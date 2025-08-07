Новини
Въвеждат воден режим в Плевен

Въвеждат воден режим в Плевен

7 Август, 2025

Водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23:00 часа до 05:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа

Мария Атанасова

Режим на водата се въвежда в Плевен, Долна Митрополия и населени места в областта. Това се посочва в съобщение, публикувано на официалната страница в интернет на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен (ВиК).

Оттам допълват, че постъпващите водни количества за град Плевен и селищата от водоснабдителна група „Плевен“ продължават да намаляват. Във връзка с критичната ситуация се налага въвеждане на график за водоподаване в нощните и дневните часове, считано от утре, 7 август.

За градовете Долна Митрополия, Тръстеник, селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано през нощта от 22:00 часа до 05:00 часа и през деня от 12:00 часа до 15:00 часа.

За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово водата ще бъде спирана през нощта от 23:00 часа до 06:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа през деня.

За Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23:00 часа до 05:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа.

При промяна в обстоятелствата ще уведомим своите потребители своевременно, допълват от ВиК-Плевен.

БТА припомня, че преди около седмица режим на водата за посочените населени места в област Плевен бе въведен само за часовете през нощта.


  • 1 Бай Тошо е виновен

    17 0 Отговор
    щото не направи тръбите от титан и те здържаха само 80 години.

    Коментиран от #3, #4

    09:26 07.08.2025

  • 2 само в неделя вода

    3 1 Отговор
    вида само във неделя да се изкъпят през останалото време вода никой не иска да плаща

    09:26 07.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Тошо е виновен":

    сегашните не могат да боядисат това което ТАТО е построил без машините които сега имат всичко наръка се копаеше

    Коментиран от #11, #15, #21

    09:27 07.08.2025

  • 5 ООрана държава

    18 0 Отговор
    Честито ви, пак да гласувате за герп, 2 години без вода ви държат

    Коментиран от #8

    09:29 07.08.2025

  • 6 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    6 0 Отговор
    Да пускат тръби и с ПОМПИ направо от Дунава

    09:29 07.08.2025

  • 7 Жълт код

    4 3 Отговор
    За да продължат да работят фонтаните на центъра, от общината призовават хората да не ходят по храстите и градинките, а направо във фонтана.

    09:33 07.08.2025

  • 8 ВАЖНОТО Е ЧЕ ИМА БАНАНИ и бира

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    че кои па му трябва вода?

    водата има микроби!

    Коментиран от #12

    09:35 07.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзегун

    8 1 Отговор
    Това е много добре! И цените трябва да се вдигнат! Стадото заспало по-добре да не се събужда!

    09:39 07.08.2025

  • 11 Ха ха ха ха

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Не можем да боядисаме нито Метрото, нито Магистралата, защото Бай Тошо не ги построи. Хората по 100 000 км магистрали построиха за 35 години.

    Коментиран от #18, #22, #24, #27, #31, #34

    09:39 07.08.2025

  • 12 Нали

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВАЖНОТО Е ЧЕ ИМА БАНАНИ и бира":

    Затова пиете само водка и самогон. А и не е добре да изтрезнявате, че ще видите, как сте се окакали.

    09:40 07.08.2025

  • 13 Дзегун

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русофоб":

    Ти ли ще ги изселиш? Почва да ми писва от такива като теб! Да ти дам ли адрес да дойдеш да ме изселиш или ти да ми дадеш твоя да ида да ми подпишеш заминаването?

    09:41 07.08.2025

  • 14 Сандо

    8 0 Отговор
    Все по зле става в държавата на победилата демокрация,свобода и евроатлантизъм,а кухоглавите козячета все към БайТошовото време гледат и плюят.

    09:41 07.08.2025

  • 15 Тодор

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Сега за разлика от при Бай Тошо има боя, във всеки магазин, не е нужно да търсиш боя с връзки да боядисаш.

    Коментиран от #16

    09:41 07.08.2025

  • 16 Дзегун

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тодор":

    Кога си купувал боя с връзки? На теб ако ти пребоядисат входната врата няма да можеш да се прибереш!

    09:44 07.08.2025

  • 17 ВЕЦ до ВЕЦА и до тях крадци!

    7 0 Отговор
    Има ли населено място в България без воден режим!

    Коментиран от #32, #33

    09:45 07.08.2025

  • 18 Дзегун

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    Неграмотните шумкари построиха градове, заводи, язовири, имаше транспорт до всяко село и всичко необходимо за живот. Като дойдоха демократите освен разрушения и глупави решения нищо друго няма. А имат претенции, че са много умни. Има някакви нещастни опити за направа на пътища но те не могат две години да изкарат без ремонт.

    Коментиран от #19

    09:48 07.08.2025

  • 19 ти на

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Дзегун":

    онова живот ли му викаш бе, Цигуне!?

    09:55 07.08.2025

  • 20 БТА припомня, че преди време

    6 0 Отговор
    когато имаше някакви дъждове
    някакви бръмбари нареждаха
    контролирани изпускания на язовирите уж да не станат наводнения

    акъл море патки паси

    09:56 07.08.2025

  • 21 Забрави ли

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    че при бай ти Тошо също имаше режим на водата, че и на тока даже 1чс има, 3 часа нЕма. Да не говорим за празните магазини.

    Коментиран от #28, #29, #30

    10:00 07.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шопинг

    5 0 Отговор
    Нали щяха да се правят ремонти в Плевен?Кога!?През есента и зимата!?

    10:04 07.08.2025

  • 24 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    бай тошо без винетки и тол такси ви направи пътища

    сега имали магистрали а ви дерат по две кожи за тия коларски пътища

    ало шилето гербаво не на нас тия пропаганди

    кажи колко кредиата техлите за да ги построите а?

    10:04 07.08.2025

  • 25 на такива им трябват бабани , а не вода

    1 1 Отговор
    ПОЛОВИНАТА БЪЛГАРИ считат, че женския елен се нарича сърна. И тези полуграмотни хора, които бъркат Ирландия с Исландия, калий с калций, които не могат да пресметнат точно колко евро ще получат срещу един лев, каква е разликата между Президентска република и Република с парламентарно управление (както е записано в Конституцията), та тези хора ще гласуват на Референдум!

    10:07 07.08.2025

  • 26 на такива им трябват банани , а не вода

    1 1 Отговор
    ПОЛОВИНАТА БЪЛГАРИ считат, че женския елен се нарича сърна. И тези полуграмотни хора, които бъркат Ирландия с Исландия, калий с калций, които не могат да пресметнат точно колко евро ще получат срещу един лев, каква е разликата между Президентска република и Република с парламентарно управление (както е записано в Конституцията), та тези хора ще гласуват на Референдум!

    10:07 07.08.2025

  • 27 пиши по-бавно, бе шебек

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    НЕкъпан воняшт СОPОСОИД

    10:10 07.08.2025

  • 28 имал бил режим , шебека продажен

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Забрави ли":

    режим на тока дойде като ваще взеха да продават тока за долари и за вътрешния пазар не оставаше ток

    сега не продаваме , сега внасяме ток и домати серсееемино

    10:12 07.08.2025

  • 29 нямаше кауфланд всичко беше българско

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Забрави ли":

    да се чуди човек как са те отгледали ваще с тия празни магазини а?

    10:12 07.08.2025

  • 30 ей шебек , ГЕРБ-аджийски

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Забрави ли":

    Демокрацията е система, в която група МЕРЗАВЦИ управляват тълпа от ИДИОТИ !

    10:13 07.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    По времето на бай ти Тошо са построени 90 процента от всички асфалтирани пътища в момента в Българиа, на които либералдемоСратите не могат да сколасат да закърпят дупките, промит мозъко....

    10:17 07.08.2025

  • 35 Анонимен

    2 0 Отговор
    35 години безхаберие

    10:36 07.08.2025

