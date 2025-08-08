Новини
България »
Липсваща биодобавка причини недостиг на бензин в обекти в цялата страна

Липсваща биодобавка причини недостиг на бензин в обекти в цялата страна

8 Август, 2025 09:22 1 275 29

  • горива-
  • цени-
  • биодобавка

Ще останем ли без бензин заради нова директива

Липсваща биодобавка причини недостиг на бензин в обекти в цялата страна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сериозен недостиг на бензин в България - за това сигнализират собственици на малки бензиностанции у нас. Проблемът е от няколко дни. Те твърдят, че е спряна доставката до обектите им. Причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина заради европейска директива.

Проблемът не засяга само България, но и още няколко страни. Според изискване на Евросъюза от март тази година горивата трябва задължително да се продават с биодобавка. Според екологичните изисквания за горивата, всички бензини вече трябва да съдържат поне 5% биоетанол.

Калин Йовчев е собственик на три малки бензиностанции в Пловдивско. Той споделя, че казусът е от началото на миналата седмица. "Имаме проблем само с доставката на бензин. Доколкото знаем липсва биокомпонент, който да бъде влаган в бензина, а това е причина за недостига. Заявки за доставки се отказват тъкмо по тази причина. Снабдяването е трудно, чакаме потвърждение на заявки, накъсва се зареждането. Два от моите обекти не работят от дни. Вчера ни доставиха някакви количества, които да запълнят празнотата", обясни Йовчев.

По думите му биодобавката се слага в съоръжения за смесване, притежание на рафинерията на "Лукойл". "Проблемът е повсеместен, бензин няма в обекти в цялата страна или се предлага в ограничени количества. По-големите бензиностанции имат по-голям обем за складиране, това им позволява да не изпитват недостиг. Освен това вероятно са имали по-ранна информация за проблема, така че са се презапасили. Няма индикации за повишаване на цените на горивата въпреки това. До месец трябва проблемът да се реши", предполага Йовчев. Той призова за дерогация - позволение за предлагане на горивото без биодобавка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще се вдига ценатаааа

    18 0 Отговор
    ........

    09:23 08.08.2025

  • 2 Крум

    18 1 Отговор
    В близките дни ще се появи и съставката и новата цена. Следете полицаи и лекаро, докато не стачкуват, значи всичко е ок.

    09:26 08.08.2025

  • 3 какви глупаци

    6 3 Отговор
    наместо да си търгуват с високите цени , спрели заради добавки . но нищо не губят . пак ще си търгашат .

    09:26 08.08.2025

  • 4 Урсула 1984

    21 0 Отговор
    Важното е да ви е гадно.

    09:30 08.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Пак БСП е на власт и пак Жан Виденова зима и пак Белият автобус.Нищо ново.

    Коментиран от #16

    09:32 08.08.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    23 0 Отговор
    Само не разбрах защо развалят бензина с тази гняс?!

    Коментиран от #25

    09:33 08.08.2025

  • 7 пак този

    12 0 Отговор
    Био добавката сега отива по баровете на морето и за това не достига.

    09:34 08.08.2025

  • 8 незнайко

    10 1 Отговор
    Цена на дребно на литър биоетанол е 12 лева ! 5% от 12 лева са 60 стотинки ! Очаквайте повишение на цената на бензина с минимум 60 стотинки ! Цена на бензин А96 - 3 лева , честито !

    Коментиран от #14, #17

    09:39 08.08.2025

  • 9 Българския филм Вина се излъчва

    5 0 Отговор
    Много рано в 21 часа на летния ден е много рано а безинтересната австралийска сапунка която е от 22 часа и без друго никой не я гледа. Какво пречи да ги разменят. Ето аз все искам да гледам Вина но не мога.

    09:41 08.08.2025

  • 10 Хм..

    3 2 Отговор
    Токът е евтин :)

    Коментиран от #12, #19

    09:42 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ще стане евтин

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хм..":

    Тока за гарсониера на средностатистическо семейство в Естония, която е в Евро и с ток от борсата, е между 10 и 20 Евро на месец.

    09:45 08.08.2025

  • 13 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    дано отново поскъпне бензина

    09:46 08.08.2025

  • 14 е та кво?

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "незнайко":

    Бензина в Германия е 1.60 евро.

    09:46 08.08.2025

  • 15 Само аз знам

    1 1 Отговор
    Кой е виновен...
    ВВП.

    09:46 08.08.2025

  • 16 Белия бус с черните стъкла

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Само че е на ДПС. Беше на БСП и на Герб но вече е на ДПС . Няма да коментирам етноса.

    Коментиран от #20

    09:46 08.08.2025

  • 17 малко са 60стотинки

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "незнайко":

    дано стане 5лв/ литъра

    Коментиран от #18

    09:47 08.08.2025

  • 18 ха дано

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "малко са 60стотинки":

    ама надали

    09:47 08.08.2025

  • 19 Искаш да го вдигнат ли

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хм..":

    Бъди спокоен.

    09:48 08.08.2025

  • 20 Сложих ти минус

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Белия бус с черните стъкла":

    Без да искам.

    09:49 08.08.2025

  • 21 Сзо

    1 0 Отговор
    Не бе, няма монопол!

    Коментиран от #22

    09:50 08.08.2025

  • 22 не случайно

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Сзо":

    и за ужас на жълтопаветниците, Пеевски призова цялата репресивна държавна машина да влезе и да разследва Лукойл.

    09:52 08.08.2025

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Под 15% скапва двигателя, корозията се увеличава

    09:57 08.08.2025

  • 24 Цирк Балкански Певски

    2 0 Отговор
    6 август Певски: Държавата да провери "Лукойл"
    за умишлен дефицит на пазара на горива. Няма да отстъпя!

    За спешна проверка на “Лукойл Нефтохим Бургас" АД и
    "Лукойл-България" ЕООД ще сезирам НАП, Агенция “Митници”,
    КЗК и ДАНС. Проверката трябва да установи дали компанията
    не създава умишлено дефицит на пазара на горива.
    ...
    Горкият бъдещ премиер - той се грижи за хората с магазини за хората,
    скоро и с бензиностанции за хората.
    Другите магазини и бензиностанции - ще са за рептилите и други НЕхора.
    Цирк с отвращение към туловището

    09:58 08.08.2025

  • 25 ще има и още

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Прецаква двигателя. Както биодобавката прецаква DPF-филтрите на дизелите - 5 000 лева парчето, без монтаж.
    Разбира се всички онези, които измислят тези дивотии нямат грижи с тези неща - заплатите им са петцифрени и нагоре числа в евро, автомобилите им са служебни - всичко им капе от нашия джоб........

    10:01 08.08.2025

  • 26 С поглед от Бузлуджа към бъдещето

    0 0 Отговор
    За да има биодобавки и други горива, българските криминалци ,час п о скоро трябва да закрият нефтохима. Така ще се избавят от руската зависимост и ще има гориво в избилие. Освен това този феномен на идиотия на властта, може да се изучава от студентите по медицина и други като мозъчно заболяване, характерно за посткомунистическите примати страдащи от "комплекс към властта".

    10:04 08.08.2025

  • 27 Да оставим доматите ни да изсъхнат

    0 0 Отговор
    Чакам да измислят магазин за вода за хората. Във всяк осело, град ,квартал или паланка , водоноска и ред с купони,за една кофа вода.

    10:07 08.08.2025

  • 28 Дерогация

    0 1 Отговор
    Четири кинта литъра до Нова година. Честита еврозона и Шенген.

    10:09 08.08.2025

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор
    Още едно преимущество на Дизела

    10:10 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове