Как да разпознаем фалшивото евро

Във връзка с предстоящото присъединяване на България към еврозоната, много хора – особено възрастните – изпитват несигурност и тревога, свързана с използването на новата валута. Един от основните страхове е свързан с възможността да бъдат подведени с фалшиви банкноти или монети.
На първо място е важно да отбележим, че макар еврото да е единна валута, всяка държава членка на еврозоната има право да отпечатва свои банкноти и да сече свои монети със специфични елементи. Важно е да се знае, че независимо в коя страна е издадена, всяка банкнота и всяка монета отговаря на едни и същи стандарти за сигурност и се приема във всички 20 държави от еврозоната.
Как да разпознаем истинските евробанкноти
Европейската централна банка (ЕЦБ използва многослойна система за защита на евробанкнотите, която включва визуални, тактилни (осезаеми) и машинно разпознаваеми елементи.
Проверка чрез метода "Пипни – Вгледай се – Наклони"!
Съветът е на "Фокус".
1. Пипни:
– Банкнотите са отпечатани на специална памучна хартия, която е по-здрава и различна на усещане от обикновена хартия.
– По предната страна се усещат релефни части – върху числата, надписа "ЕВРО“ и портрета. Това се постига чрез специфичен релефен печат.
2. Вгледай се:
– Водният знак (в празното поле вляво) показва портрета на Европа (фигура от митологията), номинала и архитектурен елемент.
– Светлинният знак с номинала и защитната нишка (тънка, тъмна линия) се виждат, когато държите банкнотата срещу светлина.
3. Наклони:
– Банкнотите от 5, 10 и 20 евро имат холограмна лента с променящи се изображения.
– При по-високите номинали (50, 100, 200, 500 евро) има холограмна пластина с променящ се образ.
– Числото в долния десен ъгъл променя цвета си от зелено към синьо при движение – характерно за серията "Европа".
Има ли значение къде е отпечатана банкнотата? Отговорът е НЕ.
Всяка банкнота има буквено означение в серийния номер, което указва държавата, в която е отпечатана.
Примери:
"X“ – Германия
"Y“ – Гърция
"Z“ – Белгия
"U“ – Франция
"S“ – Италия
Това НЕ влияе на валидността – всички евробанкноти, независимо от кода, са еднакво законно платежно средство в целия Европейски съюз.
Какво да правим при съмнение за фалшификат?
– Не приемайте или не използвайте съмнителна банкнота – това може да се счита за престъпление.
– Сравнете със сигурна банкнота от същия номинал.
– Посетете банка – всяка търговска банка или Българската народна банка ще може да извърши проверка.
– Обърнете се към МВР, ако подозирате злонамерено разпространение на фалшиви банкноти.
Как да разпознаем истинските евромонети
– Евромонетите се секат с обща лицева (европейска) страна и национална обратна (гърбова) страна.
– Общата страна показва карта на Европа и номинала – еднаква е за всички държави.
– Националната страна съдържа символи, гербове или портрети, специфични за конкретната държава. Българските евромонети ще имат кирилица и национални символи (очаквано – Мадарският конник, Св. Иван Рилски и др.).
– Макар да изглеждат различно отзад, всички евромонети са валидни във всички държави от еврозоната, независимо къде са отсечени.
Защитни елементи на евромонетите:
– Някои монети имат рифелован ръб (релефен кант).
– Металният състав е характерен и труден за имитиране.
– Монетите от 1 и 2 евро са с биметален дизайн, което затруднява фалшифицирането.
Съветваме ви да не се страхувате от различията в дизайна – те са нормални. Не всички фалшификати изглеждат очевидно фалшиви, но повечето не издържат на трите основни теста: пипни, вгледай се, наклони. Еврото е една от най-сигурните валути в света, благодарение на високотехнологичната си защита.
