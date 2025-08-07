Над 400 млн. лева надлимитна дейност на болниците у нас

През последните няколко години се наблюдава активно увеличаване на надлимитната дейност на болниците у нас – отчита се по-голям обем оказана медицинска помощ спрямо прогнозираното, по което заплаща Здравната каса. С отпадането на лимитите през 2024-а година тази дейност достига до 400 милиона лева. Това обясни в интервю за "Хоризонт" адвокат Пламен Таушанов, който е представител на пациентските организации в Надзорния съвет на Здравната каса. Потърсихме го във връзка с влезлите в сила лимити на болничната помощ. Тези ограничения са противоконституционни, припомни от своя страна адвокат Силвия Величкова от Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Тя е адвокат по делата за отмяна на лимитите, представляващ Сдружението на частните болници.
Лимитът представлява прогнозна стойност, определена по неясни критерии, колко трябва да работи едно лечебно заведение за месец – определението е на адвокат Силвия Величкова.
"Натовареността на едно лечебно заведение зависи от непредвидими фактори. Пациентите търсят лечебни заведения, за които има добри отзиви. Натоварени са тези, които предлагат добра услуга и това би трябвало да е принципът".
Според адвокат Пламен Таушанов прогнозните обеми от дейности на дадена болница се определят според изработеното в предходна година или през последните три месеца на годината. Това може да включва и нови дейности, разрешени на болницата. По думите му през миналата и тази година вече са разрешени около 60 нови дейности в различни лечебни заведения у нас. Връщането на лимитите означава, че Касата няма да заплаща над посочените в индивидуалните договори обеми и стойности на медицинска помощ.
"Ще ограничи тази т.нар. надлимитна дейност, която за миналата година беше около 400 милиона – десетина процента от бюджета на лечебните заведения. Такава надлимитна дейност е имало никога".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ганьо
07:12 07.08.2025
2 Тити
Коментиран от #9
07:18 07.08.2025
3 ООрана държава
07:24 07.08.2025
4 ШИШИ ЖЪНЕ
07:24 07.08.2025
5 ИКОНОМИСТ
07:29 07.08.2025
6 Решението
07:30 07.08.2025
7 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
07:32 07.08.2025
8 Лаборантка
07:33 07.08.2025
9 Знам как е
До коментар #2 от "Тити":Всички епикризи през последните 20-25 години са документи с невярно съдържание. В тия документи пише всякакви небивалици, както за състоянието на пациентите, така и за проведеното лечение, а от там се съставят финансови документи за крадене на пари. Всички го знаят, никой не иска да го спре, значи всички са в схемата с двата крака.
07:52 07.08.2025
10 Гост
07:55 07.08.2025
11 Хаха
Как му се казва на това?
Това са откраднати пари от нас от нашето здраве и прибрани от едни двама олигарга!
Сарафов спиш ли или още плуваш на дюшека ???
08:03 07.08.2025
12 Онзий
08:05 07.08.2025
13 Проблемът е елементарен
08:19 07.08.2025
14 КОМЕНТАР
08:21 07.08.2025
15 иван
Коментиран от #17, #18
08:23 07.08.2025
16 Диагнозата
08:28 07.08.2025
17 Айде нема нужда
До коментар #15 от "иван":Профилактиката да се извади от здравната каса. Това не е лечение, а социална дейност. Още малко и миенето на улиците ще го минете по здравна каса, защото имало връзка със здравето. Заплатите на младите лекари също да са от социалното министерство, това не са изработени пари.
08:32 07.08.2025
18 Не сте наясно
До коментар #15 от "иван":За здрав не се плаща. Плаща се за болен или умрял.
08:37 07.08.2025