Божанов: Държавата не си е свършила работата при определянето на имотите с отпаднала необходимост

„Нос „Червенка“ в община Созопол е сред най-големите имоти, които Министерският съвет включи в списъка с държавни терени с отпаднала необходимост. Тук виждаме пореден пример как държавата не си е свършила работата при подготовката на този списък от над 4400 имота.“
Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, който днес посети нос „Червенка“, съобщиха от пресцентъра на партията. Депутатът разкри, че към нос „Червенка“ има много реституционни претенции и висящи дела, които не са приключили. Божидар Божанов допълни, че в имота се извършват археологически разкопки. Там се намира и крепост, която може да се окаже туристическа атракция.
„Целият този анализ трябваше да бъде свършен от съответното министерство, което смята да се разпорежда с този имот. Тази работа не свършена. Този имот е качен, след това свален от сайта на МРРБ, и местните хора си мислят: „Ето, сега ще бъде продаден.“ Не че Министерският съвет е казал непременно това, но заради лошата им комуникация и несвършения анализ стоя повече въпроси, отколкото отговори,” заяви Божанов.
Според съпредседателя на „Да, България“, по принцип, инициативите за продажба на държавни имоти с наистина отпаднала необходимост са позитивни. От партията ще настояват за адекватен анализ необходимостта и потенциалните решения за конкретните имоти. „Ако е необходимо, да бъде отделена крепостта от останалата част, да бъдат отделени частите, които са обект на реституционни претенции и след това да се премине към последващи действия,“ допълни Божидар Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ти си отчаян гей
Коментиран от #5
20:25 08.08.2025
2 АГАТ а Кристи
НО...... държавниците са си свършили ПЕРФЕКТНО работата... И...... нека краденето започне..... - СЕГА !!!
20:27 08.08.2025
3 Брей да се не види
На всякакво ниво липсва експертиза И всеки дебил облечен във власт се чуди каква далавера да завърти!
И "политици" като този мяткат кухи фрази от типа - да се, ще се!
И един няма осъден, а всичките са за панделата!
20:31 08.08.2025
4 Перо
20:32 08.08.2025
5 Късопаметни ли сте?!
До коментар #1 от "ти си отчаян гей":Ама коя държава?! Държавата на простата и крадлива Тиква Борисов, с когото бяхте в сглобка, или държавата на Мазното парче Пеевски, с когото заедно "ремонтирахте" съдебната система?! А да не говорим, че реанимирахте тези бандити.
20:48 08.08.2025
6 Да,бе
20:48 08.08.2025
7 Сзо
20:51 08.08.2025
8 Дедо Гошо трактористо
20:55 08.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
21:18 08.08.2025
12 Тодор
21:41 08.08.2025
13 Пейтриът
21:55 08.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.