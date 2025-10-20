Новини
Д-р Петър Москов: Симпатизирам на младите лекари

Д-р Петър Москов: Симпатизирам на младите лекари

20 Октомври, 2025 18:47 421 12

Младите лекари: Управляващите погребаха надеждата ни за бъдеще в България

Д-р Петър Москов: Симпатизирам на младите лекари - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Аз симпатизирам на младите лекари. Виждам в протеста им възможност за обществен натиск за промяна на системата. Неудовлетвореността от системата е функция на порочната структура и механизми в тази система. Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Петър Москов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

За да може вашето доверие в системата на здравеопазване да се промени трябва тази порочна структура да се промени. В България има 320 болници, всяка година те стават повече. Всяка година, когато в системата влизат повече пари, Касата сключва договор с нова болница или филиал. В съществуващите болници финансовият ресурс остава същият. Резултатът от това е този, който виждате, обясни той.

НЗОК не е защитник на здравния интерес на обществото, а е лобист и спонсор на бизнес проекти в системата на здравеопазването. НЗОК трябва да сключи договор със 100 от тези 320 болници за лечение. Това трябва да са болници с многопрофилност, комплексност на лечението, осигуряват 24-часова помощ, които гарантират качество, изтъкна д-р Москов.

За шест месеца разбрахме, че дъното има мазе. Продължаваме да копаем дъното. Те погребаха нашата надежда за бъдеще тук, заяви студентката по медицина Василена Димитрова.

Нашите срещи в парламента се отменят. Няма чуваемост. Диалогът не върви. Нямаме надежда, че до края на този месец нещо ще се случи, призна тя.

Това, което постигнахме за 6 месеца, е да разберем, че и дъното има мазе. Те погребаха нашата надежда за бъдещето тук. Нашите срещи в парламента за поредна седмица се отменят, миналата седмица се отмениха 2. Няма чуваемост, нямаме надежда, че ще се случи нещо до края на седмицата, тъй че да бъдем предвидени в бюджет 2026. Ще продължим да молим за надежда на бъдещето си, а ако не се случи, ще го търсим другаде.

Това каза студентката по медицина Василена Димитрова, която е част от инициативния комитет "Бъдеще в България", пред bTV.

"Ние искаме нормални условия на труд и прилично заплащане. Отчаяни сме, но това не значи, че протестите ще спрат. Докато има капка надежда, няма да се откажем", заяви Димитрова.

Още от май студентите по медицина протестират за по-достойно заплащане. В началото на юли те бяха поканени на кръгла маса в парламента, организирана от здравната комисия. Тогава управляващите обещаха, че ще внесат общ законопроект, съставен от всички парламентарни групи, за промени в Закона за лечебните заведения. А по време на срещата шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов изпрати младите специализанти на село в Италия и заяви, че ще вкарат чужди лекари, които ще работят за 500 долара.

Общият законопроект бе приет на първо четене в пленарна зала. Тогава бе оставен едноседмичният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене, но поради депутатската лятна ваканция, темата бе отложена за септември. Оттогава обаче законопроектът не е бил разгледан на второ четене нито в комисия, нито в пленарната зала. Очаква се обаче той да бъде разгледан от депутатите в здравната комисия в сряда.

Досега заплатите на младите лекари обаче все още не са повишени. Миналата седмица лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че има информация, според която имало изготвен бюджет на НЗОК, на база текущо законодателство, без увеличението на заплатите на лекарите и сестрите.

Исканията на младите медици са за 150% от средната работна заплата, или 3600 лв. бруто.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Москов ти не си лекар

    5 1 Отговор
    Ти си търговец, на ваксини с изтекъл срок! Нямаш думата!

    Коментиран от #6

    18:50 20.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    На тази до него и аз симпатизирам.Ще я поканя на безплатна вечеря в заведението ми.

    18:50 20.10.2025

  • 3 Цвете

    5 1 Отговор
    ВЪЗХИТЕНА СЪМ ОТ МЛАДАТА ЛЕКАРКА. КОЛКО СПОКОЙНО И СЪВСЕМ ЧЕСТНО РАЗКАЗА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДИТЕ. ОБЪРНЕТЕ ИМ ВНИМАНИЕ, ТЕ СА ИСКРЕНИ И ДОСТАТЪЧНО СКРОМНИ. БЪДЕТЕ ХОРА, ЧУЙТЕ ГИ. ✨️✨️🎈✨️✨️🎈✨️✨️🎉

    18:52 20.10.2025

  • 4 и да си смениш името

    2 1 Отговор
    не може един крадлив фашист да се казва Москов

    Коментиран от #7, #10

    18:54 20.10.2025

  • 5 Дориана

    1 2 Отговор
    Младите лекари трябва най- напред да се докажат и да си заслужат работата, която трябва да вършат, а после да искат повишение на пари . Те слагат каруцата пред коня. Видели, че в други сектори повишили парите и те искат да не останат назад . Първо трябва да мислят как да работят и да се усъвършенстват , а после според заслугите си да искат повишение.

    18:57 20.10.2025

  • 6 с една дума

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Москов ти не си лекар":

    ГЕШЕФТАР

    19:02 20.10.2025

  • 7 МИ ДАААААА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "и да си смениш името":

    ПО ПРАВИЛНО -----МУСКАЛЕВ

    19:03 20.10.2025

  • 8 На мен !

    1 0 Отговор
    На мен !

    Никой Не ми е Плащал !

    За да си науча Занаята !

    13 години + още 5 и половина !

    И цял жеивот Усъвършенстване !

    Всичко за моя сметка !

    19:04 20.10.2025

  • 9 И на

    0 0 Отговор
    дъщеря му на Завиров , ли ? Не вярвам ! Но има изключително ангажирани , компетентни , уверени и достойни млади хора , избрали лекарската професия с много любов ! Живи и здрави да са и да не се предават и продават ! Малко са , но силни и можещи!

    19:06 20.10.2025

  • 10 Какво против Имаш !

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "и да си смениш името":

    Какво против Имаш !
    Против Името Москссов !

    Нима там !

    В Москва !

    Няма !

    Крадливи Фашисти ?

    19:10 20.10.2025

  • 11 Въпросният

    1 0 Отговор
    Субект Москов да каже какво свърши в мандара си като министър за медиците в това число и за младите. Аз го помня като търговец на токсични ваксини от които страдат не малко деца. На неговите крокодилски сълзи за младите лекари никой не вярва.

    19:12 20.10.2025

  • 12 Курварин

    0 0 Отговор
    Пада си по младите, най- вече тия с израстък м/ у крака им!

    19:13 20.10.2025

