеки идиот":

    Aз карам колело.. а само болен комунист кара кола и вреди на планетата!!! и да знаеш че сме се отцепили от турция това го казах в студиото на нов@

    Коментиран от #7, #8

    18:32 23.12.2025

  • 7 и аз карам колело

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Събев, икономист БАН":

    колега имам предвид останалите изостанали канибали...

    18:33 23.12.2025

  • 8 Май караш в насрещното

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Събев, икономист БАН":

    И колелото ти има три педала.

    18:37 23.12.2025

  • 9 честно казано,

    0 0 Отговор
    вече ме е страх да шофирам.Не знаеш кой ще ти налети и кога.Колкото и да внимаваш,при челен удар какво можеш да сториш?Ако е изненада в завой и липса на видимост?Двете жени във Варна бяха на тротоара.Ограден с предпазни колчета.Е,мъртви са и двете.На място.Поредната трагедия.

    19:00 23.12.2025

