Българската фондова борса отчете рекорден оборот за 2025 г.

8 Декември, 2025 22:31 565 5

От фондовата борса очакват и сериозен ръст на възможностите за бизнеса у нас след влизането ни в еврозоната от 1 януари

Българската фондова борса отчете рекорден оборот за 2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Рекорден оборот за тази година е отчела Българската фондова борса - близо 550 млн. евро. Така обемът на продажбите надминава досегашния си най-висок връх от 2022 г. Отчита се и сериозен ръст на индивидуалните инвеститори в страната, съобщава БНТ.

От борсата отчитат, че тенденциите на капиталовия пазар са положителни, като за 2026 година се очаква ръст на инвестициите.

Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса: "Ако наблюдаваме какво се случва исторически при други пазари, които навлизат в еврозоната, най-близо до нас беше хърватския пазар. За последните 2 години Хърватия е един от лидерите както по оборот в нашия регион, така и по ръст в индексите. нашите очаквания за 2026 г. са, че ръстът на оборотите ще продължи."

Рязък скок бележи и индексът Софикс - с 20% от началото на годината и с 90% от началото на 2020 г. От фондовата борса очакват и сериозен ръст на възможностите за бизнеса у нас след влизането ни в еврозоната от 1 януари.

Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса: "Премахването на валутния риск и трансакционните разходи със сигурност ще увеличат притока на инвестиции към България, на чуждестранни инвестиции. Което означава и притока на инвестиции и набиране на капитал през БФБ. От друга страна обаче много български компании ще имат възможност да направят експанзия и да развива бизнеса си извън България или да подобрят своето отражение на бизнеса извън България."

За последните 5 години броят на сделките е нараснал с 26%. А броят на индивидуалните инвеститори на пазара се е увеличил с близо 18 хиляди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КЗББ и ДП

    1 1 Отговор
    Искам за си купя акции на Лудогорец и Биоветите.Може ли? Ааа те не се котират.Ясно,трябва да купя от БГ магазините на шиши

    22:47 08.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Ко продават тия бе? Сичко е на Дебелото - ше продават!

    Коментиран от #4

    22:54 08.12.2025

  • 3 Икономист

    1 1 Отговор
    Аз си купих акции на дронамикс Най-големият обсег карго дронове в Европа и си утроих парите 😏 а га ню продължава да набива в тухли с 30 годишен кредит 😅🤣😂😂🤣🤣🤣

    23:30 08.12.2025

  • 4 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Скрий се бе шифьорче неграмотно

    23:30 08.12.2025

  • 5 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Младите хора се усещат,че акции е по-добре от имоти 😏

    23:31 08.12.2025

