Желязков: Няма данни за спекула с цените във връзка с въвеждането на еврото

Желязков: Няма данни за спекула с цените във връзка с въвеждането на еврото

5 Декември, 2025 14:21

Министър-председателят поздрави КЗК за работата по анализа и приветства започналия реален диалог с всички заинтересовани страни – институции, работодатели, синдикати, търговски вериги, производители и потребители

Мария Атанасова

Няма данни за съгласуваност и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това ясно показва секторният анализ на ценовата политика на търговските вериги през юни, юли и август. Постигнатото е резултат от предварителния контрол на държавата и от партньорското отношение на търговските вериги, за което специално искам да благодаря. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на общественото обсъждане на междинния секторен анализ за състоянието на конкуренцията в модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти, организирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Премиерът добави, че всички препоръки трябва да бъдат внимателно разгледани, като особен акцент се поставя върху тези, посочени от Комисията. На базата на резултатите от обществените консултации трябва ясно да бъдат формулирани нормативните и административни промени, които да подпомогнат възстановяването и запазването на традиционните български отрасли, като основната цел е защита на потребителите.

Министър-председателят поздрави КЗК за работата по анализа и приветства започналия реален диалог с всички заинтересовани страни – институции, работодатели, синдикати, търговски вериги, производители и потребители. „Докладът дава ясна картина и може да послужи като основа за мерки и политики за подобряване на традиционните отрасли и сектора на земеделието“, добави премиерът.

В речта си Желязков акцентира, че контролът остава ключов инструмент за защита на потребителите. „Този контрол ще продължи от страна на изпълнителната власт и на КЗК с правомощия да се самосезира. Целта на анализа, на последващия диалог и на всички предложения, които трябва да оптимизират нормативните и административни процеси, е една – прозрачност и предвидимост“, допълни Желязков.

Министър-председателят подчерта още, че анализът и форматът на днешното обсъждане са началото на внимателен разговор за преодоляване на митове и правилното адресиране на проблемите при пълна прозрачност, като най-важната цел остава изграждането на доверие между потребителите, производители и търговци.


  • 1 456

    64 2 Отговор
    Няма спекула?!🤥 Личи си кой не ходи да пазарува.

    Коментиран от #20

    14:23 05.12.2025

  • 2 Джилезкуфф

    49 1 Отговор
    точно държавата прави спекулата, като всички такси стават двойни, тройни, че и много повече

    14:25 05.12.2025

  • 3 Височина

    20 1 Отговор
    Все пак трябват купувачи, за да върви

    14:26 05.12.2025

  • 4 нннн

    40 2 Отговор
    Имам данни от джоба и хладилника. Реват.

    Коментиран от #8

    14:27 05.12.2025

  • 5 Хохо Бохо

    31 1 Отговор
    Спекулата е като корупцията и картелите- само усещане има ама данни няма зашото знаем къде да не ги търсим

    14:27 05.12.2025

  • 6 протеста

    42 1 Отговор
    Спекулата е , че с фалшиви данни , набутвате държавата в еврозоната .Самите политици правят спекулата . Европейския съд допусна жалбата на гражданите , ще ви съдим до дупка . Какво е държава без собствени пари, без граница и без флаг -едно нищо . Потъпкахте референдума и сега предстоят жалби в Правата на човека и в много други институции .Застанахте срещу народа .

    Коментиран от #14

    14:28 05.12.2025

  • 7 пешеходец

    38 1 Отговор
    Няма по голяма спекула от това , ние да внасяме данъци и едно лице да ги краде и да си купува имоти в Дубай

    14:29 05.12.2025

  • 8 нннн

    27 1 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    Пък съм и рибар. Риболовният билет от 25 лв става 25,57 евро. Та, какъв е курса?

    Коментиран от #26

    14:29 05.12.2025

  • 9 ТОЧЕ ИМА има

    19 2 Отговор
    Но това вече няма значение пътнико свиден пътнико..,,,,,,,,,,,,,,,,

    14:29 05.12.2025

  • 10 Да,бе

    32 1 Отговор
    В кои цени няма спекула...Сигурно в строежи на хотели с водопади.Там даже сигурно има рязък спад на цените.

    14:31 05.12.2025

  • 11 Буха ха

    31 1 Отговор
    То и за корупция няма данни, само усещане.

    14:31 05.12.2025

  • 12 биков

    21 1 Отговор
    Няма спекула с тук няма спекула с онова само с ХОТЕЛА с водопада има - МАФИОТИ

    14:32 05.12.2025

  • 13 Британия 🇬🇧

    11 1 Отговор
    Седят си двама джентълмени на Моста над Темза
    Веднъж се чуло един силен вик от реката Помощ Помощ Помощ Давя се Помощ ,
    Единият от господата се обърнал към другият и го попитал
    Извинете че прекъсвам самотата ви господин Уоткинс но защо този глупак в реката навиква толкова много
    Другия се обърнал към давещия се в реката и го погледнал апатично и с снизхождение и отговорил не знае да плува ,
    Тогава събеседника до него му отговорил и като не знае да плува защо вдига шум толкова

    14:32 05.12.2025

  • 14 Попето

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "протеста":

    Тази толкова съществена новина не се коментира почти никъде и от нито един управленец. Европейският съд допуска, че властите срамно и долно са излъгали!

    14:33 05.12.2025

  • 15 Факт

    10 1 Отговор
    А какво ще правят търговци, които нямат наличност да закупят евро! Масово малките магазинчета ще затворят.

    14:33 05.12.2025

  • 16 Асен

    14 1 Отговор
    Има Герб и Дпс има спекула и картели.

    14:33 05.12.2025

  • 17 На Роско жената съм

    14 1 Отговор
    - Само да се прибере Роско, и ще го бушонирам! Как да няма спекула и информация? Жиголото ме предупреди, че това ми е последният месец за по 5000 лева, и че след Нова година ще ме таксува по 5000 евро!

    14:34 05.12.2025

  • 18 На какви цени

    10 1 Отговор
    Ще бъде откриването на хотела? Или ще е от дарения?

    14:36 05.12.2025

  • 19 Да Не

    14 1 Отговор
    Спекула има и то голяма само ти не разбра г-н. Тъп нагъ....л водопад !!!

    14:36 05.12.2025

  • 20 Пешо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "456":

    Хахахахах. Е той е прав..нямало данни, това не означава , че нама спекула. А данни няма ....защото подупечните му е си вършат работа.... хахаххааа. Те самите институции вдигнаха всичко двойнооо, ама това не е заради еврото. Това...просто макроикономика и бг микроикономика...

    14:38 05.12.2025

  • 21 Хе!

    16 1 Отговор
    Човекот е прав! Не казва, че няма спекула, а че нямал данни! Който има данни, да му ги предостави! България се връща към фашизма в по нов вариант! Онеправданите са на улицата, властта се изтяга в Банкя, заради нейните безобразия протестиращи и полицаи се бият по митингите, а толупите зареждат чекмеджаците и охраната им води труженички в покоите! Както е описано в романите и филмите! Едни ще вземат 20 000 евро заплати, другия ще стои без работа и сетне ми говорят, че Радев разделя нацията, вместо да видят обективно причините за надигащия се фашизъм и реакцията срещу него!

    14:39 05.12.2025

  • 22 Ела изпазарувай в махалата ве мунчо,

    11 0 Отговор
    да видим тука нема, тука има, нема да излезеш жив от магазина, това е сигурно.

    14:41 05.12.2025

  • 23 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ТЕЗИ СА ТОТАЛ ЩЕТА ИЛИ НАС НИ ПРАВЯТ НА БАЛАМУРНИЦИ? ЦИФРИТЕ СА СЪЩИТЕ САМО, ЧЕ ВМЕСТО ЛЕВА СА ЕВРО!

    14:42 05.12.2025

  • 24 Гатьо Гатев

    8 0 Отговор
    Пълен ИНФАНТИЛ, с 200 оставка,презирам ви.......

    14:43 05.12.2025

  • 25 Затова другата седмица на Протест в

    9 0 Отговор
    Центъра срещу Властта!
    От Забогателите Софиянци с Любов, едиотино!

    14:43 05.12.2025

  • 26 Добре,😆 а Ловният колко

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    ще струва? Спекула Няма каза Премиера Джилезкоф.🤔🤣

    14:45 05.12.2025

  • 27 Анонимен

    7 0 Отговор
    Как ще има като те са ваши хора

    14:45 05.12.2025

  • 28 Ивелин Михайлов

    11 0 Отговор
    Само дето цените са с 90% нагоре откакто го гласуваха

    14:46 05.12.2025

  • 29 Исторически парк

    10 0 Отговор
    Що тогава в западна Европа е 2 пъти по евтино

    14:46 05.12.2025

  • 30 Костинбродски

    8 0 Отговор
    Не така. Водопадът ти е промил и малкото мозък.

    14:47 05.12.2025

  • 31 запознат

    11 0 Отговор
    Съдът в европа уважи исковата молба , а това означава ,че ще има дело и ще се чепкат всички факти и обстоятелства . Стане ли така , че да установят фалшиви данни , Европа ще съди нашите политици за финасова измама , само гледайте .Така ,че съветвам нашите ,докато е време да поискат отлагане с една година , докато напудрят данните, иначе голям европейски ги чака

    Коментиран от #37, #58

    14:47 05.12.2025

  • 32 ОБЕКТИВЕН

    7 0 Отговор
    Но непрекъснато се вдигат,приказки красиви не работят

    14:48 05.12.2025

  • 33 банкеръ

    12 0 Отговор
    Г-н Премиер , вчера излязоха официално данни , че търговските вериги продават с до 135 % надценка .Хич не е спекула .

    14:49 05.12.2025

  • 34 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 0 Отговор
    Паркирането: 1 лев - 1 евро
    Риболовния билет: 1 лев - 1 евро
    Таксите в доста общини: 1 лев - 1 евро
    Ти за водопади ли ни вземаш бе льольо?

    14:52 05.12.2025

  • 35 НЯМА СПЕКУЛА

    10 0 Отговор
    Защото ти си у хотела под фонтана и нищо не чуваш виждаш. ПИТАЙ НАРОДА КОЙТО ПАЗАРУВА ВСЕКИ ДЕН. ВСИЧКО НАГОРЕ ДОРИ И МАГАЗИНЕРИТЕ ГО ПРИЗНАВТ И КАЗВАТ ВИЕ ОЩЕ НИЩО НЕ СТЕ ВИДЕЛИ. НАГОРЕ НАГОРЕ НАГОРЕ

    14:55 05.12.2025

  • 36 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор
    Да, в цените на водопадите няма наистина.

    14:55 05.12.2025

  • 37 Нов свят

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "запознат":

    Много им пука на европейците за нас. Важното е да приберат едни наши милиарди. Ако им пукаше от 2007 година гледат какви свинщини се вършат у нас ама си траят и потупват по гърба нашите послушковци.
    И защо купихме тонове злато със заеми и го дадохме на ЕС, не разбрах, нещо във връзка с еврото било?

    14:57 05.12.2025

  • 38 Морален Стожер

    2 1 Отговор
    бълxapитe cа най-доллната утайка в световен мащаб.

    14:57 05.12.2025

  • 39 Браво дЖилелзку

    4 0 Отговор
    Венсеремус! Верваме ти

    14:58 05.12.2025

  • 40 Шушумигест

    2 0 Отговор
    Г.Ъ.З.З.З

    14:59 05.12.2025

  • 41 Морален Стожер

    3 4 Отговор
    бълxapитe cа най-доллната утайка в световен мащаб. бълxapитe още си искат бкп и сср,плавешкия мaaнннггоо и т.н. бълxapитe тричат кучета, варят ракия и се наливат като сфинe , бълxapитe ca нечистоплътни , без култура и обноски.

    Коментиран от #57, #59

    14:59 05.12.2025

  • 42 Браво дЖилелзку.....

    2 0 Отговор
    (и на търговските вериги, за което специално искам да благодаря...)

    14:59 05.12.2025

  • 43 Георгиев

    9 0 Отговор
    Хайде, бе, нямало спекула. Влез във веригите и виж цените сега и преди 6 -8 месеца. Примерно немското масло тогава около 16 лв/кг сега е 16 евро/кг. И пускат рядко промоционално немско масло по 19-22 лв/кг. Като се има предвид, че тия вериги печелят с всяка стока, правете изводи каква им е печалбата. Българските производители на масло също силно вдигнаха цените до и повече от тия от ЕС.

    14:59 05.12.2025

  • 44 Я баш не разбирам

    11 0 Отговор
    Ма януари ено йейце беше 22 стинки, днес -55 стинки; кило млеко- 2.20, днес - 3.29. Май тоа омраз от фотото не а влазал у магазино от Априлскио пленум?

    15:00 05.12.2025

  • 45 Морален Стожер

    2 1 Отговор
    бълxapитe cа най-доллната утайка в световен мащаб. бълxapитe още си искат бкп и сcср,пpавешкия мaaнннггоо и т.н. бълxapитe тричат кучета, варят ракия и се наливат като сфинe , бълxapитe ca нечистоплътни , без култура и обноски.

    15:02 05.12.2025

  • 46 Кобрети

    7 0 Отговор
    Само този идиот ли не вижда .че всичко е поскъпнало или има и други?

    15:02 05.12.2025

  • 47 Цените при имотния пазар

    5 0 Отговор
    Не са мръднали от 3 години нали? Ох на мама дЖилезкуту ... А хотелите с водопади даже и за по 1500 лева ги раздават

    15:02 05.12.2025

  • 48 Нов свят

    6 0 Отговор
    Струва ми се, че първи ще излезем от еврото. Да видим догодина какво ще става.

    Коментиран от #64

    15:03 05.12.2025

  • 49 Тиквун Корлеоне

    1 0 Отговор
    внася предложение в деловодството на НС за закриване на комисията Сорос (подмазване на соросоидите от ППДБ в навечерието на вота на недоверие)!!

    Коментиран от #53

    15:04 05.12.2025

  • 50 дядото

    3 0 Отговор
    този говори глупости за да се покаже по медиите или от загриженост към обществото.млади хора,протести до дупка и махане на тази отвратителна сган.

    15:05 05.12.2025

  • 51 Гост

    3 0 Отговор
    Кво се правите на луди бе.. Търговците също на база какво вдигате цените бе??? Барела ли скочи кво стана???

    15:06 05.12.2025

  • 52 Друго важно няма нали ?

    3 0 Отговор
    Само леба, салама и бахура у Кауфланд ? Колко ти е едно подстригване бре мушмул? Знаеш ли ? Или в твоя случай да ти избръснат кратуната? А?

    15:06 05.12.2025

  • 53 Нов свят

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тиквун Корлеоне":

    Свърши с него! Омаза се яко! Краят ще му е печален! А иде ли си Бою изчезва и гербаджийството. После изчезват калинките и чорапа се разплита докрай!

    15:07 05.12.2025

  • 54 Министър-председателят поздрави КЗК

    3 0 Отговор
    Покъртително е ! ......

    15:09 05.12.2025

  • 55 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ТЪПАК

    Коментиран от #63

    15:10 05.12.2025

  • 56 И за робите даже

    1 0 Отговор
    Храната безплатна е била нали?

    15:12 05.12.2025

  • 58 Дебил

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "запознат":

    Кой ще плати цената , ако Европа осъди политиците? Навярно няма да стане, но ще ходим гладни доста години вместо тях.

    15:15 05.12.2025

  • 59 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Морален Стожер":

    Да се гордееш,че и ти бъл X ар.

    15:15 05.12.2025

  • 60 НРБългария

    1 0 Отговор
    Премиера , извън хотелчето , за една хрема хората оставят 100 лева в Аптеката ! После лош бил социализма ? Ами лош е , нямаше да имаш хотел .

    15:15 05.12.2025

  • 62 Феномена Шиши

    1 0 Отговор
    Хайде пак същите лъжи. Цените са хвръкнали до небето, те отново ни лъжат, че всичко е наред. Е,не! Няма да се разберем с тези крадци
    Оставка!

    15:16 05.12.2025

  • 63 Еми изглежда

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Желязков се прави на шегаджия. Вече се сещам за нещо по-добро от урановите мини.

    15:16 05.12.2025

  • 64 Дебил

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нов свят":

    Ха дано! Европа обаче едва ли ще изпусне една "дойна крава". Най-вероятно са предвидили механизми да ни държат.

    15:17 05.12.2025

  • 65 Гост

    0 0 Отговор
    Страшен б"ок"лу"к си ти, желязко, ама наистина страшен. Спекулата започна лятото и инфлацията от тогава е поне 100%. А ти не се прави, че не си го видял. Ти каква долна гадина си. Естествено че ще видиш, че няма спекулата, защото тя вече е завършила. Ако нещо е струвало 1 лев до лятото, то сега вече струва поне 2 лева и няма нужда от спекула, когато влезе еврото. Вие сте много долна пас"мина, ама много долна

    15:17 05.12.2025

  • 66 Ето това държавник

    0 0 Отговор
    Има спекула, но не е във връзка с еврото. Потъване, вода има за всички.

    15:19 05.12.2025

