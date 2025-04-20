Медицинският хеликоптер транспортира мъж от Гоце Делчев към София

Вдигнаха по спешност медицинския хеликоптер навръх Великден, предаде dariknews.bg.
Той транспортира мъж в тежко състояние от Гоце Делчев до София.
Очаква се той да бъде приет за лечение в "Пирогов".
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Учуден
Коментиран от #5
18:32 20.04.2025
4 Налудник
18:32 20.04.2025
5 Илиев
До коментар #3 от "Учуден":Велможа. Можеха да го откарат и с линейка. То все тая. Но и хеликоптера да отчете, че върши нещо.
18:34 20.04.2025
6 дон Вито
Преди 40 ( четиридесет ) години много медицински хеликоптери правеха много полети из цялата страна.
Капиш?????
18:34 20.04.2025