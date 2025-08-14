Новини
Мъж изчезна в бурното море на Слънчев бряг

Мъж изчезна в бурното море на Слънчев бряг

14 Август, 2025 21:24

Инцидентът стана при изключително опасни условия - вълните достигаха до 4-5 метра височина

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Мащабна издирвателна акция се проведе днес в морето край Слънчев бряг заради изчезнал турист. Мъжът потъна в бурните води при силно вълнение и червен флаг, а спасителите го търсиха с катер и джетове, но така и не го откриха.

Инцидентът стана при изключително опасни условия - вълните достигаха до 4-5 метра височина и "дърпаха навътре", според България ON AIR. Въпреки забраната за влизане в морето, обозначена с червен флаг, туристът е влязъл в морето.

В издирването участваха специализирани екипи със съвременна техника. Катер и джетове изследваха акваторията, а спасители обследваха района, докато жената на изчезналия мъж крещеше отчаяно от брега.

Десетки плажуващи се събраха на брега и наблюдаваха драматичните усилия за спасяване. Въпреки мащабната акция и използваната техника, издирването остана безрезултатно към момента на публикуване на информацията.

Червеният флаг сигнализира пълна забрана за къпане заради крайно опасните условия. Високите вълни до 5 метра и силното подводно течение правят плуването смъртоносно дори за опитни плувци.

Случаят припомня за необходимостта туристите да спазват стриктно предупрежденията на спасителите и да не влизат в морето при издигнат червен флаг.


  • 1 няма мозък няма живот

    25 0 Отговор
    така е всеки който смята че правилата са за балъците свършва така…

    Коментиран от #15

    21:27 14.08.2025

  • 2 Мурджо

    14 0 Отговор
    Флага е червен. Чий го дори в бурното море? Ама трябва ли да страдаме за самоубийци, хайде малко по- сериозно!

    21:28 14.08.2025

  • 3 Ми що влиза

    11 0 Отговор
    в бурното море, та даже и на червен флаг...

    21:28 14.08.2025

  • 4 САМОНАДЕЯНА

    6 13 Отговор
    QПЕЙКА.....😀

    21:28 14.08.2025

  • 5 Факт

    11 2 Отговор
    Пет метра могат да бъдат няколко стотин метра навътре или където е много дълбоко. При брега става един непрекъснат поток от пяна и вода. Трудно се влиза.

    21:31 14.08.2025

  • 6 червена буболечка

    13 0 Отговор
    Народът ни го е казал точно: "Да би мирно седяло, не би чудо видяло". Бог да го прости човека.

    21:37 14.08.2025

  • 7 Това прилича на

    5 0 Отговор
    Самоубийство ,забранено влизане заради голяма вероятност от удавяне и той нарочно е влязъл

    21:41 14.08.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 5 Отговор
    Сигурно е поредният пиян укронацист...

    21:41 14.08.2025

  • 9 Боруна Лом

    5 6 Отговор
    ДРУГ ПЪТ НЯМА ДА ВЛИЗА!ДАНО ДА Е УКРИ!

    21:58 14.08.2025

  • 10 оня с коня

    6 3 Отговор
    НЕ МОЖЕ със разни Цветни знаменца да се раздават Спасителни команди- има хора Далтонисти!Затова и е наложително на Спасителите да се зачислят Леки картечници и когато някой се запъти към вълнуващото се море,един предупредителен откос пред него със сигурност ще го спре.

    Коментиран от #12

    22:07 14.08.2025

  • 11 Абе,

    12 4 Отговор
    да не е бил тагаренко ,на път за Одеса ?!

    Коментиран от #13

    22:07 14.08.2025

  • 12 Сивата котка

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Много добро предложение. Недостатъка му е, че ще се стреля само по мъже, щото жена далтонист няма.

    Коментиран от #14

    22:17 14.08.2025

  • 13 Не е той

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Абе,":

    Зъби Зъбеф е ,на връщане от там.

    22:20 14.08.2025

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сивата котка":

    Остава да уточниш Джендъра какво е.

    22:22 14.08.2025

  • 15 Ще изчезне ами

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма мозък няма живот":

    Като ги пускат на червен флаг и 4 бала вълнение! От лявата страна на моста беше пълно с народ . От дясно ги бяха дисциплинирали. Ще иплава .. до 48 часа сам.

    22:24 14.08.2025

  • 16 Громико

    0 0 Отговор
    Поредния комуниид,видял червения байряка и се хвърлил да посреща сяда си Иван,тъп кобзоновец

    22:45 14.08.2025

