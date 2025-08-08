Терзиев: „Мачът не е нагласен“ – рекорден брой кандидати за сметопочистването на столицата

Нови фирми, включително от чужбина, и общо 15 оферти участват в новите поръчки за чистота в София, съобщи столичният кмет Васил Терзиев.

"За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че “мачът не е нагласен” и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо", пише столичният кмет.

"Ще продължавам да повтарям, че нито аз, нито общината като администрация бихме могли да имаме контрол върху това кои фирми участват в поръчките. Онова, което е в нашите ръце, е да заложим условия, които не дискриминират никого - за да имат повече фирми възможност да участват, както и да работим така, че всеки бизнес да се чувства свободен и спокоен да влезе в договорни отношения с общината", увери Терзиев.

Той пише още, че общо 15 оферти от 8 различни фирми и консорциуми са били подадени за седемте обявени позиции (всяка позиция е отделна зона). Получени са по три оферти за зони 2, 3 и 4, по две за зони 5 и 6.

За зона 1 и 7 офертите са по една, поради което се удължава техният срок за кандидатстване с 2 седмици.

Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече оценява подадените оферти. Процесът ще премине през три основни етапа: проверка за съответствие, подробна оценка на техническото предложение и анализ на офертата цена-качество.

"Условията в новите договори включват 2 до 10 пъти по-високи санкции при неизпълнение, умна система за автоматичен контрол на камионите, повече техника за механизирано метене и миене на улиците и по-ефективно снегопочистване", пише още Териев.



"Заварихме София в риск от криза с боклука, корумпирана система и схеми, които източваха бюджета на столичани, докато улиците на града оставаха мръсни и задръстени с отпадъци. С решителност и последователни действия стабилизирахме цялата система и сега е ред на следващата стъпка - да подобрим услугата по сметоизвозването и почистването на улиците - с високи изисквания и строг контрол", завършва поста си той.