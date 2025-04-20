Медицинският хеликоптер транспортира мъж от Гоце Делчев към София

Кметът на София: Великден е време за смирение, за благодарност, за тишина в сърцето и светлина в мислите

Кметът на София Васил Терзиев поздрави всички българи за Великден с публикация в социалната мрежа фейсбук. Ето и какво публикува Терзиев: Христос в ...