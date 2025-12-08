Новини
България »
Боряна Димитрова: До приемането на еврото правителството няма да подаде оставка

Боряна Димитрова: До приемането на еврото правителството няма да подаде оставка

8 Декември, 2025 18:22 701 22

  • боряна димитрова-
  • протест-
  • правителство-
  • евро-
  • еврозона

Образът на президента Румен Радев и тезите, които той проповядва, не са припознати от протестите

Боряна Димитрова: До приемането на еврото правителството няма да подаде оставка - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Енергията на протестите трудно ще се успокои, часовникът работи срещу дневния ред на управляващите. Това коментира БНР Боряна Димитрова, управител на социологическата агенция "Алфа Рисърч", като подчерта, че логиката на протестите, които наблюдавахме в края на ноември и на 1 декември, е, че се върви към разрастването им.

"Вече няма да е толкова лесно, дори е почти невъзможно за управляващите само с промени в бюджета да реабилитират своето политическо битие", смята тя.

Според нея "доста активни социални групи излизат на площада и те имат базисни политически искания, като основното е да бъдат зачитани - и политическите представители, а и тяхното право на мнение, и тяхното право на участие в политическия живот":

"Трудно е с обичайните парламентарни средства да бъдат овладени протестите. Струва ми се, че протестът ще се концентрира върху политически искания и ще продължи да настоява за оставка на правителството", казва социологът.

Боряна Димитрова подчерта, че един политически процес е протестът, а друг процес са изборите: "Големият въпрос е тази голяма енергия, която виждаме по площадите, дали ще прелее във вот на едни следващи избори".

Правителството няма да подаде оставка до приемането на еврото, прогнозира тя и добави: "Това е негово разбиране, негов дълг и негова отговорност. След това вече ще се прецени, защото в такива времена е трудно да се предвиди докъде ще стигне ескалацията".

Площадите дадоха много силна социална енергия на ПП-ДБ и тяхната отговорност е как ще направляват политическия процес така, че надеждите на хората да бъдат реализирани, а не отложени и разпилени, смята тя.

Според нея образът на президента Румен Радев и тезите, които той проповядва, не са припознати от протестите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    3 2 Отговор
    мисли за народа!

    18:23 08.12.2025

  • 2 До приемането на еврото правителството

    7 1 Отговор
    няма да подаде оставка ............. ТАКА ТАКА !

    Коментиран от #11

    18:25 08.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор
    Тоест ще продадат държавата на еврофашистите и после ще отстъпят!
    Тояга е малко!!!

    18:29 08.12.2025

  • 4 Благой от СОФстрой

    5 10 Отговор
    Правителството на мнозинството няма да подаде оставка и след приемането на еврото защото са мнозинство, избрани законно от гласувалите българи а не от русофайници!!!

    Коментиран от #20

    18:31 08.12.2025

  • 5 Истината

    10 2 Отговор
    На последните избори за гроб са гласували 630 хил.човека. Според екзитпола на АЛФА РИСЪРЧ 19 процента от тези гласове са от ромския етнос. Тоест почти 130 хиляди. Остават 500 хиляди от които около 70 хиляди от помаци и турския етнос. Значи малко над 400 хиляди са от Българи. В страната има над 600 хиляди на държавна ясла - администрация, бордове на директори на държавни фирми ,служители в областни и общински администрации,полицаи ,военни ,даскали ...Техните роднини, стрини,лели ,баби,дядовци...И те не гласуват всички за ГЕРБ а само 200-300 хиляди от тях. Останалите 100 хиляди са от надписани гласове в Общинските избирателни комисии. Затова няма нищо странно че досега ГЕРБ от съществуването си е организирал общо 3 протеста и 1 контрапротест и никога не е събирал повече от 2 хиляди човека. ГЕРБ е партия с куха а не реална подкрепа.

    18:31 08.12.2025

  • 6 Koледен Подарък

    2 5 Отговор
    Това благородно, добронамерено и компетентно правителство
    със сигурност ще направи всичко, за да присъедини РБ към Еврозоната на ЕС.
    И веднъж вкара ли ни го в Рая .....нашия народ,
    ще каже- " Оттук се оправайте сами ! Ако можете !"
    После отново ще спечели демократичните избори,
    макар и в друга конфигурация и ще каже "
    Пак ние трябва да ви оправяме бъркотиите!"

    18:33 08.12.2025

  • 7 Феникс

    8 3 Отговор
    Чакат да гушнат резерва от валутният борд , спестяванията на две поколения и кой откъде е!

    18:34 08.12.2025

  • 8 Тя врачка ли е?

    4 2 Отговор
    Боряна Димитрова дали приема за ясновидство и хороскопи? Защото гласът й е един меден такъв и много хубаво говори за прогнози, може да смени бизнеса.

    Коментиран от #14

    18:35 08.12.2025

  • 9 Народа е

    8 1 Отговор
    срещу дневния ред на управляващите, ама както виждаме на тези дебили въобще не им пука

    18:42 08.12.2025

  • 10 хмммм

    3 1 Отговор
    Правителството няма да подава оставка!

    18:43 08.12.2025

  • 11 КРАДЕМ РЕЗЕРВА И БЕГАМЕ, ББ И ШИШИ

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "До приемането на еврото правителството":

    ГАДНАТА КРАДЛИВА ШАЙКА ГЕРБ ТОПА ТОПКАТА ДА ВЛЕЗЕМ Е ЕВРОЗОНАТА И ДА ГЕПАТ РЕЗЕРВА, ДА ГО КРАДНАТ И ПОСЛЕ КЕ СДАДАТ ВЛАСТТА И КЕ БЕГАТ В ДУБАЙ!

    18:43 08.12.2025

  • 12 Ъхъъъъъ....

    6 1 Отговор
    ...(Това е негово разбиране, негов дълг и негова отговорност.) ... На правителството? Да се гаври с хората?

    18:44 08.12.2025

  • 13 Читател

    5 1 Отговор
    "Това е негово разбиране, негов дълг и негова отговорност. След това вече ще се прецени, защото в такива времена е трудно да се предвиди докъде ще стигне ескалацията"

    Тази социоложка ли е или говорителка на правителството на заплата - види ми се че е второто. Писна ми от такива "социолози" които ужким правели някакви проучвания ама резултата е винаги в полза на този който си плати.

    18:46 08.12.2025

  • 14 Констатация

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тя врачка ли е?":

    Не не е врачка а е дърта подкупна чанта.
    В България е пълно с такива като нея ала Урсулки с плитки мозъци.

    18:47 08.12.2025

  • 15 само за наивници

    5 0 Отговор
    Е да де тука е тънкия момент,оставка ..и без евро.То като ще е така след приемане на еврото кой ще управлява е все пет.

    18:47 08.12.2025

  • 16 европиец

    4 1 Отговор
    Еврото ще се отложи , защото ЕС е в процес на разпад

    18:51 08.12.2025

  • 17 Стефан

    4 1 Отговор
    Пак активираха герберастката пръ д ла

    18:52 08.12.2025

  • 18 Робове

    2 1 Отговор
    Пра се то и Тиквата ще ви яздят и стрижат още много, много дълго.

    18:53 08.12.2025

  • 19 Уса

    2 1 Отговор
    Тръмп старши и младши избраха Румен Радев

    18:53 08.12.2025

  • 20 Избирател

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Благой от СОФстрой":

    "избрани законно от гласувалите българи"

    Видяхме в Пазарджик колко "законно" гласуваха "българите" - те тия с пачките по 50 лв съвсем законно раздаваха "помощи" на гласуващите - така да се каже "благотворителна организация". Да не говорим за изборите с които тези търтеи дойдоха на власт - от 2000 проверени секции в 1200 нарушения обаче всичко е "законно" нали. Един нищо че го снимаше камерата пишеше по бюлетините на другите партии и после ги отчитат като невалидни.

    18:53 08.12.2025

  • 21 На бас 👍

    2 0 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    18:58 08.12.2025

  • 22 Как

    0 0 Отговор
    Радев е агент на КГБ. Тъй като се разкри му ,търсят други задачи ,да го трудоустроят като партиен лидер. Но и такъв пак си остава агент на КГБ.

    19:01 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове