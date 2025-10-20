Д-р Петър Москов: Симпатизирам на младите лекари

Аз симпатизирам на младите лекари. Виждам в протеста им възможност за обществен натиск за промяна на системата. Неудовлетвореността от системата е функция на порочната структура и механизми в тази система. Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Петър Москов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

За да може вашето доверие в системата на здравеопазване да се промени трябва тази порочна структура да се промени. В България има 320 болници, всяка година те стават повече. Всяка година, когато в системата влизат повече пари, Касата сключва договор с нова болница или филиал. В съществуващите болници финансовият ресурс остава същият. Резултатът от това е този, който виждате, обясни той.

НЗОК не е защитник на здравния интерес на обществото, а е лобист и спонсор на бизнес проекти в системата на здравеопазването. НЗОК трябва да сключи договор със 100 от тези 320 болници за лечение. Това трябва да са болници с многопрофилност, комплексност на лечението, осигуряват 24-часова помощ, които гарантират качество, изтъкна д-р Москов.

За шест месеца разбрахме, че дъното има мазе. Продължаваме да копаем дъното. Те погребаха нашата надежда за бъдеще тук, заяви студентката по медицина Василена Димитрова.

Това, което постигнахме за 6 месеца, е да разберем, че и дъното има мазе. Те погребаха нашата надежда за бъдещето тук. Нашите срещи в парламента за поредна седмица се отменят, миналата седмица се отмениха 2. Няма чуваемост, нямаме надежда, че ще се случи нещо до края на седмицата, тъй че да бъдем предвидени в бюджет 2026. Ще продължим да молим за надежда на бъдещето си, а ако не се случи, ще го търсим другаде.

Това каза студентката по медицина Василена Димитрова, която е част от инициативния комитет "Бъдеще в България", пред bTV.

"Ние искаме нормални условия на труд и прилично заплащане. Отчаяни сме, но това не значи, че протестите ще спрат. Докато има капка надежда, няма да се откажем", заяви Димитрова.

Още от май студентите по медицина протестират за по-достойно заплащане. В началото на юли те бяха поканени на кръгла маса в парламента, организирана от здравната комисия. Тогава управляващите обещаха, че ще внесат общ законопроект, съставен от всички парламентарни групи, за промени в Закона за лечебните заведения. А по време на срещата шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов изпрати младите специализанти на село в Италия и заяви, че ще вкарат чужди лекари, които ще работят за 500 долара.

Общият законопроект бе приет на първо четене в пленарна зала. Тогава бе оставен едноседмичният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене, но поради депутатската лятна ваканция, темата бе отложена за септември. Оттогава обаче законопроектът не е бил разгледан на второ четене нито в комисия, нито в пленарната зала. Очаква се обаче той да бъде разгледан от депутатите в здравната комисия в сряда.

Досега заплатите на младите лекари обаче все още не са повишени. Миналата седмица лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че има информация, според която имало изготвен бюджет на НЗОК, на база текущо законодателство, без увеличението на заплатите на лекарите и сестрите.

Исканията на младите медици са за 150% от средната работна заплата, или 3600 лв. бруто.