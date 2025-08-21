Новини
НЗОК хвана три болници, отчели, но не извършили медицинска дейност

НЗОК хвана три болници, отчели, но не извършили медицинска дейност

21 Август, 2025 11:21 693 22

Проверката е била по жалби на пациенти

НЗОК хвана три болници, отчели, но не извършили медицинска дейност - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Установена е отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три болници. Това показват проверки на НЗОК по жалби на граждани. Хората се оплакали, че здравните заведения вписали лечението им, което те обаче не получили. От 1 януари до края на юли тази година в Националната здравноосигурителна каса са постъпили 138 сигнала от пациенти срещу изпълнители на медицинска помощ. По темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS дебатираха анестезиологът и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и здравният икономист Аркади Шарков.

„Процентът на жалбите е много малък на фона на много реални хоспитализации. За да няма нарушения, всеки пациент трябва да си направи дигитално досие. По този начин той ще получава известие всеки път, когато му е изписана дадена медицинска дейност и той ще може да алармира, ако не е получавал такава”, обясни д-р Ненков.

Шарков се съгласи с тезата, че пациентите трябва да влязат в регулаторния процес, защото не може да се разчита само и единствено на държавата. „Трябва да се установи в какво се корени тази злоупотреба – защо има здравно заведение, на което му се налага по този начин да финансира структурата си”, подчерта здравният икономист. Той прогнозира частична актуализация на бюджета на НЗОК през ноември, защото „парите не стигат”.

Проблемът не е в липсата на пари, а в липсата на реформа, категоричен е д-р Ненков. „Системата не е мръднала от момента, в който е била създадена, когато икономиката е станала пазарна”, твърди бившият здравен министър.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    8 0 Отговор
    ей така се източва здравната каса

    Коментиран от #7

    11:26 21.08.2025

  • 2 123

    11 0 Отговор
    Три да са - с мед да ги мажеш...
    Обществена тайна е, че в 100 % от "болниците", наименовани ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - е така !!!
    НЯМА болница в която да не се прави !

    11:29 21.08.2025

  • 3 само на три

    11 1 Отговор
    явно директорите на другите болници
    са от боко и шиши
    (или си с нас или против нас)

    11:29 21.08.2025

  • 4 Истината

    6 0 Отговор
    Сериозно ли...само 3 болници

    Че то това е практика за точене на НЗОК

    11:32 21.08.2025

  • 5 Кой са болниците

    5 0 Отговор
    Защо не написахте

    И какво следва от тук
    Или само констатации правим

    Коментиран от #8

    11:33 21.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Предложиха ми да лежа три дни в болница за 500 лв за фалшива операция.

    11:33 21.08.2025

  • 7 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Само че са 333 а не 3 .... пак прах в очите

    11:33 21.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой са болниците":

    Мене ми предложиха за ИСУЛ фалшива операция.

    11:34 21.08.2025

  • 9 Гост

    3 0 Отговор
    САМО три ли....

    11:34 21.08.2025

  • 10 румен кРадев БОгаТАШа

    4 0 Отговор
    Хванали са 3, а са си затворили очите за 100 !
    ГЕРБ Ново начало отхвърли законопроект с едно просто решение - всеки да бъде уведомяван със SMS когато плаща за него медицинска услуга от НЗОК.
    Крадци и yбийци !

    11:38 21.08.2025

  • 11 Решението е просто:

    3 0 Отговор
    Въвеждане на електронни здравни карти от пластика с чип и снимка, подобно на тези в Германия.

    11:39 21.08.2025

  • 12 Здравти карти с чип и снимка

    3 0 Отговор
    Трябва да се издават здравни карти от пластика с чип като банковите карти, със снимка на пациента върху нея и само с тях да се извършват медицинсщи прегледи, манипулации, операции. Те германците са го измислили, но явно мнжзинството от българските депутати не искат да спрат течовете от Здравната каса и фалшивите медицински дейности, с които се източва Касата..

    11:40 21.08.2025

  • 13 Както в Германия!!

    1 0 Отговор
    Контрол върху разходите на Здравната каса и борба с фалшивите медицински дейности, като се предлага решение: въвеждане на електронни здравни карти с чип и снимка, подобно на тези в Германия.

    11:41 21.08.2025

  • 14 Здравна карта с Чип!

    2 0 Отговор
    • Пластмасова здравна карта с чип и снимка на пациента, подобна на банкова карта.
    • Използване само на тази карта при медицински прегледи, процедури, хоспитализации и операции.
    • Цел: Да се ограничи източването на НЗОК, като се спре отчитането на фиктивни дейности от болници и лекари.

    11:42 21.08.2025

  • 15 Как контролират в Германия?

    2 0 Отговор
    Германия използва така наречената "електронна здравна карта", която:
    • Има снимка, чип и уникален идентификатор;
    • Съдържа основна информация (име, номер на осигуряване, здравна каса);
    • Може да бъде четена с картов четец от всяко медицинско заведение;
    • Без нея не могат да бъдат отчитани медицински дейности.
    Това драстично намалява злоупотребите и улеснява дигиталния контрол.

    11:43 21.08.2025

  • 16 Как е в България към момента (2025)?

    1 0 Отговор
    Има електронно здравно досие, и е-рецепта, е-направление, е-хоспитализация, но:
    Все още няма масова физическа електронна здравна карта с чип;
    Пациентите се идентифицират по ЕГН и лична карта или с ПИН код от мобилно приложение;
    Има много сигнали за злоупотреби – например, отчитане на хоспитализации, които реално не са се случили.
    Какво пречи на въвеждането на такава карта?
    Политическа воля – проектът за е-карта е обсъждан още от 2010 г., но е замразен няколко пъти;
    Лобистки интереси – част от сектора може да се противопоставя на повече контрол;
    Финансиране – системата изисква милиони за инфраструктура, софтуер, четци и логистика;
    Административен капацитет – нужни са законодателни промени и масова кампания.

    11:44 21.08.2025

  • 17 И кои

    1 0 Отговор
    Са тия три болници?

    11:44 21.08.2025

  • 18 Истината е:

    1 0 Отговор
    Че крадците, които източват Здравната Каса, не искат повече контржл, защото ще им.спрат кражбите!! Явно те си имат политическо лоби в мнозинството в Парламента, основно в ГЕРБ, ДПС и БСП, които саботиратвсякакви реформи!

    11:47 21.08.2025

  • 19 Потенциални ползи от картата с чип:

    2 0 Отговор
    • Намаляване на фалшивите прегледи, операции и манипулации;
    • Прекратяване на фиктивни хоспитализации;
    • Ускорено обслужване;
    • По-добра защита на личните данни;
    • Контрол върху разходите на НЗОК.

    11:48 21.08.2025

  • 20 Извод

    1 0 Отговор
    Предложението за задължителна електронна здравна карта с чип и снимка има сериозна логика и е в синхрон с добри практики от Германия и други държави. Въвеждането ѝ би могло значително да намали злоупотребите с публични средства в здравеопазването.
    Но успехът зависи от:
    • политическа воля,
    • добра техническа реализация,
    и ясна обществена комуникация.

    11:48 21.08.2025

  • 21 Защо не се въвежда у нас здр.карта с чип

    1 0 Отговор
    Заради комбинация от политическо бездействие, институционален хаос, финансови интереси и нежелание за контрол.
    Ето какво по-конкретно пречи на България да въведе електронна здравна карта с чип и снимка (като в Германия):
    1. Липса на политическа воля.
    2. Финансови и лобистки интереси
    • Част от болници и медицински центрове печелят от фиктивни услуги – напр. хоспитализации „на хартия“, но не и реално;
    • Фалшиви прегледи, направления и манипулации се отчитат, за да се получи плащане от НЗОК, дори когато пациентът не знае;
    • Въвеждането на електронна карта с чип ще спре голям брой от тези схеми – което застрашава интересите на някои „играчи“ в системата.

    11:53 21.08.2025

  • 22 хихи

    0 0 Отговор
    Във всякакъв вид финансиране държавно, осигурително или застрахователно се разполага с ограничен обем средства.....
    и при всички тях лимита е сложен при потребителя под формата на здравен пакет. При нас лимита е на болниците??!!!
    А сега сетете се как се краде от здравен пакет???? НИКАК!!! или доста по-ограничено....Познайте кой губи?? Не е пациента!!!!
    Ако има няколко здравни каси, които се конкуриат за пациенти???? А сетете се как се краде от частана каса или застраховател??? Познайте кой губи???? Е не е пациента!!!
    А сега познайте защо не ги въвеждат тези мерки!!!! Кой ще загуби???

    11:53 21.08.2025

