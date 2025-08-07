Новини
Как да разпознаем фалшивото евро

7 Август, 2025 10:16 883 20

Важно е да се знае, че независимо в коя страна е издадена, всяка банкнота и всяка монета отговаря на едни и същи стандарти за сигурност и се приема във всички 20 държави от еврозоната

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с предстоящото присъединяване на България към еврозоната, много хора – особено възрастните – изпитват несигурност и тревога, свързана с използването на новата валута. Един от основните страхове е свързан с възможността да бъдат подведени с фалшиви банкноти или монети.

На първо място е важно да отбележим, че макар еврото да е единна валута, всяка държава членка на еврозоната има право да отпечатва свои банкноти и да сече свои монети със специфични елементи. Важно е да се знае, че независимо в коя страна е издадена, всяка банкнота и всяка монета отговаря на едни и същи стандарти за сигурност и се приема във всички 20 държави от еврозоната.

Как да разпознаем истинските евробанкноти

Европейската централна банка (ЕЦБ използва многослойна система за защита на евробанкнотите, която включва визуални, тактилни (осезаеми) и машинно разпознаваеми елементи.

Проверка чрез метода "Пипни – Вгледай се – Наклони"!

1. Пипни:

– Банкнотите са отпечатани на специална памучна хартия, която е по-здрава и различна на усещане от обикновена хартия.

– По предната страна се усещат релефни части – върху числата, надписа "ЕВРО“ и портрета. Това се постига чрез специфичен релефен печат.

2. Вгледай се:

– Водният знак (в празното поле вляво) показва портрета на Европа (фигура от митологията), номинала и архитектурен елемент.

– Светлинният знак с номинала и защитната нишка (тънка, тъмна линия) се виждат, когато държите банкнотата срещу светлина.

3. Наклони:

– Банкнотите от 5, 10 и 20 евро имат холограмна лента с променящи се изображения.

– При по-високите номинали (50, 100, 200, 500 евро) има холограмна пластина с променящ се образ.

– Числото в долния десен ъгъл променя цвета си от зелено към синьо при движение – характерно за серията "Европа".

Има ли значение къде е отпечатана банкнотата? Отговорът е НЕ.

Всяка банкнота има буквено означение в серийния номер, което указва държавата, в която е отпечатана.

Примери:

"X“ – Германия

"Y“ – Гърция

"Z“ – Белгия

"U“ – Франция

"S“ – Италия

Това НЕ влияе на валидността – всички евробанкноти, независимо от кода, са еднакво законно платежно средство в целия Европейски съюз.

Какво да правим при съмнение за фалшификат?

– Не приемайте или не използвайте съмнителна банкнота – това може да се счита за престъпление.

– Сравнете със сигурна банкнота от същия номинал.

– Посетете банка – всяка търговска банка или Българската народна банка ще може да извърши проверка.

– Обърнете се към МВР, ако подозирате злонамерено разпространение на фалшиви банкноти.

Как да разпознаем истинските евромонети

– Евромонетите се секат с обща лицева (европейска) страна и национална обратна (гърбова) страна.

– Общата страна показва карта на Европа и номинала – еднаква е за всички държави.

– Националната страна съдържа символи, гербове или портрети, специфични за конкретната държава. Българските евромонети ще имат кирилица и национални символи (очаквано – Мадарският конник, Св. Иван Рилски и др.).

– Макар да изглеждат различно отзад, всички евромонети са валидни във всички държави от еврозоната, независимо къде са отсечени.

Защитни елементи на евромонетите:

– Някои монети имат рифелован ръб (релефен кант).

– Металният състав е характерен и труден за имитиране.

– Монетите от 1 и 2 евро са с биметален дизайн, което затруднява фалшифицирането.

Съветваме ви да не се страхувате от различията в дизайна – те са нормални. Не всички фалшификати изглеждат очевидно фалшиви, но повечето не издържат на трите основни теста: пипни, вгледай се, наклони. Еврото е една от най-сигурните валути в света, благодарение на високотехнологичната си защита.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    8 2 Отговор
    Като ги дадем на най големите експерти,трменужка,биби и мечо. А после ще извикаме и някой турист от крайна.

    Коментиран от #19

    10:19 07.08.2025

  • 2 Пич

    11 1 Отговор
    Не се безпокойте ! Като ви набълбукат непременно ще го разпознаете ! Дори и обяснения може да пишете...

    10:19 07.08.2025

  • 3 оня с коня

    3 1 Отговор
    като е фалшива ще я пробутаме в тъмното в някоя дискотека

    10:20 07.08.2025

  • 4 фалшификатора

    9 2 Отговор
    те всички евро банкноти са фалшиви

    постоянно се печатат без покритие

    10:21 07.08.2025

  • 5 при тиквата макар преизбрали ли го

    3 1 Отговор
    особено възрастните – изпитват несигурност и тревога как ще справят с мизерните пенции

    като им е толкова мозъка за съжаление

    Коментиран от #10, #18

    10:21 07.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    МВР съобщиха че украинската мафия е напечатала 300 млн фалшиви евро и ги разпространява в чейнчбюрата Цели кораби с хартия за евро и мастило пристигат от Китай във Варна.

    10:21 07.08.2025

  • 7 антидържавата

    4 1 Отговор
    Плащам и приемам само електронно и с карта

    10:22 07.08.2025

  • 8 Абе

    3 0 Отговор
    Може да пробвате и със зъби да отхапете от банкнотата или монетата.

    10:22 07.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бойко Разбойко

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "при тиквата макар преизбрали ли го":

    Пенсиите ще се изплащат в банкноти от 500 евро.Всеки пенсионер да си носи по 200 евро да върне ресто в пощата.

    10:23 07.08.2025

  • 11 Временното явление ЕС

    5 2 Отговор
    Всичките €вро са фалшиви.

    10:25 07.08.2025

  • 12 Как да разпознаем фалшивите политици

    7 1 Отговор
    дето народеца си ги преизбира

    10:26 07.08.2025

  • 13 димитър дончев

    3 1 Отговор
    Дали помогнахте на хора, които не са виждали € с тази статия!!Лично на мен ......виждал € колкото и левчета с нищо не помогнахте.Приличате ми на ...експертите дето не мога да различат червеноперка от костур и бяла риба........от сега ще ви прогнозирам.......В бг ще бъде наводнено от фалшиви € банкноти.И те ще дойдат от тези ,които служат чинопоклонно на ,просия и от техни роднини винаги на челни властови позиции в бг!

    10:31 07.08.2025

  • 14 Джеф Песос

    0 0 Отговор
    Как да разпознаем еврото? Никак. Аз информационна кампания не видях. Затова вече изгоряха стотина възрастни човека за последния един месец. И това е само началото.

    10:42 07.08.2025

  • 15 Уорън Бъфет

    1 0 Отговор
    Мчи то има ли истинско евро !

    10:44 07.08.2025

  • 16 Буха ха

    0 0 Отговор
    Хвърляйте от балконите само истински евраци

    10:46 07.08.2025

  • 17 Реалностите

    1 0 Отговор
    Тези напр. дето вчера ги хванаха казаха, че дори в банка трудно, ще ги разпознаят, така че смятайте, кво ни чака😳 А това че няколко пъти някоя банкнота, ще мине не значи, че някой някъде по веригата няма да изгърми, а от ме ве ре само това чакат и после Сю, ще се бие в гърдите, какви "фалшификатори" е заловила?

    10:48 07.08.2025

  • 18 Банкянския троглодит

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "при тиквата макар преизбрали ли го":

    Ако имате съмнение, че са ви пробутали фалшиви банкноти, минете към зайчарника за експертнa проверка. Проверяваме и кюлчета. Цени умерени. За бедни пенсионери, 2% отстъпка от цената.

    10:50 07.08.2025

  • 19 Д.П.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Сус ма скумрио вмирисана. Моите от Шумен са най истински.

    10:56 07.08.2025

  • 20 по време военно се печатат....

    0 0 Отговор
    За да спрете хибридната инвазия, която ще ви наложат, не трябва да плашета"гаргите"с постиженията на милиционерите , а Ежедневно и в най гледаемите часове,хора от БНБ да се изтъпанят по тв и да почнат от 5 до 500 € да показваг и да Доказват!Ако това не го направите ще сте или едните......или другите или и двете.Тоест за такива като вас или ще сте Идееоти или ще те просийски шпиони или и двете!

    10:57 07.08.2025

