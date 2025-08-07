Въвеждат воден режим в Плевен

Режим на водата се въвежда в Плевен, Долна Митрополия и населени места в областта. Това се посочва в съобщение, публикувано на официалната страница в интернет на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен (ВиК).
Оттам допълват, че постъпващите водни количества за град Плевен и селищата от водоснабдителна група „Плевен“ продължават да намаляват. Във връзка с критичната ситуация се налага въвеждане на график за водоподаване в нощните и дневните часове, считано от утре, 7 август.
За градовете Долна Митрополия, Тръстеник, селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано през нощта от 22:00 часа до 05:00 часа и през деня от 12:00 часа до 15:00 часа.
За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово водата ще бъде спирана през нощта от 23:00 часа до 06:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа през деня.
За Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23:00 часа до 05:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа.
При промяна в обстоятелствата ще уведомим своите потребители своевременно, допълват от ВиК-Плевен.
БТА припомня, че преди около седмица режим на водата за посочените населени места в област Плевен бе въведен само за часовете през нощта.
1 Бай Тошо е виновен
Коментиран от #3, #4
09:26 07.08.2025
2 само в неделя вода
09:26 07.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
До коментар #1 от "Бай Тошо е виновен":сегашните не могат да боядисат това което ТАТО е построил без машините които сега имат всичко наръка се копаеше
Коментиран от #11, #15, #21
09:27 07.08.2025
5 ООрана държава
Коментиран от #8
09:29 07.08.2025
6 Моше Честния с "Чесна 208 В"
09:29 07.08.2025
7 Жълт код
09:33 07.08.2025
8 ВАЖНОТО Е ЧЕ ИМА БАНАНИ и бира
До коментар #5 от "ООрана държава":че кои па му трябва вода?
водата има микроби!
Коментиран от #12
09:35 07.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзегун
09:39 07.08.2025
11 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "оня с коня":Не можем да боядисаме нито Метрото, нито Магистралата, защото Бай Тошо не ги построи. Хората по 100 000 км магистрали построиха за 35 години.
Коментиран от #18, #22, #24, #27, #31, #34
09:39 07.08.2025
12 Нали
До коментар #8 от "ВАЖНОТО Е ЧЕ ИМА БАНАНИ и бира":Затова пиете само водка и самогон. А и не е добре да изтрезнявате, че ще видите, как сте се окакали.
09:40 07.08.2025
13 Дзегун
До коментар #9 от "Русофоб":Ти ли ще ги изселиш? Почва да ми писва от такива като теб! Да ти дам ли адрес да дойдеш да ме изселиш или ти да ми дадеш твоя да ида да ми подпишеш заминаването?
09:41 07.08.2025
14 Сандо
09:41 07.08.2025
15 Тодор
До коментар #4 от "оня с коня":Сега за разлика от при Бай Тошо има боя, във всеки магазин, не е нужно да търсиш боя с връзки да боядисаш.
Коментиран от #16
09:41 07.08.2025
16 Дзегун
До коментар #15 от "Тодор":Кога си купувал боя с връзки? На теб ако ти пребоядисат входната врата няма да можеш да се прибереш!
09:44 07.08.2025
17 ВЕЦ до ВЕЦА и до тях крадци!
Коментиран от #32, #33
09:45 07.08.2025
18 Дзегун
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":Неграмотните шумкари построиха градове, заводи, язовири, имаше транспорт до всяко село и всичко необходимо за живот. Като дойдоха демократите освен разрушения и глупави решения нищо друго няма. А имат претенции, че са много умни. Има някакви нещастни опити за направа на пътища но те не могат две години да изкарат без ремонт.
Коментиран от #19
09:48 07.08.2025
19 ти на
До коментар #18 от "Дзегун":онова живот ли му викаш бе, Цигуне!?
09:55 07.08.2025
20 БТА припомня, че преди време
някакви бръмбари нареждаха
контролирани изпускания на язовирите уж да не станат наводнения
акъл море патки паси
09:56 07.08.2025
21 Забрави ли
До коментар #4 от "оня с коня":че при бай ти Тошо също имаше режим на водата, че и на тока даже 1чс има, 3 часа нЕма. Да не говорим за празните магазини.
Коментиран от #28, #29, #30
10:00 07.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шопинг
10:04 07.08.2025
24 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":бай тошо без винетки и тол такси ви направи пътища
сега имали магистрали а ви дерат по две кожи за тия коларски пътища
ало шилето гербаво не на нас тия пропаганди
кажи колко кредиата техлите за да ги построите а?
10:04 07.08.2025
25 на такива им трябват бабани , а не вода
10:07 07.08.2025
26 на такива им трябват банани , а не вода
10:07 07.08.2025
27 пиши по-бавно, бе шебек
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":НЕкъпан воняшт СОPОСОИД
10:10 07.08.2025
28 имал бил режим , шебека продажен
До коментар #21 от "Забрави ли":режим на тока дойде като ваще взеха да продават тока за долари и за вътрешния пазар не оставаше ток
сега не продаваме , сега внасяме ток и домати серсееемино
10:12 07.08.2025
29 нямаше кауфланд всичко беше българско
До коментар #21 от "Забрави ли":да се чуди човек как са те отгледали ваще с тия празни магазини а?
10:12 07.08.2025
30 ей шебек , ГЕРБ-аджийски
До коментар #21 от "Забрави ли":Демокрацията е система, в която група МЕРЗАВЦИ управляват тълпа от ИДИОТИ !
10:13 07.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хаха
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":По времето на бай ти Тошо са построени 90 процента от всички асфалтирани пътища в момента в Българиа, на които либералдемоСратите не могат да сколасат да закърпят дупките, промит мозъко....
10:17 07.08.2025
35 Анонимен
10:36 07.08.2025