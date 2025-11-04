Д-р Александър Симидчиев: В здравеопазването има "перверзни икономически стимули"

Проектът за Бюджет 2026 е "популистки" и "Продължаваме промяната – Демократична България" ("ПП-ДБ") няма да го подкрепи в настоящия му вид. Това заяви депутатът от коалицията и председател на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев в студиото на "България сутрин" по "Bulgaria ON AIR" тази сутрин, 4 ноември 2025 година.

Основната критика на Симидчиев е насочена към разпределението на средствата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), който е нараснал до над 10 милиарда лева (повече от 5 милиарда евро) заради увеличението на здравните осигуровки.

"Това, което аз намирам за много притеснително, е разпределението вътре в този бюджет... увеличава се процентът за болнична помощ. Тази година сме стигнали до 48%, преди години беше 38% и смятахме, че е ужасно много", коментира д-р Симидчиев.

Според депутата, не се отделят достатъчно средства за извънболничната помощ, въпреки че това би било по-ефективно и предпочитано от пациентите.

"Хората не искат да влизат в болници, защото влизането е свързано с доста сериозно нарушение на ежедневието. Обикновено се влиза в болница, когато състоянието е тежко", допълни той.

Д-р Симидчиев изрази позиция, че редица хронични заболявания могат да бъдат успешно управлявани в извънболничната помощ – или на ниво общопрактикуващи лекари, или при специалисти.

Той определи настоящите механизми в системата като "перверзни икономически стимули", при които се плаща за дейности в болниците, които биха стрували много по-малко, ако се извършват извън тях.

"Стремежът е да се запълни капацитетът на структури, които вече имаме, а не да изразходваме всяка една стотинка", коментира още Александър Симидчиев.

Той засегна и темата за заплащането на лекарите, като посочи, че в повечето европейски страни съотношението между най-ниската и най-високата заплата в болниците е 1 към 4, докато у нас то достига 1 към 100.

Д-р Симидчиев беше категоричен, че "ПП-ДБ" няма да подкрепи бюджета, тъй като "в много отношения той е популистки, увеличават се данъците, увеличават се харчовете за публичната администрация и за държавните служители".