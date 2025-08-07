Над 400 млн. лева надлимитна дейност на болниците у нас

Новини
Лимитът представлява прогнозна стойност, определена по неясни критерии, колко трябва да работи едно лечебно заведение за месец

През последните няколко години се наблюдава активно увеличаване на надлимитната дейност на болниците у нас – отчита се по-голям обем оказана медицинска помощ спрямо прогнозираното, по което заплаща Здравната каса. С отпадането на лимитите през 2024-а година тази дейност достига до 400 милиона лева. Това обясни в интервю за "Хоризонт" адвокат Пламен Таушанов, който е представител на пациентските организации в Надзорния съвет на Здравната каса. Потърсихме го във връзка с влезлите в сила лимити на болничната помощ. Тези ограничения са противоконституционни, припомни от своя страна адвокат Силвия Величкова от Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Тя е адвокат по делата за отмяна на лимитите, представляващ Сдружението на частните болници.

Лимитът представлява прогнозна стойност, определена по неясни критерии, колко трябва да работи едно лечебно заведение за месец – определението е на адвокат Силвия Величкова.

"Натовареността на едно лечебно заведение зависи от непредвидими фактори. Пациентите търсят лечебни заведения, за които има добри отзиви. Натоварени са тези, които предлагат добра услуга и това би трябвало да е принципът".

Според адвокат Пламен Таушанов прогнозните обеми от дейности на дадена болница се определят според изработеното в предходна година или през последните три месеца на годината. Това може да включва и нови дейности, разрешени на болницата. По думите му през миналата и тази година вече са разрешени около 60 нови дейности в различни лечебни заведения у нас. Връщането на лимитите означава, че Касата няма да заплаща над посочените в индивидуалните договори обеми и стойности на медицинска помощ.

"Ще ограничи тази т.нар. надлимитна дейност, която за миналата година беше около 400 милиона – десетина процента от бюджета на лечебните заведения. Такава надлимитна дейност е имало никога".


  • 1 Бай Ганьо

    8 0 Отговор
    Това са поне 4 директорски заплати , директорите бързо да влязат в дирята и да се вземат парите обратно от тези мошеници чакащи пред кабинетите

    07:12 07.08.2025

  • 2 Тити

    18 0 Отговор
    Яко крадене ще да е паднало.

    Коментиран от #9

    07:18 07.08.2025

  • 3 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Търсете ги у зайчарника и Свинарника

    07:24 07.08.2025

  • 4 ШИШИ ЖЪНЕ

    15 0 Отговор
    Дебелия яко точи здравната каса.

    07:24 07.08.2025

  • 5 ИКОНОМИСТ

    5 1 Отговор
    Сега БлекРок ще я вземат като компенсация за загубения литий в Бандерия.

    07:29 07.08.2025

  • 6 Решението

    13 0 Отговор
    До всеки пациент - по един служител от касата да стои и да гледа дали и как го лекуват. Второ - още при приемането в болницата, по един независим лекар да преценя има ли нужда пациентът от хоспитализация. Естествено, и двете решения са бутафорни и абсурдни. Освен да се тръби, че има страшно много хоспитализации и милиони левове дейност над лимитите, адекватно решение има ли? Никой нищо не предлага като хората, само се тръби колко пари били разходвани

    07:30 07.08.2025

  • 7 оня с коня

    7 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    07:32 07.08.2025

  • 8 Лаборантка

    10 0 Отговор
    За една смяна съм вземала кръв за изследване на болен шест пъти ,поради некадърността на лекарите.

    07:33 07.08.2025

  • 9 Знам как е

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Всички епикризи през последните 20-25 години са документи с невярно съдържание. В тия документи пише всякакви небивалици, както за състоянието на пациентите, така и за проведеното лечение, а от там се съставят финансови документи за крадене на пари. Всички го знаят, никой не иска да го спре, значи всички са в схемата с двата крака.

    07:52 07.08.2025

  • 10 Гост

    3 0 Отговор
    Мафия насекъде

    07:55 07.08.2025

  • 11 Хаха

    6 0 Отговор
    Шишко вместо с Лукойл де се занимава да види болниците! Те не лекуват, те убиват за пари!
    Как му се казва на това?
    Това са откраднати пари от нас от нашето здраве и прибрани от едни двама олигарга!
    Сарафов спиш ли или още плуваш на дюшека ???

    08:03 07.08.2025

  • 12 Онзий

    8 0 Отговор
    НЯКОГА ИМАШЕ БОЛНИЦИ И В СЕЛАТА !!!!А СЕГА САМО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ ЗА ЗДРАВЕ?????

    08:05 07.08.2025

  • 13 Проблемът е елементарен

    5 0 Отговор
    Какво значи пари за дейност? Ако са излекували някого да им се плати. В България няма излекуван човек от 1998 година, защото болестта носи пари, всички пациенти са хоспитализирани, диспансеризирани, доживот на лекарства и със сбъркана диагноза, за да има ДЕЙНОСТ без РЕЗУЛТАТ.

    08:19 07.08.2025

  • 14 КОМЕНТАР

    3 0 Отговор
    порочна система - пълна измишльотина, несъществуваща никъде по света

    08:21 07.08.2025

  • 15 иван

    1 1 Отговор
    Отпускането на повече пари за здраве е важно, но не е основното. Без профилактика и всичките пари на света няма да стигнат за да сме здрави...

    Коментиран от #17, #18

    08:23 07.08.2025

  • 16 Диагнозата

    2 1 Отговор
    В управлението на здравната каса дали има гражданска квота? Защото май едни лекари си дават на себе си пари и все не им стигат. Изкупиха апартаментите в София от недоимък, не могат ги свали от круизните кораби. Младите лекари ги учат на алчност и безчовечност, най-дълго училите били, ама какво учили не е ясно

    08:28 07.08.2025

  • 17 Айде нема нужда

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "иван":

    Профилактиката да се извади от здравната каса. Това не е лечение, а социална дейност. Още малко и миенето на улиците ще го минете по здравна каса, защото имало връзка със здравето. Заплатите на младите лекари също да са от социалното министерство, това не са изработени пари.

    08:32 07.08.2025

  • 18 Не сте наясно

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "иван":

    За здрав не се плаща. Плаща се за болен или умрял.

    08:37 07.08.2025

