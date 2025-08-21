НЗОК хвана три болници, отчели, но не извършили медицинска дейност

Установена е отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три болници. Това показват проверки на НЗОК по жалби на граждани. Хората се оплакали, че здравните заведения вписали лечението им, което те обаче не получили. От 1 януари до края на юли тази година в Националната здравноосигурителна каса са постъпили 138 сигнала от пациенти срещу изпълнители на медицинска помощ. По темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS дебатираха анестезиологът и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и здравният икономист Аркади Шарков.
„Процентът на жалбите е много малък на фона на много реални хоспитализации. За да няма нарушения, всеки пациент трябва да си направи дигитално досие. По този начин той ще получава известие всеки път, когато му е изписана дадена медицинска дейност и той ще може да алармира, ако не е получавал такава”, обясни д-р Ненков.
Шарков се съгласи с тезата, че пациентите трябва да влязат в регулаторния процес, защото не може да се разчита само и единствено на държавата. „Трябва да се установи в какво се корени тази злоупотреба – защо има здравно заведение, на което му се налага по този начин да финансира структурата си”, подчерта здравният икономист. Той прогнозира частична актуализация на бюджета на НЗОК през ноември, защото „парите не стигат”.
Проблемът не е в липсата на пари, а в липсата на реформа, категоричен е д-р Ненков. „Системата не е мръднала от момента, в който е била създадена, когато икономиката е станала пазарна”, твърди бившият здравен министър.
