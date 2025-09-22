Новини
Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

22 Септември, 2025 19:48 548 39

България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта

Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще - 1
Снимка: Министерски съвет на Република България
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН. Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Събитието събира държавни и правителствени ръководители, министри и представители на държавите членки, които потвърждават ангажимента си към принципите на основополагащия документ на организацията.

Срещата на високо равнище в САЩ се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия – „По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“.

Акцент е поставен върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество.

Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията. Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България счита, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества.

В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето. Страната ни разглежда инициативата „ООН-80“ като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 г.

Нейният успех ще потвърди колективния ни ангажимент към предвидим и основан на правила многостранен ред – такъв, в който никой не е изоставен.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майна

    16 1 Отговор
    Никаква среща на високо ниво.
    Изобщо не са удостоени
    Уволнени!!!

    Коментиран от #17, #18, #34

    19:50 22.09.2025

  • 3 Николова , София

    16 1 Отговор
    Това На този до тебе ли го каза Роска ...все повече задълбаваш в л.-..та ..с този хотел за 20 млн евро и с това ООН ..да не влезнеш в магнитски

    19:51 22.09.2025

  • 4 1488

    11 2 Отговор
    Гласовете на циганите оформят бъдещето на потъващия кораб ЕС и НАТО.

    Коментиран от #21

    19:51 22.09.2025

  • 5 Майна

    9 1 Отговор
    Нека да кажат, че наистина липсват в програмата на срещи с администрация и екипа на Тръмп!!!
    Публично отхвърляне!

    Коментиран от #14

    19:52 22.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Здравейте господин Желязков

    11 0 Отговор
    Гласовете на кои млади хора.
    Я пратете вашите право прилагащи органи в Студентски град младите хора студенти в нощните заведения да видите какви балони шмъркат при положение че те са забранени.
    За какви млади хора говорите господин Желязков.
    За какви право прилагащи органи които не си вършат работата и там и по- булевардите на София където всяка вечер се провеждат гонки с превишение на скоростта до 200 км в час.
    Само с популизъм не става и затова имате 17% одобрение срещу 60 не е одобрение.
    Не съм от ппд бе а ви говоря истината.

    19:53 22.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ДОМАТА ЧИИ ГО ДИРИ В ОБОРА,БАШ НА ПРАЗНИКА?

    19:53 22.09.2025

  • 10 мьрсулана

    8 0 Отговор
    вашето колективно бъдеще като управници белите народи не го интересува
    вие сте минало

    19:53 22.09.2025

  • 11 Пич

    9 1 Отговор
    Какъв жал кар !!! Вместо да изкукурига като петел , отишъл да кудкудяка като кокошка !!!??? Ама греда , това не е ЕС на тъ пите Урсулианци , в ООН има все още нормални държави на които е станал за посме шище !!!

    19:53 22.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Младите хора не пускат вейповете и не им останаха живи мозъчни клетки.

    19:54 22.09.2025

  • 13 Факла

    9 1 Отговор
    ,,Не са предвидени срещи на високо ниво в Белия дом, нито в Държавния департамент в съседен Вашингтон.

    Отново пълна делеги,тимация от страна на старшия партньор в НАТО, доскорошния "Голям брат". И безсмислено пилеене на народна пара.

    Ако тежкият слугинаж Бай Желязко зърне случайно пред тоалетните някой нисш чиновник от мисията на САЩ в ООН, дали ще посмее да попита:

    1. Защо Америка девети месец отказва да прати титулярен посланик в София?

    2. Защо отзова скоропостижно шарже дафера си Фалатко?

    3. Защо легацията се управлява от втори секретар?

    4. Защо Вашингтон не приема български посланик в САЩ?

    5. Защо не пристигат предплатените с 5 млрд. лв. F-16?

    Аз отговорите ги знам. Тръмп не ни праща самолетите, които могат да пренасят ядрено оръжие, защото се бои, че екстремистка София ще предизвика война с Русия под влияние на лунатиците в Брюксел и Лондон. Изтребителите няма да ги помиришем, това е положението

    Тръмп на практика е замразил дипломатическите отношения с България, защото не припознава за законен режима на ГЕРБ, подпрян от санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски."

    19:54 22.09.2025

  • 14 Яяяяяя

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Прислугата не се вписва в официалната листа. Те просто имат своите задължения там, нали затова им плащат

    19:55 22.09.2025

  • 15 едикойси

    3 1 Отговор
    всеки ден нещо ми напомня че еСС си отива и направо получавам ерекция 🍌

    19:55 22.09.2025

  • 16 Яшар

    6 1 Отговор
    Мале мале кой ме представлява в ООН. ...човек който първо не знае как да се държи на публични места и мафиот с жина си ..пгу

    19:56 22.09.2025

  • 17 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Днес Росен Желязков се срещна с еврейските организации в САЩ.

    19:56 22.09.2025

  • 18 Потресаващо!

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Единият целува ръка на крадливата и проста Тиква, а другият притежател на хотел-гигант с водопад пред него. И тези бандити представят Родината ни.

    19:57 22.09.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Има предвид гласовете на младежкото гроб - синковците на гербавите мутри 😝

    19:59 22.09.2025

  • 20 Вълк единак

    6 0 Отговор
    Гласовете на Магнитски!

    20:00 22.09.2025

  • 21 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Стига сте се оправдавали с нас ва брат . Харесвам ва ама нали знаеш за кривата ракета .поста ти не е на място ..в България да но в ЕСи НАТО е смешно...ако те дразни. Наби някой от нас да ти олекне

    20:01 22.09.2025

  • 22 Майна

    1 0 Отговор
    Радко Тримореца нещо да каже?
    Радев и ти никога не си бил поканен от Тръмп!
    Той покани полския президент!
    И с теб си наясно за отчаяната ти политика със " западните партньори" - Урсула!
    Позор !
    Оставка!!!!

    20:07 22.09.2025

  • 23 Ей ги двата пъпета се наредили

    4 0 Отговор
    като средно ниво корпоративни мениджъри, технократи, безгласни букви, чиновници, бюрократи, зъбни колелца в машината....

    Ще ми говори плешивия плъх за гласовете на младите хора...

    20:08 22.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Майна

    3 0 Отговор
    Какви млади гласове в България ?!
    Къде са?!
    В чужбина- емигранти!!!
    А воплите на старите и болни , бедни пенсионери?!
    Това е геноцид!!!
    Какво ревете за Газа, българи?
    А не виждате ли България?
    Какъв празник празнувате ?

    20:16 22.09.2025

  • 26 Вужъст

    3 0 Отговор
    На тия дъмпели от ГЕРБ вече изкуствения интелект им пише речите!

    20:16 22.09.2025

  • 27 Млад човек

    2 0 Отговор
    Искам и аз хотел с водопад!

    20:16 22.09.2025

  • 28 КОСТЕНСКАТА АФЕРА ЗА БЮЛИТИНИ

    3 0 Отговор
    ИЗПЯТА ПЕСЕН

    20:18 22.09.2025

  • 29 Гербавите крадци

    2 0 Отговор
    Изобщо не ги слушам! Крадене, крадене, крадене...

    20:18 22.09.2025

  • 30 НЕДОРАЗУМЕНИЕТО дЖилезку

    3 0 Отговор
    Каза ли им на хората там защо домакин на ЮНЕСКО не станахме? А? Смотаняци....

    20:20 22.09.2025

  • 31 Майна

    2 0 Отговор
    Къде са младите. ?
    Колко са на протести?
    Да си идваме ние от чужбина ,а вие да се плацикате, докато протестираме..?
    Е, няма да я бъде..
    Ние сме се прежалили.., не и Родината.
    Но вие сте ..мъртвило..
    Правете , каквото щете..

    20:21 22.09.2025

  • 32 Снимка на двама олигофрена

    2 0 Отговор
    Които нямат никакво място там! Жалка нацистко ционистка смет. Взели глупости да дрънкат ...

    20:23 22.09.2025

  • 33 Доктор

    2 0 Отговор
    Какво жалко нищожество.

    20:26 22.09.2025

  • 34 Видьо Видев

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
    Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!

    20:26 22.09.2025

  • 35 Пълна лъжа е

    2 0 Отговор
    Че България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта ! Тези хора трябва да бъдат изгонени от всички форуми на ООН

    20:28 22.09.2025

  • 36 израелският посланик Йоси Леви-Сфари

    2 0 Отговор
    беше основен лобист за това България да не е домакин на ЮНЕСКО! ....!!! Запомнете го, защото това е истината. А относно нашите нищожества нещата са ясни
    Още по време на мюнхенската конференция
    ционистчето проклето Гйорг ГЕЙргиев при срещата си с някакъв там ционистки израелски парцал е подвърдил, че България, домакин на ЮНЕСКО няма да стане. И това оня подлец Тошко Йорданов прекрасно го знае хора, но дрънкаше глупости ...

    20:31 22.09.2025

  • 37 Търновец

    2 0 Отговор
    Желязков духа въздух за подкрепата на младите - и те напускат България а самия Желязков подкрепя мафията и Израел

    20:33 22.09.2025

  • 38 Еййй жмульооо

    2 0 Отговор
    За кои млади говориш бе Лешпер герпаджийски. Тези млади които изгонихте с 200. Бегай бе маймун въшлив. Бегай и се крий нищожество гнусно.

    20:34 22.09.2025

  • 39 Емигрант

    0 0 Отговор
    И тук в ООН този послушник ЛЪЖЕ и ЛИЦЕМЕРНИЧИ ! Как не им омръзнаха на българите тези измамници е голяма гатанка без отговор !

    20:39 22.09.2025

