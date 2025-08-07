Психолог: Българите ги е страх от еврото заради спомена за премахването на нулите

Въвеждането на еврото в България буди силни емоции, съмнения и страхове сред хората, а техните корени не са толкова икономически, колкото психологически.

"Основният страх на българина идва от това, че той преживя една подобна развръзка на нещата тогава, когато имаше деноминация на лева. Тоест изведнъж се премахнаха нули от заплатите, от пенсиите и от цените, разбира се, но това по никакъв начин на него не му стана по-добре, защото много хора тогава изгубиха наистина много пари, много спестявания", каза психологът доц. Николай Димитров.

Според него, в миналото сме имали много поводи да смятаме, че политиците ни лъжат.

"Въпреки че реалните икономически причини бяха други, а именно девалвацията и икономическата криза, паметта за този болезнен период продължава да тегне върху общественото съзнание. Факт е, че ние, българите, сме с много лоша финансова култура. И факт е, че през годините нищо не се е случило, за да ни се подобри финансовата култура. Дори в средното училище има предмет "технология и предприемачество", но там освен да се правят модели от пластилин и да се сглобяват къщички за птички, аз не знам да се обръща особено внимание върху финансовата грамотност. И оттам насетне, тъй като много пъти сме имали поводи да смятаме, че политиците ни лъжат, нямаме повод да мислим, че сега ще бъде различно", коментира още той пред Bulgaria ON AIR.