Новини
България »
Божанов: Държавата не си е свършила работата при определянето на имотите с отпаднала необходимост

Божанов: Държавата не си е свършила работата при определянето на имотите с отпаднала необходимост

8 Август, 2025 20:17 692 14

  • божидар божанов-
  • държавни имоти

Депутатът разкри, че към нос „Червенка“ има много реституционни претенции и висящи дела, които не са приключили

Божанов: Държавата не си е свършила работата при определянето на имотите с отпаднала необходимост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Нос „Червенка“ в община Созопол е сред най-големите имоти, които Министерският съвет включи в списъка с държавни терени с отпаднала необходимост. Тук виждаме пореден пример как държавата не си е свършила работата при подготовката на този списък от над 4400 имота.“

Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, който днес посети нос „Червенка“, съобщиха от пресцентъра на партията. Депутатът разкри, че към нос „Червенка“ има много реституционни претенции и висящи дела, които не са приключили. Божидар Божанов допълни, че в имота се извършват археологически разкопки. Там се намира и крепост, която може да се окаже туристическа атракция.

„Целият този анализ трябваше да бъде свършен от съответното министерство, което смята да се разпорежда с този имот. Тази работа не свършена. Този имот е качен, след това свален от сайта на МРРБ, и местните хора си мислят: „Ето, сега ще бъде продаден.“ Не че Министерският съвет е казал непременно това, но заради лошата им комуникация и несвършения анализ стоя повече въпроси, отколкото отговори,” заяви Божанов.

Според съпредседателя на „Да, България“, по принцип, инициативите за продажба на държавни имоти с наистина отпаднала необходимост са позитивни. От партията ще настояват за адекватен анализ необходимостта и потенциалните решения за конкретните имоти. „Ако е необходимо, да бъде отделена крепостта от останалата част, да бъдат отделени частите, които са обект на реституционни претенции и след това да се премине към последващи действия,“ допълни Божидар Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти си отчаян гей

    5 3 Отговор
    нали управлявахте с мафията ?

    Коментиран от #5

    20:25 08.08.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    "Държавата не си е свършила работата"....
    НО...... държавниците са си свършили ПЕРФЕКТНО работата... И...... нека краденето започне..... - СЕГА !!!

    20:27 08.08.2025

  • 3 Брей да се не види

    2 0 Отговор
    Държавата е неодушевен обект! Тя се сочи като подлог, когато някой (някои!) бездарници не са свършили нищо друго освен да местят съдържанието на крачолите - от ляво на дясно и обратно!!!
    На всякакво ниво липсва експертиза И всеки дебил облечен във власт се чуди каква далавера да завърти!
    И "политици" като този мяткат кухи фрази от типа - да се, ще се!
    И един няма осъден, а всичките са за панделата!

    20:31 08.08.2025

  • 4 Перо

    7 0 Отговор
    Старата престъпна дейност на СДС, отново възкръсва: отпаднала необходимост, придобиване на общинска собственост, измислена продажба, заменка и т.н.! Репертоара направи вече 33 г.! Без Костов, по костовистки!

    20:32 08.08.2025

  • 5 Късопаметни ли сте?!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ти си отчаян гей":

    Ама коя държава?! Държавата на простата и крадлива Тиква Борисов, с когото бяхте в сглобка, или държавата на Мазното парче Пеевски, с когото заедно "ремонтирахте" съдебната система?! А да не говорим, че реанимирахте тези бандити.

    20:48 08.08.2025

  • 6 Да,бе

    4 0 Отговор
    Заради такива политици държавата е с отпаднала необходимост...

    20:48 08.08.2025

  • 7 Сзо

    4 4 Отговор
    Добре дошли в Боко-Шишиландия.

    20:51 08.08.2025

  • 8 Дедо Гошо трактористо

    6 0 Отговор
    А парламента с отпаднала необходимост кога ше се разпродава, язе бих си купил няколко депутатина, че нема кой градината да копа.

    20:55 08.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    България вече 36 години няма държава, а само Изроди, дето я ограбват, да ограбим и обесим Изродите...😂

    21:18 08.08.2025

  • 12 Тодор

    1 0 Отговор
    Този май го разследваха?

    21:41 08.08.2025

  • 13 Пейтриът

    0 0 Отговор
    Що не откриете една нова рубрика "Лека нощ,деца" и там да публикувате "мъдрите мисли" на Божанковци,Мирчевци,Лени и тям подобни младежи.Абе хора,слепи ли сте,Ами тези са си чиста "детска градина",а имат претенции Държава да управляват !

    21:55 08.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове