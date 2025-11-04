Д-р Александър Симидчиев: В здравеопазването има "перверзни икономически стимули"

Проектът за Бюджет 2026 е "популистки" и "Продължаваме промяната – Демократична България" ("ПП-ДБ") няма да го подкрепи в настоящия му вид. Това заяви депутатът от коалицията и председател на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев в студиото на "България сутрин" по "Bulgaria ON AIR" тази сутрин, 4 ноември 2025 година.
Основната критика на Симидчиев е насочена към разпределението на средствата в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), който е нараснал до над 10 милиарда лева (повече от 5 милиарда евро) заради увеличението на здравните осигуровки.
"Това, което аз намирам за много притеснително, е разпределението вътре в този бюджет... увеличава се процентът за болнична помощ. Тази година сме стигнали до 48%, преди години беше 38% и смятахме, че е ужасно много", коментира д-р Симидчиев.
Според депутата, не се отделят достатъчно средства за извънболничната помощ, въпреки че това би било по-ефективно и предпочитано от пациентите.
"Хората не искат да влизат в болници, защото влизането е свързано с доста сериозно нарушение на ежедневието. Обикновено се влиза в болница, когато състоянието е тежко", допълни той.
Д-р Симидчиев изрази позиция, че редица хронични заболявания могат да бъдат успешно управлявани в извънболничната помощ – или на ниво общопрактикуващи лекари, или при специалисти.
Той определи настоящите механизми в системата като "перверзни икономически стимули", при които се плаща за дейности в болниците, които биха стрували много по-малко, ако се извършват извън тях.
"Стремежът е да се запълни капацитетът на структури, които вече имаме, а не да изразходваме всяка една стотинка", коментира още Александър Симидчиев.
Той засегна и темата за заплащането на лекарите, като посочи, че в повечето европейски страни съотношението между най-ниската и най-високата заплата в болниците е 1 към 4, докато у нас то достига 1 към 100.
Д-р Симидчиев беше категоричен, че "ПП-ДБ" няма да подкрепи бюджета, тъй като "в много отношения той е популистки, увеличават се данъците, увеличават се харчовете за публичната администрация и за държавните служители".
1 др Гей Билтс
16:11 04.11.2025
2 Сделано в СССР
Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
Коментиран от #13
16:16 04.11.2025
3 Сталин
16:27 04.11.2025
4 Моряка
Коментиран от #5
16:33 04.11.2025
5 Остап Бендер
До коментар #4 от "Моряка":С какво е натоварен толкова един член на ВСС,че ще получава колкото 20 млади лекари?Полага ли нощен труд,и ако полага,получава ли за това по 1,60 лева на час?Явно,че държавата на Шиши трябва да се преоснове,както искат от Възраждане.
16:46 04.11.2025
6 Шура Балаганов
16:54 04.11.2025
7 бедният Паниковски
16:59 04.11.2025
8 Не може !
Лекаря !
Да прави Каквото си Иска !
И Да му се Плакща !
Трябва Да Горят !
Дипломи !
17:06 04.11.2025
9 Елочка людоедката.
17:07 04.11.2025
10 Васисуалий Лоханкин
17:13 04.11.2025
11 Гражданина Корейко
17:16 04.11.2025
12 Великия Комбинатор
17:23 04.11.2025
13 Моряка
До коментар #2 от "Сделано в СССР":Искаш да кажеш,че само Б.Борисов е бил член?Не е ли малко неприлично?
17:27 04.11.2025