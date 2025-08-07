Новини
България »
Психолог: Българите ги е страх от еврото заради спомена за премахването на нулите

Психолог: Българите ги е страх от еврото заради спомена за премахването на нулите

7 Август, 2025 15:06 662 34

  • българи-
  • приемане-
  • евро

Според него, в миналото сме имали много поводи да смятаме, че политиците ни лъжат

Психолог: Българите ги е страх от еврото заради спомена за премахването на нулите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на еврото в България буди силни емоции, съмнения и страхове сред хората, а техните корени не са толкова икономически, колкото психологически.

"Основният страх на българина идва от това, че той преживя една подобна развръзка на нещата тогава, когато имаше деноминация на лева. Тоест изведнъж се премахнаха нули от заплатите, от пенсиите и от цените, разбира се, но това по никакъв начин на него не му стана по-добре, защото много хора тогава изгубиха наистина много пари, много спестявания", каза психологът доц. Николай Димитров.

Според него, в миналото сме имали много поводи да смятаме, че политиците ни лъжат.

"Въпреки че реалните икономически причини бяха други, а именно девалвацията и икономическата криза, паметта за този болезнен период продължава да тегне върху общественото съзнание. Факт е, че ние, българите, сме с много лоша финансова култура. И факт е, че през годините нищо не се е случило, за да ни се подобри финансовата култура. Дори в средното училище има предмет "технология и предприемачество", но там освен да се правят модели от пластилин и да се сглобяват къщички за птички, аз не знам да се обръща особено внимание върху финансовата грамотност. И оттам насетне, тъй като много пъти сме имали поводи да смятаме, че политиците ни лъжат, нямаме повод да мислим, че сега ще бъде различно", коментира още той пред Bulgaria ON AIR.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сериозно ли

    19 0 Отговор
    това е измислил този психолог ?

    15:09 07.08.2025

  • 2 Реалностите

    21 0 Отговор
    Не страх ги е щот един хляб от 3 лв, ще стане 3 евро!

    Коментиран от #16

    15:09 07.08.2025

  • 3 Дух

    5 3 Отговор
    Българите са си абсолютни олигофрени и то им личи и без да ги забележи нормален човек,
    Чудя се само на гърците как не се надигнаха на протести в цялата си държава и да прогонят от душите си помията олигофренията и безграничната злободневна глупост с която са ги зарибили българските олигофрени

    15:10 07.08.2025

  • 4 Някой

    6 0 Отговор
    Ето купувам едни евтини газирания за 0.99лв, а от днес са 1.19лв. Колата така направиха от понеделника.
    Отделно ще е проблем във всякакви бази данни и по сайтове, но и по държавни институции.

    15:11 07.08.2025

  • 5 филм

    24 2 Отговор
    Българите не се страхуват от еврото, а от слабия ЕС, инфлацията в еврозоната и неадекватните български политици.

    15:12 07.08.2025

  • 6 Калоян

    14 0 Отговор
    Другарю психологер,
    Българите ги е страх от всяко решително действие на политиците,защото след клетвата им,че действията им ще бъдат само в полза на народа,в последствие разбират,че не се е отнасяло за българския народ,а за съвсем други.

    Коментиран от #14

    15:13 07.08.2025

  • 7 Да,бе

    9 1 Отговор
    Тогава обедняхме от хиперинфлацията,а не от деноминацията,но явно тоя психолог е обеднял още с раждането...Ментално е обеднял,а с възрастта само се е влошавал.

    15:13 07.08.2025

  • 8 дядото

    6 0 Отговор
    не ни е страх от еврото.тъжно ни е третата българия

    15:14 07.08.2025

  • 9 Дедо

    4 2 Отговор
    Глупости. Българина от много години купува и продава имоти само в евро.

    15:15 07.08.2025

  • 10 Сандо

    10 0 Отговор
    Какви ли не диагнози ще намерят за да оправдаят смъртта на тежко болната от евроатлантизъм България.

    Коментиран от #20

    15:16 07.08.2025

  • 11 Истинският страх

    7 0 Отговор
    Е ,че е опитна мишка която плаща скъпо за опитите на некадърници …

    15:22 07.08.2025

  • 12 Психолого менте

    10 0 Отговор
    страх го е че стандарта ще му падне 2 пъти и ще обеднее
    като цените ще се изравнят до година две с сегашните
    но в евро
    за половината народ ще е тежко с под 500 евро заплатка

    поне гласувалите за тикви и шишове и киркири ще си го заслужат

    Коментиран от #17, #31

    15:23 07.08.2025

  • 13 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Поредния титулован к. етен. Нищо вярно няма е твърдението му.

    15:26 07.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Психо Пат

    3 0 Отговор
    По-голяма глупост не бях чел скоро.

    15:32 07.08.2025

  • 16 Как разбра това бе...

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Реалностите":

    Кухар🤣...... че хляба от 3лв ще стане 3 евро🤣

    Коментиран от #19

    15:33 07.08.2025

  • 17 Кеф ми е че и.......

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Психолого менте":

    стандарта на копейките ще падне два пъти и ще обеднеят🤣🤣🤣

    15:35 07.08.2025

  • 18 По-удачен

    3 0 Отговор
    е примерът от 1.02.1991г. когато се проведе "шоковата терапия" и само за един ден цените се вдигнаха 3-4 пъти. Димитър Попов ни успокояваше - за бога братя, не купувайте. Цените ще спаднат до няколко месеца, заплатите ще се повишат, а сега ще дадете повече пари отколкото след известно време". Явно доцентът е бил дете тогава.

    15:35 07.08.2025

  • 19 Хлебарка

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Как разбра това бе...":

    Лесно, пазарувам редовно и помня цените от преди няколко месеца.

    Коментиран от #22

    15:36 07.08.2025

  • 20 Ти за евроатлантическа България....

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сандо":

    не бери грижа, тя ще се оправи, мисли за смърта на русофилска България, тя няма шанс да оцелее.

    15:38 07.08.2025

  • 21 Обяснявам като за мaлoумeн

    3 0 Отговор
    Не ни е страх от еврото, просто не го искаме.

    Коментиран от #23

    15:41 07.08.2025

  • 22 И какво хлебарке видя....

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хлебарка":

    като пазаруваш?, че хляба е три лева и ще стане три евро ли?, това пенсионерите си го разказвахте докато чакате на касата да платите ли?, или го видя в тик-ток?

    15:42 07.08.2025

  • 23 Кои сте вие....

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Обяснявам като за мaлoумeн":

    Където не го искате?, и колко сте?

    Коментиран от #27

    15:43 07.08.2025

  • 24 Референдум

    2 1 Отговор
    Не ви искам еврото - не , не , не.

    Проведете референдум иначе сте за затвора.

    15:46 07.08.2025

  • 25 Миме

    1 0 Отговор
    явно и тоа е на хранилката на некое от хилядите сороски НКО-та поредното десно-синьо либераско продажно мекеренце

    15:48 07.08.2025

  • 26 Истината

    1 1 Отговор
    Българин страх няма !!!

    Във ледена вода хоро играе и върху жар ходи !!!

    Страх има в политиците и в еврозоната - те там ги е страх и не провеждат референдум.

    Коментиран от #33

    15:50 07.08.2025

  • 27 Референдум

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кои сте вие....":

    + за лева
    - за еврото

    Гласувай !

    Коментиран от #29

    15:51 07.08.2025

  • 28 Хм.....

    2 0 Отговор
    И какво се случи като премахнаха нулите?, да не би земята да се разцепи?, какви умозаключения прави този.

    15:56 07.08.2025

  • 29 За какъв........

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Референдум":

    Референдум бълнуваш?

    Коментиран от #32

    15:57 07.08.2025

  • 30 щамов работник

    0 0 Отговор
    Въвеждането на еврото в България трябва да стане със сегашните цифри на доходите на българите,а не доходите да бъдат свалени по курса на еврото-т.е-2:1. Така българските граждани ще обеднеят със 100%.Казано беше преди от брюкселаните и така ще стане-бедност до закриване на тая страна.

    16:01 07.08.2025

  • 31 ани владимировна

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Психолого менте":

    страх ги е бедните
    за другите двадесет процента от българите е весе едно

    16:01 07.08.2025

  • 32 Ей такъв

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "За какъв........":

    зелен.

    Коментиран от #34

    16:01 07.08.2025

  • 33 Вярно.... вярно....

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Истината":

    И пие ракия като минерална вода, татуира си Ботев и Левски на шкембето, разбира от футбол, жени и геополитика, обича Путин без да знае защо, работи в ЕС и плюе ЕС, получава евро и плюе еврото без да знае защо, сам не може да си върже обувките но е най умният в света..... Този народ е непобедим!

    16:02 07.08.2025

  • 34 Еми бълнуваш си за......

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ей такъв":

    зеления, само с бълнуването ще си останеш.

    16:04 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове