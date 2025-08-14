Мъж изчезна в бурното море на Слънчев бряг

Мащабна издирвателна акция се проведе днес в морето край Слънчев бряг заради изчезнал турист. Мъжът потъна в бурните води при силно вълнение и червен флаг, а спасителите го търсиха с катер и джетове, но така и не го откриха.
Инцидентът стана при изключително опасни условия - вълните достигаха до 4-5 метра височина и "дърпаха навътре", според България ON AIR. Въпреки забраната за влизане в морето, обозначена с червен флаг, туристът е влязъл в морето.
В издирването участваха специализирани екипи със съвременна техника. Катер и джетове изследваха акваторията, а спасители обследваха района, докато жената на изчезналия мъж крещеше отчаяно от брега.
Десетки плажуващи се събраха на брега и наблюдаваха драматичните усилия за спасяване. Въпреки мащабната акция и използваната техника, издирването остана безрезултатно към момента на публикуване на информацията.
Червеният флаг сигнализира пълна забрана за къпане заради крайно опасните условия. Високите вълни до 5 метра и силното подводно течение правят плуването смъртоносно дори за опитни плувци.
Случаят припомня за необходимостта туристите да спазват стриктно предупрежденията на спасителите и да не влизат в морето при издигнат червен флаг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма мозък няма живот
Коментиран от #15
21:27 14.08.2025
2 Мурджо
21:28 14.08.2025
3 Ми що влиза
21:28 14.08.2025
4 САМОНАДЕЯНА
21:28 14.08.2025
5 Факт
21:31 14.08.2025
6 червена буболечка
21:37 14.08.2025
7 Това прилича на
21:41 14.08.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:41 14.08.2025
9 Боруна Лом
21:58 14.08.2025
10 оня с коня
Коментиран от #12
22:07 14.08.2025
11 Абе,
Коментиран от #13
22:07 14.08.2025
12 Сивата котка
До коментар #10 от "оня с коня":Много добро предложение. Недостатъка му е, че ще се стреля само по мъже, щото жена далтонист няма.
Коментиран от #14
22:17 14.08.2025
13 Не е той
До коментар #11 от "Абе,":Зъби Зъбеф е ,на връщане от там.
22:20 14.08.2025
14 оня с коня
До коментар #12 от "Сивата котка":Остава да уточниш Джендъра какво е.
22:22 14.08.2025
15 Ще изчезне ами
До коментар #1 от "няма мозък няма живот":Като ги пускат на червен флаг и 4 бала вълнение! От лявата страна на моста беше пълно с народ . От дясно ги бяха дисциплинирали. Ще иплава .. до 48 часа сам.
22:24 14.08.2025
16 Громико
22:45 14.08.2025