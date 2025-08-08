Новини
България »
Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

8 Август, 2025 08:51 962 8

  • удавник-
  • младеж-
  • аркутино

Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино" - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов

Мъртвото вълнение завлече 18-годишно момче в неохраняемата зона на плажа „Аркутино“. Издирването му продължава и днес.

Съобщението за инцидента е получено в четвъртък около 15.00 ч. в Районно управление – Приморско.

18-годишният младеж от Сливен влязъл във водата заедно с приятелката си - 17 годишно момиче от Сливен, но силното течение го завлякло.

Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито.

Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 спасителите са готини .

    5 0 Отговор
    нарочно са по малко . ако някой е забелязал така е с доктори , полисмани , инструктори , шофьори . морето връща след 3 дни . една потъна преди 3-4 години . спасителя каза че ще изплува след няколко дена . така и стана . 3 дена . на червено може да се къпеме . изискването е да е на плиткото . на 2-3 метра от брега . тогава спасителите не се сърдят . да се пазят .

    Коментиран от #8

    08:56 08.08.2025

  • 2 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор
    Морето при Аркутино е много опасно. Не става за плуване. През годините има стотици удавени. Преди плажът беше неохраняем, сега пише имало спасители. Бъдете внимателни.

    Коментиран от #3

    09:00 08.08.2025

  • 3 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    След два дни ще го изхвърли на почти същото място ....познавам плажа и съм бил свидетел !!! Морето там ги връща на брега там откъдето са влезли ....

    09:07 08.08.2025

  • 4 пср

    5 0 Отговор
    Тъжно и лошо.Жалко за момчето.

    09:13 08.08.2025

  • 5 Рапанчо

    6 0 Отговор
    Защо влизат, като не познават морето, пияни ли са били? Мъртвото течение се познава лесно - като влизаш и почваш да затъваш в пясъка... И не влизаш на дълбоко, защото не можеш да излезнеш дори и ходейки...

    09:18 08.08.2025

  • 6 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор
    Имаше случай млад мъж и много по-младо момиче (непълнолетна) тръгват от София на плаж. Не на море, а на плаж! Пристигат на Аркутино, слизат от колата и се хвърлят в морето. Момичето моментално се удави, оня едвам го извадиха други хора. Така и не разбрах защо бащата на момичето не му пръсна главата на оня.

    Коментиран от #7

    09:47 08.08.2025

  • 7 Да беше

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":

    Си възпитал момиченцето

    09:50 08.08.2025

  • 8 Дебилизма дави драги българи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "спасителите са готини .":

    ДРАГИ ДЕБИЛИ га СПАСИТЕЛИТЕ СА ДИГНАЛИ ЧЕРВЕН ФЛАГ НЕ ВЛИЗАЙТЕ ВЪВ ВОДАТА. ПРЕЗ СОЦА СПАСИТЕЛИТЕ СЛАГАХА ОГРАДИТЕЛНИ ВЪЖЕТА ЗА ДА НЕ МОЖЕ ДЕБИЛНИЯ ДОБИТЪК ДА ВЛИЗА И СТОЕХА ДО ВЪЖЕТАТА И БИЕХА НО НЕ ПОЗВОЛЯВАХА ДА СЕ УДАВИШ , ДРАГИ ОВЦЕ.

    10:01 08.08.2025

Новини по градове:
