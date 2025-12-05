Желязков: Няма данни за спекула с цените във връзка с въвеждането на еврото

Няма данни за съгласуваност и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това ясно показва секторният анализ на ценовата политика на търговските вериги през юни, юли и август. Постигнатото е резултат от предварителния контрол на държавата и от партньорското отношение на търговските вериги, за което специално искам да благодаря. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на общественото обсъждане на междинния секторен анализ за състоянието на конкуренцията в модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти, организирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Премиерът добави, че всички препоръки трябва да бъдат внимателно разгледани, като особен акцент се поставя върху тези, посочени от Комисията. На базата на резултатите от обществените консултации трябва ясно да бъдат формулирани нормативните и административни промени, които да подпомогнат възстановяването и запазването на традиционните български отрасли, като основната цел е защита на потребителите.
Министър-председателят поздрави КЗК за работата по анализа и приветства започналия реален диалог с всички заинтересовани страни – институции, работодатели, синдикати, търговски вериги, производители и потребители. „Докладът дава ясна картина и може да послужи като основа за мерки и политики за подобряване на традиционните отрасли и сектора на земеделието“, добави премиерът.
В речта си Желязков акцентира, че контролът остава ключов инструмент за защита на потребителите. „Този контрол ще продължи от страна на изпълнителната власт и на КЗК с правомощия да се самосезира. Целта на анализа, на последващия диалог и на всички предложения, които трябва да оптимизират нормативните и административни процеси, е една – прозрачност и предвидимост“, допълни Желязков.
Министър-председателят подчерта още, че анализът и форматът на днешното обсъждане са началото на внимателен разговор за преодоляване на митове и правилното адресиране на проблемите при пълна прозрачност, като най-важната цел остава изграждането на доверие между потребителите, производители и търговци.
1 456
Коментиран от #20
14:23 05.12.2025
2 Джилезкуфф
14:25 05.12.2025
3 Височина
14:26 05.12.2025
4 нннн
Коментиран от #8
14:27 05.12.2025
5 Хохо Бохо
14:27 05.12.2025
6 протеста
Коментиран от #14
14:28 05.12.2025
7 пешеходец
14:29 05.12.2025
8 нннн
До коментар #4 от "нннн":Пък съм и рибар. Риболовният билет от 25 лв става 25,57 евро. Та, какъв е курса?
Коментиран от #26
14:29 05.12.2025
9 ТОЧЕ ИМА има
14:29 05.12.2025
10 Да,бе
14:31 05.12.2025
11 Буха ха
14:31 05.12.2025
12 биков
14:32 05.12.2025
13 Британия 🇬🇧
Веднъж се чуло един силен вик от реката Помощ Помощ Помощ Давя се Помощ ,
Единият от господата се обърнал към другият и го попитал
Извинете че прекъсвам самотата ви господин Уоткинс но защо този глупак в реката навиква толкова много
Другия се обърнал към давещия се в реката и го погледнал апатично и с снизхождение и отговорил не знае да плува ,
Тогава събеседника до него му отговорил и като не знае да плува защо вдига шум толкова
14:32 05.12.2025
14 Попето
До коментар #6 от "протеста":Тази толкова съществена новина не се коментира почти никъде и от нито един управленец. Европейският съд допуска, че властите срамно и долно са излъгали!
14:33 05.12.2025
15 Факт
14:33 05.12.2025
16 Асен
14:33 05.12.2025
17 На Роско жената съм
14:34 05.12.2025
18 На какви цени
14:36 05.12.2025
19 Да Не
14:36 05.12.2025
20 Пешо
До коментар #1 от "456":Хахахахах. Е той е прав..нямало данни, това не означава , че нама спекула. А данни няма ....защото подупечните му е си вършат работа.... хахаххааа. Те самите институции вдигнаха всичко двойнооо, ама това не е заради еврото. Това...просто макроикономика и бг микроикономика...
14:38 05.12.2025
21 Хе!
14:39 05.12.2025
22 Ела изпазарувай в махалата ве мунчо,
14:41 05.12.2025
23 Боруна Лом
14:42 05.12.2025
24 Гатьо Гатев
14:43 05.12.2025
25 Затова другата седмица на Протест в
От Забогателите Софиянци с Любов, едиотино!
14:43 05.12.2025
26 Добре,😆 а Ловният колко
До коментар #8 от "нннн":ще струва? Спекула Няма каза Премиера Джилезкоф.🤔🤣
14:45 05.12.2025
27 Анонимен
14:45 05.12.2025
28 Ивелин Михайлов
14:46 05.12.2025
29 Исторически парк
14:46 05.12.2025
30 Костинбродски
14:47 05.12.2025
31 запознат
Коментиран от #37, #58
14:47 05.12.2025
32 ОБЕКТИВЕН
14:48 05.12.2025
33 банкеръ
14:49 05.12.2025
34 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Риболовния билет: 1 лев - 1 евро
Таксите в доста общини: 1 лев - 1 евро
Ти за водопади ли ни вземаш бе льольо?
14:52 05.12.2025
35 НЯМА СПЕКУЛА
14:55 05.12.2025
36 007 лиценз ту кил
14:55 05.12.2025
37 Нов свят
До коментар #31 от "запознат":Много им пука на европейците за нас. Важното е да приберат едни наши милиарди. Ако им пукаше от 2007 година гледат какви свинщини се вършат у нас ама си траят и потупват по гърба нашите послушковци.
И защо купихме тонове злато със заеми и го дадохме на ЕС, не разбрах, нещо във връзка с еврото било?
14:57 05.12.2025
38 Морален Стожер
14:57 05.12.2025
39 Браво дЖилелзку
14:58 05.12.2025
40 Шушумигест
14:59 05.12.2025
41 Морален Стожер
Коментиран от #57, #59
14:59 05.12.2025
42 Браво дЖилелзку.....
14:59 05.12.2025
43 Георгиев
14:59 05.12.2025
44 Я баш не разбирам
15:00 05.12.2025
45 Морален Стожер
15:02 05.12.2025
46 Кобрети
15:02 05.12.2025
47 Цените при имотния пазар
15:02 05.12.2025
48 Нов свят
Коментиран от #64
15:03 05.12.2025
49 Тиквун Корлеоне
Коментиран от #53
15:04 05.12.2025
50 дядото
15:05 05.12.2025
51 Гост
15:06 05.12.2025
52 Друго важно няма нали ?
15:06 05.12.2025
53 Нов свят
До коментар #49 от "Тиквун Корлеоне":Свърши с него! Омаза се яко! Краят ще му е печален! А иде ли си Бою изчезва и гербаджийството. После изчезват калинките и чорапа се разплита докрай!
15:07 05.12.2025
54 Министър-председателят поздрави КЗК
15:09 05.12.2025
55 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #63
15:10 05.12.2025
56 И за робите даже
15:12 05.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дебил
До коментар #31 от "запознат":Кой ще плати цената , ако Европа осъди политиците? Навярно няма да стане, но ще ходим гладни доста години вместо тях.
15:15 05.12.2025
59 Може
До коментар #41 от "Морален Стожер":Да се гордееш,че и ти бъл X ар.
15:15 05.12.2025
60 НРБългария
15:15 05.12.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Феномена Шиши
Оставка!
15:16 05.12.2025
63 Еми изглежда
До коментар #55 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Желязков се прави на шегаджия. Вече се сещам за нещо по-добро от урановите мини.
15:16 05.12.2025
64 Дебил
До коментар #48 от "Нов свят":Ха дано! Европа обаче едва ли ще изпусне една "дойна крава". Най-вероятно са предвидили механизми да ни държат.
15:17 05.12.2025
65 Гост
15:17 05.12.2025
66 Ето това държавник
15:19 05.12.2025