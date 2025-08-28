Калоян Методиев: Уличното правосъдие завладя държавата!

Уличното правосъдие завладя държавата. Побоища за скоби на кола в София, побоища в мол между жени, щурм на болницата в Русе, кофи с фекалии в общината в Димитровград, потрошен партиен офис с брадва.... няма край. Всеки ден. Социалната тъкан на обществото се разпада. Разпадна се и социалният консенсус.

За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Доверието в институциите е към нулата. Самите институции се разкапаха. Самодостатъчни и неработещи.

Политическата система, образователната, здравната, земеделската, водната и сигурност са за основен ремонт. Всичко това се очакваше. Като фалшифицираш избори го правиш с определен тип хора - с престъпен натюрел. С много хора в мрежа.

Те излизат със самочувствие на победители от секцията за гласуване, през връзки с общината, с полицейски и съдебни чадъри, престъпни мрежи и агитки, местния депутат, министър, та чак до правителството. Самочувствието е друго като си част от това "семейство".

Възможностите са други. В цивилизованите страни го наричат "мафия".

У нас това "семейство" и неговите плодове, плюс прокси партии, узурпираха всички власти. И разляха поведенческите си модели навсякъде. От самия връх на държавата до всяка квартална уличка.

Рибата се вмирисва откъм главата. Оттам и се чисти.

Обществената задача е формулирана. Въпросът не е дали-или, а кога и как! Напрежението се трупа. Ще се опитат да го яхнат. Но съдбата и историческият процес винаги поднасят изненади. Сигурно е, че така повече не може и не бива да продължава!