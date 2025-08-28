Новини
Калоян Методиев: Уличното правосъдие завладя държавата!

Калоян Методиев: Уличното правосъдие завладя държавата!

28 Август, 2025 09:22 2 450 81

  • калоян методиев-
  • побой-
  • болници-
  • цгм-
  • общество-
  • майки-
  • мол

Социалната тъкан на обществото се разпада. Разпадна се и социалният консенсус

Калоян Методиев: Уличното правосъдие завладя държавата! - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Уличното правосъдие завладя държавата. Побоища за скоби на кола в София, побоища в мол между жени, щурм на болницата в Русе, кофи с фекалии в общината в Димитровград, потрошен партиен офис с брадва.... няма край. Всеки ден. Социалната тъкан на обществото се разпада. Разпадна се и социалният консенсус.

За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Доверието в институциите е към нулата. Самите институции се разкапаха. Самодостатъчни и неработещи.

Политическата система, образователната, здравната, земеделската, водната и сигурност са за основен ремонт. Всичко това се очакваше. Като фалшифицираш избори го правиш с определен тип хора - с престъпен натюрел. С много хора в мрежа.

Те излизат със самочувствие на победители от секцията за гласуване, през връзки с общината, с полицейски и съдебни чадъри, престъпни мрежи и агитки, местния депутат, министър, та чак до правителството. Самочувствието е друго като си част от това "семейство".

Възможностите са други. В цивилизованите страни го наричат "мафия".

У нас това "семейство" и неговите плодове, плюс прокси партии, узурпираха всички власти. И разляха поведенческите си модели навсякъде. От самия връх на държавата до всяка квартална уличка.

Рибата се вмирисва откъм главата. Оттам и се чисти.

Обществената задача е формулирана. Въпросът не е дали-или, а кога и как! Напрежението се трупа. Ще се опитат да го яхнат. Но съдбата и историческият процес винаги поднасят изненади. Сигурно е, че така повече не може и не бива да продължава!


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 58 гласа.
  • 1 Трол

    30 12 Отговор
    Уличното правосъдие е доказан работещ метод. Освен това г-н Методиев греши - рибата се чисти откъм опашката.

    Коментиран от #4

    09:24 28.08.2025

  • 2 честен циониост

    58 3 Отговор
    Нали затова вдигнаха заплатите на МВР, за да бият народа без много задръжки.

    Коментиран от #23

    09:25 28.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Васко

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Докато не те набара някой прокурорски син ана 18 и да станеш за смях на жена си.

    Коментиран от #10

    09:26 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пишете коректно

    52 6 Отговор
    Държава бе до 1989, сега е територия в ЕС. Факт.
    Законите за правосъдие и директивите за образованието ни отдавна идват от Брюксел.

    Коментиран от #64

    09:27 28.08.2025

  • 7 Дано

    22 0 Отговор
    Само това ни е надеждата.

    09:27 28.08.2025

  • 8 Хмм

    25 6 Отговор
    тези неща са в живота вече 35 години, да не се възмущава костовистът, те запалиха парламента, хвърляха павета по вътрешния министър, изобщо спретнаха майдан почти 10 години преди украйна, за да докарат костов на власт и сега непрекъснато са на улицата, все за нещо протестират и пак павета, блъскат хората, не били от техните

    09:28 28.08.2025

  • 9 Не е само това!

    15 35 Отговор
    Територията е тотално пробита от руските шпиони!

    09:28 28.08.2025

  • 10 Трол

    9 17 Отговор

    До коментар #4 от "Васко":

    Прокурорските синове са схванали отрано някои житейски истини и това ги прави успешни хора.

    09:30 28.08.2025

  • 11 Сталин

    42 2 Отговор
    След огромната корупция и беззаконие тотално корумпирана съдебна система вследствие на което всеки ден умират хора ,народа имат право на бунтове и следващия етап е линчуване на корумпирани съдии и прокурори и шефове на полицията

    09:30 28.08.2025

  • 12 Пич

    24 3 Отговор
    За собствено проучване четох коментарите под няколко статии без да се намесвам ! Извода ми е че селяндурщината и комплексарщината са основните движещи сили на куп умствено изостанали , но " отговорни граждани " !!! Не може някой да каже че който и да е човек трябва да бъде бит защото не си е платил за нещо ! За каквото и да е !!! И да се радва на селяндура налетял на бой !!! София се напълни с тъпи провинциалисти и селяндури които се припознават с бияча !!! Но да знаят , че ще припознаят и методите на Бай Ставри , защото в София провинциалните дерибейщини трудно минават метър !!!

    09:31 28.08.2025

  • 13 такива станаха хората

    12 1 Отговор
    или мълчат или заповядват и налитат . доминират . кат кучета и котки . инфлация , крадене по морето , спекула , пране на пари , криене на ддс , измами , дебелеене . директори , началници , мениджъри с огромни приходи . дял от печалбата , бонус , 3-4 пенсии . къщи в ла . на улицата като се сдърпат и е готова разпрата . поне полиция има . шерифите да си мръднат пръста в 10 процента от скандалите пак е нещо . защото има хора ето слънчасват на жегата и избухват .

    09:32 28.08.2025

  • 14 Орел

    22 1 Отговор
    Може и ще продължава! Свиквайте с новото начало! То е като старото, но с турбо!

    09:33 28.08.2025

  • 15 зашката

    25 1 Отговор
    с тази политическа мафия стигнахме до тук

    09:34 28.08.2025

  • 16 За съжалениие

    25 1 Отговор
    Така е в територията на двете пра сета.

    09:34 28.08.2025

  • 17 ицу кюрда

    10 4 Отговор
    звиздать е цинать
    днес в кауфланд - царивица със захар
    само 99 стинки или 0.59 уйро кочана

    09:34 28.08.2025

  • 18 Поли

    21 2 Отговор
    Добре го е формулирал Методиев. Идеолог си е, макар че не е модерно в нашата политика. Болно общество завладяно от мутри навсякъдв. Аз затова не гласувах.

    09:35 28.08.2025

  • 19 Мишел

    30 0 Отговор
    Уличното правосъдие означава, че няма държава и липсва правосъдие.

    Коментиран от #45

    09:35 28.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    10 14 Отговор
    През септември започват масови побойща на Копейките срещу Народа...Мистър Кеш ще наблюдава от камбанарията на "Крим наш"...!!!?

    Коментиран от #28

    09:44 28.08.2025

  • 22 А бе

    2 10 Отговор
    Този в някой предишен живот е бил от онези платени оплаквачки в древна Гърция.И така се изкарват пари..когато не ставаш за друго!

    09:46 28.08.2025

  • 23 прав си

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен циониост":

    То и на друго не са способни...

    09:47 28.08.2025

  • 24 Буден

    4 1 Отговор
    гЛАСОПОДАВАТИЛИТЕ ???....

    09:56 28.08.2025

  • 25 Българин

    8 3 Отговор
    Когато имам проблем звъня на мутри, а не на полицията 😏 решават ми го до 48 часа, а не до 10-20 години😆

    09:57 28.08.2025

  • 26 Юрист

    12 2 Отговор
    Аз съветвам моите клиенти да търсят саморазправа, защото от съд няма смисъл

    10:00 28.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Русофил

    3 9 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Ще ви бием докато не се махнете от България!!!

    Коментиран от #31

    10:01 28.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 !!!?

    10 7 Отговор
    В държавата на Мистър Кеш важат законите на Гетото...!

    10:02 28.08.2025

  • 31 !!!?

    13 3 Отговор

    До коментар #28 от "Русофил":

    Личи че се обаждаш от варненското Гето...!

    Коментиран от #41

    10:05 28.08.2025

  • 32 Анонимен

    6 0 Отговор
    Остава да бъдат определени извършителите. Какъв е общият знаменател? Защото насилниците са връзкари на издръжка на властта!

    10:06 28.08.2025

  • 33 Точно така е

    7 9 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Вмирисаната риба се изхвърля. Значи трябва да се започне с държавния глава. Вън от президентството на зеления чорап,който раздели народа.

    Коментиран от #38, #39

    10:08 28.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Точен

    3 5 Отговор
    Името на Злото е демокрация...

    Коментиран от #72

    10:17 28.08.2025

  • 36 Дедо

    3 2 Отговор
    Хората търпят до едно време, после се отприщва вълната на недоволството трупано с години и става лошо. Гори и сухо и мокро

    10:18 28.08.2025

  • 37 !!!?

    7 3 Отговор
    Рибата се вмирисва откъм главата !!!?

    Коментиран от #42, #76

    10:18 28.08.2025

  • 38 Ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Точно така е":

    Ама първо банкянския шкаф дето бара пачки от държавата щото той раздава порциите със шуши и давамата на сибир и да идва ВВП

    10:19 28.08.2025

  • 39 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Точно така е":

    КОЙ Е ВЪВ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.ЗНАЧИ ЖЕЛЯЗКОВ И МИНИСТРИТЕ МУ СА ВМИРИСАНАТА РИБА И ТЕ ПЪРВИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО .

    10:19 28.08.2025

  • 40 Георгиев

    3 0 Отговор
    Това са дребни криминални прояви, които се ликвидират от скъпоплатената ни полиция. Но, когато окупираните държавата уж държавници работят не за народа, който уж представляват, тогава остава улицата, срещу която пише този дегенед..ат. При низка политическа култура на управляващите и системните кражби и нарушаване на народните права от тях, остава само улицата. И то не с палаткови лагери и декларации.

    10:20 28.08.2025

  • 41 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "!!!?":

    От София съм

    Коментиран от #43

    10:22 28.08.2025

  • 42 Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "!!!?":

    Ама се корми от към опашката.

    10:22 28.08.2025

  • 43 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Русофил":

    Факултето...!!!

    10:23 28.08.2025

  • 44 Факт

    0 0 Отговор
    Вълните са умерено силни. Когато влизате проверявайте за течения. Най-добре е там където виждате весел, равномерен и плавен прибой. Неминуемо след това следва накъсана вълна където тегли навътре. Ако сте закалени с плуване - зад защитени от вълните скали е спокойно.

    10:24 28.08.2025

  • 45 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Когато правосъдието излезе от съдебните зали, се настанява на улицата, за да диша по-свободно. Правосъдието се основава на морала, а моралът не се съхранява от хора без морал. Хората без морални устои разграждат тъканта на обществото и подкопават държавността. Ние една държава имаме и не трябва да позволяваме морални уроди да я унищожат. Въпрос на дълг на всеки един българин е. Дедите ни опазиха България, ние ще позволим ли да я загробят?

    10:24 28.08.2025

  • 46 руска олигархия

    0 1 Отговор
    Шиши бате Първанов Станишев Петков овчаров

    10:28 28.08.2025

  • 47 Силиций

    2 1 Отговор
    Доста дълго време Министерството на вътрешните работи се използва от властимащите (независимо кои през годините) за собствена охрана от "любовта на народа", а не за охрана на законността и реда в обществото ,от което всъщност се взимат парите за заплати на МВР.
    Властимащите са опазени и "охранени". Обществото закономерно се превръща в тълпа.

    10:29 28.08.2025

  • 48 Кит

    3 1 Отговор
    Авторът е прав, общественият разпад е повече от очевиден и клони към ситуация на неуправляемост.
    Това, което политологът Методиев не казва е, че подобни процеси се обръщат само със сила, в минимален формат "авторитаризъм".
    Няма нито един случай в досегашната човешка история, в който социалният разпад да е бил обърнат с либерални средства, либерализмът по дефиниция се движи по тангентите на упадъка и е истинска смазка за разпада.
    Библейският разказ за Иисус не го броим, тук си говорим за хора.

    10:30 28.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 вуйчо Ваню

    1 1 Отговор
    Този елемент да не би да го подготвят за президент?Всеки ден по две-три статии му пускат.А ти струват пари.Кой ги плаща?Кой ни го пробутва?Не казва нищо ново,а общоизвестни истини от типа на водата е мокра,или кой е по-бърз-Ахил или костенурката.

    Коментиран от #78

    10:33 28.08.2025

  • 51 Какъв социален консенсус

    4 1 Отговор
    От десет години малцинствата безнаказано бият и заплашват хора и нищо. Арогантното поведение е на мода въпреки че е нередно.

    10:34 28.08.2025

  • 52 Това е клевета

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "а костадинов":

    Защото няма такова нещо.

    10:36 28.08.2025

  • 53 Факт

    0 0 Отговор
    Откога чакам някой твой клиент да се саморазправи с мен!

    10:37 28.08.2025

  • 54 Пиша постояно

    0 0 Отговор
    Няма държава. Пълен хаос във всичко. ТО С ПРОТЕСТИ ПО ПЛОЩАДИТЕ НЕ СТАНА И НЯКОИ ПРАВЯТ ТОВА НАСИЛИЕ В МОМЕНТА ДА СЕ ВИДЕ ДОКАЖЕ, ЧЕ УУУУПРАВИЯ НЯМА.

    10:38 28.08.2025

  • 55 МВР служител

    0 0 Отговор
    Ами след като МВР и прокуратурата над десет години се правят, че не виждат, че Борисов Пеевски е опг с функции извън законните такива, сега ще се питат Що така стана. Цацаров, Гешев, Сарафов - това освен престъпници са и шизофреници. А Сарафов е никакъв от няколко седмици и трябва да бъде задържан от охраната на съдебната власт заедно с престъпниците от ВСС и показания на ГМ Димитров, след това в Самораново . Борисов и Пеевски ги очаква

    10:38 28.08.2025

  • 56 От години

    1 0 Отговор
    Борисов е тумор и е полезен само за метастазите си. За всички останали е смъртна присъда присъствието на Борисов , колко негови "приятели" предаде и ликвидира, чака го адът гадното к-е

    10:41 28.08.2025

  • 57 бг родина

    1 0 Отговор
    тези са на шишко хората и на бойко братята

    10:42 28.08.2025

  • 58 Антимутра

    2 0 Отговор
    Всичко е ясно, от мутри не може да се очаква нещо различно. Щом има мутри на върха на държавата, ще има мутренски взаимоотношения на всички нива в държавата. А кои са мутрите си личи по външния вид.

    10:42 28.08.2025

  • 59 Мнение

    0 0 Отговор
    Очаквам в понеделник да обесите Пеевски и Борисов пред парламента и всички техни солташсци в Самораново

    Коментиран от #62, #67

    10:42 28.08.2025

  • 60 Мда

    1 0 Отговор
    Затвори ли се мутрата борисов в затвора и дъщеря му и зет му в затвора и да бъдат раз.....ни. тогава държавата ще тръгне напред.

    10:44 28.08.2025

  • 61 Митко Пешев

    0 0 Отговор
    С една дума "ГОТОВИ ЗА ЕВРОЗОНАТА"

    10:45 28.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Връзкар

    0 0 Отговор
    Слугувал на мутри, станал мутра!

    10:46 28.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Трима роми вървят и блъскат жени които

    0 0 Отговор
    Нещо не им харесват. Аз успях да мина встрани но те подвикваха зад гърба ми.Това стана през седмицата на главната улица в областен град. Не е за пръв път да виждам подобни гледки. Има арогантни служители на същата улица. Как ги вземат на работа ума не ми го побира. Нима работодателя не вижда че са арогантни. Те са свързани лица.

    10:47 28.08.2025

  • 66 Само факти

    0 0 Отговор
    За по-особения “почерк” на Пеевски се разчу за първи път през 2006 г, когато директорът на Булгартабак Христо Лачев се оплака, че Пеевски (млад следовател под опеката на следователя на Ахмед Доган от комунистически времена) го изнудвал да рекламира компанията в посочени му медии.
    А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”.
    За приватизацията на Булгартабак от Западни компании се пречеше с всички средства,
    не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро.
    След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10%
    Pолята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток
    Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.

    10:48 28.08.2025

  • 67 Кит

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Мнение":

    За Борисов и Пеевски са гласували близо милион българи.
    И тях ли мислите да обесите или ще изпаднете в разумно въздържание, защото сте три пъти по-малко?

    Коментиран от #73

    10:49 28.08.2025

  • 68 Цедката на Дарвин

    1 1 Отговор
    След като за последните 35 години всичко кадърно напуска страната с 200, абе кой остана да живее в България? Какви интелигентни постъпки да очакваме от този материал?

    10:50 28.08.2025

  • 69 Ами...

    0 0 Отговор
    Така се получава, когато друго няма.

    10:51 28.08.2025

  • 70 665

    0 1 Отговор
    Нали сте антифашисти, що ревете ? С меда на свободията ще ядете и жилото ѝ, няма средно положение.

    Коментиран от #80

    10:52 28.08.2025

  • 71 Вижте сега...

    2 0 Отговор
    ...ще го обясня много кратно, но крайно ясно, в едно изречение: когато ПОМЪЧЕНИТЕ пари ( тези изкарани с честен труд и много нерви, стрес и пот ) започнат да нямат НИКАКВА СТОЙНОСТ ( да не можеш да си купиш нищо от първа необходимост с тях ), защото две ПРАСЕТА ( ненаяли се хора, иначе спрямо жовтното прасе нямам нищо против ), си изляха крадените от обществени дейности пари ( окрадоха ам Хемус, източиха една две банки и изрекетираха цялата дребна и средна класа бизнеси, така че да затворят врати завинаги!) и така обезцениха на хората изкараните спестяванията, изкарани с труд и мъка, и сега са отворили ЕЙ ТАКАВА ПАСТ за 17 милиарда само тази година теглени нови кредити, ТАКА ЩЕ Се РАЗПАДНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР И ХОРАТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТКРОВЕНО ( и с право ) ДА СИ ТЪРСЯТ ПРАВАТА на улицата! Койт разбрал, разбрал!

    10:53 28.08.2025

  • 72 Не,

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Точен":

    Името на Злото е "диктатура и комунизъм".

    10:53 28.08.2025

  • 73 Истина

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Кит":

    За Борисов и Пеевски са гласували повече умрели, отколкото живи , ЦИК са оставили показания, за всеки случай

    Коментиран от #79

    10:54 28.08.2025

  • 74 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Така и трябва да е. Българските съд и полиция за абсолютно нищо не стават.

    10:55 28.08.2025

  • 75 Време е

    0 0 Отговор
    ЗА КЮТЕК - НА КМЕТОВЕ, ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ!!!

    10:55 28.08.2025

  • 76 Неда

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "!!!?":

    Защо е накичен с мартеници?Сега е края на август.

    10:57 28.08.2025

  • 77 Госあ

    0 0 Отговор
    Уличното правосъдие владее държавата от 1990г ! Демокрация, кво да правиш…

    10:58 28.08.2025

  • 78 Леля Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "вуйчо Ваню":

    Абсолютно вярно. Така месеци наред даваха думата на оная пуздра Киселова, която се появи от нищото и никой не бе чувал за нея и накрая хоп, председател на НС

    10:59 28.08.2025

  • 79 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Истина":

    Готов ли си да провериш твърдението си лице в лице с умрелите, на улицата?

    10:59 28.08.2025

  • 80 Средно положение винаги има

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "665":

    С ограничаването на свободата, мотивирано като повече сигурност, се налага диктатура. Някои манипулатори са толкова нагли, че очакват хората сами и доброволно да се откажат от правата си. Ако не са склонни да го направят, нарочно се вкарва повече хаос. Това правят и комунистите.

    11:00 28.08.2025

  • 81 Пецо

    0 0 Отговор
    Когато правосъдието не може да се справи и всеки ден ни дава примери как има правосъдие за едни и няма за други така ще се получи в един момент

    11:01 28.08.2025

