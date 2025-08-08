Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Мъртвото вълнение завлече 18-годишно момче в неохраняемата зона на плажа „Аркутино“. Издирването му продължава и днес.
Съобщението за инцидента е получено в четвъртък около 15.00 ч. в Районно управление – Приморско.
18-годишният младеж от Сливен влязъл във водата заедно с приятелката си - 17 годишно момиче от Сливен, но силното течение го завлякло.
Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито.
Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 спасителите са готини .
Коментиран от #8
08:56 08.08.2025
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #3
09:00 08.08.2025
3 Сила
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":След два дни ще го изхвърли на почти същото място ....познавам плажа и съм бил свидетел !!! Морето там ги връща на брега там откъдето са влезли ....
09:07 08.08.2025
4 пср
09:13 08.08.2025
5 Рапанчо
09:18 08.08.2025
6 007 лиценз ту кил
Коментиран от #7
09:47 08.08.2025
7 Да беше
До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":Си възпитал момиченцето
09:50 08.08.2025
8 Дебилизма дави драги българи
До коментар #1 от "спасителите са готини .":ДРАГИ ДЕБИЛИ га СПАСИТЕЛИТЕ СА ДИГНАЛИ ЧЕРВЕН ФЛАГ НЕ ВЛИЗАЙТЕ ВЪВ ВОДАТА. ПРЕЗ СОЦА СПАСИТЕЛИТЕ СЛАГАХА ОГРАДИТЕЛНИ ВЪЖЕТА ЗА ДА НЕ МОЖЕ ДЕБИЛНИЯ ДОБИТЪК ДА ВЛИЗА И СТОЕХА ДО ВЪЖЕТАТА И БИЕХА НО НЕ ПОЗВОЛЯВАХА ДА СЕ УДАВИШ , ДРАГИ ОВЦЕ.
10:01 08.08.2025