От днес: етикети в две валути, плащанията остават в лева

8 Август, 2025

Промените в закона бяха приети от Народното събрание окончателно на 30 юли

От днес: етикети в две валути, плащанията остават в лева - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов

От 8 август стоките и услугите в България трябва да са с етикети с две валути – и в лева, и в евро. Повечето търговци са готови с промяната.

Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да е водеща – тази в лева или в евро. Много потребители се объркват от двойното обозначаване на цените. Част от клиентите възприемат цената в евро като крайната и остават изненадани на касата, когато трябва да платят реалната стойност в лева, припомня dariknews.bg.

Въпреки че цените са посочени и в двете валути, в България плащанията в евро ще започнат от 1 януари 2026 г. От тази дата еврото става официалната валута и ще се използва за всички плащания. През януари 2026 ще има период на успоредно обращение на лева и еврото, като ще може да се плаща и в двете валути, като търговецът ще връща ресто в евро.

От 8 август се очаква да влязат в сила и промените в Закона за въвеждане на еврото в България. Сред новостите в тях е въвеждане на двумесечен срок, в който търговците няма да бъдат глобявани, ако не са изписали едновременно цените в лева и евро. В предишния вариант на разпоредбите търговците се задължаваха да въведат двойното обозначаване от 8 август, като при неспазването на този срок се предвиждаха глоби, които сега ще започнат да се налагат от 8 октомври.

Промените в закона бяха приети от Народното събрание окончателно на 30 юли.

Съгласно текстовете от закона Министерският съвет може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Регламентира се, че цените ще са "придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, позволяващо лесното им разпознаване".

В периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно. При изменение на цените те са длъжни при поискване да предоставят на контролните органи документи относно наличие на обективни икономически фактори, гласят още разпоредбите.

При окончателното приемане на промените в закона пленарната зала позволи на бизнеса отсрочка до 8 октомври тази година, за да приведе дейността си в съответствие с всички изисквания, включително двойното обозначаване на цените, настройката на касовите апарати и изискването за големите търговци да публикуват ежедневно списък с крайните продажни цени на предлаганите стоки. До тогава контролните органи няма да налагат предвидените санкции в закона. През гратисния период до 8 октомври търговците няма да бъдат глобявани за нередности, като целта е да им бъде дадена възможност да се адаптират.

Мерките срещу евентуално недобросъвестно повишаване на цените от страна на търговците във връзка с членството на България в еврозоната ще важат до 8 август 2026 година, а не до края на следващата година, както предвиждаха текстовете на първо четене, които бяха внесени от Министерския съвет.

Търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева, предвижда законът. Големите търговски вериги ще публикуват на интернет страниците си крайните продажни цени на всички предлагани стоки и услуги от голямата потребителска кошница на ежедневна база. Глобите за неизпълнение на изискването за публикуване на списъка с цените няма да се прилагат в срок до един месец след влизане в сила на закона.

Промените в закона предвиждат лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, да изпълняват задължението за двойно обозначаване на цените от 31 октомври 2025 г.

Двойното обозначаване на продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания започва на 1 януари 2026 г., според законовите промени.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха

    23 2 Отговор
    "политическата воля" за грабеж никога не свършва

    07:20 08.08.2025

  • 2 Лека му пръст

    10 6 Отговор
    На българския Лев!

    Коментиран от #38

    07:21 08.08.2025

  • 3 хаберих

    12 1 Отговор
    – Мамо, колко време трае търпението?
    – Зависи. Ако питаш за моето – то вече свърши.

    07:22 08.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 вече ще просим само с евро

    14 2 Отговор
    Стигнахме европеиските просяци след 37 години възход!

    Коментиран от #26

    07:23 08.08.2025

  • 6 Анализ

    8 0 Отговор
    Нищо не казвам и не искам да кажа, казват го други хора:

    07:24 08.08.2025

  • 7 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    Също като зеления 🤡 .Това народно събрание е нелегитимно.

    07:28 08.08.2025

  • 8 Ха ха

    13 2 Отговор
    Навряха ни това Евро на сила и сега сьс 300 Евро пенсия и 500 евро мин.зсплати ще сьрбаме попарата.Те още от сега цените ги качиха ужас .Вчера купих 5 праскови 5 лева една диня 10 лева направо сме живи за оплакване.

    Коментиран от #11

    07:29 08.08.2025

  • 9 Хаха

    6 6 Отговор
    Така ще се осветли бизнеса ще тръгнат на проверки по селски магазини и кебапчийници които иначе никой не ги проверява не дават касови бележки, пишат на вересия и казват не пи работи пос терминала.

    Коментиран от #13

    07:30 08.08.2025

  • 10 Котю Котрв

    11 3 Отговор
    Като изчезне лева и остане само еврото ще стане много интересно.
    Първо цените ще се закръглят нагоре само в евро. И С ТИЯ СРЕДНИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙКИ В БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВАЩИ.МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ИМ СТИГАТ ЗА ХЛЯБ И СПЛ И ДА СИ ПЛАЩАТ БИТОВИТЕ СМЕТКИ. НЕЩО КАТО РУМЪНИЯ МОЖЕ И ПО ЛОШО. ТОВА СА РЕЯЛНО НАБЛИЖАВАЩИ ФАКТИ.

    Коментиран от #14

    07:37 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 провинциалист

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Ако искаме да се осветли и политиката каква валута да приемем?

    07:39 08.08.2025

  • 14 България е приела Еврото

    3 12 Отговор

    До коментар #10 от "Котю Котрв":

    преди повече от 20 години.
    Стига плашили хората.

    Коментиран от #17

    07:39 08.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Волгин

    4 5 Отговор
    Аз избрах 15 хиляди евро заплата!

    Коментиран от #22

    07:40 08.08.2025

  • 19 така е

    1 10 Отговор
    На 4 юни 2025 година, с приемането на Еврото България окончателно и безвъзвратно скъса синджира на руското робство. Тепърва тук започва прехода от див руски олигархичен капитализъм към Демокрация.

    07:43 08.08.2025

  • 20 бастуна

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "и тоя се изказа неподготвен":

    От 20 години едно Евро все си е 1.95лв.

    07:44 08.08.2025

  • 21 Фен

    1 3 Отговор
    Урсула, целувайки всичко на Тръмп в Шотландия, даде най-добрият отговор на въпроса, защо си го причиняваме всичко това...

    Коментиран от #23, #31

    07:47 08.08.2025

  • 22 Кривогледа лайкова

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Волгин":

    Аз също джиткам с евраци.

    07:48 08.08.2025

  • 23 лесно е

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Фен":

    Тръмп има още три години мандат. После никой няма да е чувал за него и мерките му.

    07:49 08.08.2025

  • 24 Бедняшката русофилска иzzмет

    5 8 Отговор
    От Нова година и тя ще пазари в евро..

    Коментиран от #29

    07:49 08.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Оди у Русиа

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "вече ще просим само с евро":

    Ще богатееш.

    07:52 08.08.2025

  • 27 Развитие

    4 1 Отговор
    Бегом с €врата в "Хоремага" !

    07:53 08.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не разбрал

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    Кой си ти, бре ?

    07:54 08.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тихо пръдлияк!

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Фен":

    Не си компетентен в областа на дипломацията.

    Коментиран от #35

    07:55 08.08.2025

  • 32 Миши

    5 2 Отговор
    Лошо е да се к.ълне, но всеки който е замесен в това и го причинява на всички мислещи българи нека си плати цената с окраденото, да се лекува той и рода му. Покой да нямат. Всеки ден с нови цени на храна, техника, лекарства и тн. Завлякоха ни на дъното с потъващия кораб.

    Коментиран от #34

    07:56 08.08.2025

  • 33 Мунчо

    5 1 Отговор
    България не е на три морета, България е до Лисабон и Ламанша.

    07:57 08.08.2025

  • 34 хе хе

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Миши":

    всеки ден нови цени, а скапаното Евро даже още не е дошло! Или?

    07:57 08.08.2025

  • 35 Алооо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо пръдлияк!":

    компетентнияяяяяя !!!

    07:58 08.08.2025

  • 36 ПЛЮЯ ВИ НА СКАПАНОТО ЕВРО

    7 2 Отговор
    И НА ВАС ПРЕДАТЕЛИ И КРАДЦИ ! ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ЗА ВСИЧКО !

    Коментиран от #40, #41

    07:58 08.08.2025

  • 37 Някой

    0 2 Отговор
    Дори не могат да си представят какъв проблем е за сайтове и бази данни. Това не е едно добавяне на например /0.51€ . Това са стари бази с полета в които стойностите са в левове. За да е съвместимо с новото състояние, най-добре да се променят старите към евро, със запазване за копия за левовете. Само че често на места са разхвърляни. Е на НАП хакнатата база колко гигабайта бе. Може да се окаже, че от 1000лв пенсия, става някой с 1000€ пенсия. Ако не са подготвени и държавни ще закъсат. За сайтове с цени от сега се обзалагам, че на 1.1.2026г и разни следващи дни няма да работят! Трябва най-малкото време за настройки. И хората предпочитат ръчно. Като програмист вече съм направил за два типа сайтове. Това си е труд и за разни пари.

    07:58 08.08.2025

  • 38 Някой

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лека му пръст":

    Процедурата бе отнемане на право на избор на народа и потъпкване на демокрацията! Потъпкаха конституцията (член 1 алинея 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и алинея 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)). Лъгаха за нарушен договор (гледа се ДФЕС, член 140, по параграф 3 се изисква нашето одобрение след одобрение по критерии, като 18 от 27 държави имали референдуми част за еврото). Лъжат за инфлацията (цените спрямо 3-4 години са 1.7-3 пъти отгоре) и че отговаряме на критерии (само 2 заема са над 10 милиарда лева и искали пари от банките предварително заради дефицита).
    Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци, като това е неоспорим факт!

    08:01 08.08.2025

  • 39 БОКОИ ШИШО ЩЕ СЕ ПЪРЖАТ ВЕЧНО В АДА

    4 2 Отговор
    НА 600 ГРАДУСА И 600 АТВОСФЕРИ В ТЕРМОБАРОКАМЕРА ЗАЕДНО С АКУШЕРКАТА И НЕЙНАТА ШАЙКА !

    08:02 08.08.2025

  • 40 чувствата са взаимни

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "ПЛЮЯ ВИ НА СКАПАНОТО ЕВРО":

    Пази си нервите.

    08:03 08.08.2025

  • 41 така е

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "ПЛЮЯ ВИ НА СКАПАНОТО ЕВРО":

    На 4 юни 2025 година, с приемането на Еврото България окончателно и безвъзвратно скъса синджира на руското робство. Тепърва тук започва прехода от див руски олигархичен капитализъм към Демокрация.

    08:04 08.08.2025

  • 42 Двойно Етикетиране !

    1 0 Отговор
    Двойно Етикетиране !

    Или как да отвлечеш Вниманието !

    На Масата !

    Дакато си вършиш !

    Своите Далавери !

    08:12 08.08.2025

  • 43 хихи

    0 0 Отговор
    Изключително безполезно, подвеждащо за потребителите. В услуга само за големите вериги - служи да подвежда хората.
    Всеки може да сметне 2лв 1 евро с грешка 2%

    08:15 08.08.2025

  • 44 ЦК на БКП

    1 0 Отговор
    Другари, преди нямахте левове, сега няма да имате и евро! А ние пак ще имаме! Ако искате още по да нямате - чемодан, вокзал и вперьод към Просия!

    08:15 08.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

