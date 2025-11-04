Новини
Д-р Александър Симидчиев: В здравеопазването има "перверзни икономически стимули"

4 Ноември, 2025 16:08 695 13

Даваме 10 милиарда за болници, а хората не искат да влизат в тях

Д-р Александър Симидчиев: В здравеопазването има "перверзни икономически стимули" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Проектът за Бюджет 2026 е "популистки" и "Продължаваме промяната – Демократична България" ("ПП-ДБ") няма да го подкрепи в настоящия му вид. Това заяви депутатът от коалицията и председател на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев в студиото на "България сутрин" по "Bulgaria ON AIR" тази сутрин, 4 ноември 2025 година.

Основната критика на Симидчиев е насочена към разпределението на средствата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), който е нараснал до над 10 милиарда лева (повече от 5 милиарда евро) заради увеличението на здравните осигуровки.

"Това, което аз намирам за много притеснително, е разпределението вътре в този бюджет... увеличава се процентът за болнична помощ. Тази година сме стигнали до 48%, преди години беше 38% и смятахме, че е ужасно много", коментира д-р Симидчиев.

Според депутата, не се отделят достатъчно средства за извънболничната помощ, въпреки че това би било по-ефективно и предпочитано от пациентите.

"Хората не искат да влизат в болници, защото влизането е свързано с доста сериозно нарушение на ежедневието. Обикновено се влиза в болница, когато състоянието е тежко", допълни той.

Д-р Симидчиев изрази позиция, че редица хронични заболявания могат да бъдат успешно управлявани в извънболничната помощ – или на ниво общопрактикуващи лекари, или при специалисти.

Той определи настоящите механизми в системата като "перверзни икономически стимули", при които се плаща за дейности в болниците, които биха стрували много по-малко, ако се извършват извън тях.

"Стремежът е да се запълни капацитетът на структури, които вече имаме, а не да изразходваме всяка една стотинка", коментира още Александър Симидчиев.

Той засегна и темата за заплащането на лекарите, като посочи, че в повечето европейски страни съотношението между най-ниската и най-високата заплата в болниците е 1 към 4, докато у нас то достига 1 към 100.

Д-р Симидчиев беше категоричен, че "ПП-ДБ" няма да подкрепи бюджета, тъй като "в много отношения той е популистки, увеличават се данъците, увеличават се харчовете за публичната администрация и за държавните служители".


България
  • 1 др Гей Билтс

    3 1 Отговор
    По време на Ковид плащаха по 33000 на уморен пенсионер.

    16:11 04.11.2025

  • 2 Сделано в СССР

    4 0 Отговор
    От червени чykyндypи и сертифицирани по Магнитски друго не може да се очаква.

    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    Коментиран от #13

    16:16 04.11.2025

  • 3 Сталин

    9 0 Отговор
    В България няма здравеопазване ,това е търговия със здравето

    16:27 04.11.2025

  • 4 Моряка

    5 0 Отговор
    Чудовищна разлика в заплатите здравеопазването.Кой млад лекар ще остане при този геноцид в България,да работи по 12 часа за да не умре от глад,когато в Германия ще получава като начало 7 - 8 пъти повече?Заплащането и работното време на специализантите пък е ужасяващо и унижаващо.

    Коментиран от #5

    16:33 04.11.2025

  • 5 Остап Бендер

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Моряка":

    С какво е натоварен толкова един член на ВСС,че ще получава колкото 20 млади лекари?Полага ли нощен труд,и ако полага,получава ли за това по 1,60 лева на час?Явно,че държавата на Шиши трябва да се преоснове,както искат от Възраждане.

    16:46 04.11.2025

  • 6 Шура Балаганов

    4 0 Отговор
    За чий х.доктор Симидчиев е председател на Здравната комисия в Парламента,само да констатира ли крещящото преразпределение на парите в Здравната каса?И още по крещящата несправедливост в заплащането на лекарите?

    16:54 04.11.2025

  • 7 бедният Паниковски

    2 0 Отговор
    Докога частните болници ще никнат като гъби след дъжд и да източват здравната каса?Така ли само ще констатираме?

    16:59 04.11.2025

  • 8 Не може !

    2 0 Отговор
    Не може !

    Лекаря !

    Да прави Каквото си Иска !

    И Да му се Плакща !

    Трябва Да Горят !

    Дипломи !

    17:06 04.11.2025

  • 9 Елочка людоедката.

    3 0 Отговор
    Докторе,кажи го направо.Болните не искат да постъпват в държавните болници,защото цялото отделение ги лекуват с едни и същи лекарства,независимо от заболяванията.Защото такъв бил Протокола.Защото ги изкарват с краката напред.Да ви и............. Протокола.

    17:07 04.11.2025

  • 10 Васисуалий Лоханкин

    1 0 Отговор
    А поради чий х. цените на лекарствата ни са най високите в Европейския съюз?

    17:13 04.11.2025

  • 11 Гражданина Корейко

    1 0 Отговор
    А не пишеше ли в Конституцията,че здравеопазването в България е безплатно?

    17:16 04.11.2025

  • 12 Великия Комбинатор

    0 0 Отговор
    Не,това не и Рио де Жанейро.

    17:23 04.11.2025

  • 13 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сделано в СССР":

    Искаш да кажеш,че само Б.Борисов е бил член?Не е ли малко неприлично?

    17:27 04.11.2025

