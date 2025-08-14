Мъж изчезна в бурното море на Слънчев бряг

Мащабна издирвателна акция се проведе днес в морето край Слънчев бряг заради изчезнал турист. Мъжът потъна в бурните води при силно вълнение и червен флаг, а спасителите го търсиха с катер и джетове, но така и не го откриха.

Инцидентът стана при изключително опасни условия - вълните достигаха до 4-5 метра височина и "дърпаха навътре", според България ON AIR. Въпреки забраната за влизане в морето, обозначена с червен флаг, туристът е влязъл в морето.

В издирването участваха специализирани екипи със съвременна техника. Катер и джетове изследваха акваторията, а спасители обследваха района, докато жената на изчезналия мъж крещеше отчаяно от брега.

Десетки плажуващи се събраха на брега и наблюдаваха драматичните усилия за спасяване. Въпреки мащабната акция и използваната техника, издирването остана безрезултатно към момента на публикуване на информацията.

Червеният флаг сигнализира пълна забрана за къпане заради крайно опасните условия. Високите вълни до 5 метра и силното подводно течение правят плуването смъртоносно дори за опитни плувци.

Случаят припомня за необходимостта туристите да спазват стриктно предупрежденията на спасителите и да не влизат в морето при издигнат червен флаг.