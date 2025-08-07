Психолог: Българите ги е страх от еврото заради спомена за премахването на нулите

Въвеждането на еврото в България буди силни емоции, съмнения и страхове сред хората, а техните корени не са толкова икономически, колкото психологически.
"Основният страх на българина идва от това, че той преживя една подобна развръзка на нещата тогава, когато имаше деноминация на лева. Тоест изведнъж се премахнаха нули от заплатите, от пенсиите и от цените, разбира се, но това по никакъв начин на него не му стана по-добре, защото много хора тогава изгубиха наистина много пари, много спестявания", каза психологът доц. Николай Димитров.
Според него, в миналото сме имали много поводи да смятаме, че политиците ни лъжат.
"Въпреки че реалните икономически причини бяха други, а именно девалвацията и икономическата криза, паметта за този болезнен период продължава да тегне върху общественото съзнание. Факт е, че ние, българите, сме с много лоша финансова култура. И факт е, че през годините нищо не се е случило, за да ни се подобри финансовата култура. Дори в средното училище има предмет "технология и предприемачество", но там освен да се правят модели от пластилин и да се сглобяват къщички за птички, аз не знам да се обръща особено внимание върху финансовата грамотност. И оттам насетне, тъй като много пъти сме имали поводи да смятаме, че политиците ни лъжат, нямаме повод да мислим, че сега ще бъде различно", коментира още той пред Bulgaria ON AIR.
1 Сериозно ли
15:09 07.08.2025
2 Реалностите
Коментиран от #16
15:09 07.08.2025
3 Дух
Чудя се само на гърците как не се надигнаха на протести в цялата си държава и да прогонят от душите си помията олигофренията и безграничната злободневна глупост с която са ги зарибили българските олигофрени
15:10 07.08.2025
4 Някой
Отделно ще е проблем във всякакви бази данни и по сайтове, но и по държавни институции.
15:11 07.08.2025
5 филм
15:12 07.08.2025
6 Калоян
Българите ги е страх от всяко решително действие на политиците,защото след клетвата им,че действията им ще бъдат само в полза на народа,в последствие разбират,че не се е отнасяло за българския народ,а за съвсем други.
Коментиран от #14
15:13 07.08.2025
7 Да,бе
15:13 07.08.2025
8 дядото
15:14 07.08.2025
9 Дедо
15:15 07.08.2025
10 Сандо
Коментиран от #20
15:16 07.08.2025
11 Истинският страх
15:22 07.08.2025
12 Психолого менте
като цените ще се изравнят до година две с сегашните
но в евро
за половината народ ще е тежко с под 500 евро заплатка
поне гласувалите за тикви и шишове и киркири ще си го заслужат
Коментиран от #17, #31
15:23 07.08.2025
13 Ха ха ха
15:26 07.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Психо Пат
15:32 07.08.2025
16 Как разбра това бе...
До коментар #2 от "Реалностите":Кухар🤣...... че хляба от 3лв ще стане 3 евро🤣
Коментиран от #19
15:33 07.08.2025
17 Кеф ми е че и.......
До коментар #12 от "Психолого менте":стандарта на копейките ще падне два пъти и ще обеднеят🤣🤣🤣
15:35 07.08.2025
18 По-удачен
15:35 07.08.2025
19 Хлебарка
До коментар #16 от "Как разбра това бе...":Лесно, пазарувам редовно и помня цените от преди няколко месеца.
Коментиран от #22
15:36 07.08.2025
20 Ти за евроатлантическа България....
До коментар #10 от "Сандо":не бери грижа, тя ще се оправи, мисли за смърта на русофилска България, тя няма шанс да оцелее.
15:38 07.08.2025
21 Обяснявам като за мaлoумeн
Коментиран от #23
15:41 07.08.2025
22 И какво хлебарке видя....
До коментар #19 от "Хлебарка":като пазаруваш?, че хляба е три лева и ще стане три евро ли?, това пенсионерите си го разказвахте докато чакате на касата да платите ли?, или го видя в тик-ток?
15:42 07.08.2025
23 Кои сте вие....
До коментар #21 от "Обяснявам като за мaлoумeн":Където не го искате?, и колко сте?
Коментиран от #27
15:43 07.08.2025
24 Референдум
Проведете референдум иначе сте за затвора.
15:46 07.08.2025
25 Миме
15:48 07.08.2025
26 Истината
Във ледена вода хоро играе и върху жар ходи !!!
Страх има в политиците и в еврозоната - те там ги е страх и не провеждат референдум.
Коментиран от #33
15:50 07.08.2025
27 Референдум
До коментар #23 от "Кои сте вие....":+ за лева
- за еврото
Гласувай !
Коментиран от #29
15:51 07.08.2025
28 Хм.....
15:56 07.08.2025
29 За какъв........
До коментар #27 от "Референдум":Референдум бълнуваш?
Коментиран от #32
15:57 07.08.2025
30 щамов работник
16:01 07.08.2025
31 ани владимировна
До коментар #12 от "Психолого менте":страх ги е бедните
за другите двадесет процента от българите е весе едно
16:01 07.08.2025
32 Ей такъв
До коментар #29 от "За какъв........":зелен.
Коментиран от #34
16:01 07.08.2025
33 Вярно.... вярно....
До коментар #26 от "Истината":И пие ракия като минерална вода, татуира си Ботев и Левски на шкембето, разбира от футбол, жени и геополитика, обича Путин без да знае защо, работи в ЕС и плюе ЕС, получава евро и плюе еврото без да знае защо, сам не може да си върже обувките но е най умният в света..... Този народ е непобедим!
16:02 07.08.2025
34 Еми бълнуваш си за......
До коментар #32 от "Ей такъв":зеления, само с бълнуването ще си останеш.
16:04 07.08.2025