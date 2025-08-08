Липсваща биодобавка причини недостиг на бензин в обекти в цялата страна

Сериозен недостиг на бензин в България - за това сигнализират собственици на малки бензиностанции у нас. Проблемът е от няколко дни. Те твърдят, че е спряна доставката до обектите им. Причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина заради европейска директива.

Проблемът не засяга само България, но и още няколко страни. Според изискване на Евросъюза от март тази година горивата трябва задължително да се продават с биодобавка. Според екологичните изисквания за горивата, всички бензини вече трябва да съдържат поне 5% биоетанол.

Калин Йовчев е собственик на три малки бензиностанции в Пловдивско. Той споделя, че казусът е от началото на миналата седмица. "Имаме проблем само с доставката на бензин. Доколкото знаем липсва биокомпонент, който да бъде влаган в бензина, а това е причина за недостига. Заявки за доставки се отказват тъкмо по тази причина. Снабдяването е трудно, чакаме потвърждение на заявки, накъсва се зареждането. Два от моите обекти не работят от дни. Вчера ни доставиха някакви количества, които да запълнят празнотата", обясни Йовчев.

По думите му биодобавката се слага в съоръжения за смесване, притежание на рафинерията на "Лукойл". "Проблемът е повсеместен, бензин няма в обекти в цялата страна или се предлага в ограничени количества. По-големите бензиностанции имат по-голям обем за складиране, това им позволява да не изпитват недостиг. Освен това вероятно са имали по-ранна информация за проблема, така че са се презапасили. Няма индикации за повишаване на цените на горивата въпреки това. До месец трябва проблемът да се реши", предполага Йовчев. Той призова за дерогация - позволение за предлагане на горивото без биодобавка.