Терзиев: „Мачът не е нагласен“ – рекорден брой кандидати за сметопочистването на столицата

8 Август, 2025 17:30 807 9

Ще продължавам да повтарям, че нито аз, нито общината като администрация бихме могли да имаме контрол върху това кои фирми участват в поръчките. Онова, което е в нашите ръце, е да заложим условия, които не дискриминират никого

Мария Атанасова

Нови фирми, включително от чужбина, и общо 15 оферти участват в новите поръчки за чистота в София, съобщи столичният кмет Васил Терзиев.

"За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че “мачът не е нагласен” и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо", пише столичният кмет.

"Ще продължавам да повтарям, че нито аз, нито общината като администрация бихме могли да имаме контрол върху това кои фирми участват в поръчките. Онова, което е в нашите ръце, е да заложим условия, които не дискриминират никого - за да имат повече фирми възможност да участват, както и да работим така, че всеки бизнес да се чувства свободен и спокоен да влезе в договорни отношения с общината", увери Терзиев.

Той пише още, че общо 15 оферти от 8 различни фирми и консорциуми са били подадени за седемте обявени позиции (всяка позиция е отделна зона). Получени са по три оферти за зони 2, 3 и 4, по две за зони 5 и 6.

За зона 1 и 7 офертите са по една, поради което се удължава техният срок за кандидатстване с 2 седмици.
Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече оценява подадените оферти. Процесът ще премине през три основни етапа: проверка за съответствие, подробна оценка на техническото предложение и анализ на офертата цена-качество.

"Условията в новите договори включват 2 до 10 пъти по-високи санкции при неизпълнение, умна система за автоматичен контрол на камионите, повече техника за механизирано метене и миене на улиците и по-ефективно снегопочистване", пише още Териев.

"Заварихме София в риск от криза с боклука, корумпирана система и схеми, които източваха бюджета на столичани, докато улиците на града оставаха мръсни и задръстени с отпадъци. С решителност и последователни действия стабилизирахме цялата система и сега е ред на следващата стъпка - да подобрим услугата по сметоизвозването и почистването на улиците - с високи изисквания и строг контрол", завършва поста си той.


  • 1 Правят картел

    6 3 Отговор
    и пунтират, че се явяват много фирми, а всъщност е една!

    17:35 08.08.2025

  • 2 Двете шишита

    5 1 Отговор
    В боклука са заровени милионите на мафията

    17:38 08.08.2025

  • 3 Нехис

    6 4 Отговор
    Васке, ти смяташ хората за толкова тъпи, че не знаем как се слагат 1-2 клаузи в поръчката, на които отговаря само една фирма? Не е ли така, г-н Държавна Сигурност?

    18:02 08.08.2025

  • 4 даже изборите са нагласени

    2 0 Отговор
    за един боклук ли няма да е ?

    18:14 08.08.2025

  • 5 Василеску

    2 0 Отговор
    Няма неможач, който поне една работа да не може все пак да свърши като хората. Хайде дано да е тази. Защото чистотата на София, извършвана или доминирана от фирми на мутри е на много ниско, лошо ниво.
    Хайде да видим. Иначе другото си го виждаме.

    18:22 08.08.2025

  • 6 Реалист

    2 0 Отговор
    Крадец и измамник! София никога не е имала по-слаб и по-некомпетентен кмет!

    18:30 08.08.2025

  • 7 Спокойно

    1 0 Отговор
    Василе тя територията се доразпродава ти ред ше въвеждаш
    чакай да видиш като стане студено, а може и по-рано
    как горът гуми по шосето и около тях тълпи

    18:39 08.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Шефчеее, айде като разписваш следващият договор да вкараш задължителна точка да се чисти извън кофата, а не само да дръпне кофата, измежду всички изхвърлени боклуци извън нея, и да я изсипе в камиона, щото българина пет празни кофи да има пред него, пак отвън ще си изхвърли боклука, евентуално, видиш ли, някой ман"го да го вземе. Отвън винаги има повече боклук, отколкото вътре.

    18:42 08.08.2025

