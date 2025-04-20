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Медицинският хеликоптер транспортира мъж от Гоце Делчев към София

Медицинският хеликоптер транспортира мъж от Гоце Делчев към София

20 Април, 2025 19:26, обновена 20 Април, 2025 18:29 267 6

  • медицина-
  • здравеопазване-
  • спешна помощ-
  • хеликоптер

Той е в тежко състояние

Медицинският хеликоптер транспортира мъж от Гоце Делчев към София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вдигнаха по спешност медицинския хеликоптер навръх Великден, предаде dariknews.bg.

Той транспортира мъж в тежко състояние от Гоце Делчев до София.

Очаква се той да бъде приет за лечение в "Пирогов".

Очаквайте подробности!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Учуден

    0 0 Отговор
    И какъв е .строителен работник или от велможите

    Коментиран от #5

    18:32 20.04.2025

  • 4 Налудник

    0 0 Отговор
    Дано да е баце! Или с.ф.и.нята!

    18:32 20.04.2025

  • 5 Илиев

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    Велможа. Можеха да го откарат и с линейка. То все тая. Но и хеликоптера да отчете, че върши нещо.

    18:34 20.04.2025

  • 6 дон Вито

    1 0 Отговор
    Боже каква позорна гордост.
    Преди 40 ( четиридесет ) години много медицински хеликоптери правеха много полети из цялата страна.
    Капиш?????

    18:34 20.04.2025

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