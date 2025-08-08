Пламна пожар в местността Табаните между Локорско и Кремиковци

Възникнал е пожар в местност Табаните между софийското село Локорско и кв. "Кремиковци", работи се по доизгасяването му, съобщиха за БТА от пожарната.

В 20:44 ч. е подаден сигнал за пожар в местността между Локорско и Кремиковци. На място са изпратени осем противопожарни автомобила с 30 служители. Те са локализирали пожара, обхванал сухи треви и храсти, точно преди да обхване гората в близост. Към момента екипите работят за доизгасяването на огъня, информираха от пожарната.

Оттам увериха, че няма опасност за населените места в района.

Частично бедствено положение ще бъде въведено днес в община Хасково заради пожара, който избухна вчера край село Момино. Това съобщи заместник-кметът на общината Динко Тенев, цитиран от БТА.

Пламъците обхванаха вчера следобед горски площи и земеделски земи между селата Момино и Елена, като засегнатата площ е около 1000 декара. Огънят е обхванал и струпани след сеч дърва.

На това огнище в момента има пет противопожарни автомобила и булдозер, който проправя просеки, каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов.

По думите му е спокойна обстановката около големия пожар в Сакар планина, който възникна в защитената местност "Радинчево" и унищожи над 30 000 декара в общините Харманли и Любимец. Има отделни огнища, по които работят дежурните ни екипи, уточни Чакалов.

Остава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец.