Липсваща биодобавка причини недостиг на бензин в обекти в цялата страна

Сериозен недостиг на бензин в България - за това сигнализират собственици на малки бензиностанции у нас. Проблемът е от няколко дни. Те твърдят, че е спряна доставката до обектите им. Причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина заради европейска директива.
Проблемът не засяга само България, но и още няколко страни. Според изискване на Евросъюза от март тази година горивата трябва задължително да се продават с биодобавка. Според екологичните изисквания за горивата, всички бензини вече трябва да съдържат поне 5% биоетанол.
Калин Йовчев е собственик на три малки бензиностанции в Пловдивско. Той споделя, че казусът е от началото на миналата седмица. "Имаме проблем само с доставката на бензин. Доколкото знаем липсва биокомпонент, който да бъде влаган в бензина, а това е причина за недостига. Заявки за доставки се отказват тъкмо по тази причина. Снабдяването е трудно, чакаме потвърждение на заявки, накъсва се зареждането. Два от моите обекти не работят от дни. Вчера ни доставиха някакви количества, които да запълнят празнотата", обясни Йовчев.
По думите му биодобавката се слага в съоръжения за смесване, притежание на рафинерията на "Лукойл". "Проблемът е повсеместен, бензин няма в обекти в цялата страна или се предлага в ограничени количества. По-големите бензиностанции имат по-голям обем за складиране, това им позволява да не изпитват недостиг. Освен това вероятно са имали по-ранна информация за проблема, така че са се презапасили. Няма индикации за повишаване на цените на горивата въпреки това. До месец трябва проблемът да се реши", предполага Йовчев. Той призова за дерогация - позволение за предлагане на горивото без биодобавка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще се вдига ценатаааа
09:23 08.08.2025
2 Крум
09:26 08.08.2025
3 какви глупаци
09:26 08.08.2025
4 Урсула 1984
09:30 08.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #16
09:32 08.08.2025
6 Делю Хайдутин
Коментиран от #25
09:33 08.08.2025
7 пак този
09:34 08.08.2025
8 незнайко
Коментиран от #14, #17
09:39 08.08.2025
9 Българския филм Вина се излъчва
09:41 08.08.2025
10 Хм..
Коментиран от #12, #19
09:42 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ще стане евтин
До коментар #10 от "Хм..":Тока за гарсониера на средностатистическо семейство в Естония, която е в Евро и с ток от борсата, е между 10 и 20 Евро на месец.
09:45 08.08.2025
13 Град Козлодуй
09:46 08.08.2025
14 е та кво?
До коментар #8 от "незнайко":Бензина в Германия е 1.60 евро.
09:46 08.08.2025
15 Само аз знам
ВВП.
09:46 08.08.2025
16 Белия бус с черните стъкла
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Само че е на ДПС. Беше на БСП и на Герб но вече е на ДПС . Няма да коментирам етноса.
Коментиран от #20
09:46 08.08.2025
17 малко са 60стотинки
До коментар #8 от "незнайко":дано стане 5лв/ литъра
Коментиран от #18
09:47 08.08.2025
18 ха дано
До коментар #17 от "малко са 60стотинки":ама надали
09:47 08.08.2025
19 Искаш да го вдигнат ли
До коментар #10 от "Хм..":Бъди спокоен.
09:48 08.08.2025
20 Сложих ти минус
До коментар #16 от "Белия бус с черните стъкла":Без да искам.
09:49 08.08.2025
21 Сзо
Коментиран от #22
09:50 08.08.2025
22 не случайно
До коментар #21 от "Сзо":и за ужас на жълтопаветниците, Пеевски призова цялата репресивна държавна машина да влезе и да разследва Лукойл.
09:52 08.08.2025
23 Факт
09:57 08.08.2025
24 Цирк Балкански Певски
за умишлен дефицит на пазара на горива. Няма да отстъпя!
За спешна проверка на “Лукойл Нефтохим Бургас" АД и
"Лукойл-България" ЕООД ще сезирам НАП, Агенция “Митници”,
КЗК и ДАНС. Проверката трябва да установи дали компанията
не създава умишлено дефицит на пазара на горива.
...
Горкият бъдещ премиер - той се грижи за хората с магазини за хората,
скоро и с бензиностанции за хората.
Другите магазини и бензиностанции - ще са за рептилите и други НЕхора.
Цирк с отвращение към туловището
09:58 08.08.2025
25 ще има и още
До коментар #6 от "Делю Хайдутин":Прецаква двигателя. Както биодобавката прецаква DPF-филтрите на дизелите - 5 000 лева парчето, без монтаж.
Разбира се всички онези, които измислят тези дивотии нямат грижи с тези неща - заплатите им са петцифрени и нагоре числа в евро, автомобилите им са служебни - всичко им капе от нашия джоб........
10:01 08.08.2025
26 С поглед от Бузлуджа към бъдещето
10:04 08.08.2025
27 Да оставим доматите ни да изсъхнат
10:07 08.08.2025
28 Дерогация
10:09 08.08.2025
29 оня с коня
10:10 08.08.2025