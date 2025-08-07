Над 400 млн. лева надлимитна дейност на болниците у нас

През последните няколко години се наблюдава активно увеличаване на надлимитната дейност на болниците у нас – отчита се по-голям обем оказана медицинска помощ спрямо прогнозираното, по което заплаща Здравната каса. С отпадането на лимитите през 2024-а година тази дейност достига до 400 милиона лева. Това обясни в интервю за "Хоризонт" адвокат Пламен Таушанов, който е представител на пациентските организации в Надзорния съвет на Здравната каса. Потърсихме го във връзка с влезлите в сила лимити на болничната помощ. Тези ограничения са противоконституционни, припомни от своя страна адвокат Силвия Величкова от Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Тя е адвокат по делата за отмяна на лимитите, представляващ Сдружението на частните болници.

Лимитът представлява прогнозна стойност, определена по неясни критерии, колко трябва да работи едно лечебно заведение за месец – определението е на адвокат Силвия Величкова.

"Натовареността на едно лечебно заведение зависи от непредвидими фактори. Пациентите търсят лечебни заведения, за които има добри отзиви. Натоварени са тези, които предлагат добра услуга и това би трябвало да е принципът".

Според адвокат Пламен Таушанов прогнозните обеми от дейности на дадена болница се определят според изработеното в предходна година или през последните три месеца на годината. Това може да включва и нови дейности, разрешени на болницата. По думите му през миналата и тази година вече са разрешени около 60 нови дейности в различни лечебни заведения у нас. Връщането на лимитите означава, че Касата няма да заплаща над посочените в индивидуалните договори обеми и стойности на медицинска помощ.

"Ще ограничи тази т.нар. надлимитна дейност, която за миналата година беше около 400 милиона – десетина процента от бюджета на лечебните заведения. Такава надлимитна дейност е имало никога".