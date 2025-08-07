Как да разпознаем фалшивото евро

Във връзка с предстоящото присъединяване на България към еврозоната, много хора – особено възрастните – изпитват несигурност и тревога, свързана с използването на новата валута. Един от основните страхове е свързан с възможността да бъдат подведени с фалшиви банкноти или монети.

На първо място е важно да отбележим, че макар еврото да е единна валута, всяка държава членка на еврозоната има право да отпечатва свои банкноти и да сече свои монети със специфични елементи. Важно е да се знае, че независимо в коя страна е издадена, всяка банкнота и всяка монета отговаря на едни и същи стандарти за сигурност и се приема във всички 20 държави от еврозоната.

Как да разпознаем истинските евробанкноти

Европейската централна банка (ЕЦБ използва многослойна система за защита на евробанкнотите, която включва визуални, тактилни (осезаеми) и машинно разпознаваеми елементи.

Проверка чрез метода "Пипни – Вгледай се – Наклони"!

Съветът е на "Фокус".

1. Пипни:

– Банкнотите са отпечатани на специална памучна хартия, която е по-здрава и различна на усещане от обикновена хартия.

– По предната страна се усещат релефни части – върху числата, надписа "ЕВРО“ и портрета. Това се постига чрез специфичен релефен печат.

2. Вгледай се:

– Водният знак (в празното поле вляво) показва портрета на Европа (фигура от митологията), номинала и архитектурен елемент.

– Светлинният знак с номинала и защитната нишка (тънка, тъмна линия) се виждат, когато държите банкнотата срещу светлина.

3. Наклони:

– Банкнотите от 5, 10 и 20 евро имат холограмна лента с променящи се изображения.

– При по-високите номинали (50, 100, 200, 500 евро) има холограмна пластина с променящ се образ.

– Числото в долния десен ъгъл променя цвета си от зелено към синьо при движение – характерно за серията "Европа".

Има ли значение къде е отпечатана банкнотата? Отговорът е НЕ.

Всяка банкнота има буквено означение в серийния номер, което указва държавата, в която е отпечатана.

Примери:

"X“ – Германия

"Y“ – Гърция

"Z“ – Белгия

"U“ – Франция

"S“ – Италия

Това НЕ влияе на валидността – всички евробанкноти, независимо от кода, са еднакво законно платежно средство в целия Европейски съюз.

Какво да правим при съмнение за фалшификат?

– Не приемайте или не използвайте съмнителна банкнота – това може да се счита за престъпление.

– Сравнете със сигурна банкнота от същия номинал.

– Посетете банка – всяка търговска банка или Българската народна банка ще може да извърши проверка.

– Обърнете се към МВР, ако подозирате злонамерено разпространение на фалшиви банкноти.

Как да разпознаем истинските евромонети

– Евромонетите се секат с обща лицева (европейска) страна и национална обратна (гърбова) страна.

– Общата страна показва карта на Европа и номинала – еднаква е за всички държави.

– Националната страна съдържа символи, гербове или портрети, специфични за конкретната държава. Българските евромонети ще имат кирилица и национални символи (очаквано – Мадарският конник, Св. Иван Рилски и др.).

– Макар да изглеждат различно отзад, всички евромонети са валидни във всички държави от еврозоната, независимо къде са отсечени.

Защитни елементи на евромонетите:

– Някои монети имат рифелован ръб (релефен кант).

– Металният състав е характерен и труден за имитиране.

– Монетите от 1 и 2 евро са с биметален дизайн, което затруднява фалшифицирането.

Съветваме ви да не се страхувате от различията в дизайна – те са нормални. Не всички фалшификати изглеждат очевидно фалшиви, но повечето не издържат на трите основни теста: пипни, вгледай се, наклони. Еврото е една от най-сигурните валути в света, благодарение на високотехнологичната си защита.