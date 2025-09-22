Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН. Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Събитието събира държавни и правителствени ръководители, министри и представители на държавите членки, които потвърждават ангажимента си към принципите на основополагащия документ на организацията.
Срещата на високо равнище в САЩ се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия – „По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“.
Акцент е поставен върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество.
Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията. Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България счита, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества.
В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето. Страната ни разглежда инициативата „ООН-80“ като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 г.
Нейният успех ще потвърди колективния ни ангажимент към предвидим и основан на правила многостранен ред – такъв, в който никой не е изоставен.
7 Здравейте господин Желязков
Я пратете вашите право прилагащи органи в Студентски град младите хора студенти в нощните заведения да видите какви балони шмъркат при положение че те са забранени.
За какви млади хора говорите господин Желязков.
За какви право прилагащи органи които не си вършат работата и там и по- булевардите на София където всяка вечер се провеждат гонки с превишение на скоростта до 200 км в час.
Само с популизъм не става и затова имате 17% одобрение срещу 60 не е одобрение.
Не съм от ппд бе а ви говоря истината.
19:53 22.09.2025
Отново пълна делеги,тимация от страна на старшия партньор в НАТО, доскорошния "Голям брат". И безсмислено пилеене на народна пара.
Ако тежкият слугинаж Бай Желязко зърне случайно пред тоалетните някой нисш чиновник от мисията на САЩ в ООН, дали ще посмее да попита:
1. Защо Америка девети месец отказва да прати титулярен посланик в София?
2. Защо отзова скоропостижно шарже дафера си Фалатко?
3. Защо легацията се управлява от втори секретар?
4. Защо Вашингтон не приема български посланик в САЩ?
5. Защо не пристигат предплатените с 5 млрд. лв. F-16?
Аз отговорите ги знам. Тръмп не ни праща самолетите, които могат да пренасят ядрено оръжие, защото се бои, че екстремистка София ще предизвика война с Русия под влияние на лунатиците в Брюксел и Лондон. Изтребителите няма да ги помиришем, това е положението
Тръмп на практика е замразил дипломатическите отношения с България, защото не припознава за законен режима на ГЕРБ, подпрян от санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски."
До коментар #5 от "Майна":Прислугата не се вписва в официалната листа. Те просто имат своите задължения там, нали затова им плащат
До коментар #2 от "Майна":Днес Росен Желязков се срещна с еврейските организации в САЩ.
До коментар #2 от "Майна":Единият целува ръка на крадливата и проста Тиква, а другият притежател на хотел-гигант с водопад пред него. И тези бандити представят Родината ни.
До коментар #4 от "1488":Стига сте се оправдавали с нас ва брат . Харесвам ва ама нали знаеш за кривата ракета .поста ти не е на място ..в България да но в ЕСи НАТО е смешно...ако те дразни. Наби някой от нас да ти олекне
Радев и ти никога не си бил поканен от Тръмп!
Той покани полския президент!
И с теб си наясно за отчаяната ти политика със " западните партньори" - Урсула!
Позор !
Оставка!!!!
Ще ми говори плешивия плъх за гласовете на младите хора...
Къде са?!
В чужбина- емигранти!!!
А воплите на старите и болни , бедни пенсионери?!
Това е геноцид!!!
Какво ревете за Газа, българи?
А не виждате ли България?
Какъв празник празнувате ?
Колко са на протести?
Да си идваме ние от чужбина ,а вие да се плацикате, докато протестираме..?
Е, няма да я бъде..
Ние сме се прежалили.., не и Родината.
Но вие сте ..мъртвило..
Правете , каквото щете..
До коментар #2 от "Майна":Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!
Още по време на мюнхенската конференция
ционистчето проклето Гйорг ГЕЙргиев при срещата си с някакъв там ционистки израелски парцал е подвърдил, че България, домакин на ЮНЕСКО няма да стане. И това оня подлец Тошко Йорданов прекрасно го знае хора, но дрънкаше глупости ...
