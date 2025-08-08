От днес: етикети в две валути, плащанията остават в лева

От 8 август стоките и услугите в България трябва да са с етикети с две валути – и в лева, и в евро. Повечето търговци са готови с промяната.
Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да е водеща – тази в лева или в евро. Много потребители се объркват от двойното обозначаване на цените. Част от клиентите възприемат цената в евро като крайната и остават изненадани на касата, когато трябва да платят реалната стойност в лева, припомня dariknews.bg.
Въпреки че цените са посочени и в двете валути, в България плащанията в евро ще започнат от 1 януари 2026 г. От тази дата еврото става официалната валута и ще се използва за всички плащания. През януари 2026 ще има период на успоредно обращение на лева и еврото, като ще може да се плаща и в двете валути, като търговецът ще връща ресто в евро.
От 8 август се очаква да влязат в сила и промените в Закона за въвеждане на еврото в България. Сред новостите в тях е въвеждане на двумесечен срок, в който търговците няма да бъдат глобявани, ако не са изписали едновременно цените в лева и евро. В предишния вариант на разпоредбите търговците се задължаваха да въведат двойното обозначаване от 8 август, като при неспазването на този срок се предвиждаха глоби, които сега ще започнат да се налагат от 8 октомври.
Промените в закона бяха приети от Народното събрание окончателно на 30 юли.
Съгласно текстовете от закона Министерският съвет може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Регламентира се, че цените ще са "придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, позволяващо лесното им разпознаване".
В периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно. При изменение на цените те са длъжни при поискване да предоставят на контролните органи документи относно наличие на обективни икономически фактори, гласят още разпоредбите.
При окончателното приемане на промените в закона пленарната зала позволи на бизнеса отсрочка до 8 октомври тази година, за да приведе дейността си в съответствие с всички изисквания, включително двойното обозначаване на цените, настройката на касовите апарати и изискването за големите търговци да публикуват ежедневно списък с крайните продажни цени на предлаганите стоки. До тогава контролните органи няма да налагат предвидените санкции в закона. През гратисния период до 8 октомври търговците няма да бъдат глобявани за нередности, като целта е да им бъде дадена възможност да се адаптират.
Мерките срещу евентуално недобросъвестно повишаване на цените от страна на търговците във връзка с членството на България в еврозоната ще важат до 8 август 2026 година, а не до края на следващата година, както предвиждаха текстовете на първо четене, които бяха внесени от Министерския съвет.
Търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева, предвижда законът. Големите търговски вериги ще публикуват на интернет страниците си крайните продажни цени на всички предлагани стоки и услуги от голямата потребителска кошница на ежедневна база. Глобите за неизпълнение на изискването за публикуване на списъка с цените няма да се прилагат в срок до един месец след влизане в сила на закона.
Промените в закона предвиждат лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, да изпълняват задължението за двойно обозначаване на цените от 31 октомври 2025 г.
Двойното обозначаване на продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания започва на 1 януари 2026 г., според законовите промени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха
07:20 08.08.2025
2 Лека му пръст
Коментиран от #38
07:21 08.08.2025
3 хаберих
– Зависи. Ако питаш за моето – то вече свърши.
07:22 08.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 вече ще просим само с евро
Коментиран от #26
07:23 08.08.2025
6 Анализ
07:24 08.08.2025
7 И Киев е Руски
07:28 08.08.2025
8 Ха ха
Коментиран от #11
07:29 08.08.2025
9 Хаха
Коментиран от #13
07:30 08.08.2025
10 Котю Котрв
Първо цените ще се закръглят нагоре само в евро. И С ТИЯ СРЕДНИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙКИ В БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВАЩИ.МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ИМ СТИГАТ ЗА ХЛЯБ И СПЛ И ДА СИ ПЛАЩАТ БИТОВИТЕ СМЕТКИ. НЕЩО КАТО РУМЪНИЯ МОЖЕ И ПО ЛОШО. ТОВА СА РЕЯЛНО НАБЛИЖАВАЩИ ФАКТИ.
Коментиран от #14
07:37 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 провинциалист
До коментар #9 от "Хаха":Ако искаме да се осветли и политиката каква валута да приемем?
07:39 08.08.2025
14 България е приела Еврото
До коментар #10 от "Котю Котрв":преди повече от 20 години.
Стига плашили хората.
Коментиран от #17
07:39 08.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Волгин
Коментиран от #22
07:40 08.08.2025
19 така е
07:43 08.08.2025
20 бастуна
До коментар #17 от "и тоя се изказа неподготвен":От 20 години едно Евро все си е 1.95лв.
07:44 08.08.2025
21 Фен
Коментиран от #23, #31
07:47 08.08.2025
22 Кривогледа лайкова
До коментар #18 от "Волгин":Аз също джиткам с евраци.
07:48 08.08.2025
23 лесно е
До коментар #21 от "Фен":Тръмп има още три години мандат. После никой няма да е чувал за него и мерките му.
07:49 08.08.2025
24 Бедняшката русофилска иzzмет
Коментиран от #29
07:49 08.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Оди у Русиа
До коментар #5 от "вече ще просим само с евро":Ще богатееш.
07:52 08.08.2025
27 Развитие
07:53 08.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не разбрал
До коментар #24 от "Бедняшката русофилска иzzмет":Кой си ти, бре ?
07:54 08.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тихо пръдлияк!
До коментар #21 от "Фен":Не си компетентен в областа на дипломацията.
Коментиран от #35
07:55 08.08.2025
32 Миши
Коментиран от #34
07:56 08.08.2025
33 Мунчо
07:57 08.08.2025
34 хе хе
До коментар #32 от "Миши":всеки ден нови цени, а скапаното Евро даже още не е дошло! Или?
07:57 08.08.2025
35 Алооо
До коментар #31 от "Тихо пръдлияк!":компетентнияяяяяя !!!
07:58 08.08.2025
36 ПЛЮЯ ВИ НА СКАПАНОТО ЕВРО
Коментиран от #40, #41
07:58 08.08.2025
37 Някой
07:58 08.08.2025
38 Някой
До коментар #2 от "Лека му пръст":Процедурата бе отнемане на право на избор на народа и потъпкване на демокрацията! Потъпкаха конституцията (член 1 алинея 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и алинея 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)). Лъгаха за нарушен договор (гледа се ДФЕС, член 140, по параграф 3 се изисква нашето одобрение след одобрение по критерии, като 18 от 27 държави имали референдуми част за еврото). Лъжат за инфлацията (цените спрямо 3-4 години са 1.7-3 пъти отгоре) и че отговаряме на критерии (само 2 заема са над 10 милиарда лева и искали пари от банките предварително заради дефицита).
Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци, като това е неоспорим факт!
08:01 08.08.2025
39 БОКОИ ШИШО ЩЕ СЕ ПЪРЖАТ ВЕЧНО В АДА
08:02 08.08.2025
40 чувствата са взаимни
До коментар #36 от "ПЛЮЯ ВИ НА СКАПАНОТО ЕВРО":Пази си нервите.
08:03 08.08.2025
41 така е
До коментар #36 от "ПЛЮЯ ВИ НА СКАПАНОТО ЕВРО":На 4 юни 2025 година, с приемането на Еврото България окончателно и безвъзвратно скъса синджира на руското робство. Тепърва тук започва прехода от див руски олигархичен капитализъм към Демокрация.
08:04 08.08.2025
42 Двойно Етикетиране !
Или как да отвлечеш Вниманието !
На Масата !
Дакато си вършиш !
Своите Далавери !
08:12 08.08.2025
43 хихи
Всеки може да сметне 2лв 1 евро с грешка 2%
08:15 08.08.2025
44 ЦК на БКП
08:15 08.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.